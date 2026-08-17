سعر KlipAI اليوم

السعر المباشر لمشروع KlipAI (KLIP) اليوم هو $ 0.002089، مع تغير بنسبة 1.36% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KLIP الحالي إلى USD هو $ 0.002089 لكل KLIP.

يحتل KlipAI حاليًا المرتبة #4015 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 0.00، مع عرض متداول قدره 0.00 KLIP. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KLIP بين $ 0.002071 (أدنى) و$ 0.002124 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02182527331927036، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000462537898315.

على المدى القصير، تحرك KLIP بمقدار +0.57% خلال الساعة الماضية و-17.04% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 49.70K.

معلومات سوق KlipAI (KLIP)

التصنيف No.4015 القيمة السوقية $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 الحجم (24 ساعة) $ 49.70K$ 49.70K $ 49.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.09M$ 2.09M $ 2.09M إمداد دورة التداول 0.00 0.00 0.00 الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 0.00% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ KlipAI هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 49.70K. العرض المتداول لـ KLIP يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.09M.