سعر Rubic اليوم

السعر المباشر لمشروع Rubic (RBC) اليوم هو $ 0.003505، مع تغير بنسبة 1.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RBC الحالي إلى USD هو $ 0.003505 لكل RBC.

يحتل Rubic حاليًا المرتبة #2076 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 579.32K، مع عرض متداول قدره 165.28M RBC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RBC بين $ 0.003469 (أدنى) و$ 0.003532 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.04887615521057994، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00048169120976386.

على المدى القصير، تحرك RBC بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 34.74K.

معلومات سوق Rubic (RBC)

التصنيف No.2076 القيمة السوقية $ 579.32K$ 579.32K $ 579.32K الحجم (24 ساعة) $ 34.74K$ 34.74K $ 34.74K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 592.76K$ 592.76K $ 592.76K إمداد دورة التداول 165.28M 165.28M 165.28M إجمالي العرض 169,118,001 169,118,001 169,118,001 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Rubic هي $ 579.32K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 34.74K. العرض المتداول لـ RBC يبلغ 165.28M، مع إجمالي عرض 169118001. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 592.76K.