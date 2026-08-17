سعر MWX AI اليوم

السعر المباشر لمشروع MWX AI (MWXT) اليوم هو $ 0.05437، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MWXT الحالي إلى USD هو $ 0.05437 لكل MWXT.

يحتل MWX AI حاليًا المرتبة #965 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.13M، مع عرض متداول قدره 167.85M MWXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MWXT بين $ 0.05436 (أدنى) و$ 0.05568 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3039535246318417، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04369081039392891.

على المدى القصير، تحرك MWXT بمقدار -0.44% خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 98.79K.

معلومات سوق MWX AI (MWXT)

التصنيف No.965 القيمة السوقية $ 9.13M$ 9.13M $ 9.13M الحجم (24 ساعة) $ 98.79K$ 98.79K $ 98.79K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.37M$ 54.37M $ 54.37M إمداد دورة التداول 167.85M 167.85M 167.85M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 16.78% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ MWX AI هي $ 9.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 98.79K. العرض المتداول لـ MWXT يبلغ 167.85M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.37M.