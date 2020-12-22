سعر Marlin POND اليوم

السعر المباشر لمشروع Marlin POND (POND) اليوم هو $ 0.0006773، مع تغير بنسبة 2.64% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل POND الحالي إلى USD هو $ 0.0006773 لكل POND.

يحتل Marlin POND حاليًا المرتبة #854 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5.57M، مع عرض متداول قدره 8.23B POND. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول POND بين $ 0.0006702 (أدنى) و$ 0.000704 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.38450229، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00134964062458791.

على المدى القصير، تحرك POND بمقدار -0.64% خلال الساعة الماضية و-8.80% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.96K.

معلومات سوق Marlin POND (POND)

التصنيف No.854 القيمة السوقية $ 5.57M$ 5.57M $ 5.57M الحجم (24 ساعة) $ 55.96K$ 55.96K $ 55.96K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 6.77M$ 6.77M $ 6.77M إمداد دورة التداول 8.23B 8.23B 8.23B إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 تاريخ الإصدار 2020-12-22 00:00:00 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Marlin POND هي $ 5.57M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.96K. العرض المتداول لـ POND يبلغ 8.23B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 6.77M.