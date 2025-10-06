ما هو Metti Token ( MTT )

توكن METTI (MTT) هو توكن متعدد الاستخدامات ضمن منظومة OMET/ONFA، يُستخدم للدفع والتداول والإيداع، بالإضافة إلى مزايا حصرية مثل المشاركة في برامج FOMO، والسباقات الصغيرة، وشراء حزم تعدين NFT. كما يعمل MTT كرمز حوكمة، مما يُمكّن المجتمع من التصويت على القرارات الرئيسية، بينما تُتيح قدرته على تعدد السلاسل تبادلًا سلسًا عبر منصتي DEX وCEX. بفضل نموذج التوكنات الانكماشي، والشفافية على السلسلة، والتطبيقات القابلة للتطوير، ونهج يُركز على المجتمع، تلتزم MTT ببناء قيمة مستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنتجات والخدمات العملية والواقعية.

توكنوميكس Metti Token (MTT)

هل تبحث عن كيفية شراء Metti Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Metti Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

Metti Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Metti Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Metti Token كم يساوي Metti Token (MTT) اليوم؟ سعر MTT المباشر في USD هو USD 35.63 ، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق. ما هو سعر MTT إلى USD الحالي؟ $ 35.63 . راجع سعر MTT إلى USD الحالي هو. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة. ما هي القيمة السوقية لـ Metti Token ؟ القيمة السوقية لعملة MTT هي $ 0.00 USD . القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها. ما هو العرض المتداول لتوكن MTT؟ العرض المتداول لتوكن MTT هو 0.00 USD . ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MTT؟ حقق MTT سعرًا قياسيًا قدره 159.13148291639322 USD . ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MTT؟ أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 3.009680156954041 MTT . ما هو حجم تداول MTT؟ حجم تداول MTT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 254.19K USD . هل سترتفع MTT هذا العام؟ قد يرتفع MTT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MTT لمزيد من التحليل المتعمق.

الوقت (UTC+8) نوع معلومات 10-28 21:35:49 تحديثات المجال بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد 10-28 14:23:33 تحديثات المجال عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89% 10-27 21:40:25 تحديثات المجال كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي 10-27 16:29:31 تحديثات المجال رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق 10-26 23:17:37 تحديثات المجال البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار 10-26 19:10:22 تحديثات المجال مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

