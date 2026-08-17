سعر AaveToken اليوم

السعر المباشر لمشروع AaveToken (AAVE) اليوم هو $ 86.32، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AAVE الحالي إلى USD هو $ 86.32 لكل AAVE.

يحتل AaveToken حاليًا المرتبة #54 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.33B، مع عرض متداول قدره 15.41M AAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AAVE بين $ 85.4 (أدنى) و$ 87.27 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 666.86497857، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AAVE بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-6.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 83.48K.

معلومات سوق AaveToken (AAVE)

التصنيف No.54 القيمة السوقية $ 1.33B$ 1.33B $ 1.33B الحجم (24 ساعة) $ 83.48K$ 83.48K $ 83.48K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.38B$ 1.38B $ 1.38B إمداد دورة التداول 15.41M 15.41M 15.41M إجمالي العرض 16,000,000 16,000,000 16,000,000 الحصة السوقية 0.04% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AaveToken هي $ 1.33B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 83.48K. العرض المتداول لـ AAVE يبلغ 15.41M، مع إجمالي عرض 16000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.38B.