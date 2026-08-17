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سعر MWX AI المباشر اليوم هو 0.05437 USD. القيمة السوقية لـ MWXT هي 9,125,835.3056128389784 USD. تابع تحديثات أسعار MWXT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر MWX AI المباشر اليوم هو 0.05437 USD. القيمة السوقية لـ MWXT هي 9,125,835.3056128389784 USD. تابع تحديثات أسعار MWXT إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MWXT

معلومات سعر MWXT

ما هو MWXT

الوثيقة البيضاء لـ MWXT

الموقع الرسمي لـ MWXT

اقتصاد توكن MWXT

توقعات سعر MWXT

سجل MWXT

دليل شراء MWXT

محول عملة MWXT إلى الفيات

عقود MWXT الفورية

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شعار MWX AI

سعر MWX AI (MWXT)

السعر المباشر لـ 1 MWXT إلى USD:

$0.05438
$0.05438$0.05438
-0.40%1D
USD
مخطط أسعار MWX AI (MWXT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:44:25 (UTC+8)

سعر MWX AI اليوم

السعر المباشر لمشروع MWX AI (MWXT) اليوم هو $ 0.05437، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MWXT الحالي إلى USD هو $ 0.05437 لكل MWXT.

يحتل MWX AI حاليًا المرتبة #965 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 9.13M، مع عرض متداول قدره 167.85M MWXT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MWXT بين $ 0.05436 (أدنى) و$ 0.05568 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.3039535246318417، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.04369081039392891.

على المدى القصير، تحرك MWXT بمقدار -0.44% خلال الساعة الماضية و-2.25% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 98.79K.

معلومات سوق MWX AI (MWXT)

No.965

$ 9.13M
$ 9.13M$ 9.13M

$ 98.79K
$ 98.79K$ 98.79K

$ 54.37M
$ 54.37M$ 54.37M

167.85M
167.85M 167.85M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

16.78%

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ MWX AI هي $ 9.13M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 98.79K. العرض المتداول لـ MWXT يبلغ 167.85M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.37M.

سجل سعر MWX AI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.05436
$ 0.05436$ 0.05436
24 ساعة منخفض
$ 0.05568
$ 0.05568$ 0.05568
24 ساعة مرتفع

$ 0.05436
$ 0.05436$ 0.05436

$ 0.05568
$ 0.05568$ 0.05568

$ 0.3039535246318417
$ 0.3039535246318417$ 0.3039535246318417

$ 0.04369081039392891
$ 0.04369081039392891$ 0.04369081039392891

-0.44%

-0.40%

-2.25%

-2.25%

سجل سعر MWX AI (MWXT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار MWX AI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0002184-0.40%
30 يوم$ -0.00804-12.89%
60 يوم$ -0.0064-10.54%
90 يوم$ -0.01941-26.31%
تغير سعر MWX AI اليوم

سجل اليوم MWXT تغيرًا $ -0.0002184 (-0.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر MWX AI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00804 (-12.89%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر MWX AI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MWXT تغييرًا في $ -0.0064 (-10.54%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر MWX AI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.01941 (-26.31%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة MWX AI (MWXT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار MWX AI.

تحليل MWX AI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار MWX AI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار MWX AI؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز MWX AI (MWXT):

1. معنويات السوق واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام
2. أداء قطاع الذكاء الاصطناعي ومعدلات اعتماده
3. فائدة المنصة وحالات الاستخدام الواقعية
4. ديناميات العرض والطلب للرمز
5. إعلانات الشراكات والتكاملات
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر على رموز الذكاء الاصطناعي
7. حجم التداول ومستويات السيولة
8. نمو المجتمع ونشاط المطورين
9. الموقع التنافسي مقارنة بمشاريع الذكاء الاصطناعي الأخرى
10. التطورات التقنية وتقدم خارطة الطريق

تتفاعل هذه العوامل لتُحدِث تقلبات في الأسعار، وهو أمر شائع في مشاريع العملات المشفرة الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

لماذا يريد الناس معرفة سعر MWX AI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MWX AI (MWXT) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع قيمة المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتحليل اتجاهات الأسعار وتقلباتها، وتقييم أداء الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بمعنويات السوق.

توقعات أسعار MWX AI

MWX AI (MWXT) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MWXT في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMWX AI (MWXT) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر MWX AI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر MWX AI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MWXT للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار MWX AI.

كيفية شراء واستثمار MWX AI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع MWX AI؟ شراء MWXT سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء MWX AI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء MWX AI (MWXT).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة MWX AI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء MWX AI (MWXT)

ماذا يمكنك أن تفعل مع MWX AI

يسمح لك امتلاك MWX AI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء MWX AI (MWXT) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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المستفيد
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الصانع
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المستفيد

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو MWX AI ( MWXT )

نحن شركة تقنية نقوم ببناء سوق للذكاء الاصطناعي. يتكون نظامنا البيئي من تجار يقدمون حلول ذكاء اصطناعي جاهزة للاستخدام

MWX AI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ MWX AI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب MWX AI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base NativeInfrastructure

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول MWX AI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:44:25 (UTC+8)

تحديثات MWX AI (MWXT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن MWX AI

MWXT USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MWXT باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MWXT USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق MWX AI (MWXT) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر MWX AI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMWXT
$0.05441
$0.05441$0.05441
-0.43%
1.81M (USDT)

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1 MWXT = 0.05437 USD