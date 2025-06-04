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BLUM السعر(BLUM)

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يتم الحصول على بيانات التوكن هذه من أطراف ثالثة. تعمل MEXC فقط كمجمع للمعلومات. استكشاف التوكن الأخرى المدرجة على سوق عقود MEXC الآجلة!

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول BLUM

السعر الحالي لـ BLUM (BLUM) اليوم هو -- USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من BLUM إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق BLUM:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو -- USD
- تغير سعر BLUM خلال اليوم هو --
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD

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BLUM أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار BLUM لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
No Data
تغير سعر BLUM اليوم

سجل اليوم BLUM تغيرًا -- (--)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر BLUM لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار -- (--)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر BLUM لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BLUM تغييرًا في -- (--)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر BLUM لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر -- (--)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

BLUM معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار BLUM: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

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BLUM معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

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ما هو BLUM ( BLUM )

متوفر BLUM على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك BLUM الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BLUMلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول BLUM على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء BLUM سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر BLUM

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل BLUM، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ BLUM؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارBLUM.

سجل أسعار BLUM

يوفر تتبع مسار سعر BLUM معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ BLUM. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار BLUM.

كيفية شراء BLUM ( BLUM )

هل تبحث عن كيفية شراء BLUM؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء BLUM على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BLUM إلى العملات المحلية

1 BLUM إلى VND
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1 BLUM إلى AUD
A$--
1 BLUM إلى GBP
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1 BLUM إلى EUR
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1 BLUM إلى USD
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1 BLUM إلى MYR
RM--
1 BLUM إلى TRY
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1 BLUM إلى JPY
¥--
1 BLUM إلى RUB
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1 BLUM إلى INR
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1 BLUM إلى IDR
Rp--
1 BLUM إلى KRW
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1 BLUM إلى PHP
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1 BLUM إلى EGP
￡E.--
1 BLUM إلى BRL
R$--
1 BLUM إلى CAD
C$--
1 BLUM إلى BDT
--
1 BLUM إلى NGN
--
1 BLUM إلى UAH
--
1 BLUM إلى VES
Bs--
1 BLUM إلى PKR
Rs--
1 BLUM إلى KZT
--
1 BLUM إلى THB
฿--
1 BLUM إلى TWD
NT$--
1 BLUM إلى AED
د.إ--
1 BLUM إلى CHF
Fr--
1 BLUM إلى HKD
HK$--
1 BLUM إلى MAD
.د.م--
1 BLUM إلى MXN
$--

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