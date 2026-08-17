سعر ADLUNAM INC اليوم

السعر المباشر لمشروع ADLUNAM INC (LUNAM) اليوم هو $ 0.00025369، مع تغير بنسبة 2.99% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LUNAM الحالي إلى USD هو $ 0.00025369 لكل LUNAM.

يحتل ADLUNAM INC حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة --، مع عرض متداول قدره -- LUNAM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LUNAM بين $ 0.00024427 (أدنى) و$ 0.00025369 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق --، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق --.

على المدى القصير، تحرك LUNAM بمقدار +0.75% خلال الساعة الماضية و+13.61% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 9.42K.

معلومات سوق ADLUNAM INC (LUNAM)

القيمة السوقية ---- -- الحجم (24 ساعة) $ 9.42K$ 9.42K $ 9.42K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 253.69K$ 253.69K $ 253.69K إمداد دورة التداول ---- -- إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ ADLUNAM INC هي --، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 9.42K. العرض المتداول لـ LUNAM يبلغ --، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 253.69K.