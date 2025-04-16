USD1

USD1 هو أصل رقمي مدعوم بعملة الفيات، مصمم للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي. أُطلقت USD1 في أبريل 2025 من قِبل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ميامي، فلوريدا. يهدف USD1 إلى تبسيط المعاملات الرقمية من خلال توفير قابلية تبادل سلسة بين عملات الفيات والأصول الرقمية. ولضمان الشفافية والثقة، تحتفظ BitGo، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة، باحتياطياتها. في البداية، يتم إصدار USD1 على شبكتي إيثريوم وبينانس سمارت تشين (BSC)، مع خطط للتوسع إلى سلاسل كتل أخرى في المستقبل.

اسم العملة المشفرةUSD1

التصنيفNo.46

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية0.0006%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)26.25%

المعروض المتداول2,151,591,831

إجمالي العرض0

إجمالي العرض2,151,591,831

معدل التداول%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.0147221909224569,2025-05-12

أدنى سعر0.990972014891515,2025-04-16

البلوكتشين العامETH

مقدمةUSD1 هو أصل رقمي مدعوم بعملة الفيات، مصمم للحفاظ على تكافؤ 1:1 مع الدولار الأمريكي. أُطلقت USD1 في أبريل 2025 من قِبل شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، وهي شركة تكنولوجيا مالية مقرها ميامي، فلوريدا. يهدف USD1 إلى تبسيط المعاملات الرقمية من خلال توفير قابلية تبادل سلسة بين عملات الفيات والأصول الرقمية. ولضمان الشفافية والثقة، تحتفظ BitGo، وهي شركة مقرها كاليفورنيا تقدم خدمات حفظ العملات المشفرة، باحتياطياتها. في البداية، يتم إصدار USD1 على شبكتي إيثريوم وبينانس سمارت تشين (BSC)، مع خطط للتوسع إلى سلاسل كتل أخرى في المستقبل.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.