سعر Metti Token المباشر اليوم هو 35.63 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MTT إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MTT بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Metti Token

Metti Token السعر(MTT)

السعر المباشر لـ 1 MTT إلى USD:

$35.63
$35.63$35.63
-0.97%1D
USD
مخطط أسعار Metti Token (MTT) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:37 (UTC+8)

معلومات سعر Metti Token (MTT) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 35.16
$ 35.16$ 35.16
24 ساعة منخفض
$ 37
$ 37$ 37
24 ساعة مرتفع

$ 35.16
$ 35.16$ 35.16

$ 37
$ 37$ 37

$ 159.13148291639322
$ 159.13148291639322$ 159.13148291639322

$ 3.009680156954041
$ 3.009680156954041$ 3.009680156954041

-0.59%

-0.97%

-2.60%

-2.60%

سعر Metti Token (MTT) في الوقت الحقيقي هو $ 35.63. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MTT بين أدنى سعر $ 35.16 وأعلى سعر $ 37، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMTT على الإطلاق هو $ 159.13148291639322، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 3.009680156954041.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MTT -0.59% على مدار الساعة الماضية، -0.97% على مدار 24 ساعة، و -2.60% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Metti Token (MTT)

No.3738

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 254.19K
$ 254.19K$ 254.19K

$ 178.15M
$ 178.15M$ 178.15M

0.00
0.00 0.00

5,000,000
5,000,000 5,000,000

4,998,730
4,998,730 4,998,730

0.00%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Metti Token هي $ 0.00، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 254.19K. العرض المتداول لـ MTT يبلغ 0.00، مع إجمالي عرض 4998730. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 178.15M.

سجل سعر Metti Token (MTT) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Metti Token لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.349-0.97%
30 يوم$ -21.42-37.55%
60 يوم$ -21.18-37.29%
90 يوم$ -29.37-45.19%
تغير سعر Metti Token اليوم

سجل اليوم MTT تغيرًا $ -0.349 (-0.97%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Metti Token لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -21.42 (-37.55%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Metti Token لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MTT تغييرًا في $ -21.18 (-37.29%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Metti Token لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -29.37 (-45.19%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Metti Token (MTT)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Metti Token.

ما هو Metti Token ( MTT )

توكن METTI (MTT) هو توكن متعدد الاستخدامات ضمن منظومة OMET/ONFA، يُستخدم للدفع والتداول والإيداع، بالإضافة إلى مزايا حصرية مثل المشاركة في برامج FOMO، والسباقات الصغيرة، وشراء حزم تعدين NFT. كما يعمل MTT كرمز حوكمة، مما يُمكّن المجتمع من التصويت على القرارات الرئيسية، بينما تُتيح قدرته على تعدد السلاسل تبادلًا سلسًا عبر منصتي DEX وCEX. بفضل نموذج التوكنات الانكماشي، والشفافية على السلسلة، والتطبيقات القابلة للتطوير، ونهج يُركز على المجتمع، تلتزم MTT ببناء قيمة مستدامة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالمنتجات والخدمات العملية والواقعية.

متوفر Metti Token على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Metti Token الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MTTلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Metti Token على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Metti Token سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Metti Token (USD)

كم ستكون قيمة Metti Token (MTT) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Metti Token (MTT) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Metti Token.

تحقق الآن من توقعات سعر Metti Token!

توكنوميكس Metti Token (MTT)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Metti Token (MTT) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MTT والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Metti Token ( MTT )

هل تبحث عن كيفية شراء Metti Token؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Metti Token على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MTT إلى العملات المحلية

