سعر ZenChain (ZTC)
السعر المباشر لمشروع ZenChain (ZTC) اليوم هو $ 0.0005567، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZTC الحالي إلى USD هو $ 0.0005567 لكل ZTC.
يحتل ZenChain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ZTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZTC بين $ 0.0005543 (أدنى) و$ 0.0005589 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك ZTC بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.89K.
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ ZenChain هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.89K. العرض المتداول لـ ZTC يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.69M.
+0.05%
-0.25%
+2.90%
+2.90%
تتبع تغيرات أسعار ZenChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000001395
|-0.25%
|30 يوم
|$ +0.000009
|+1.64%
|60 يوم
|$ +0.0000154
|+2.84%
|90 يوم
|$ +0.0000492
|+9.69%
سجل اليوم ZTC تغيرًا $ -0.000001395 (-0.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000009 (+1.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZTC تغييرًا في $ +0.0000154 (+2.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0000492 (+9.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ZenChain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ZTC: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
【هيكل السوق】 سجل زيت سي تي (ZTC) مقابل عملة USDT على الإطار الزمني 4 ساعات سعرًا حاليًا يبلغ 0.001226، وهو يقع أسفل مركز المحور الرئيسي عند 0.001274 بفارق 48 نقطة أساسية. كما أن السعر يتحرك أعلى مستوى الدعم S1 البالغ 0.00122 بمقدار 6 نقاط أساسية، مما يضعه ضمن النصف السفلي من نطاق النظام المحوري. أما بالنسبة لمؤشرات المتوسطات المتحركة، فتظهر تكوينًا مكونًا من 7 إشارات شراء و0 إشارات حيادية و0 إشارات بيع، مع استمرار اتساق المؤشرات في الحفاظ على ترتيب إيجابي للاتجاه الصاعد. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث ظهر تباين بين قوة الخطين السريع والبطيء. بينما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، ويُظهر تشتت واضح في الزخم على المدى القصير. كما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب حالة عدم تزامن، مما يعكس توزيعًا غير متكافئ لقوة المشترين والبائعين. 【مستويات الأسعار الرئيسية】 يقع المقاومة العليا R1 عند 0.001329، وهي تمثل نقطة مرجعية بعيدة تبعد عن السعر الحالي بمقدار 103 نقطة أساسية. أما الدعم الأدنى S1 فيتواجد عند 0.00122، وهو يشكل مستوىً رئيسيًا قريبًا يبعد عن السعر الحالي بمقدار 6 نقاط أساسية. كما يوجد دعم ثانوي عند مستوى S2 عند 0.001165، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 61 نقطة أساسية، ليشكّل نطاقًا مرجعيًا للدعم الثانوي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ZenChain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ZenChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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