سعر Intel المباشر اليوم هو 42.02 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي INTCON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر INTCON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Intel

Intel السعر(INTCON)

السعر المباشر لـ 1 INTCON إلى USD:

$42.02
+0.71%1D
USD
مخطط أسعار Intel (INTCON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:27:39 (UTC+8)

معلومات سعر Intel (INTCON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 39.35
24 ساعة منخفض
$ 42.41
24 ساعة مرتفع

$ 39.35
$ 42.41
$ 42.38863945727811
$ 23.741402264383435
+0.16%

+0.71%

+10.75%

+10.75%

سعر Intel (INTCON) في الوقت الحقيقي هو $ 42.02. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول INTCON بين أدنى سعر $ 39.35 وأعلى سعر $ 42.41، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـINTCON على الإطلاق هو $ 42.38863945727811، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 23.741402264383435.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير INTCON +0.16% على مدار الساعة الماضية، +0.71% على مدار 24 ساعة، و +10.75% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Intel (INTCON)

No.1838

$ 2.05M
$ 64.48K
$ 2.05M
48.75K
48,748.25647219
ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Intel هي $ 2.05M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 64.48K. العرض المتداول لـ INTCON يبلغ 48.75K، مع إجمالي عرض 48748.25647219. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.05M.

سجل سعر Intel (INTCON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Intel لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.2962+0.71%
30 يوم$ +6.66+18.83%
60 يوم$ +27.02+180.13%
90 يوم$ +27.02+180.13%
تغير سعر Intel اليوم

سجل اليوم INTCON تغيرًا $ +0.2962 (+0.71%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Intel لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +6.66 (+18.83%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Intel لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد INTCON تغييرًا في $ +27.02 (+180.13%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Intel لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +27.02 (+180.13%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Intel (INTCON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Intel.

ما هو Intel ( INTCON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Intel على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Intel الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين INTCONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Intel على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Intel سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Intel (USD)

كم ستكون قيمة Intel (INTCON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Intel (INTCON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Intel.

تحقق الآن من توقعات سعر Intel!

توكنوميكس Intel (INTCON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Intel (INTCON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس INTCON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Intel ( INTCON )

هل تبحث عن كيفية شراء Intel؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Intel على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة INTCON إلى العملات المحلية

