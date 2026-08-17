سعر Mame Inu (MAME)
السعر المباشر لمشروع Mame Inu (MAME) اليوم هو $ 0.005546، مع تغير بنسبة 7.98% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAME الحالي إلى USD هو $ 0.005546 لكل MAME.
يحتل Mame Inu حاليًا المرتبة #3690 من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- MAME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAME بين $ 0.004999 (أدنى) و$ 0.00568 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00892816323260741، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00062641135797393.
على المدى القصير، تحرك MAME بمقدار +0.39% خلال الساعة الماضية و+5.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 61.30K.
No.3690
BSC
القيمة السوقية الحالية لـ Mame Inu هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 61.30K. العرض المتداول لـ MAME يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.55M.
+0.39%
+7.98%
+5.33%
+5.33%
تتبع تغيرات أسعار Mame Inu لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00040986
|+7.98%
|30 يوم
|$ -0.000981
|-15.03%
|60 يوم
|$ +0.003546
|+177.30%
|90 يوم
|$ +0.003546
|+177.30%
سجل اليوم MAME تغيرًا $ +0.00040986 (+7.98%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000981 (-15.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAME تغييرًا في $ +0.003546 (+177.30%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.003546 (+177.30%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Mame Inu الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق MAME: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
**هيكل السوق** يتم تداول MAME_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات بسعر حالي يبلغ 0.008039، وهو يقع أعلى المركز المركزي عند 0.007782 بنسبة 3.3%، ويتحرك ضمن المنطقة الفاصلة بين مستوى المقاومة R1 (0.007826) ومستوى المقاومة R2 (0.007913). كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة MA وEMA تسجلان نسبة شراء تتراوح بين 1-2 درجة، بينما يبقى السعر فوق المتوسطات القصيرة الأجل، لكنه لا يزال يبعد عن النطاق الكثيف للمستويات العليا بأقل من 9%. **حالة الزخم** يظهر مؤشر MACD نمط تقاطع هبوطي، حيث يقع الخط السريع تحت الخط البطيء. أما مؤشر RSI فيظل ضمن نطاق الحياد، فيما تغيب بيانات مؤشري KDJ وStochRSI مما يمنع تحديد اتجاه الزخم السريع بشكل دقيق. وتتشكل إشارات متباينة بين الترتيب الصاعد للمتوسطات المتحركة وتقاطع MACD الهابط، مما يشير إلى وجود تناقض بين الزخم القصير الأمد وهيكل الاتجاه. **المستويات الرئيسية** تتمثل مستويات المقاومة القريبة في R1 عند 0.007826 (بفارق -2.6% عن السعر الحالي)، وR2 عند 0.007913 (بفارق -1.6% عن السعر الحالي)، وهما يشكلان حزام مقاومة قريبًا. وعلى الجانب الآخر، تُعتبر مستويات الدعم S1 عند 0.007695 (بفارق -4.3% عن السعر الحالي) وS2 عند 0.007651 (بفارق -4.8% عن السعر الحالي) بمثابة مناطق مرجعية للتصحيح. كما يُعد المركز المركزي عند 0.007782 نقطة فاصلة بين العرض والطلب، ويقع على بعد 3.2% عن السعر الحالي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Mame Inu نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Mame Inu - the last Shiba.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Mame Inu، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
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|تحديثات المجال
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|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
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