ما هو Open CustodyProtocol ( OPEN )

OCP introduces an innovative relayer mechanism that seamlessly connects applications to a modular permissionless custody protocol. OCP operates a protocol that acts akin to a mesh network, enabling an end-user to leverage a diverse set of key management protocols. We call this “Keychain Aggregation”. Building a protocol that solves for Keychain Aggregation not only simplifies the way developers can build, abstracting risk and complexity, but it also harmonizes and aggregates the economics associated with having multiple bilateral commercial relationships. With OCP, we have a new custody primitive that embraces (1) modularity, in connecting key management solutions, and (2) decentralisation, in the way users can access key generation and transaction signing services. We are particularly excited to pioneer this, witnessing existing security and custody solutions struggle to adapt to the ongoing proliferation of chains. Additionally, with the impending tokenization of Real World Assets (RWAs) - potentially mobilizing over trillions of dollars into the blockchain ecosystem - the demand for versatile and modular solutions is clear and present.

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توقع سعر Open CustodyProtocol

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Open CustodyProtocol، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ OPEN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2025 و2026 و2027 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارOpen CustodyProtocol.

سجل أسعار Open CustodyProtocol

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Open CustodyProtocol المورد

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