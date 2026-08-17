سعر Horizen اليوم

السعر المباشر لمشروع Horizen (ZEN) اليوم هو $ 4.006، مع تغير بنسبة 0.27% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZEN الحالي إلى USD هو $ 4.006 لكل ZEN.

يحتل Horizen حاليًا المرتبة #200 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 72.51M، مع عرض متداول قدره 18.10M ZEN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZEN بين $ 3.954 (أدنى) و$ 4.09 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 168.15416287، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 3.092439889907837.

على المدى القصير، تحرك ZEN بمقدار +0.40% خلال الساعة الماضية و-4.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 62.22K.

معلومات سوق Horizen (ZEN)

التصنيف No.200 القيمة السوقية $ 72.51M$ 72.51M $ 72.51M الحجم (24 ساعة) $ 62.22K$ 62.22K $ 62.22K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 84.13M$ 84.13M $ 84.13M إمداد دورة التداول 18.10M 18.10M 18.10M الحد الأقصى للعرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 إجمالي العرض 21,000,000 21,000,000 21,000,000 معدل التداول 86.19% الحصة السوقية 0.01% البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Horizen هي $ 72.51M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.22K. العرض المتداول لـ ZEN يبلغ 18.10M، مع إجمالي عرض 21000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 84.13M.