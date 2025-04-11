ما هو GUNZ ( GUN )

GUNZ هي منصة بلوكتشين من Layer 1، مصممة خصيصًا لألعاب AAA Web3، طورتها شركة Gunzilla Games. تدعم المنصة نظامًا بيئيًا شاملًا للألعاب بخدمات مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات كل من المطورين واللاعبين. صُممت GUNZ في الأصل لدعم اقتصاد قائم على المجتمع للعبة Gunzilla الرائدة، Off The Grid (OTG)، وتطورت لتصبح منصة متكاملة الميزات توفر بنية تحتية متكاملة لتقنية بلوكتشين، وهي ضرورية لتطوير الألعاب الحديثة.

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توقع سعر GUNZ

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل GUNZ، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ GUN؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارGUNZ.

سجل أسعار GUNZ

يوفر تتبع مسار سعر GUN معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ GUN. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار GUNZ.

كيفية شراء GUNZ ( GUN )

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عملة GUN إلى العملات المحلية

1 GUN إلى VND ₫ 1,333.84482 1 GUN إلى AUD A$ 0.0821916 1 GUN إلى GBP ￡ 0.0395352 1 GUN إلى EUR € 0.0452574 1 GUN إلى USD $ 0.05202 1 GUN إلى MYR RM 0.2299284 1 GUN إلى TRY ₺ 1.9772802 1 GUN إلى JPY ¥ 7.431057 1 GUN إلى RUB ₽ 4.408695 1 GUN إلى INR ₹ 4.4716392 1 GUN إلى IDR Rp 866.9996532 1 GUN إلى KRW ₩ 74.3142114 1 GUN إلى PHP ₱ 2.9745036 1 GUN إلى EGP ￡E. 2.6665452 1 GUN إلى BRL R$ 0.3048372 1 GUN إلى CAD C$ 0.0717876 1 GUN إلى BDT ৳ 6.307425 1 GUN إلى NGN ₦ 82.7024364 1 GUN إلى UAH ₴ 2.1489462 1 GUN إلى VES Bs 3.69342 1 GUN إلى PKR Rs 14.5546758 1 GUN إلى KZT ₸ 26.8277544 1 GUN إلى THB ฿ 1.7431902 1 GUN إلى TWD NT$ 1.6838874 1 GUN إلى AED د.إ 0.1909134 1 GUN إلى CHF Fr 0.0421362 1 GUN إلى HKD HK$ 0.403155 1 GUN إلى MAD .د.م 0.4827456 1 GUN إلى MXN $ 1.0549656

GUNZ المورد

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يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول GUNZ ما هو سعر GUNZ (GUN) اليوم؟ سعر GUNZ (GUN) المباشر هو USD 0.05202 . ما هي القيمة السوقية لعملة GUNZ (GUN)؟ القيمة السوقية الحالية لعملة GUNZ هي $ 36.65M USD . يتم حسابها عن طريق ضرب العرض الحالي لعملة GUN في سعر السوق في الوقت الفعلي وهو 0.05202 USD . ما هو العرض المتداول لعملة GUNZ (GUN)؟ العرض المتداول الحالي لعملة GUNZ (GUN)، هو USD 704.50M . ما هو أعلى سعر لعملة GUNZ (GUN)؟ اعتبارًا من 2025-04-14 ، أعلى سعر لعملة GUNZ (GUN) هو USD 0.2001 . ما هو حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة GUNZ (GUN)؟ حجم التداول على مدار 24 ساعة لعملة GUNZ (GUN) هو $ 8.63M USD يمكنك اكتشاف المزيد من التوكن القابل للتداول على MEXC والتحقق من حجم التداول على مدار 24 ساعة.

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