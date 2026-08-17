سعر Isekai Blade اليوم

السعر المباشر لمشروع Isekai Blade (ISEK) اليوم هو $ 0.000256، مع تغير بنسبة 8.57% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ISEK الحالي إلى USD هو $ 0.000256 لكل ISEK.

يحتل Isekai Blade حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- ISEK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ISEK بين $ 0.000204 (أدنى) و$ 0.000429 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك ISEK بمقدار +8.01% خلال الساعة الماضية و-88.49% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 539.26K.

معلومات سوق Isekai Blade (ISEK)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 539.26K$ 539.26K $ 539.26K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 128.00K$ 128.00K $ 128.00K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 500,000,000 500,000,000 500,000,000 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Isekai Blade هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 539.26K. العرض المتداول لـ ISEK يبلغ --، مع إجمالي عرض 500000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 128.00K.