سعر Marlin POND (POND)
السعر المباشر لمشروع Marlin POND (POND) اليوم هو $ 0.0006773، مع تغير بنسبة 2.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POND الحالي إلى USD هو $ 0.0006773 لكل POND.
يحتل Marlin POND حاليًا المرتبة #854 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.57M، مع عرض متداول قدره 8.23B POND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POND بين $ 0.0006702 (أدنى) و$ 0.000704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.38450229، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134964062458791.
على المدى القصير، تحرك POND بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-8.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.96K.
No.854
2020-12-22 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Marlin POND هي $ 5.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.96K. العرض المتداول لـ POND يبلغ 8.23B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.77M.
-0.64%
-2.64%
-8.80%
-8.80%
تتبع تغيرات أسعار Marlin POND لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000018352
|-2.64%
|30 يوم
|$ -0.0000615
|-8.33%
|60 يوم
|$ -0.0009087
|-57.30%
|90 يوم
|$ -0.0007537
|-52.67%
سجل اليوم POND تغيرًا $ -0.000018352 (-2.64%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000615 (-8.33%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد POND تغييرًا في $ -0.0009087 (-57.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0007537 (-52.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Marlin POND الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق POND: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
**هيكل السوق** POND_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.001047 USDT، يقع أسفل النطاق المركزي عند 0.00106 بنسبة 1.2%، ويتحرك ضمن نطاق ضيق بين المستوى المحوري S1 (0.001) والنطاق المركزي. جميع مجموعات المتوسطات المتحركة MA وEMA (بواقع 7 خطوط لكل منها) تُظهر إشارات شراء، كما أن السعر يتحرك فوق نظام المتوسطات مما يشكّل بنية دعم متعددة الطبقات. **حالة الزخم** يُظهر مؤشر MACD تكوّن تقاطع صعودي، بينما تبقى الخطوط السريعة والبطيئة عند مستوى الصفر؛ لذا ينبغي التأكد من استمرارية الزخم عبر مراقبة أعمدة المؤشر. أما مؤشر RSI فيتراوح ضمن المنطقة الحيادية، مما يعني عدم وجود تفوق واضح للزخم الشرائي أو البيعي حتى الآن. وتظهر المؤشرات قصيرة المدى ومؤشرات الاتجاه اتجاهًا متماثلًا، مع تركّز عالٍ للزخم، لكنه يفتقر إلى إشارات توسع في معدل التقلبات. **المستويات الرئيسية** في الاتجاه الصاعد: يمثّل مستوى R1 (0.00112) مقاومة قريبة، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 6.9%، فيما يُعتبر مستوى R2 (0.00117) نقطة مرجعية بعيدة بفارق 11.7%. وفي الاتجاه الهابط: يشكّل مستوى S1 (0.001) دعمًا أوليًا، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.5%، بينما يمثّل مستوى S2 (0.00094) نقطة انخفاض هيكلية بفارق 10.2%. ومن الجدير بالذكر أن النطاق المركزي عند 0.00106 يُعدّ خطًا فاصلًا بين القوى الشرائية والبيعية، ويستحق متابعة مستمرة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Marlin POND نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Marlin POND، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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