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سعر UnifAI المباشر اليوم هو 0.2624 USD. القيمة السوقية لـ UAI هي 62,713,600 USD. تابع تحديثات أسعار UAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر UnifAI المباشر اليوم هو 0.2624 USD. القيمة السوقية لـ UAI هي 62,713,600 USD. تابع تحديثات أسعار UAI إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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ما هو UAI

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سعر UnifAI (UAI)

السعر المباشر لـ 1 UAI إلى USD:

$0.2622
$0.2622$0.2622
+0.38%1D
USD
مخطط أسعار UnifAI (UAI) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:35:13 (UTC+8)

سعر UnifAI اليوم

السعر المباشر لمشروع UnifAI (UAI) اليوم هو $ 0.2624، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UAI الحالي إلى USD هو $ 0.2624 لكل UAI.

يحتل UnifAI حاليًا المرتبة #288 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62.71M، مع عرض متداول قدره 239.00M UAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UAI بين $ 0.2546 (أدنى) و$ 0.2649 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.6119597737260863، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05181624964526384.

على المدى القصير، تحرك UAI بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و+4.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.76K.

معلومات سوق UnifAI (UAI)

No.288

$ 62.71M
$ 62.71M$ 62.71M

$ 84.76K
$ 84.76K$ 84.76K

$ 262.40M
$ 262.40M$ 262.40M

239.00M
239.00M 239.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

23.90%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ UnifAI هي $ 62.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.76K. العرض المتداول لـ UAI يبلغ 239.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 262.40M.

سجل سعر UnifAI بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2546
$ 0.2546$ 0.2546
24 ساعة منخفض
$ 0.2649
$ 0.2649$ 0.2649
24 ساعة مرتفع

$ 0.2546
$ 0.2546$ 0.2546

$ 0.2649
$ 0.2649$ 0.2649

$ 0.6119597737260863
$ 0.6119597737260863$ 0.6119597737260863

$ 0.05181624964526384
$ 0.05181624964526384$ 0.05181624964526384

-0.38%

+0.38%

+4.91%

+4.91%

سجل سعر UnifAI (UAI) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار UnifAI لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000993+0.38%
30 يوم$ -0.0853-24.54%
60 يوم$ -0.048-15.47%
90 يوم$ +0.0285+12.18%
تغير سعر UnifAI اليوم

سجل اليوم UAI تغيرًا $ +0.000993 (+0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر UnifAI لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0853 (-24.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر UnifAI لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد UAI تغييرًا في $ -0.048 (-15.47%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر UnifAI لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0285 (+12.18%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة UnifAI (UAI)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار UnifAI.

تحليل UnifAI

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار UnifAI الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق UnifAI اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق UAI: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

UAI_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.2546. يقع السعر في منطقة ضيقة فوق نقطة الوسط البالغة 0.2541. تُظهر منظومة المراكز أن السعر الحالي قريب جدًا من الفاصل بين مستوى الدعم S1 والنقطة الوسطى. يحقق الطرفان (البائعون والمشترون) توازنًا مؤقتًا داخل هذا النطاق الضيق، بينما لم تظهر أي إشارات واضحة على اختراق اتجاهي واضح في البنية العامة للسعر. يبقى السعر محصورًا داخل قناة التذبذب المحددة مسبقًا. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة حالة ترتيب شراء بمستوى 3-4. كما تحافظ مجموعة EMA على نفس الاتجاه نحو الشراء بمستوى 3-4 أيضًا. يشير مؤشر MACD حاليًا إلى حالة تقاطع هبوطي، بينما يقبع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة. وتشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى وجود تباين في الاتجاهات، مما يدل على تشتت في الزخم القصير المدى. ولم تشهد معدلات التقلبات أي توسع أو انكماش ملحوظين، ما يجعل السوق في مرحلة مراقبة لتحول الزخم. يتواجد الدعم الأدنى القريب عند مستوى S1 عند 0.2499، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.8%. أما المستوى المرجعي الأدنى البعيد فهو عند S2 عند 0.2456. وعلى الجانب الآخر، يقع المقاومة الأعلى القريب عند R1 عند 0.2584، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 1.5%. أما المستوى المرجعي الأعلى البعيد فهو عند R2 عند 0.2626. وتُعد نقطة الوسط الحاسمة عند 0.2541 بمثابة خط فاصل فوري بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار UnifAI؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز UnifAI (UAI):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة
2. معدل اعتماد منصة DeFi المدعومة بالذكاء الاصطناعي من UnifAI
3. فائدة الرمز ومكافآت الحوكمة عبر المشاركة في الحصص
4. إعلانات الشراكات والتكاملات
5. حجم التداول والسيولة على البورصات
6. التطورات التنظيمية التي تؤثر في قطاعي الذكاء الاصطناعي وDeFi
7. التطورات التقنية والتحديثات الخاصة بالمنصة
8. المنافسة من مشاريع الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين المشابهة
9. الطلب العام على خدمات الذكاء الاصطناعي اللامركزية
10. العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر في الأصول ذات المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر UnifAI اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر UnifAI (UAI) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتتبع أداء المحفظة، وتحديد توقيت دخول السوق أو الخروج منه، وتقييم مكاسب/خسائر الاستثمار، والبقاء على اطلاع دائم بتقلبات السوق. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من الفرص المتاحة.

توقعات أسعار UnifAI

UnifAI (UAI) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف UAI في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرUnifAI (UAI) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر UnifAI نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر UnifAI الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار UAI للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار UnifAI.

كيفية شراء واستثمار UnifAI في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع UnifAI؟ شراء UAI سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء UnifAI. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء UnifAI (UAI).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة UnifAI فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء UnifAI (UAI)

ماذا يمكنك أن تفعل مع UnifAI

يسمح لك امتلاك UnifAI بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو UnifAI ( UAI )

يُمهد UnifAI الطريق لعصر جديد من وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين، مما يُبسط التمويل اللامركزي للجميع. يُمكن للمستخدمين أتمتة استراتيجيات LPing والتداول والإقراض - دون الحاجة إلى برمجة. يُعزز كل وكيل ذكاء اصطناعي كفاءة السلسلة واتخاذ القرارات. يدعم UnifAI حاليًا استراتيجيات Polymarket وMeteora (Solana) وDrift، مع التوسع في شبكات EVM قيد التنفيذ. الميزات الرئيسية: أتمتة الاستراتيجية: إنشاء أو نسخ الاستراتيجيات الأفضل أداءً بنقرة واحدة. UniQ: رفيقك في التمويل اللامركزي بالذكاء الاصطناعي للحصول على رؤى وتحليلات واكتشاف الاستراتيجيات.

UnifAI المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ UnifAI، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب UnifAI الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI FrameworkAI MemeArtificial Intelligence (AI)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول UnifAI

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:35:13 (UTC+8)

تحديثات UnifAI (UAI) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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UAI USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع UAI باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود UAI USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق UnifAI (UAI) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر UnifAI المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUAI
$0.2632
$0.2632$0.2632
+0.65%
332.67K (USDT)

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1 UAI = 0.2624 USD