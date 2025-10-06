سعر Bitlight Labs المباشر اليوم هو 2.0307 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LIGHT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LIGHT بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Bitlight Labs المباشر اليوم هو 2.0307 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي LIGHT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر LIGHT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Bitlight Labs

Bitlight Labs السعر(LIGHT)

السعر المباشر لـ 1 LIGHT إلى USD:

$2.0307
$2.0307$2.0307
-0.58%1D
USD
مخطط أسعار Bitlight Labs (LIGHT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:29:37 (UTC+8)

معلومات سعر Bitlight Labs (LIGHT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.9359
$ 1.9359$ 1.9359
24 ساعة منخفض
$ 2.1467
$ 2.1467$ 2.1467
24 ساعة مرتفع

$ 1.9359
$ 1.9359$ 1.9359

$ 2.1467
$ 2.1467$ 2.1467

$ 2.619557835411834
$ 2.619557835411834$ 2.619557835411834

$ 0.5392876430024418
$ 0.5392876430024418$ 0.5392876430024418

-0.09%

-0.58%

+16.76%

+16.76%

سعر Bitlight Labs (LIGHT) في الوقت الحقيقي هو $ 2.0307. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول LIGHT بين أدنى سعر $ 1.9359 وأعلى سعر $ 2.1467، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـLIGHT على الإطلاق هو $ 2.619557835411834، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.5392876430024418.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير LIGHT -0.09% على مدار الساعة الماضية، -0.58% على مدار 24 ساعة، و +16.76% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Bitlight Labs (LIGHT)

No.347

$ 87.44M
$ 87.44M$ 87.44M

$ 193.04K
$ 193.04K$ 193.04K

$ 852.89M
$ 852.89M$ 852.89M

43.06M
43.06M 43.06M

420,000,000
420,000,000 420,000,000

420,000,000
420,000,000 420,000,000

10.25%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Bitlight Labs هي $ 87.44M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 193.04K. العرض المتداول لـ LIGHT يبلغ 43.06M، مع إجمالي عرض 420000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 852.89M.

سجل سعر Bitlight Labs (LIGHT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Bitlight Labs لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.011847-0.58%
30 يوم$ +1.1519+131.07%
60 يوم$ +1.9307+1,930.70%
90 يوم$ +1.9307+1,930.70%
تغير سعر Bitlight Labs اليوم

سجل اليوم LIGHT تغيرًا $ -0.011847 (-0.58%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Bitlight Labs لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +1.1519 (+131.07%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Bitlight Labs لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LIGHT تغييرًا في $ +1.9307 (+1,930.70%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Bitlight Labs لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +1.9307 (+1,930.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Bitlight Labs (LIGHT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Bitlight Labs.

ما هو Bitlight Labs ( LIGHT )

تقوم Bitlight Labs، المساهم الرئيسي وأكبر فريق تطوير وراء بروتوكول RGB، ببناء عقود ذكية أصلية وبروتوكولات فيات مميزة على Lightning Network.

متوفر Bitlight Labs على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Bitlight Labs الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين LIGHTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Bitlight Labs على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Bitlight Labs سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Bitlight Labs (USD)

كم ستكون قيمة Bitlight Labs (LIGHT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Bitlight Labs (LIGHT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Bitlight Labs.

تحقق الآن من توقعات سعر Bitlight Labs!

توكنوميكس Bitlight Labs (LIGHT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Bitlight Labs (LIGHT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس LIGHT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Bitlight Labs ( LIGHT )

هل تبحث عن كيفية شراء Bitlight Labs؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Bitlight Labs على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة LIGHT إلى العملات المحلية

