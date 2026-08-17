سعر Prosper اليوم

السعر المباشر لمشروع Prosper (PROSPER) اليوم هو $ 0.02049، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PROSPER الحالي إلى USD هو $ 0.02049 لكل PROSPER.

يحتل Prosper حاليًا المرتبة #1883 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.05M، مع عرض متداول قدره 51.39M PROSPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PROSPER بين $ 0.02045 (أدنى) و$ 0.02051 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.39432895، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0179475908557077.

على المدى القصير، تحرك PROSPER بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.06K.

معلومات سوق Prosper (PROSPER)

التصنيف No.1883 القيمة السوقية $ 1.05M$ 1.05M $ 1.05M الحجم (24 ساعة) $ 53.06K$ 53.06K $ 53.06K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.05M$ 2.05M $ 2.05M إمداد دورة التداول 51.39M 51.39M 51.39M إجمالي العرض 100,000,000 100,000,000 100,000,000 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Prosper هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.06K. العرض المتداول لـ PROSPER يبلغ 51.39M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.05M.