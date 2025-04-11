APTM

إن APTM هو بلوكنشين Layer 1 متوافقة مع EVM، مبنية كشبكة فرعية على Avalanche. يتيح نظامها البيئي، المدعوم من DAO، نشرًا فعالًا للعقود الذكية، وتكاملًا مع Web3، ودعمًا للتطبيقات اللامركزية (dApp)، وبنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين، مع دمج نموذج انكماشي لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

اسم العملة المشفرةAPTM

التصنيفNo.1446

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)132.81%

المعروض المتداول3,899,287

إجمالي العرض2,100,000,000

إجمالي العرض6,984,937.038943

معدل التداول0.0018%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق1.972488445629584,2025-04-11

أدنى سعر0.7208375990263015,2025-04-24

البلوكتشين العامAPERTUM

مقدمةإن APTM هو بلوكنشين Layer 1 متوافقة مع EVM، مبنية كشبكة فرعية على Avalanche. يتيح نظامها البيئي، المدعوم من DAO، نشرًا فعالًا للعقود الذكية، وتكاملًا مع Web3، ودعمًا للتطبيقات اللامركزية (dApp)، وبنية تحتية سهلة الاستخدام للمطورين، مع دمج نموذج انكماشي لتعزيز الاستدامة على المدى الطويل.

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