1 Metti Token (MTT) إلى VND
937,603.45
1 Metti Token (MTT) إلى AUD
A$53.8013
1 Metti Token (MTT) إلى GBP
26.7225
1 Metti Token (MTT) إلى EUR
30.2855
1 Metti Token (MTT) إلى USD
$35.63
1 Metti Token (MTT) إلى MYR
RM149.2897
1 Metti Token (MTT) إلى TRY
1,494.6785
1 Metti Token (MTT) إلى JPY
¥5,415.76
1 Metti Token (MTT) إلى ARS
ARS$52,474.0825
1 Metti Token (MTT) إلى RUB
2,822.9649
1 Metti Token (MTT) إلى INR
3,144.7038
1 Metti Token (MTT) إلى IDR
Rp593,833.0958
1 Metti Token (MTT) إلى PHP
2,091.8373
1 Metti Token (MTT) إلى EGP
￡E.1,687.7931
1 Metti Token (MTT) إلى BRL
R$190.6205
1 Metti Token (MTT) إلى CAD
C$49.5257
1 Metti Token (MTT) إلى BDT
4,361.8246
1 Metti Token (MTT) إلى NGN
51,863.028
1 Metti Token (MTT) إلى COP
$137,567.43
1 Metti Token (MTT) إلى ZAR
R.610.3419
1 Metti Token (MTT) إلى UAH
1,500.3793
1 Metti Token (MTT) إلى TZS
T.Sh.87,758.4715
1 Metti Token (MTT) إلى VES
Bs7,731.71
1 Metti Token (MTT) إلى CLP
$33,527.83
1 Metti Token (MTT) إلى PKR
Rs10,101.8176
1 Metti Token (MTT) إلى KZT
19,012.5243
1 Metti Token (MTT) إلى THB
฿1,151.2053
1 Metti Token (MTT) إلى TWD
NT$1,088.8528
1 Metti Token (MTT) إلى AED
د.إ130.7621
1 Metti Token (MTT) إلى CHF
Fr28.1477
1 Metti Token (MTT) إلى HKD
HK$276.8451
1 Metti Token (MTT) إلى AMD
֏13,651.2782
1 Metti Token (MTT) إلى MAD
.د.م328.8649
1 Metti Token (MTT) إلى MXN
$657.0172
1 Metti Token (MTT) إلى SAR
ريال133.6125
1 Metti Token (MTT) إلى ETB
Br5,404.0021
1 Metti Token (MTT) إلى KES
KSh4,603.0397
1 Metti Token (MTT) إلى JOD
د.أ25.26167
1 Metti Token (MTT) إلى PLN
129.3369
1 Metti Token (MTT) إلى RON
лв155.7031
1 Metti Token (MTT) إلى SEK
kr334.5657
1 Metti Token (MTT) إلى BGN
лв59.8584
1 Metti Token (MTT) إلى HUF
Ft11,892.2251
1 Metti Token (MTT) إلى CZK
744.667
1 Metti Token (MTT) إلى KWD
د.ك10.90278
1 Metti Token (MTT) إلى ILS
115.7975
1 Metti Token (MTT) إلى BOB
Bs246.2033
1 Metti Token (MTT) إلى AZN
60.571
1 Metti Token (MTT) إلى TJS
SM329.2212
1 Metti Token (MTT) إلى GEL
96.9136
1 Metti Token (MTT) إلى AOA
Kz32,479.2391
1 Metti Token (MTT) إلى BHD
.د.ب13.39688
1 Metti Token (MTT) إلى BMD
$35.63
1 Metti Token (MTT) إلى DKK
kr228.7446
1 Metti Token (MTT) إلى HNL
L938.4942
1 Metti Token (MTT) إلى MUR
1,621.5213
1 Metti Token (MTT) إلى NAD
$615.3301
1 Metti Token (MTT) إلى NOK
kr355.5874
1 Metti Token (MTT) إلى NZD
$61.2836
1 Metti Token (MTT) إلى PAB
B/.35.63
1 Metti Token (MTT) إلى PGK
K150.0023
1 Metti Token (MTT) إلى QAR
ر.ق129.6932
1 Metti Token (MTT) إلى RSD
дин.3,589.3662
1 Metti Token (MTT) إلى UZS
soʻm429,277.0097
1 Metti Token (MTT) إلى ALL
L2,959.7841
1 Metti Token (MTT) إلى ANG
ƒ63.7777
1 Metti Token (MTT) إلى AWG
ƒ64.134
1 Metti Token (MTT) إلى BBD
$71.26
1 Metti Token (MTT) إلى BAM
KM59.5021
1 Metti Token (MTT) إلى BIF
Fr105,072.87
1 Metti Token (MTT) إلى BND
$45.9627
1 Metti Token (MTT) إلى BSD
$35.63
