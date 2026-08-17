سعر ADLUNAM INC (LUNAM)
السعر المباشر لمشروع ADLUNAM INC (LUNAM) اليوم هو $ 0.00025369، مع تغير بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNAM الحالي إلى USD هو $ 0.00025369 لكل LUNAM.
يحتل ADLUNAM INC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LUNAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNAM بين $ 0.00024427 (أدنى) و$ 0.00025369 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.
على المدى القصير، تحرك LUNAM بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و+13.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.42K.
BASE
القيمة السوقية الحالية لـ ADLUNAM INC هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.42K. العرض المتداول لـ LUNAM يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 253.69K.
+0.75%
+2.99%
+13.61%
+13.61%
تتبع تغيرات أسعار ADLUNAM INC لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0000073651
|+2.99%
|30 يوم
|$ -0.00020683
|-44.92%
|60 يوم
|$ +0.0000566
|+28.71%
|90 يوم
|$ +0.00005509
|+27.73%
سجل اليوم LUNAM تغيرًا $ +0.0000073651 (+2.99%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00020683 (-44.92%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد LUNAM تغييرًا في $ +0.0000566 (+28.71%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.00005509 (+27.73%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ADLUNAM INC نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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منصة AdLunam منصة تمويل شاملة تعمل بتقنية Web3، تُمكّن من عمليات توزيع الأموال عن طريق الإيرروب وعمليات طرح الأسهم الأولية (IDOs) بشكل أكثر ذكاءً من خلال دمج تحليلات التفاعل الشاملة (360°) في آليات التخصيص. ويرتكز هذا النظام على بروتوكول Proof of Attention™ (PoA) الخاص بنا، والذي يُقيّم سلوك المستخدمين عبر منصات التواصل الاجتماعي وسلاسل الكتل لبناء ملفات تعريف ديناميكية لسمعة المستثمرين. تتدفق هذه البيانات عبر مجموعة منتجاتنا الكاملة (SocialFi، ومبيعات التوكنات، وDEX)، حيث يُعزز كل منتج المنتج التالي، مُشكّلاً عجلة نمو حيث يتحول التفاعل إلى بيانات، والبيانات إلى سمعة، والسمعة بدورها تُحرك الوصول ورأس المال.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ ADLUNAM INC، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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