سعر UnifAI اليوم

السعر المباشر لمشروع UnifAI (UAI) اليوم هو $ 0.2624، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل UAI الحالي إلى USD هو $ 0.2624 لكل UAI.

يحتل UnifAI حاليًا المرتبة #288 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 62.71M، مع عرض متداول قدره 239.00M UAI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول UAI بين $ 0.2546 (أدنى) و$ 0.2649 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.6119597737260863، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.05181624964526384.

على المدى القصير، تحرك UAI بمقدار -0.38% خلال الساعة الماضية و+4.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 84.76K.

معلومات سوق UnifAI (UAI)

التصنيف No.288 القيمة السوقية $ 62.71M$ 62.71M $ 62.71M الحجم (24 ساعة) $ 84.76K$ 84.76K $ 84.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 262.40M$ 262.40M $ 262.40M إمداد دورة التداول 239.00M 239.00M 239.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 23.90% البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ UnifAI هي $ 62.71M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 84.76K. العرض المتداول لـ UAI يبلغ 239.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 262.40M.