سعر Horizen (ZEN)
السعر المباشر لمشروع Horizen (ZEN) اليوم هو $ 4.006، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEN الحالي إلى USD هو $ 4.006 لكل ZEN.
يحتل Horizen حاليًا المرتبة #200 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.51M، مع عرض متداول قدره 18.10M ZEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEN بين $ 3.954 (أدنى) و$ 4.09 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 168.15416287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3.092439889907837.
على المدى القصير، تحرك ZEN بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.22K.
No.200
86.19%
0.01%
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ Horizen هي $ 72.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.22K. العرض المتداول لـ ZEN يبلغ 18.10M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.13M.
+0.40%
-0.27%
-4.31%
-4.31%
تتبع تغيرات أسعار Horizen لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.01085
|-0.27%
|30 يوم
|$ -0.161
|-3.87%
|60 يوم
|$ -0.22
|-5.21%
|90 يوم
|$ -1.973
|-33.00%
سجل اليوم ZEN تغيرًا $ -0.01085 (-0.27%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.161 (-3.87%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZEN تغييرًا في $ -0.22 (-5.21%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.973 (-33.00%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Horizen الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ZEN: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
ZEN_USDT في إطار زمني 4 ساعات، يتحرك السعر عند مستوى 4.016، وهو ضمن نطاق ضيق يقع تحت نقطة الوسط البالغة 4.0186 بنسبة 0.07%. يقبع السعر الحالي داخل نطاق تذبذب ضيق بين الدعم S1 عند 4.0063 والمقاومة R1 عند 4.0313. وتشير منظومة النقاط المحورية إلى أن السعر قريب من المحور المركزي، حيث يحقق الطرفان المشتري والبائع توازنًا مؤقتًا، دون ظهور إشارات واضحة لاختراق واضح للاتجاه. أما بالنسبة لنظام المتوسطات المتحركة، فنجد ترتيبًا صاعدًا للمتوسطات، حيث تُظهر كلٌّ من MA وEMA إشارات شراء، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي على المدى القصير. كما أظهر مؤشر MACD تقاطعًا صاعدًا، مع تحول عمود قوة الزخم من السلبية إلى الإيجابية، ما يشير إلى تزايد قوة الشراء. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة، مما يدل على أن زخم الصعود لم يصل بعد إلى حالة التشبع الشرائي الشديد، كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في اتجاه واحد، فيما تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها العادية دون أي زيادة أو انكماش غير معتاد. من الناحية الفنية، فإن أقرب مستوى مقاومة يقع عند R1 عند 4.0313، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.38%، ويُعد هذا المستوى أول هدف اختبار على المدى القصير. أما المقاومة الثانوية فتقع عند R2 عند 4.0436، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 0.69%. وعلى الجانب الآخر، يقع أقرب دعم عند S1 عند 4.0063، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.24%. وفي حال تجاوز هذا الدعم، سيتجه السعر نحو الدعم التالي عند S2 عند 3.9936، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.56%.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Horizen نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Horizen’s mission is to empower people and bring the world together by building a fair and inclusive ecosystem where everyone is rewarded for their contributions. Launched in May 2017, the platform enables real-life uses beyond its native cryptocurrency, ZEN, which is a mineable PoW coin available on major crypto exchanges. Users can securely store and transact ZEN using Horizen's flagship app, Sphere by Horizen.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Horizen، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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