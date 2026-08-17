سعر AaveToken المباشر اليوم هو 86.32 USD. القيمة السوقية لـ AAVE هي 1,330,098,598.6743696176 USD. تابع تحديثات أسعار AAVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر AaveToken المباشر اليوم هو 86.32 USD. القيمة السوقية لـ AAVE هي 1,330,098,598.6743696176 USD. تابع تحديثات أسعار AAVE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع AaveToken (AAVE) اليوم هو $ 86.32، مع تغير بنسبة 0.65% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل AAVE الحالي إلى USD هو $ 86.32 لكل AAVE.
يحتل AaveToken حاليًا المرتبة #54 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.33B، مع عرض متداول قدره 15.41M AAVE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول AAVE بين $ 85.4 (أدنى) و$ 87.27 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 666.86497857، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك AAVE بمقدار -0.09% خلال الساعة الماضية و-6.85% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 83.48K.
معلومات سوق AaveToken (AAVE)
No.54
$ 1.33B
$ 1.33B$ 1.33B
$ 83.48K
$ 83.48K$ 83.48K
$ 1.38B
$ 1.38B$ 1.38B
15.41M
15.41M 15.41M
16,000,000
16,000,000 16,000,000
0.04%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ AaveToken هي $ 1.33B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 83.48K. العرض المتداول لـ AAVE يبلغ 15.41M، مع إجمالي عرض 16000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.38B.
سجل سعر AaveToken بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 85.4
$ 85.4$ 85.4
24 ساعة منخفض
$ 87.27
$ 87.27$ 87.27
24 ساعة مرتفع
$ 85.4
$ 85.4$ 85.4
$ 87.27
$ 87.27$ 87.27
$ 666.86497857
$ 666.86497857$ 666.86497857
$ 0
$ 0$ 0
-0.09%
-0.65%
-6.85%
-6.85%
سجل سعر AaveToken (AAVE) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار AaveToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.5648
-0.65%
30 يوم
$ -1.66
-1.89%
60 يوم
$ +11.97
+16.09%
90 يوم
$ -3.24
-3.62%
تغير سعر AaveToken اليوم
سجل اليوم AAVE تغيرًا $ -0.5648 (-0.65%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر AaveToken لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.66 (-1.89%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر AaveToken لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AAVE تغييرًا في $ +11.97 (+16.09%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر AaveToken لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -3.24 (-3.62%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة AaveToken (AAVE)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار AaveToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق AaveToken اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق AAVE: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الميت
K < D
انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكاز
R1 < السعر ≤ R2
بين R1-R2
فوق نقطة الارتكاز المركزية، ولكن ليس في منطقة الأسعار المرتفعة للغاية.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)
وسط < السعر ≤ علوي
بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
3-4 شراء
40‑60% حيادي
تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
AAVE_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات فوق النقطة المحورية عند 86.0333. السعر الحالي عند 86.85 قد تجاوز مستوى المقاومة R1 عند 86.7966. يقع السعر في الجزء العلوي من النطاق بين S2 وR2. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، كما أن مؤشر MACD شكل إشارة تقاطع ذهبي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية. تتركز القوة الدافعة على المدى القصير لدى الجانب الصاعد، وتتجه خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة في نفس الاتجاه. تبقى معدلات التذبذب مستقرة، وتتميز أشرطة بولينجر بفتحة معتدلة.
السعر الرئيسي المرجعي القريب هو R1 عند 86.80، وهو يبعد عن السعر الحالي أقل من 0.1%. أما الدعم الأدنى فيقع عند النقطة المحورية عند 86.03، ويبعد عن السعر الحالي نحو 0.9%. ومن جهة أخرى، يُعتبر المستوى المرجعي البعيد R2 عند 87.61، وهو يبعد عن السعر الحالي أيضًا بنحو 0.9%. أما الدعم الثانوي الأدنى فهو S1 عند 85.22، والذي يبعد عن السعر الحالي حوالي 1.9%.
تشير بنية السوق إلى استقرار السعر في الجزء العلوي من النظام المحوري، مع حدوث تبادل للقوة بين المشترين والبائعين بالقرب من مستوى R1. ولا تُظهر الحالة الحالية أي انحرافات متطرفة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار AaveToken؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز AAVE:
1. إجمالي القيمة المُقفلة في البروتوكول (TVL): تؤثر القيمة الإجمالية المُقفلة في Aave بشكل مباشر على الطلب على رموز AAVE المستخدمة في الحوكمة والتخزين.
2. معنويات سوق التمويل اللامركزي (DeFi): بصفته أحد أبرز بروتوكولات DeFi، يرتبط AAVE بالاتجاهات العامة لقطاع التمويل اللامركزي.
3. مقترحات الحوكمة: تؤثر التحديثات الكبرى للبروتوكول وأنشطة التصويت في تعزيز فائدة الرمز وقيمته.
4. المنافسة: تؤثر الأداء النسبي لـ AAVE مقارنةً ببروتوكولات الإقراض الأخرى مثل Compound في تحديد موقعه في السوق.
