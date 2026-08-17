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سعر ADLUNAM INC المباشر اليوم هو 0.00025369 USD. القيمة السوقية لـ LUNAM هي -- USD. تابع تحديثات أسعار LUNAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر ADLUNAM INC المباشر اليوم هو 0.00025369 USD. القيمة السوقية لـ LUNAM هي -- USD. تابع تحديثات أسعار LUNAM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن LUNAM

معلومات سعر LUNAM

ما هو LUNAM

الوثيقة البيضاء لـ LUNAM

الموقع الرسمي لـ LUNAM

اقتصاد توكن LUNAM

توقعات سعر LUNAM

سجل LUNAM

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شعار ADLUNAM INC

سعر ADLUNAM INC (LUNAM)

السعر المباشر لـ 1 LUNAM إلى USD:

$0.00025369
$0.00025369$0.00025369
+2.99%1D
USD
مخطط أسعار ADLUNAM INC (LUNAM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:18:19 (UTC+8)

سعر ADLUNAM INC اليوم

السعر المباشر لمشروع ADLUNAM INC (LUNAM) اليوم هو $ 0.00025369، مع تغير بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNAM الحالي إلى USD هو $ 0.00025369 لكل LUNAM.

يحتل ADLUNAM INC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LUNAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNAM بين $ 0.00024427 (أدنى) و$ 0.00025369 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك LUNAM بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و+13.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.42K.

معلومات سوق ADLUNAM INC (LUNAM)

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$ 9.42K
$ 9.42K$ 9.42K

$ 253.69K
$ 253.69K$ 253.69K

--
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1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BASE

القيمة السوقية الحالية لـ ADLUNAM INC هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.42K. العرض المتداول لـ LUNAM يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 253.69K.

سجل سعر ADLUNAM INC بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00024427
$ 0.00024427$ 0.00024427
24 ساعة منخفض
$ 0.00025369
$ 0.00025369$ 0.00025369
24 ساعة مرتفع

$ 0.00024427
$ 0.00024427$ 0.00024427

$ 0.00025369
$ 0.00025369$ 0.00025369

--
----

--
----

+0.75%

+2.99%

+13.61%

+13.61%

سجل سعر ADLUNAM INC (LUNAM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار ADLUNAM INC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0000073651+2.99%
30 يوم$ -0.00020683-44.92%
60 يوم$ +0.0000566+28.71%
90 يوم$ +0.00005509+27.73%
تغير سعر ADLUNAM INC اليوم

سجل اليوم LUNAM تغيرًا $ +0.0000073651 (+2.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر ADLUNAM INC لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00020683 (-44.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر ADLUNAM INC لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNAM تغييرًا في $ +0.0000566 (+28.71%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر ADLUNAM INC لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00005509 (+27.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار ADLUNAM INC.

تحليل ADLUNAM INC

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار ADLUNAM INC الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار ADLUNAM INC؟

تتأثر أسعار شركة ADLUNAM INC (LUNAM) بما يلي: معنويات السوق وثقة المستثمرين، وحجم التداول والسيولة، واتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام، وتحركات سعر البيتكوين، وأخبار اللوائح والتحديثات المتعلقة بالامتثال، ومراحل تطور المشروع، والشراكات والتعاونات، وفائدة الرمز المميز واعتماده، وديناميكيات العرض والطلب، بالإضافة إلى العوامل الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر.

لماذا يريد الناس معرفة سعر ADLUNAM INC اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر شركة ADLUNAM INC (LUNAM) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق للشراء/البيع، وتتبع أداء الاستثمارات، وتقييم اتجاهات السوق، وتقييم الأرباح أو الخسائر المحتملة في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار ADLUNAM INC

ADLUNAM INC (LUNAM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف LUNAM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرADLUNAM INC (LUNAM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ADLUNAM INC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر ADLUNAM INC الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار LUNAM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار ADLUNAM INC.

كيفية شراء واستثمار ADLUNAM INC في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع ADLUNAM INC؟ شراء LUNAM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء ADLUNAM INC. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء ADLUNAM INC (LUNAM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة ADLUNAM INC فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء ADLUNAM INC (LUNAM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع ADLUNAM INC

يسمح لك امتلاك ADLUNAM INC بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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شراء ADLUNAM INC (LUNAM) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

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علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو ADLUNAM INC ( LUNAM )

منصة AdLunam منصة تمويل شاملة تعمل بتقنية Web3، تُمكّن من عمليات توزيع الأموال عن طريق الإيرروب وعمليات طرح الأسهم الأولية (IDOs) بشكل أكثر ذكاءً من خلال دمج تحليلات التفاعل الشاملة (360°) في آليات التخصيص. ويرتكز هذا النظام على بروتوكول Proof of Attention™ (PoA) الخاص بنا، والذي يُقيّم سلوك المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي وسلاسل الكتل لبناء ملفات تعريف ديناميكية لسمعة المستثمرين. تتدفق هذه البيانات عبر مجموعة منتجاتنا الكاملة (SocialFi، ومبيعات التوكنات، وDEX)، حيث يُعزز كل منتج المنتج التالي، مُشكّلاً عجلة نمو حيث يتحول التفاعل إلى بيانات، والبيانات إلى سمعة، والسمعة بدورها تُحرك الوصول ورأس المال.

ADLUNAM INC المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ADLUNAM INC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب ADLUNAM INC الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول ADLUNAM INC

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:18:19 (UTC+8)

تحديثات ADLUNAM INC (LUNAM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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LUNAM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع LUNAM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود LUNAM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق ADLUNAM INC (LUNAM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر ADLUNAM INC المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTLUNAM
$0.00025334
$0.00025334$0.00025334
+2.84%
37.93M (USDT)

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1 LUNAM = 0.00025369 USD