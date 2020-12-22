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سعر Marlin POND المباشر اليوم هو 0.0006773 USD. القيمة السوقية لـ POND هي 5,572,834.4755148 USD. تابع تحديثات أسعار POND إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Marlin POND المباشر اليوم هو 0.0006773 USD. القيمة السوقية لـ POND هي 5,572,834.4755148 USD. تابع تحديثات أسعار POND إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن POND

معلومات سعر POND

ما هو POND

الوثيقة البيضاء لـ POND

الموقع الرسمي لـ POND

اقتصاد توكن POND

توقعات سعر POND

سجل POND

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سعر Marlin POND (POND)

السعر المباشر لـ 1 POND إلى USD:

$0.0006768
$0.0006768$0.0006768
-2.64%1D
USD
مخطط أسعار Marlin POND (POND) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:42:38 (UTC+8)

سعر Marlin POND اليوم

السعر المباشر لمشروع Marlin POND (POND) اليوم هو $ 0.0006773، مع تغير بنسبة 2.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POND الحالي إلى USD هو $ 0.0006773 لكل POND.

يحتل Marlin POND حاليًا المرتبة #854 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.57M، مع عرض متداول قدره 8.23B POND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POND بين $ 0.0006702 (أدنى) و$ 0.000704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.38450229، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134964062458791.

على المدى القصير، تحرك POND بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-8.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.96K.

معلومات سوق Marlin POND (POND)

No.854

$ 5.57M
$ 5.57M$ 5.57M

$ 55.96K
$ 55.96K$ 55.96K

$ 6.77M
$ 6.77M$ 6.77M

8.23B
8.23B 8.23B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Marlin POND هي $ 5.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.96K. العرض المتداول لـ POND يبلغ 8.23B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.77M.

سجل سعر Marlin POND بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0006702
$ 0.0006702$ 0.0006702
24 ساعة منخفض
$ 0.000704
$ 0.000704$ 0.000704
24 ساعة مرتفع

$ 0.0006702
$ 0.0006702$ 0.0006702

$ 0.000704
$ 0.000704$ 0.000704

$ 0.38450229
$ 0.38450229$ 0.38450229

$ 0.00134964062458791
$ 0.00134964062458791$ 0.00134964062458791

-0.64%

-2.64%

-8.80%

-8.80%

سجل سعر Marlin POND (POND) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Marlin POND لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000018352-2.64%
30 يوم$ -0.0000615-8.33%
60 يوم$ -0.0009087-57.30%
90 يوم$ -0.0007537-52.67%
تغير سعر Marlin POND اليوم

سجل اليوم POND تغيرًا $ -0.000018352 (-2.64%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Marlin POND لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0000615 (-8.33%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Marlin POND لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد POND تغييرًا في $ -0.0009087 (-57.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Marlin POND لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0007537 (-52.67%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Marlin POND.

تحليل Marlin POND

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Marlin POND الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Marlin POND اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق POND: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

**هيكل السوق** POND_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات: السعر الحالي 0.001047 USDT، يقع أسفل النطاق المركزي عند 0.00106 بنسبة 1.2%، ويتحرك ضمن نطاق ضيق بين المستوى المحوري S1 (0.001) والنطاق المركزي. جميع مجموعات المتوسطات المتحركة MA وEMA (بواقع 7 خطوط لكل منها) تُظهر إشارات شراء، كما أن السعر يتحرك فوق نظام المتوسطات مما يشكّل بنية دعم متعددة الطبقات. **حالة الزخم** يُظهر مؤشر MACD تكوّن تقاطع صعودي، بينما تبقى الخطوط السريعة والبطيئة عند مستوى الصفر؛ لذا ينبغي التأكد من استمرارية الزخم عبر مراقبة أعمدة المؤشر. أما مؤشر RSI فيتراوح ضمن المنطقة الحيادية، مما يعني عدم وجود تفوق واضح للزخم الشرائي أو البيعي حتى الآن. وتظهر المؤشرات قصيرة المدى ومؤشرات الاتجاه اتجاهًا متماثلًا، مع تركّز عالٍ للزخم، لكنه يفتقر إلى إشارات توسع في معدل التقلبات. **المستويات الرئيسية** في الاتجاه الصاعد: يمثّل مستوى R1 (0.00112) مقاومة قريبة، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 6.9%، فيما يُعتبر مستوى R2 (0.00117) نقطة مرجعية بعيدة بفارق 11.7%. وفي الاتجاه الهابط: يشكّل مستوى S1 (0.001) دعمًا أوليًا، حيث يبعد عن السعر الحالي بنسبة 4.5%، بينما يمثّل مستوى S2 (0.00094) نقطة انخفاض هيكلية بفارق 10.2%. ومن الجدير بالذكر أن النطاق المركزي عند 0.00106 يُعدّ خطًا فاصلًا بين القوى الشرائية والبيعية، ويستحق متابعة مستمرة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Marlin POND؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز Marlin POND (POND):

1. اعتماد الشبكة واستخدام خدمات البنية التحتية لبلوك تشين Marlin.
2. إعلانات الشراكات مع مشاريع بلوك تشين كبرى.
3. التطورات التقنية وترقيات البروتوكول.
4. المزاج العام لسوق العملات المشفرة واتجاهات بيتكوين.
5. حجم التداول والسيولة على البورصات.
6. مكافآت الحَوْل وتعديلات الاقتصاديات الخاصة بالرمز.
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على رموز DeFi والبنية التحتية.
8. المنافسة من حلول توسيع نطاق البلوك تشين الأخرى.
9. تطورات الفريق وتقدم خارطة الطريق.
10. أنشطة صناع السوق وتحركات كبار المستثمرين.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Marlin POND اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر مارلين بوند اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد فرص الشراء أو البيع، وتقييم اتجاهات السوق، وإدارة مخاطر الاستثمار. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تنظيم دخولهم وخروجهم من السوق بشكل فعّال في سوق العملات المشفرة المتقلب.

توقعات أسعار Marlin POND

Marlin POND (POND) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف POND في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMarlin POND (POND) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Marlin POND نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Marlin POND الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار POND للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Marlin POND.

كيفية شراء واستثمار Marlin POND في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Marlin POND؟ شراء POND سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Marlin POND. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Marlin POND (POND).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Marlin POND فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Marlin POND (POND)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Marlin POND

يسمح لك امتلاك Marlin POND بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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    تداول ما قبل السوق MEXC

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ما هو Marlin POND ( POND )

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Marlin POND، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Marlin POND الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Marlin POND

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:42:38 (UTC+8)

تحديثات Marlin POND (POND) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Marlin POND

POND USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع POND باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود POND USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Marlin POND (POND) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Marlin POND المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPOND
$0.0006777
$0.0006777$0.0006777
-2.42%
81.99M (USDT)

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1 POND = 0.0006773 USD