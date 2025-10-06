سعر Figma المباشر اليوم هو 52.25 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FIGON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FIGON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Figma المباشر اليوم هو 52.25 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي FIGON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر FIGON بسهولة على موقع MEXC الآن.

السعر المباشر لـ 1 FIGON إلى USD:

$52.23
$52.23
-3.09%1D
USD
مخطط أسعار Figma (FIGON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:45:55 (UTC+8)

معلومات سعر Figma (FIGON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 51.84
$ 51.84
24 ساعة منخفض
$ 54.01
$ 54.01
24 ساعة مرتفع

$ 51.84
$ 51.84

$ 54.01
$ 54.01

$ 71.95000313657503
$ 71.95000313657503

$ 49.64263991441947
$ 49.64263991441947

-0.06%

-3.09%

-5.88%

-5.88%

سعر Figma (FIGON) في الوقت الحقيقي هو $ 52.25. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FIGON بين أدنى سعر $ 51.84 وأعلى سعر $ 54.01، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFIGON على الإطلاق هو $ 71.95000313657503، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 49.64263991441947.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FIGON -0.06% على مدار الساعة الماضية، -3.09% على مدار 24 ساعة، و -5.88% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Figma (FIGON)

No.2616

$ 432.85K
$ 432.85K

$ 62.09K
$ 62.09K

$ 432.85K
$ 432.85K

8.28K
8.28K

8,284.19046029
8,284.19046029

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Figma هي $ 432.85K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 62.09K. العرض المتداول لـ FIGON يبلغ 8.28K، مع إجمالي عرض 8284.19046029. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 432.85K.

سجل سعر Figma (FIGON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Figma لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -1.6654-3.09%
30 يوم$ -1.18-2.21%
60 يوم$ +22.25+74.16%
90 يوم$ +22.25+74.16%
تغير سعر Figma اليوم

سجل اليوم FIGON تغيرًا $ -1.6654 (-3.09%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Figma لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.18 (-2.21%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Figma لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FIGON تغييرًا في $ +22.25 (+74.16%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Figma لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +22.25 (+74.16%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Figma (FIGON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Figma.

ما هو Figma ( FIGON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Figma على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Figma الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين FIGONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Figma على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Figma سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Figma (USD)

كم ستكون قيمة Figma (FIGON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Figma (FIGON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Figma.

تحقق الآن من توقعات سعر Figma!

توكنوميكس Figma (FIGON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Figma (FIGON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس FIGON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Figma ( FIGON )

هل تبحث عن كيفية شراء Figma؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Figma على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة FIGON إلى العملات المحلية

Figma المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Figma، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Figma الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Figma

كم يساوي Figma (FIGON) اليوم؟
سعر FIGON المباشر في USD هو USD 52.25، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر FIGON إلى USD الحالي؟
سعر FIGON إلى USD الحالي هو $ 52.25. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Figma ؟
القيمة السوقية لعملة FIGON هي $ 432.85K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن FIGON؟
العرض المتداول لتوكن FIGON هو 8.28K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ FIGON؟
حقق FIGON سعرًا قياسيًا قدره 71.95000313657503 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ FIGON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 49.64263991441947 FIGON.
ما هو حجم تداول FIGON؟
حجم تداول FIGON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 62.09K USD.
هل سترتفع FIGON هذا العام؟
قد يرتفع FIGON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر FIGON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:45:55 (UTC+8)

تحديثات Figma (FIGON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة FIGON إلى USD

المبلغ

FIGON
FIGON
USD
USD

1 FIGON = 52.25 USD

تداول FIGON

/USDTFIGON
$52.23
$52.23
-3.00%

انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

