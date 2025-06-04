ما هي الأسواق المالية؟
تُعتبر الأسواق المالية منصات يقوم فيها المشترون والبائعون بتداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع.
Centrifuge السعر(CFG)
السعر الحالي لـ Centrifuge (CFG) اليوم هو 0.1781 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة -- USD. يتم تحديث سعر من CFG إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Centrifuge:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 19.41K USD
- تغير سعر Centrifuge خلال اليوم هو -2.30%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة -- USD
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تتبع تغيرات أسعار Centrifuge لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.004193
|-2.30%
|30 يوم
|$ +0.0781
|+78.10%
|60 يوم
|$ +0.0781
|+78.10%
|90 يوم
|$ +0.0781
|+78.10%
سجل اليوم CFG تغيرًا $ -0.004193 (-2.30%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.تغيير سعر Centrifuge لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0781 (+78.10%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.تغيير سعر Centrifuge لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CFG تغييرًا في $ +0.0781 (+78.10%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.تغيير سعر Centrifuge لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0781 (+78.10%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Centrifuge: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:
0.00%
-2.30%
-21.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Centrifuge هو بروتوكول Web3 الرائد الذي يُركز على ربط الأصول الحقيقية (RWAs) بالتمويل اللامركزي (DeFi). مهمتنا هي إطلاق تريليون دولار إضافية من الأصول الحقيقية من خلال الاستفادة من تقنية البلوكتشين لرمزية الأصول، وتعزيز الشفافية في الأنظمة المالية، وتمكين توزيع رأس المال بكفاءة.
متوفر Centrifuge على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Centrifuge الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.
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تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Centrifuge، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ CFG؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارCentrifuge.
يوفر تتبع مسار سعر CFG معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ CFG. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Centrifuge.
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|1 CFG إلى VND
₫4,686.7015
|1 CFG إلى AUD
A$0.272493
|1 CFG إلى GBP
￡0.130013
|1 CFG إلى EUR
€0.154947
|1 CFG إلى USD
$0.1781
|1 CFG إلى MYR
RM0.755144
|1 CFG إلى TRY
₺6.967272
|1 CFG إلى JPY
¥25.496796
|1 CFG إلى RUB
₽14.114425
|1 CFG إلى INR
₹15.288104
|1 CFG إلى IDR
Rp2,919.671664
|1 CFG إلى KRW
₩243.305972
|1 CFG إلى PHP
₱9.930856
|1 CFG إلى EGP
￡E.8.835541
|1 CFG إلى BRL
R$1.002703
|1 CFG إلى CAD
C$0.242216
|1 CFG إلى BDT
৳21.753134
|1 CFG إلى NGN
₦281.357037
|1 CFG إلى UAH
₴7.378683
|1 CFG إلى VES
Bs17.0976
|1 CFG إلى PKR
Rs50.2242
|1 CFG إلى KZT
₸90.86662
|1 CFG إلى THB
฿5.809622
|1 CFG إلى TWD
NT$5.335876
|1 CFG إلى AED
د.إ0.653627
|1 CFG إلى CHF
Fr0.144261
|1 CFG إلى HKD
HK$1.396304
|1 CFG إلى MAD
.د.م1.636739
|1 CFG إلى MXN
$3.414177
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Centrifuge، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
تُعتبر الأسواق المالية منصات يقوم فيها المشترون والبائعون بتداول الأصول المالية مثل الأسهم والسندات والعملات والسلع.
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