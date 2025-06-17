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MEET48 السعر(IDOL)

USD

مخطط أسعار MEET48 (IDOL) المباشر

$0.0139
$0.0139$0.0139
-0.42%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول IDOL

السعر الحالي لـ MEET48 (IDOL) اليوم هو 0.01392 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من IDOL إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق MEET48:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 10.25M USD
- تغير سعر MEET48 خلال اليوم هو -0.42%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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IDOL أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار MEET48 لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000586-0.42%
30 يوم$ +0.01192+596.00%
60 يوم$ +0.01192+596.00%
90 يوم$ +0.01192+596.00%
تغير سعر MEET48 اليوم

سجل اليوم IDOL تغيرًا $ -0.0000586 (-0.42%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MEET48 لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.01192 (+596.00%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MEET48 لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد IDOL تغييرًا في $ +0.01192 (+596.00%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MEET48 لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01192 (+596.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

IDOL معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار MEET48: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.01364
$ 0.01364$ 0.01364

$ 0.0152
$ 0.0152$ 0.0152

$ 0.023
$ 0.023$ 0.023

+0.14%

-0.42%

+596.00%

IDOL معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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$ 10.25M
$ 10.25M$ 10.25M

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ما هو MEET48 ( IDOL )

توكن IDOL$ هو توكن الأداة الأساسية لنظام MEET48 البيئي، وهو مصمم لتشغيل مجموعة واسعة من الوظائف داخل منصة الترفيه التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومنصة الإطلاق، وmetaverse، وتطبيقات Web3.0.

متوفر MEET48 على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك MEET48 الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين IDOLلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول MEET48 على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء MEET48 سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر MEET48

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل MEET48، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ IDOL؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارMEET48.

سجل أسعار MEET48

يوفر تتبع مسار سعر IDOL معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ IDOL. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار MEET48.

توكنوميكس MEET48 (IDOL)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس MEET48 (IDOL) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس IDOL والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء MEET48 ( IDOL )

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عملة IDOL إلى العملات المحلية

1 IDOL إلى VND
366.3048
1 IDOL إلى AUD
A$0.0214368
1 IDOL إلى GBP
0.0103008
1 IDOL إلى EUR
0.0119712
1 IDOL إلى USD
$0.01392
1 IDOL إلى MYR
RM0.0590208
1 IDOL إلى TRY
0.5501184
1 IDOL إلى JPY
¥2.0217408
1 IDOL إلى RUB
1.0925808
1 IDOL إلى INR
1.2035232
1 IDOL إلى IDR
Rp228.1966848
1 IDOL إلى KRW
19.1207904
1 IDOL إلى PHP
0.7902384
1 IDOL إلى EGP
￡E.0.6979488
1 IDOL إلى BRL
R$0.0764208
1 IDOL إلى CAD
C$0.0189312
1 IDOL إلى BDT
1.7015808
1 IDOL إلى NGN
21.481344
1 IDOL إلى UAH
0.5780976
1 IDOL إلى VES
Bs1.41984
1 IDOL إلى PKR
Rs3.9432576
1 IDOL إلى KZT
7.2198864
1 IDOL إلى THB
฿0.4536528
1 IDOL إلى TWD
NT$0.4107792
1 IDOL إلى AED
د.إ0.0510864
1 IDOL إلى CHF
Fr0.0112752
1 IDOL إلى HKD
HK$0.1091328
1 IDOL إلى MAD
.د.م0.1268112
1 IDOL إلى MXN
$0.2643408

MEET48 المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MEET48، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب MEET48 الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

IDOL
IDOL
USD
USD

1 IDOL = 0.01392 USD

تداول

USDTIDOL
$0.01392
$0.01392$0.01392
-2.66%

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