1 Intel (INTCON) إلى VND
1,105,756.3
1 Intel (INTCON) إلى AUD
A$63.4502
1 Intel (INTCON) إلى GBP
31.515
1 Intel (INTCON) إلى EUR
35.717
1 Intel (INTCON) إلى USD
$42.02
1 Intel (INTCON) إلى MYR
RM176.0638
1 Intel (INTCON) إلى TRY
1,762.739
1 Intel (INTCON) إلى JPY
¥6,387.04
1 Intel (INTCON) إلى ARS
ARS$61,884.955
1 Intel (INTCON) إلى RUB
3,329.6648
1 Intel (INTCON) إلى INR
3,707.0044
1 Intel (INTCON) إلى IDR
Rp700,333.0532
1 Intel (INTCON) إلى PHP
2,468.675
1 Intel (INTCON) إلى EGP
￡E.1,991.3278
1 Intel (INTCON) إلى BRL
R$224.807
1 Intel (INTCON) إلى CAD
C$58.4078
1 Intel (INTCON) إلى BDT
5,144.0884
1 Intel (INTCON) إلى NGN
61,164.312
1 Intel (INTCON) إلى COP
$161,615.223
1 Intel (INTCON) إلى ZAR
R.719.8026
1 Intel (INTCON) إلى UAH
1,769.4622
1 Intel (INTCON) إلى TZS
T.Sh.103,497.361
1 Intel (INTCON) إلى VES
Bs9,118.34
1 Intel (INTCON) إلى CLP
$39,540.82
1 Intel (INTCON) إلى PKR
Rs11,913.5104
1 Intel (INTCON) إلى KZT
22,422.2922
1 Intel (INTCON) إلى THB
฿1,355.5652
1 Intel (INTCON) إلى TWD
NT$1,284.5514
1 Intel (INTCON) إلى AED
د.إ154.2134
1 Intel (INTCON) إلى CHF
Fr33.1958
1 Intel (INTCON) إلى HKD
HK$326.4954
1 Intel (INTCON) إلى AMD
֏16,099.5428
1 Intel (INTCON) إلى MAD
.د.م387.8446
1 Intel (INTCON) إلى MXN
$774.8488
1 Intel (INTCON) إلى SAR
ريال157.1548
1 Intel (INTCON) إلى ETB
Br6,373.1734
1 Intel (INTCON) إلى KES
KSh5,428.5638
1 Intel (INTCON) إلى JOD
د.أ29.79218
1 Intel (INTCON) إلى PLN
152.5326
1 Intel (INTCON) إلى RON
лв183.2072
1 Intel (INTCON) إلى SEK
kr393.3072
1 Intel (INTCON) إلى BGN
лв70.5936
1 Intel (INTCON) إلى HUF
Ft14,025.0154
1 Intel (INTCON) إلى CZK
877.7978
1 Intel (INTCON) إلى KWD
د.ك12.85812
1 Intel (INTCON) إلى ILS
136.565
1 Intel (INTCON) إلى BOB
Bs290.3582
1 Intel (INTCON) إلى AZN
71.434
1 Intel (INTCON) إلى TJS
SM388.2648
1 Intel (INTCON) إلى GEL
114.2944
1 Intel (INTCON) إلى AOA
Kz38,304.1714
1 Intel (INTCON) إلى BHD
.د.ب15.79952
1 Intel (INTCON) إلى BMD
1 Intel (INTCON) إلى DKK
kr269.3482
1 Intel (INTCON) إلى HNL
L1,106.8068
1 Intel (INTCON) إلى MUR
1,912.3302
1 Intel (INTCON) إلى NAD
$725.6854
1 Intel (INTCON) إلى NOK
kr419.3596
1 Intel (INTCON) إلى NZD
$72.2744
1 Intel (INTCON) إلى PAB
1 Intel (INTCON) إلى PGK
K176.9042
1 Intel (INTCON) إلى QAR
ر.ق152.9528
1 Intel (INTCON) إلى RSD
дин.4,233.515
1 Intel (INTCON) إلى UZS
soʻm506,264.9438
1 Intel (INTCON) إلى ALL
L3,490.6014
1 Intel (INTCON) إلى ANG
ƒ75.2158
1 Intel (INTCON) إلى AWG
ƒ75.636
1 Intel (INTCON) إلى BBD
$84.04
1 Intel (INTCON) إلى BAM
KM70.1734
1 Intel (INTCON) إلى BIF
Fr123,916.98
1 Intel (INTCON) إلى BND
$54.2058
1 Intel (INTCON) إلى BSD
1 Intel (INTCON) إلى JMD
$6,743.3696
1 Intel (INTCON) إلى KHR
169,435.145
1 Intel (INTCON) إلى KMF
Fr17,690.42
1 Intel (INTCON) إلى LAK
913,478.2426
1 Intel (INTCON) إلى LKR
රු12,798.8718
1 Intel (INTCON) إلى MDL
L712.6592
1 Intel (INTCON) إلى MGA
Ar187,589.0456
1 Intel (INTCON) إلى MOP
P336.5802
1 Intel (INTCON) إلى MVR
642.906
1 Intel (INTCON) إلى MWK
MK72,951.3422
1 Intel (INTCON) إلى MZN
MT2,685.078
1 Intel (INTCON) إلى NPR
रु5,937.426
1 Intel (INTCON) إلى PYG
298,005.84
1 Intel (INTCON) إلى RWF
Fr61,055.06
1 Intel (INTCON) إلى SBD
$345.4044
1 Intel (INTCON) إلى SCR
583.2376
1 Intel (INTCON) إلى SRD
$1,661.4708
1 Intel (INTCON) إلى SVC
$367.675
1 Intel (INTCON) إلى SZL
L725.6854
1 Intel (INTCON) إلى TMT
m147.07
1 Intel (INTCON) إلى TND
د.ت123.37072
1 Intel (INTCON) إلى TTD
$285.3158
1 Intel (INTCON) إلى UGX
Sh146,397.68
1 Intel (INTCON) إلى XAF
Fr23,657.26
1 Intel (INTCON) إلى XCD
$113.454
1 Intel (INTCON) إلى XOF
Fr23,657.26
1 Intel (INTCON) إلى XPF
Fr4,286.04
1 Intel (INTCON) إلى BWP
P597.9446
1 Intel (INTCON) إلى BZD
$84.4602
1 Intel (INTCON) إلى CVE
$3,978.0334
1 Intel (INTCON) إلى DJF
Fr7,479.56
1 Intel (INTCON) إلى DOP
$2,691.8012
1 Intel (INTCON) إلى DZD
د.ج5,458.398
1 Intel (INTCON) إلى FJD
$94.545
1 Intel (INTCON) إلى GNF
Fr365,363.9
1 Intel (INTCON) إلى GTQ
Q321.8732
1 Intel (INTCON) إلى GYD
$8,799.8284
1 Intel (INTCON) إلى ISK
kr5,168.46

Intel المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Intel، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Intel الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Intel

كم يساوي Intel (INTCON) اليوم؟
سعر INTCON المباشر في USD هو USD 42.02، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر INTCON إلى USD الحالي؟
سعر INTCON إلى USD الحالي هو $ 42.02. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Intel ؟
القيمة السوقية لعملة INTCON هي $ 2.05M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن INTCON؟
العرض المتداول لتوكن INTCON هو 48.75K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ INTCON؟
حقق INTCON سعرًا قياسيًا قدره 42.38863945727811 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ INTCON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 23.741402264383435 INTCON.
ما هو حجم تداول INTCON؟
حجم تداول INTCON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 64.48K USD.
هل سترتفع INTCON هذا العام؟
قد يرتفع INTCON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر INTCON لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Intel (INTCON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة INTCON إلى USD

المبلغ

1 INTCON = 42.02 USD

تداول INTCON

$42.02
+0.45%

