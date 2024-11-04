Q3 2024 MX Burn is Complete – A New Milestone
A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
Open CustodyProtocol السعر(OPEN)
السعر الحالي لـ Open CustodyProtocol (OPEN) اليوم هو 0.010196 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من OPEN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Open CustodyProtocol:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 431.53K USD
- تغير سعر Open CustodyProtocol خلال اليوم هو +0.31%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Open CustodyProtocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00003151
|+0.31%
|30 يوم
|$ -0.005935
|-36.80%
|60 يوم
|$ +0.002715
|+36.29%
|90 يوم
|$ +0.00124
|+13.84%
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Open CustodyProtocol: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
-7.58%
+0.31%
-19.14%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
OCP introduces an innovative relayer mechanism that seamlessly connects applications to a modular permissionless custody protocol. OCP operates a protocol that acts akin to a mesh network, enabling an end-user to leverage a diverse set of key management protocols. We call this “Keychain Aggregation”. Building a protocol that solves for Keychain Aggregation not only simplifies the way developers can build, abstracting risk and complexity, but it also harmonizes and aggregates the economics associated with having multiple bilateral commercial relationships. With OCP, we have a new custody primitive that embraces (1) modularity, in connecting key management solutions, and (2) decentralisation, in the way users can access key generation and transaction signing services. We are particularly excited to pioneer this, witnessing existing security and custody solutions struggle to adapt to the ongoing proliferation of chains. Additionally, with the impending tokenization of Real World Assets (RWAs) - potentially mobilizing over trillions of dollars into the blockchain ecosystem - the demand for versatile and modular solutions is clear and present.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Open CustodyProtocol، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ OPEN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2025 و2026 و2027 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارOpen CustodyProtocol.
يوفر تتبع مسار سعر OPEN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ OPEN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Open CustodyProtocol.
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A new milestone is set for MEXC as we completed the MX Burn for Q3 2024. Find out why MEXC is your preferred crypto exchange!
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المبلغ
1 OPEN = 0.010196 USD