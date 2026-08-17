سعر Mame Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Mame Inu (MAME) اليوم هو $ 0.005546، مع تغير بنسبة 7.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAME الحالي إلى USD هو $ 0.005546 لكل MAME.

يحتل Mame Inu حاليًا المرتبة #3690 من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MAME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAME بين $ 0.004999 (أدنى) و$ 0.00568 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00892816323260741، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00062641135797393.

على المدى القصير، تحرك MAME بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و+5.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.30K.

معلومات سوق Mame Inu (MAME)

التصنيف No.3690 القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 61.30K$ 61.30K $ 61.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.55M$ 5.55M $ 5.55M إمداد دورة التداول ---- -- الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Mame Inu هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.30K. العرض المتداول لـ MAME يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.55M.