5. دورات سوق العملات المشفرة: تؤثر تحركات بيتكوين وإيثريوم بشكل كبير في تحديد أسعار AAVE.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح: تؤثر لوائح قطاع DeFi في ثقة المستثمرين ومعدلات اعتمادهم.
لماذا يريد الناس معرفة سعر AaveToken اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر AAVE اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت الاستثمار، وتحليل السوق. وبصفته رمز حوكمة في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، يعكس سعر AAVE صحة بروتوكول Aave ودرجة اعتماده. ويستخدم المتداولون الأسعار الحالية لتحديد نقاط الدخول والخروج من الصفقات.
توقعات أسعار AaveToken
AaveToken (AAVE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف AAVE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAaveToken (AAVE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر AaveToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر AaveToken الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار AAVE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار AaveToken.
كيفية شراء واستثمار AaveToken في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع AaveToken؟ شراء AAVE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء AaveToken. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء AaveToken (AAVE).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة AaveToken فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع AaveToken
يسمح لك امتلاك AaveToken بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Aave is a decentralized finance protocol that allows people to lend and borrow crypto.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تَغَيَّر هيكل رمز Aave بعد الإطلاق عندما استُبدِل الرمز الأصلي LEND برمز AAVE عبر عملية هجرة بنسبة ١٠٠:١. ويؤدّي رمز AAVE عدة أدوار في النظام البيئي: فهو يُستخدَم في الحوكمة، ما يسمح لحامليه بالتصويت على تغييرات البروتوكول والمشاركة في اتخاذ القرارات، كما يدعم المكافآت عبر التجميد (Staking). ومنفصلٌ عن AAVE، يتلقّى المودِعون رموزًا مُسمّاة aTokens تمثّل الأصول التي قدّموها؛ فعلى سبيل المثال، يؤدي إيداع ETH إلى الحصول على رمز aETH. وتزداد قيمة هذه الرموز (aTokens) تلقائيًّا مع تراكم الفوائد، ما يعني أن المستخدمين لا يحتاجون إلى المطالبة بالمكافآت أو تجميدها بشكل منفصل للحصول على العائد. ويجني البروتوكول الإيرادات عبر الرسوم، بما في ذلك الرسوم المفروضة على القروض السريعة (Flash Loans) وجزءٍ من الفوائد التي يدفعها المقترضون، وهذه الإيرادات تدعم الصيانة المستمرة وتساعد في بناء الاحتياطيات. وعدد رموز AAVE القصوى المُحدَّدة هو ١٦ مليون رمز، مع تداول نحو ٨٠٪ منها حاليًّا، ويُوصَف هذا العرض المحدود بأنه يدعم قيمة الرمز. ويمكن أيضًا تجميد رمز AAVE في وحدة السلامة (Safety Module)، حيث يحصل الحاملون على مكافآت إضافية بينما يساعدون في تأمين البروتوكول، مما يخلق حوافز للمشاركة على المدى الطويل.
التكنولوجيا
يُمكن فهم منصة Aave على أنها نظام رقمي يشبه البنوك، مبني حول سيولة مشتركة. ويقوم المستخدمون بإيداع العملات الرقمية في بُرك الإقراض، وفي المقابل يتلقّون رموز aTokens، والتي تُشكّل دليلاً على السلسلة (on-chain) على أنَّ الإيداع قد تم بالفعل. وتتراكم الفوائد تلقائيًا على هذه الرموز (aTokens)، لذا فإن قيمتها تزداد مع مرور الوقت طالما ظلت محتفظًا بها. وللحصول على قرض، يجب على المقترضين تقديم ضمانات (collateral) تفوق قيمة المبلغ الذي يرغبون في اقتراضه، مما يساعد في حماية البروتوكول عبر توفير هامش أمان في حال تغيرت الأسعار. ويمكن للمقترضين الاختيار بين أسعار فائدة متغيرة تتغير وفقًا للطلب السوقي، وأسعار فائدة مستقرة (stable rates) التي صُمِّمت لتكون أكثر قابلية للتنبؤ بها مع مرور الوقت؛ ومع ذلك، فهي ليست ثابتة إلى الأبد، بل يمكن تعديلها إذا ما شهدت الظروف السوقية تحوّلات حادة. وتُعَد القروض الفلاشية (flash loans) في منصة Aave ميزة بارزة، إذ تسمح باقتراض أموال دون الحاجة إلى ضمانات، شرط أن يتم سداد القرض ضمن المعاملة نفسها؛ وإذا لم يتم السداد، فإن المعاملة تُلغى تلقائيًا. وتشمل ضوابط المخاطر آلية «عامل الصحة» (health factor)، التي تتعقّب العلاقة بين قيمة الضمانات وقيمة المبالغ المقترضة؛ فإذا انخفضت قيمة الضمانات بشكل كبير جدًا، فقد يتم تصفية المركز (liquidation) لحماية النظام ومستخدميه. وعلى الرغم من أن Aave بدأت عملها على شبكة الإيثريوم (Ethereum)، فقد توسع نطاقها ليشمل شبكات إضافية مثل Polygon وAvalanche، مما يحسّن فرص الوصول ويقلل من تكاليف المعاملات.