1 Metti Token (MTT) إلى JMD
$5,717.9024
1 Metti Token (MTT) إلى KHR
143,669.0675
1 Metti Token (MTT) إلى KMF
Fr15,000.23
1 Metti Token (MTT) إلى LAK
774,565.2019
1 Metti Token (MTT) إلى LKR
රු10,852.5417
1 Metti Token (MTT) إلى MDL
L605.71
1 Metti Token (MTT) إلى MGA
Ar159,062.2964
1 Metti Token (MTT) إلى MOP
P285.3963
1 Metti Token (MTT) إلى MVR
545.139
1 Metti Token (MTT) إلى MWK
MK61,857.5993
1 Metti Token (MTT) إلى MZN
MT2,276.757
1 Metti Token (MTT) إلى NPR
रु5,034.519
1 Metti Token (MTT) إلى PYG
252,687.96
1 Metti Token (MTT) إلى RWF
Fr51,770.39
1 Metti Token (MTT) إلى SBD
$292.8786
1 Metti Token (MTT) إلى SCR
494.5444
1 Metti Token (MTT) إلى SRD
$1,408.8102
1 Metti Token (MTT) إلى SVC
$311.7625
1 Metti Token (MTT) إلى SZL
L615.3301
1 Metti Token (MTT) إلى TMT
m124.705
1 Metti Token (MTT) إلى TND
د.ت104.60968
1 Metti Token (MTT) إلى TTD
$241.9277
1 Metti Token (MTT) إلى UGX
Sh124,134.92
1 Metti Token (MTT) إلى XAF
Fr20,095.32
1 Metti Token (MTT) إلى XCD
$96.201
1 Metti Token (MTT) إلى XOF
Fr20,095.32
1 Metti Token (MTT) إلى XPF
Fr3,634.26
1 Metti Token (MTT) إلى BWP
P507.0149
1 Metti Token (MTT) إلى BZD
$71.6163
1 Metti Token (MTT) إلى CVE
$3,373.0921
1 Metti Token (MTT) إلى DJF
Fr6,342.14
1 Metti Token (MTT) إلى DOP
$2,282.4578
1 Metti Token (MTT) إلى DZD
د.ج4,628.337
1 Metti Token (MTT) إلى FJD
$80.1675
1 Metti Token (MTT) إلى GNF
Fr309,802.85
1 Metti Token (MTT) إلى GTQ
Q272.9258
1 Metti Token (MTT) إلى GYD
$7,461.6346
1 Metti Token (MTT) إلى ISK
kr4,382.49

Metti Token المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Metti Token، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Metti Token الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Metti Token

كم يساوي Metti Token (MTT) اليوم؟
سعر MTT المباشر في USD هو USD 35.63، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MTT إلى USD الحالي؟
سعر MTT إلى USD الحالي هو $ 35.63. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Metti Token ؟
القيمة السوقية لعملة MTT هي $ 0.00 USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MTT؟
العرض المتداول لتوكن MTT هو 0.00 USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MTT؟
حقق MTT سعرًا قياسيًا قدره 159.13148291639322 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MTT؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 3.009680156954041 MTT.
ما هو حجم تداول MTT؟
حجم تداول MTT المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 254.19K USD.
هل سترتفع MTT هذا العام؟
قد يرتفع MTT هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MTT لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:54:37 (UTC+8)

تحديثات Metti Token (MTT) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة MTT إلى USD

المبلغ

المبلغ

MTT
MTT
USD
USD

1 MTT = 35.63 USD

تداول MTT

/USDTMTT
$35.63
$35.63$35.63
-0.97%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

