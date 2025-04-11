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GUNZ السعر(GUN)

USD

مخطط أسعار GUNZ (GUN) المباشر

$0.05189
$0.05189$0.05189
-4.66%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول GUN

السعر الحالي لـ GUNZ (GUN) اليوم هو 0.05202 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 36.65M USD. يتم تحديث سعر من GUN إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق GUNZ:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 8.63M USD
- تغير سعر GUNZ خلال اليوم هو -4.66%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 704.50M USD

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GUN أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار GUNZ لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0025363-4.66%
30 يوم$ +0.04202+420.20%
60 يوم$ +0.04202+420.20%
90 يوم$ +0.04202+420.20%
تغير سعر GUNZ اليوم

سجل اليوم GUN تغيرًا $ -0.0025363 (-4.66%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر GUNZ لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.04202 (+420.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر GUNZ لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GUN تغييرًا في $ +0.04202 (+420.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر GUNZ لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.04202 (+420.20%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

GUN معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار GUNZ: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.05023
$ 0.05023$ 0.05023

$ 0.05647
$ 0.05647$ 0.05647

$ 0.2001
$ 0.2001$ 0.2001

-0.24%

-4.66%

-5.97%

GUN معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 36.65M
$ 36.65M$ 36.65M

$ 8.63M
$ 8.63M$ 8.63M

704.50M
704.50M 704.50M

ما هو GUNZ ( GUN )

GUNZ هي منصة بلوكتشين من Layer 1، مصممة خصيصًا لألعاب AAA Web3، طورتها شركة Gunzilla Games. تدعم المنصة نظامًا بيئيًا شاملًا للألعاب بخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل من المطورين واللاعبين. صُممت GUNZ في الأصل لدعم اقتصاد قائم على المجتمع للعبة Gunzilla الرائدة، Off The Grid (OTG)، وتطورت لتصبح منصة متكاملة الميزات توفر بنية تحتية متكاملة لتقنية بلوكتشين، وهي ضرورية لتطوير الألعاب الحديثة.

متوفر GUNZ على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك GUNZ الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين GUNلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
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صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء GUNZ سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر GUNZ

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل GUNZ، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GUN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGUNZ.

سجل أسعار GUNZ

يوفر تتبع مسار سعر GUN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ GUN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار GUNZ.

كيفية شراء GUNZ ( GUN )

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عملة GUN إلى العملات المحلية

1 GUN إلى VND
1,333.84482
1 GUN إلى AUD
A$0.0821916
1 GUN إلى GBP
0.0395352
1 GUN إلى EUR
0.0452574
1 GUN إلى USD
$0.05202
1 GUN إلى MYR
RM0.2299284
1 GUN إلى TRY
1.9772802
1 GUN إلى JPY
¥7.431057
1 GUN إلى RUB
4.408695
1 GUN إلى INR
4.4716392
1 GUN إلى IDR
Rp866.9996532
1 GUN إلى KRW
74.3142114
1 GUN إلى PHP
2.9745036
1 GUN إلى EGP
￡E.2.6665452
1 GUN إلى BRL
R$0.3048372
1 GUN إلى CAD
C$0.0717876
1 GUN إلى BDT
6.307425
1 GUN إلى NGN
82.7024364
1 GUN إلى UAH
2.1489462
1 GUN إلى VES
Bs3.69342
1 GUN إلى PKR
Rs14.5546758
1 GUN إلى KZT
26.8277544
1 GUN إلى THB
฿1.7431902
1 GUN إلى TWD
NT$1.6838874
1 GUN إلى AED
د.إ0.1909134
1 GUN إلى CHF
Fr0.0421362
1 GUN إلى HKD
HK$0.403155
1 GUN إلى MAD
.د.م0.4827456
1 GUN إلى MXN
$1.0549656

GUNZ المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ GUNZ، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب GUNZ الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

GUN
USD

1 GUN = 0.05202 USD

تداول

USDTGUN
$0.05202
$0.05202$0.05202
-4.04%

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