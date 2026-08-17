سعر Kuvi اليوم

السعر المباشر لمشروع Kuvi (KUVI) اليوم هو $ 0.007878، مع تغير بنسبة 0.03% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KUVI الحالي إلى USD هو $ 0.007878 لكل KUVI.

يحتل Kuvi حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- KUVI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KUVI بين $ 0.00773 (أدنى) و$ 0.007883 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك KUVI بمقدار +1.38% خلال الساعة الماضية و-40.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.98K.

معلومات سوق Kuvi (KUVI)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 6.98K$ 6.98K $ 6.98K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.88M$ 7.88M $ 7.88M إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Kuvi هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.98K. العرض المتداول لـ KUVI يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.88M.