الفريق
تم إنشاء بروتوكول Aave بواسطة شركة Aave، التي كانت قد طوّرت سابقًا منصة ETHLend، والتي عملت كمنصة قروض ند لند. ويقود المشروع المؤسس والرئيس التنفيذي ستاني كوليتشوف (Stani Kulechov)، وتوسّعت المنظمة لتشمل مطوّرين واقتصاديين ومحترفين في مجال الأعمال. وكانت إحدى الخطوات الاستراتيجية الرئيسية هي التحوّل من النهج المباشر ند لند إلى النموذج القائم على المجموعات (pool-based model) الذي يستخدمه بروتوكول Aave، وهو تحوّلٌ حسّن الكفاءة وجعَل عمليات الاقتراض والإقراض أكثر سهولةً. وعلى الرغم من أن الورقة البيضاء الأصلية لم تتضمّن قائمة مفصّلة بأسماء أعضاء الفريق الفرديين، فإن نمو البروتوكول واستمرار ابتكاراته يُقدَّم كدليلٍ على خبرةٍ قويةٍ. ويؤكد المشروع أيضًا على اللامركزية، إذ انتقل إلى الحوكمة المجتمعية، مما يسمح للبروتوكول بإدماج مدخلات المجتمع مع الاستمرار في تطوير الميزات الجديدة وطرحها وتحسينها.
خارطة الطريق
تستمر خارطة طريق Aave في التركيز على الهدف المتمثل في أن تصبح بروتوكولًا مستقلًّا بالكامل، مع انعكاس توسع أوسع على مر الزمن. وقد تم بالفعل تطبيق الحُكم اللامركزي عبر مقترحات تحسين Aave (AIPs) والتصويت عبر منصة Snapshot، مما يمنح المجتمع دورًا مباشرًا في تشكيل مستقبل البروتوكول. ومن أحدث المحطات المهمة إصدار Aave V3، الذي يضيف ميزات تهدف إلى تحسين كفاءة رأس المال وتعزيز إدارة المخاطر، بهدف جعل المنصة أكثر أمانًا وسهولة في الاستخدام. وفي الوقت نفسه، تعمل Aave بنشاط على توسيع نطاق نشرها عبر شبكات بلوكشين متعددة، وهي استراتيجية تهدف إلى خفض التكاليف وتحسين سهولة الوصول للمستخدمين عالميًّا. أما في المستقبل القريب، فتشمل مجالات التركيز المُعلنة تنفيذ أدوات أكثر تقدمًا لإدارة المخاطر لحماية المستخدمين، وتوسيع المشاركة المؤسسية عبر منصة Aave Arc، وتطوير أسواق ومنتجات إقراض جديدة، وتعزيز الوظائف المتعددة السلاسل (cross-chain) لربط شبكات البلوكشين المختلفة بشكل أفضل. وطوال هذه الجهود، تظل الأمان والاستقرار أولويتين مستمرتين مع إدخال الميزات والتحسينات الجديدة.
نظرة عامة
أفي هو بروتوكول إقراض لا مركزي يسمح للأشخاص بتوفير أصول رقمية لكسب الفوائد، واقتراض أصول أخرى عبر تقديم ضمانات. وبدلاً من ربط مُقرضٍ واحدٍ بمُقترضٍ واحدٍ، يعمل أفي عبر "برك إقراض مشتركة": حيث يقوم مقدمو السيولة بإيداع الأصول في هذه البرك، ويمكن للمقترضين السحب منها فورًا. ويُعرف هذا البروتوكول بتقديمه أسعار فائدة مستقرة، وبإدخاله مفهوم "القروض الفلاشية" (flash loans)، التي تتيح الاقتراض دون الحاجة إلى ضمانات ضمن معاملة واحدة فقط. ويُصنَّف أفي أيضًا كأحد أكبر بروتوكولات الإقراض في مجال التمويل اللامركزي (DeFi)، حيث يبلغ إجمالي القيمة المُغلَّقة فيه أكثر من ٥ مليارات دولار أمريكي.
AaveToken المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ AaveToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان AaveToken سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار AaveToken المحتملة وعائد ROI.
كم سعر AaveToken اليوم؟
سعر AaveToken اليوم هو $ 86.32. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال AaveToken استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال AaveToken عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في AAVE، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ AaveToken في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول AaveToken بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ AaveToken في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر AAVE المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ AaveToken بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر AAVE لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر AaveToken في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر AAVE بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,601.01
+0.70%
ETH
1,905.3
+1.12%
GOLD(XAUT)
4,383.29
+0.53%
USDC
1.00089
0.00%
SOL
75.84
+0.35%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ AAVE على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج AAVE/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر AaveToken ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر AaveToken هذا العام؟
قد يرتفع سعر AaveToken هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر AaveToken (AAVE) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 15:04:32 (UTC+8)
تحديثات AaveToken (AAVE) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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