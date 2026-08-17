سعر ZenChain اليوم

السعر المباشر لمشروع ZenChain (ZTC) اليوم هو $ 0.0005567، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZTC الحالي إلى USD هو $ 0.0005567 لكل ZTC.

يحتل ZenChain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ZTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZTC بين $ 0.0005543 (أدنى) و$ 0.0005589 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ZTC بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.89K.

معلومات سوق ZenChain (ZTC)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 44.89K$ 44.89K $ 44.89K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.69M$ 11.69M $ 11.69M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ZenChain هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.89K. العرض المتداول لـ ZTC يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.69M.