ما هو MEET48 ( IDOL )

توكن IDOL$ هو توكن الأداة الأساسية لنظام MEET48 البيئي، وهو مصمم لتشغيل مجموعة واسعة من الوظائف داخل منصة الترفيه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنصة الإطلاق، وmetaverse، وتطبيقات Web3.0.

متوفر MEET48 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MEET48 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.



بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:

- التحقق من توفر تخزين IDOLلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.

- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MEET48 على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

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توقع سعر MEET48

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل MEET48، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ IDOL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMEET48.

سجل أسعار MEET48

يوفر تتبع مسار سعر IDOL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ IDOL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار MEET48.

توكنوميكس MEET48 (IDOL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MEET48 (IDOL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IDOL والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MEET48 ( IDOL )

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عملة IDOL إلى العملات المحلية

1 IDOL إلى VND ₫ 366.3048 1 IDOL إلى AUD A$ 0.0214368 1 IDOL إلى GBP ￡ 0.0103008 1 IDOL إلى EUR € 0.0119712 1 IDOL إلى USD $ 0.01392 1 IDOL إلى MYR RM 0.0590208 1 IDOL إلى TRY ₺ 0.5501184 1 IDOL إلى JPY ¥ 2.0217408 1 IDOL إلى RUB ₽ 1.0925808 1 IDOL إلى INR ₹ 1.2035232 1 IDOL إلى IDR Rp 228.1966848 1 IDOL إلى KRW ₩ 19.1207904 1 IDOL إلى PHP ₱ 0.7902384 1 IDOL إلى EGP ￡E. 0.6979488 1 IDOL إلى BRL R$ 0.0764208 1 IDOL إلى CAD C$ 0.0189312 1 IDOL إلى BDT ৳ 1.7015808 1 IDOL إلى NGN ₦ 21.481344 1 IDOL إلى UAH ₴ 0.5780976 1 IDOL إلى VES Bs 1.41984 1 IDOL إلى PKR Rs 3.9432576 1 IDOL إلى KZT ₸ 7.2198864 1 IDOL إلى THB ฿ 0.4536528 1 IDOL إلى TWD NT$ 0.4107792 1 IDOL إلى AED د.إ 0.0510864 1 IDOL إلى CHF Fr 0.0112752 1 IDOL إلى HKD HK$ 0.1091328 1 IDOL إلى MAD .د.م 0.1268112 1 IDOL إلى MXN $ 0.2643408

MEET48 المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MEET48 ما هو سعر MEET48 (IDOL) اليوم؟ سعر MEET48 (IDOL) المباشر هو USD 0.01392 . ما هي القيمة السوقية لعملة MEET48 (IDOL)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة MEET48 هي -- USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة IDOL في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.01392 USD . ما هو العرض المتداول لعملة MEET48 (IDOL)؟ العرض المتداول الحالي لعملة MEET48 (IDOL)، هو USD -- . ما هو أعلى سعر لعملة MEET48 (IDOL)؟ اعتبارًا من 2025-06-18 ، أعلى سعر لعملة MEET48 (IDOL) هو USD 0.023 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة MEET48 (IDOL)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة MEET48 (IDOL) هو $ 10.25M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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