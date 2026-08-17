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سعر Prosper المباشر اليوم هو 0.02049 USD. القيمة السوقية لـ PROSPER هي 1,053,079.75935 USD. تابع تحديثات أسعار PROSPER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Prosper المباشر اليوم هو 0.02049 USD. القيمة السوقية لـ PROSPER هي 1,053,079.75935 USD. تابع تحديثات أسعار PROSPER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن PROSPER

معلومات سعر PROSPER

ما هو PROSPER

الوثيقة البيضاء لـ PROSPER

الموقع الرسمي لـ PROSPER

اقتصاد توكن PROSPER

توقعات سعر PROSPER

سجل PROSPER

دليل شراء PROSPER

محول عملة PROSPER إلى الفيات

عقود PROSPER الفورية

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شعار Prosper

سعر Prosper (PROSPER)

السعر المباشر لـ 1 PROSPER إلى USD:

$0.02048
$0.02048$0.02048
-0.04%1D
USD
مخطط أسعار Prosper (PROSPER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:47:48 (UTC+8)

سعر Prosper اليوم

السعر المباشر لمشروع Prosper (PROSPER) اليوم هو $ 0.02049، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PROSPER الحالي إلى USD هو $ 0.02049 لكل PROSPER.

يحتل Prosper حاليًا المرتبة #1883 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.05M، مع عرض متداول قدره 51.39M PROSPER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PROSPER بين $ 0.02045 (أدنى) و$ 0.02051 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 9.39432895، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0179475908557077.

على المدى القصير، تحرك PROSPER بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-2.57% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 53.06K.

معلومات سوق Prosper (PROSPER)

No.1883

$ 1.05M
$ 1.05M$ 1.05M

$ 53.06K
$ 53.06K$ 53.06K

$ 2.05M
$ 2.05M$ 2.05M

51.39M
51.39M 51.39M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Prosper هي $ 1.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 53.06K. العرض المتداول لـ PROSPER يبلغ 51.39M، مع إجمالي عرض 100000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.05M.

سجل سعر Prosper بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.02045
$ 0.02045$ 0.02045
24 ساعة منخفض
$ 0.02051
$ 0.02051$ 0.02051
24 ساعة مرتفع

$ 0.02045
$ 0.02045$ 0.02045

$ 0.02051
$ 0.02051$ 0.02051

$ 9.39432895
$ 9.39432895$ 9.39432895

$ 0.0179475908557077
$ 0.0179475908557077$ 0.0179475908557077

0.00%

-0.04%

-2.57%

-2.57%

سجل سعر Prosper (PROSPER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Prosper لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0000082-0.04%
30 يوم$ -0.00071-3.35%
60 يوم$ -0.00021-1.02%
90 يوم$ +0.00101+5.18%
تغير سعر Prosper اليوم

سجل اليوم PROSPER تغيرًا $ -0.0000082 (-0.04%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Prosper لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00071 (-3.35%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Prosper لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PROSPER تغييرًا في $ -0.00021 (-1.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Prosper لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00101 (+5.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Prosper (PROSPER)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Prosper.

تحليل Prosper

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Prosper الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Prosper؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار توكن Prosper (PROS):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. معدل اعتماد المنصة ونمو عدد المستخدمين في أسواق التنبؤ التابعة لـ Prosper
3. حجم التداول والسيولة على البورصات
4. فائدة التوكن ومكافآت الحوكمة عبر الإيداع
5. إعلانات الشراكات والتكاملات
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر في منصات DeFi
7. المنافسة من بروتوكولات أسواق التنبؤ الأخرى
8. التطورات التقنية والتحديثات الخاصة بالمنصة
9. ديناميات العرض والطلب
10. الرغبة العامة للمستثمرين في المخاطرة بالعملات البديلة

لماذا يريد الناس معرفة سعر Prosper اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروسبور (PROS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من التقلبات في السوق.

توقعات أسعار Prosper

Prosper (PROSPER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PROSPER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرProsper (PROSPER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Prosper نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Prosper الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PROSPER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Prosper.

كيفية شراء واستثمار Prosper في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Prosper؟ شراء PROSPER سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Prosper. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Prosper (PROSPER).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Prosper فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Prosper (PROSPER)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Prosper

يسمح لك امتلاك Prosper بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Prosper ( PROSPER )

Prosper هو مشروع يهدف إلى ربط قوة تعدين بيتكوين بمستوى المؤسسات على الشبكة، ويسعى إلى فتح الإمكانيات الكاملة لبيتكوين، وهو العملة المشفرة الأكثر لامركزية.

يهدف Prosper إلى إعادة تعريف إمكانيات السيولة على السلسلة وما يمكن أن يقدمه بروتوكول لامركزي للمجتمع. يرى بروسبير فرصة فريدة لمزيد من لامركزية نظام بيتكوين البيئي من خلال جلب طبقة الشبكة الأساسية لبيتكوين—قوة تعدين بيتكوين—إلى السلسلة لتمكين مشاركة المجتمع وملكيته، مما يخلق لبنة أساسية جديدة للنظام البيئي الأوسع.

Prosper المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Prosper، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Prosper الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Prosper

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:47:48 (UTC+8)

تحديثات Prosper (PROSPER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Prosper

PROSPER USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PROSPER باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PROSPER USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Prosper (PROSPER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Prosper المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPROSPER
$0.02047
$0.02047$0.02047
-0.04%
2.60M (USDT)

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