1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى VND
53,437.8705
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى AUD
A$3.066357
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى GBP
1.523025
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى EUR
1.726095
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى USD
$2.0307
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MYR
RM8.508633
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TRY
85.187865
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى JPY
¥308.6664
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ARS
ARS$2,990.713425
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى RUB
160.912668
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى INR
179.148354
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى IDR
Rp33,844.986462
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى PHP
119.303625
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى EGP
￡E.96.234873
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BRL
R$10.864245
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى CAD
C$2.822673
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BDT
248.598294
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى NGN
2,955.88692
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى COP
$7,810.376805
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ZAR
R.34.785891
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى UAH
85.512777
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TZS
T.Sh.5,001.715635
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى VES
Bs440.6619
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى CLP
$1,910.8887
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى PKR
Rs575.744064
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى KZT
1,083.601827
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى THB
฿65.510382
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TWD
NT$62.078499
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى AED
د.إ7.452669
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى CHF
Fr1.604253
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى HKD
HK$15.778539
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى AMD
֏778.042398
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MAD
.د.م18.743361
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MXN
$37.446108
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SAR
ريال7.594818
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ETB
Br307.996269
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى KES
KSh262.346133
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى JOD
د.أ1.4397663
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى PLN
7.371441
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى RON
лв8.853852
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SEK
kr19.007352
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BGN
лв3.411576
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى HUF
Ft677.786739
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى CZK
42.421323
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى KWD
د.ك0.6213942
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ILS
6.599775
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BOB
Bs14.032137
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى AZN
3.45219
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TJS
SM18.763668
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى GEL
5.523504
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى AOA
Kz1,851.125199
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BHD
.د.ب0.7635432
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BMD
$2.0307
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى DKK
kr13.016787
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى HNL
L53.488638
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MUR
92.417157
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى NAD
$35.070189
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى NOK
kr20.266386
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى NZD
$3.492804
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى PAB
B/.2.0307
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى PGK
K8.549247
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى QAR
ر.ق7.391748
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى RSD
дин.204.593025
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى UZS
soʻm24,466.259433
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ALL
L168.690249
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ANG
ƒ3.634953
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى AWG
ƒ3.65526
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BBD
$4.0614
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BAM
KM3.391269
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BIF
Fr5,988.5343
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BND
$2.619603
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BSD
$2.0307
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى JMD
$325.886736
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى KHR
8,188.290075
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى KMF
Fr854.9247
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى LAK
44,145.651291
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى LKR
රු618.530913
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MDL
L34.440672
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MGA
Ar9,065.613396
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MOP
P16.265907
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MVR
31.06971
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MWK
MK3,525.518577
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى MZN
MT129.76173
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى NPR
रु286.93791
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى PYG
14,401.7244
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى RWF
Fr2,950.6071
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SBD
$16.692354
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SCR
28.186116
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SRD
$80.293878
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SVC
$17.768625
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى SZL
L35.070189
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TMT
m7.10745
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TND
د.ت5.9621352
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى TTD
$13.788453
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى UGX
Sh7,074.9588
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى XAF
Fr1,143.2841
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى XCD
$5.48289
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى XOF
Fr1,143.2841
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى XPF
Fr207.1314
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BWP
P28.896861
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى BZD
$4.081707
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى CVE
$192.246369
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى DJF
Fr361.4646
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى DOP
$130.086642
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى DZD
د.ج263.78793
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى FJD
$4.569075
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى GNF
Fr17,656.9365
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى GTQ
Q15.555162
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى GYD
$425.269194
1 Bitlight Labs (LIGHT) إلى ISK
kr249.7761

Bitlight Labs المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Bitlight Labs، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Bitlight Labs الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Bitlight Labs

كم يساوي Bitlight Labs (LIGHT) اليوم؟
سعر LIGHT المباشر في USD هو USD 2.0307، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر LIGHT إلى USD الحالي؟
سعر LIGHT إلى USD الحالي هو $ 2.0307. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Bitlight Labs ؟
القيمة السوقية لعملة LIGHT هي $ 87.44M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن LIGHT؟
العرض المتداول لتوكن LIGHT هو 43.06M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ LIGHT؟
حقق LIGHT سعرًا قياسيًا قدره 2.619557835411834 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ LIGHT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.5392876430024418 LIGHT.
ما هو حجم تداول LIGHT؟
حجم تداول LIGHT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 193.04K USD.
هل سترتفع LIGHT هذا العام؟
قد يرتفع LIGHT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر LIGHT لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Bitlight Labs (LIGHT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

