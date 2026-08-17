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سعر AaveToken المباشر اليوم هو 86.32 USD. القيمة السوقية لـ AAVE هي 1,330,098,598.6743696176 USD. تابع تحديثات أسعار AAVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AaveToken المباشر اليوم هو 86.32 USD. القيمة السوقية لـ AAVE هي 1,330,098,598.6743696176 USD. تابع تحديثات أسعار AAVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن AAVE

معلومات سعر AAVE

ما هو AAVE

الوثيقة البيضاء لـ AAVE

الموقع الرسمي لـ AAVE

اقتصاد توكن AAVE

توقعات سعر AAVE

سجل AAVE

دليل شراء AAVE

محول عملة AAVE إلى الفيات

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سعر AaveToken (AAVE)

السعر المباشر لـ 1 AAVE إلى USD:

$86.32
$86.32$86.32
-0.65%1D
USD
مخطط أسعار AaveToken (AAVE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:04:32 (UTC+8)

سعر AaveToken اليوم

السعر المباشر لمشروع AaveToken (AAVE) اليوم هو $ 86.32، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AAVE الحالي إلى USD هو $ 86.32 لكل AAVE.

يحتل AaveToken حاليًا المرتبة #54 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.33B، مع عرض متداول قدره 15.41M AAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AAVE بين $ 85.4 (أدنى) و$ 87.27 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 666.86497857، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك AAVE بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-6.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 83.48K.

معلومات سوق AaveToken (AAVE)

No.54

$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B

$ 83.48K
$ 83.48K$ 83.48K

$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B

15.41M
15.41M 15.41M

16,000,000
16,000,000 16,000,000

0.04%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ AaveToken هي $ 1.33B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 83.48K. العرض المتداول لـ AAVE يبلغ 15.41M، مع إجمالي عرض 16000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.38B.

سجل سعر AaveToken بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 85.4
$ 85.4$ 85.4
24 ساعة منخفض
$ 87.27
$ 87.27$ 87.27
24 ساعة مرتفع

$ 85.4
$ 85.4$ 85.4

$ 87.27
$ 87.27$ 87.27

$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857

$ 0
$ 0$ 0

-0.09%

-0.65%

-6.85%

-6.85%

سجل سعر AaveToken (AAVE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار AaveToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.5648-0.65%
30 يوم$ -1.66-1.89%
60 يوم$ +11.97+16.09%
90 يوم$ -3.24-3.62%
تغير سعر AaveToken اليوم

سجل اليوم AAVE تغيرًا $ -0.5648 (-0.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر AaveToken لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.66 (-1.89%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر AaveToken لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AAVE تغييرًا في $ +11.97 (+16.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر AaveToken لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -3.24 (-3.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AaveToken (AAVE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار AaveToken.

تحليل AaveToken

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AaveToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق AaveToken اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق AAVE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازR1 < السعر ≤ R2بين R1-R2فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

AAVE_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 86.0333. السعر الحالي عند 86.85 قد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 86.7966. يقع السعر في الجزء العلوي من النطاق بين S2 وR2. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، كما أن مؤشر MACD شكل إشارة تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية. تتركز القوة الدافعة على المدى القصير لدى الجانب الصاعد، وتتجه خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه. تبقى معدلات التذبذب مستقرة، وتتميز أشرطة بولينجر بفتحة معتدلة. السعر الرئيسي المرجعي القريب هو R1 عند 86.80، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.1%. أما الدعم الأدنى فيقع عند النقطة المحورية عند 86.03، ويبعد عن السعر الحالي نحو 0.9%. ومن جهة أخرى، يُعتبر المستوى المرجعي البعيد R2 عند 87.61، وهو يبعد عن السعر الحالي أيضًا بنحو 0.9%. أما الدعم الثانوي الأدنى فهو S1 عند 85.22، والذي يبعد عن السعر الحالي حوالي 1.9%. تشير بنية السوق إلى استقرار السعر في الجزء العلوي من النظام المحوري، مع حدوث تبادل للقوة بين المشترين والبائعين بالقرب من مستوى R1. ولا تُظهر الحالة الحالية أي انحرافات متطرفة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار AaveToken؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز AAVE:

1. إجمالي القيمة المُقفلة في البروتوكول (TVL): تؤثر القيمة الإجمالية المُقفلة في Aave بشكل مباشر على الطلب على رموز AAVE المستخدمة في الحوكمة والتخزين.

2. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi): بصفته أحد أبرز بروتوكولات DeFi، يرتبط AAVE بالاتجاهات العامة لقطاع التمويل اللامركزي.

3. مقترحات الحوكمة: تؤثر التحديثات الكبرى للبروتوكول وأنشطة التصويت في تعزيز فائدة الرمز وقيمته.

4. المنافسة: تؤثر الأداء النسبي لـ AAVE مقارنةً ببروتوكولات الإقراض الأخرى مثل Compound في تحديد موقعه في السوق.

5. دورات سوق العملات المشفرة: تؤثر تحركات بيتكوين وإيثريوم بشكل كبير في تحديد أسعار AAVE.

6. الأخبار المتعلقة باللوائح: تؤثر لوائح قطاع DeFi في ثقة المستثمرين ومعدلات اعتمادهم.

لماذا يريد الناس معرفة سعر AaveToken اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر AAVE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق. وبصفته رمز حوكمة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، يعكس سعر AAVE صحة بروتوكول Aave ودرجة اعتماده. ويستخدم المتداولون الأسعار الحالية لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.

توقعات أسعار AaveToken

AaveToken (AAVE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AAVE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAaveToken (AAVE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AaveToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر AaveToken الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AAVE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AaveToken.

كيفية شراء واستثمار AaveToken في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع AaveToken؟ شراء AAVE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AaveToken. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AaveToken (AAVE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AaveToken فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء AaveToken (AAVE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع AaveToken

يسمح لك امتلاك AaveToken بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو AaveToken ( AAVE )

Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.

مستند تقني

AaveToken المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AaveToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب AaveToken الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemAvalanche EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول AaveToken

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:04:32 (UTC+8)

تحديثات AaveToken (AAVE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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AAVE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع AAVE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود AAVE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق AaveToken (AAVE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر AaveToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTAAVE
$86.33
$86.33$86.33
-0.66%
966.99 (USDT)
/USDCAAVE
$86.43
$86.43$86.43
-0.38%
297.69 (USDT)
/USD1AAVE
$86.45
$86.45$86.45
-0.57%
635.41 (USDT)

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1 AAVE = 86.32 USD