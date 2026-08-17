شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Mame Inu المباشر اليوم هو 0.005546 USD. القيمة السوقية لـ MAME هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MAME إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Mame Inu المباشر اليوم هو 0.005546 USD. القيمة السوقية لـ MAME هي -- USD. تابع تحديثات أسعار MAME إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MAME

معلومات سعر MAME

ما هو MAME

الموقع الرسمي لـ MAME

اقتصاد توكن MAME

توقعات سعر MAME

سجل MAME

دليل شراء MAME

محول عملة MAME إلى الفيات

عقود MAME الفورية

MAME عقود USDT-M الآجلة

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Mame Inu

سعر Mame Inu (MAME)

السعر المباشر لـ 1 MAME إلى USD:

$0.005546
$0.005546$0.005546
+7.98%1D
USD
مخطط أسعار Mame Inu (MAME) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:22:07 (UTC+8)

سعر Mame Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Mame Inu (MAME) اليوم هو $ 0.005546، مع تغير بنسبة 7.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAME الحالي إلى USD هو $ 0.005546 لكل MAME.

يحتل Mame Inu حاليًا المرتبة #3690 من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MAME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAME بين $ 0.004999 (أدنى) و$ 0.00568 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00892816323260741، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00062641135797393.

على المدى القصير، تحرك MAME بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و+5.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.30K.

معلومات سوق Mame Inu (MAME)

No.3690

--
----

$ 61.30K
$ 61.30K$ 61.30K

$ 5.55M
$ 5.55M$ 5.55M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Mame Inu هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.30K. العرض المتداول لـ MAME يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.55M.

سجل سعر Mame Inu بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.004999
$ 0.004999$ 0.004999
24 ساعة منخفض
$ 0.00568
$ 0.00568$ 0.00568
24 ساعة مرتفع

$ 0.004999
$ 0.004999$ 0.004999

$ 0.00568
$ 0.00568$ 0.00568

$ 0.00892816323260741
$ 0.00892816323260741$ 0.00892816323260741

$ 0.00062641135797393
$ 0.00062641135797393$ 0.00062641135797393

+0.39%

+7.98%

+5.33%

+5.33%

سجل سعر Mame Inu (MAME) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Mame Inu لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00040986+7.98%
30 يوم$ -0.000981-15.03%
60 يوم$ +0.003546+177.30%
90 يوم$ +0.003546+177.30%
تغير سعر Mame Inu اليوم

سجل اليوم MAME تغيرًا $ +0.00040986 (+7.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Mame Inu لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000981 (-15.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Mame Inu لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAME تغييرًا في $ +0.003546 (+177.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Mame Inu لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003546 (+177.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Mame Inu (MAME)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Mame Inu.

تحليل Mame Inu

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Mame Inu الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Mame Inu اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MAME: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

**هيكل السوق** يتم تداول MAME_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر حالي يبلغ 0.008039، وهو يقع أعلى المركز المركزي عند 0.007782 بنسبة 3.3%، ويتحرك ضمن المنطقة الفاصلة بين مستوى المقاومة R1 (0.007826) ومستوى المقاومة R2 (0.007913). كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة MA وEMA تسجلان نسبة شراء تتراوح بين 1-2 درجة، بينما يبقى السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل، لكنه لا يزال يبعد عن النطاق الكثيف للمستويات العليا بأقل من 9%. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث يقع الخط السريع تحت الخط البطيء. أما مؤشر RSI فيظل ضمن نطاق الحياد، فيما تغيب بيانات مؤشري KDJ وStochRSI مما يمنع تحديد اتجاه الزخم السريع بشكل دقيق. وتتشكل إشارات متباينة بين الترتيب الصاعد للمتوسطات المتحركة وتقاطع MACD الهابط، مما يشير إلى وجود تناقض بين الزخم القصير الأمد وهيكل الاتجاه. **المستويات الرئيسية** تتمثل مستويات المقاومة القريبة في R1 عند 0.007826 (بفارق -2.6% عن السعر الحالي)، وR2 عند 0.007913 (بفارق -1.6% عن السعر الحالي)، وهما يشكلان حزام مقاومة قريبًا. وعلى الجانب الآخر، تُعتبر مستويات الدعم S1 عند 0.007695 (بفارق -4.3% عن السعر الحالي) وS2 عند 0.007651 (بفارق -4.8% عن السعر الحالي) بمثابة مناطق مرجعية للتصحيح. كما يُعد المركز المركزي عند 0.007782 نقطة فاصلة بين العرض والطلب، ويقع على بعد 3.2% عن السعر الحالي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

توقعات أسعار Mame Inu

Mame Inu (MAME) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAME في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMame Inu (MAME) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mame Inu نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Mame Inu الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MAME للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Mame Inu.

كيفية شراء واستثمار Mame Inu في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Mame Inu؟ شراء MAME سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Mame Inu. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Mame Inu (MAME).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Mame Inu فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Mame Inu (MAME)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Mame Inu

يسمح لك امتلاك Mame Inu بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Mame Inu (MAME) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Mame Inu ( MAME )

Mame Inu - the last Shiba.

Mame Inu المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mame Inu، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Mame Inu الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Mame Inu

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:22:07 (UTC+8)

تحديثات Mame Inu (MAME) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Mame Inu

MAME USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MAME باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MAME USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Mame Inu (MAME) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Mame Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USD1MAME
$0.005465
$0.005465$0.005465
+5.70%
10.71M (USDT)
/USDTMAME
$0.005541
$0.005541$0.005541
+7.90%
11.57M (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.4862
$0.4862$0.4862

+1,520.66%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01443
$0.01443$0.01443

+260.75%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036305
$0.036305$0.036305

+118.71%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06567
$0.06567$0.06567

-7.74%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.4862
$0.4862$0.4862

+1,520.66%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.036305
$0.036305$0.036305

+118.71%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002794
$0.0002794$0.0002794

+85.03%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.00904
$0.00904$0.00904

+28.95%

Tutorial

Tutorial

TUT

$0.035939
$0.035939$0.035939

+12.02%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MAME إلى USD

المبلغ

MAME
MAME
USD
USD

1 MAME = 0.005546 USD