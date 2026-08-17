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سعر Horizen المباشر اليوم هو 4.006 USD. القيمة السوقية لـ ZEN هي 72,513,939.4883841211 USD. تابع تحديثات أسعار ZEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Horizen المباشر اليوم هو 4.006 USD. القيمة السوقية لـ ZEN هي 72,513,939.4883841211 USD. تابع تحديثات أسعار ZEN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Horizen (ZEN)

السعر المباشر لـ 1 ZEN إلى USD:

$4.006
$4.006$4.006
-0.27%1D
USD
مخطط أسعار Horizen (ZEN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:34:49 (UTC+8)

سعر Horizen اليوم

السعر المباشر لمشروع Horizen (ZEN) اليوم هو $ 4.006، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEN الحالي إلى USD هو $ 4.006 لكل ZEN.

يحتل Horizen حاليًا المرتبة #200 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.51M، مع عرض متداول قدره 18.10M ZEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEN بين $ 3.954 (أدنى) و$ 4.09 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 168.15416287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3.092439889907837.

على المدى القصير، تحرك ZEN بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.22K.

معلومات سوق Horizen (ZEN)

No.200

$ 72.51M
$ 72.51M$ 72.51M

$ 62.22K
$ 62.22K$ 62.22K

$ 84.13M
$ 84.13M$ 84.13M

18.10M
18.10M 18.10M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

86.19%

0.01%

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Horizen هي $ 72.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.22K. العرض المتداول لـ ZEN يبلغ 18.10M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.13M.

سجل سعر Horizen بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 3.954
$ 3.954$ 3.954
24 ساعة منخفض
$ 4.09
$ 4.09$ 4.09
24 ساعة مرتفع

$ 3.954
$ 3.954$ 3.954

$ 4.09
$ 4.09$ 4.09

$ 168.15416287
$ 168.15416287$ 168.15416287

$ 3.092439889907837
$ 3.092439889907837$ 3.092439889907837

+0.40%

-0.27%

-4.31%

-4.31%

سجل سعر Horizen (ZEN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Horizen لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.01085-0.27%
30 يوم$ -0.161-3.87%
60 يوم$ -0.22-5.21%
90 يوم$ -1.973-33.00%
تغير سعر Horizen اليوم

سجل اليوم ZEN تغيرًا $ -0.01085 (-0.27%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Horizen لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.161 (-3.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Horizen لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZEN تغييرًا في $ -0.22 (-5.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Horizen لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.973 (-33.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Horizen (ZEN)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Horizen.

تحليل Horizen

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Horizen الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Horizen اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ZEN: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ZEN_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يتحرك السعر عند مستوى 4.016، وهو ضمن نطاق ضيق يقع تحت نقطة الوسط البالغة 4.0186 بنسبة 0.07%. يقبع السعر الحالي داخل نطاق تذبذب ضيق بين الدعم S1 عند 4.0063 والمقاومة R1 عند 4.0313. وتشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السعر قريب من المحور المركزي، حيث يحقق الطرفان المشتري والبائع توازنًا مؤقتًا، دون ظهور إشارات واضحة لاختراق واضح للاتجاه. أما بالنسبة لنظام المتوسطات المتحركة، فنجد ترتيبًا صاعدًا للمتوسطات، حيث تُظهر كلٌّ من MA وEMA إشارات شراء، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مع تحول عمود قوة الزخم من السلبية إلى الإيجابية، ما يشير إلى تزايد قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، مما يدل على أن زخم الصعود لم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي الشديد، كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها العادية دون أي زيادة أو انكماش غير معتاد. من الناحية الفنية، فإن أقرب مستوى مقاومة يقع عند R1 عند 4.0313، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.38%، ويُعد هذا المستوى أول هدف اختبار على المدى القصير. أما المقاومة الثانوية فتقع عند R2 عند 4.0436، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.69%. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند S1 عند 4.0063، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.24%. وفي حال تجاوز هذا الدعم، سيتجه السعر نحو الدعم التالي عند S2 عند 3.9936، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.56%.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Horizen؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة Horizen (ZEN) المشفرة:

معنويات السوق - تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير في تحديد أسعار ZEN.

التطورات التقنية - تُحدِث التحديثات التي تطرأ على منصة بلوك تشين الخاصة بـ Horizen، وسلاسلها الجانبية، وميزات الخصوصية تأثيرًا على قيمة العملة.

معدلات التبني - يدفع الاستخدام الفعلي والشراكات الطلب على العملة.

حجم التداول - تؤدي السيولة العالية عادةً إلى تقليل تقلبات الأسعار.

ارتباط زين ببيتكوين - مثل معظم العملات البديلة، غالبًا ما تتبع ZEN حركة أسعار بيتكوين.

الأخبار المتعلقة باللوائح - يمكن أن تؤثر سياسات الحكومات بشأن العملات المخصَّصة للخصوصية في تحديد الأسعار.

المنافسة - تلعب أداء ZEN مقارنةً بالعملات المشفرة الأخرى ذات التركيز على الخصوصية دورًا مهمًا.

ديناميكيات العرض - تؤثر مكافآت التعدين واقتصاديات الرموز المميزة في تحديد مدى ندرة العملة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Horizen اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر هوريزن (ZEN) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وتقييم قيمة المحفظة، ومتابعة أداء الاستثمار، وتقييم اتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات وإدارة المخاطر بفعالية.

توقعات أسعار Horizen

Horizen (ZEN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZEN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرHorizen (ZEN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Horizen نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Horizen الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZEN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Horizen.

كيفية شراء واستثمار Horizen في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Horizen؟ شراء ZEN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Horizen. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Horizen (ZEN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Horizen فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Horizen (ZEN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Horizen

يسمح لك امتلاك Horizen بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Horizen ( ZEN )

Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.

Horizen المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Horizen، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Horizen الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeAnime-ThemedBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Horizen

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:34:49 (UTC+8)

تحديثات Horizen (ZEN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Horizen

ZEN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ZEN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ZEN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Horizen (ZEN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Horizen المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZEN
$3.997
$3.997$3.997
-0.44%
15.50K (USDT)
/USDCZEN
$3.995
$3.995$3.995
-0.49%
13.72K (USDT)

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