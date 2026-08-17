سعر UnifAI (UAI)
السعر المباشر لمشروع UnifAI (UAI) اليوم هو $ 0.2624، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UAI الحالي إلى USD هو $ 0.2624 لكل UAI.
يحتل UnifAI حاليًا المرتبة #288 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62.71M، مع عرض متداول قدره 239.00M UAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UAI بين $ 0.2546 (أدنى) و$ 0.2649 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.6119597737260863، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05181624964526384.
على المدى القصير، تحرك UAI بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و+4.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.76K.
No.288
23.90%
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ UnifAI هي $ 62.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.76K. العرض المتداول لـ UAI يبلغ 239.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 262.40M.
-0.38%
+0.38%
+4.91%
+4.91%
تتبع تغيرات أسعار UnifAI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000993
|+0.38%
|30 يوم
|$ -0.0853
|-24.54%
|60 يوم
|$ -0.048
|-15.47%
|90 يوم
|$ +0.0285
|+12.18%
سجل اليوم UAI تغيرًا $ +0.000993 (+0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0853 (-24.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UAI تغييرًا في $ -0.048 (-15.47%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0285 (+12.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار UnifAI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق UAI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
UAI_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2546. يقع السعر في منطقة ضيقة فوق نقطة الوسط البالغة 0.2541. تُظهر منظومة المراكز أن السعر الحالي قريب جدًا من الفاصل بين مستوى الدعم S1 والنقطة الوسطى. يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا داخل هذا النطاق الضيق، بينما لم تظهر أي إشارات واضحة على اختراق اتجاهي واضح في البنية العامة للسعر. يبقى السعر محصورًا داخل قناة التذبذب المحددة مسبقًا. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة حالة ترتيب شراء بمستوى 3-4. كما تحافظ مجموعة EMA على نفس الاتجاه نحو الشراء بمستوى 3-4 أيضًا. يشير مؤشر MACD حاليًا إلى حالة تقاطع هبوطي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. وتشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاهات، مما يدل على تشتت في الزخم القصير المدى. ولم تشهد معدلات التقلبات أي توسع أو انكماش ملحوظين، ما يجعل السوق في مرحلة مراقبة لتحول الزخم. يتواجد الدعم الأدنى القريب عند مستوى S1 عند 0.2499، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.8%. أما المستوى المرجعي الأدنى البعيد فهو عند S2 عند 0.2456. وعلى الجانب الآخر، يقع المقاومة الأعلى القريب عند R1 عند 0.2584، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. أما المستوى المرجعي الأعلى البعيد فهو عند R2 عند 0.2626. وتُعد نقطة الوسط الحاسمة عند 0.2541 بمثابة خط فاصل فوري بين المشترين والبائعين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر UnifAI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ UnifAI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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