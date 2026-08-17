شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر ZenChain المباشر اليوم هو 0.0005567 USD. القيمة السوقية لـ ZTC هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ZTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ZenChain المباشر اليوم هو 0.0005567 USD. القيمة السوقية لـ ZTC هي -- USD. تابع تحديثات أسعار ZTC إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZTC

معلومات سعر ZTC

ما هو ZTC

الموقع الرسمي لـ ZTC

اقتصاد توكن ZTC

توقعات سعر ZTC

سجل ZTC

دليل شراء ZTC

محول عملة ZTC إلى الفيات

عقود ZTC الفورية

ZTC عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار ZenChain

سعر ZenChain (ZTC)

السعر المباشر لـ 1 ZTC إلى USD:

$0.0005567
$0.0005567$0.0005567
-0.25%1D
USD
مخطط أسعار ZenChain (ZTC) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:40:00 (UTC+8)

سعر ZenChain اليوم

السعر المباشر لمشروع ZenChain (ZTC) اليوم هو $ 0.0005567، مع تغير بنسبة 0.25% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZTC الحالي إلى USD هو $ 0.0005567 لكل ZTC.

يحتل ZenChain حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ZTC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZTC بين $ 0.0005543 (أدنى) و$ 0.0005589 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ZTC بمقدار +0.05% خلال الساعة الماضية و+2.90% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 44.89K.

معلومات سوق ZenChain (ZTC)

--
----

$ 44.89K
$ 44.89K$ 44.89K

$ 11.69M
$ 11.69M$ 11.69M

--
----

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ ZenChain هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 44.89K. العرض المتداول لـ ZTC يبلغ --، مع إجمالي عرض 21000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.69M.

سجل سعر ZenChain بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0005543
$ 0.0005543$ 0.0005543
24 ساعة منخفض
$ 0.0005589
$ 0.0005589$ 0.0005589
24 ساعة مرتفع

$ 0.0005543
$ 0.0005543$ 0.0005543

$ 0.0005589
$ 0.0005589$ 0.0005589

--
----

--
----

+0.05%

-0.25%

+2.90%

+2.90%

سجل سعر ZenChain (ZTC) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ZenChain لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000001395-0.25%
30 يوم$ +0.000009+1.64%
60 يوم$ +0.0000154+2.84%
90 يوم$ +0.0000492+9.69%
تغير سعر ZenChain اليوم

سجل اليوم ZTC تغيرًا $ -0.000001395 (-0.25%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ZenChain لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000009 (+1.64%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ZenChain لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZTC تغييرًا في $ +0.0000154 (+2.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ZenChain لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0000492 (+9.69%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة ZenChain (ZTC)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ZenChain.

تحليل ZenChain

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ZenChain الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق ZenChain اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ZTC: هبوطية، صعودية بنسبة 25% | هبوطية بنسبة 75%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

【هيكل السوق】 سجل زيت سي تي (ZTC) مقابل عملة USDT على الإطار الزمني 4 ساعات سعرًا حاليًا يبلغ 0.001226، وهو يقع أسفل مركز المحور الرئيسي عند 0.001274 بفارق 48 نقطة أساسية. كما أن السعر يتحرك أعلى مستوى الدعم S1 البالغ 0.00122 بمقدار 6 نقاط أساسية، مما يضعه ضمن النصف السفلي من نطاق النظام المحوري. أما بالنسبة لمؤشرات المتوسطات المتحركة، فتظهر تكوينًا مكونًا من 7 إشارات شراء و0 إشارات حيادية و0 إشارات بيع، مع استمرار اتساق المؤشرات في الحفاظ على ترتيب إيجابي للاتجاه الصاعد. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، حيث ظهر تباين بين قوة الخطين السريع والبطيء. بينما يبقى مؤشر RSI ضمن النطاق الحيادي، ويُظهر تشتت واضح في الزخم على المدى القصير. كما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب حالة عدم تزامن، مما يعكس توزيعًا غير متكافئ لقوة المشترين والبائعين. 【مستويات الأسعار الرئيسية】 يقع المقاومة العليا R1 عند 0.001329، وهي تمثل نقطة مرجعية بعيدة تبعد عن السعر الحالي بمقدار 103 نقطة أساسية. أما الدعم الأدنى S1 فيتواجد عند 0.00122، وهو يشكل مستوىً رئيسيًا قريبًا يبعد عن السعر الحالي بمقدار 6 نقاط أساسية. كما يوجد دعم ثانوي عند مستوى S2 عند 0.001165، والذي يبعد عن السعر الحالي بمقدار 61 نقطة أساسية، ليشكّل نطاقًا مرجعيًا للدعم الثانوي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ZenChain؟

تتأثر أسعار زين تشين (ZTC) بعدة عوامل رئيسية:

معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين مباشرةً في تحديد أسعار ZTC.

الاعتماد والتطبيق العملي: تُحفِّز حالات الاستخدام الواقعية، والشراكات، واعتماد المنصة الطلب عليها.

ديناميكيات العرض: تؤثر طريقة توزيع الرموز، ومكافآت الحوكمة، وآليات الحرق في حجم المعروض المتداول.

التطوير التقني: تُسهم تحديثات البروتوكول، وتحسينات الأمان، والميزات الجديدة في تعزيز اهتمام المستثمرين.

البيئة التنظيمية: تؤثر سياسات الحكومات ومتطلبات الامتثال في حجم التداول.

المنافسة: يؤثر أداء ZTC مقارنةً بمنصات البلوك تشين الأخرى في موقعها في السوق.

حجم التداول: تُحدِّد مستويات السيولة وقوائم التداول في البورصات مدى استقرار الأسعار وإمكانية الوصول إليها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ZenChain اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر زين تشين (ZTC) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتتبع أداء الاستثمارات، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق لتحقيق أقصى قدر من الأرباح أو تقليل الخسائر.

توقعات أسعار ZenChain

ZenChain (ZTC) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZTC في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZenChain (ZTC) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ZenChain نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ZenChain الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZTC للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ZenChain.

كيفية شراء واستثمار ZenChain في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ZenChain؟ شراء ZTC سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ZenChain. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ZenChain (ZTC).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ZenChain فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ZenChain (ZTC)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ZenChain

يسمح لك امتلاك ZenChain بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء ZenChain (ZTC) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو ZenChain ( ZTC )

ZenChain is a blockchain network focused on enabling secure interoperability between Bitcoin and Ethereum-compatible (EVM) ecosystems.

ZenChain المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ZenChain، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب ZenChain الرسمي

الفئة :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ZenChain

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:40:00 (UTC+8)

تحديثات ZenChain (ZTC) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن ZenChain

ZTC USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ZTC باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ZTC USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ZenChain (ZTC) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ZenChain المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZTC
$0.0005565
$0.0005565$0.0005565
-0.33%
80.81M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.4741
$0.4741$0.4741

+1,480.33%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01513
$0.01513$0.01513

+278.25%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039388
$0.039388$0.039388

+137.29%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06750
$0.06750$0.06750

-5.16%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.4741
$0.4741$0.4741

+1,480.33%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.039388
$0.039388$0.039388

+137.29%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002550
$0.0002550$0.0002550

+68.87%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.1052
$1.1052$1.1052

+45.42%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00952
$0.00952$0.00952

+35.80%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة ZTC إلى USD

المبلغ

ZTC
ZTC
USD
USD

1 ZTC = 0.0005567 USD