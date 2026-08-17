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سعر Decentralized USD المباشر اليوم هو 0.9995 USD. القيمة السوقية لـ USDD هي 1,361,515,686.6075 USD. تابع تحديثات أسعار USDD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Decentralized USD المباشر اليوم هو 0.9995 USD. القيمة السوقية لـ USDD هي 1,361,515,686.6075 USD. تابع تحديثات أسعار USDD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن USDD

معلومات سعر USDD

ما هو USDD

الوثيقة البيضاء لـ USDD

الموقع الرسمي لـ USDD

اقتصاد توكن USDD

توقعات سعر USDD

سجل USDD

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شعار Decentralized USD

سعر Decentralized USD (USDD)

السعر المباشر لـ 1 USDD إلى USD:

$0.9995
$0.9995$0.9995
0.00%1D
USD
مخطط أسعار Decentralized USD (USDD) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:46:51 (UTC+8)

سعر Decentralized USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Decentralized USD (USDD) اليوم هو $ 0.9995، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDD الحالي إلى USD هو $ 0.9995 لكل USDD.

يحتل Decentralized USD حاليًا المرتبة #49 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.36B، مع عرض متداول قدره 1.36B USDD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDD بين $ 0.9995 (أدنى) و$ 1 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.033364257647165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.9254333369528154.

على المدى القصير، تحرك USDD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 591.65.

معلومات سوق Decentralized USD (USDD)

No.49

$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B

$ 591.65
$ 591.65$ 591.65

$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B

1.36B
1.36B 1.36B

1,362,196,785
1,362,196,785 1,362,196,785

0.06%

TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Decentralized USD هي $ 1.36B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 591.65. العرض المتداول لـ USDD يبلغ 1.36B، مع إجمالي عرض 1362196785. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.36B.

سجل سعر Decentralized USD بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
24 ساعة منخفض
$ 1
$ 1$ 1
24 ساعة مرتفع

$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995

$ 1
$ 1$ 1

$ 1.033364257647165
$ 1.033364257647165$ 1.033364257647165

$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154

0.00%

0.00%

-0.05%

-0.05%

سجل سعر Decentralized USD (USDD) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Decentralized USD لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 00.00%
30 يوم$ -0.0002-0.03%
60 يوم$ +0.0002+0.02%
90 يوم$ +0.0007+0.07%
تغير سعر Decentralized USD اليوم

سجل اليوم USDD تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Decentralized USD لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0002 (-0.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Decentralized USD لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDD تغييرًا في $ +0.0002 (+0.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Decentralized USD لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0007 (+0.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Decentralized USD (USDD)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Decentralized USD.

تحليل Decentralized USD

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Decentralized USD الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Decentralized USD؟

يتأثر سعر USDD بعدة عوامل رئيسية:

1. آلية الاستقرار الخوارزمي - يقوم TRON بحرق/طباعة TRX للحفاظ على ربطه بسعر 1 دولار.
2. ثقة السوق - الثقة في نظام TRON البيئي وقرارات الحوكمة.
3. الضمانات الاحتياطية - تشمل الأصول الاحتياطية مثل BTC وUSDT وUSDC التي تدعم عملية الربط.
4. حجم التداول - تؤثر السيولة عبر البورصات على استقرار السعر.
5. الأخبار التنظيمية - تؤثر سياسات الحكومات بشأن العملات المستقرة على الطلب.
6. تحركات سعر TRX - بما أن TRX هو الضمان الأساسي، فإن تقلبات سعر TRX تؤثر على استقرار USDD.
7. أداء المنافسين - تؤثر العملات المستقرة الخوارزمية الأخرى مثل UST على معنويات السوق.
8. اعتماد DeFi - يدفع استخدام USDD في بروتوكولات DeFi على TRON الطلب على الوظائف والخدمات.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Decentralized USD اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر USDD اليوم لأنه عملة مستقرة ينبغي أن تحافظ على تكافؤ قدره 1 دولار. يراقب المتداولون فرص المراجحة عندما ينحرف السعر عن هذا المستوى. كما يتابع المستثمرون آلية الاستقرار وضمانات الضمانات المرتبطة به. ويحتاج مستخدمو DeFi إلى السعر الحالي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإقراض والاقتراض وزراعة العوائد.

توقعات أسعار Decentralized USD

Decentralized USD (USDD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف USDD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDecentralized USD (USDD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Decentralized USD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Decentralized USD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار USDD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Decentralized USD.

كيفية شراء واستثمار Decentralized USD في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Decentralized USD؟ شراء USDD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Decentralized USD. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Decentralized USD (USDD).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Decentralized USD فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Decentralized USD (USDD)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Decentralized USD

يسمح لك امتلاك Decentralized USD بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Decentralized USD ( USDD )

USDD 2.0 هي عملة مستقرة لامركزية قائمة على الأمان والشفافية والاستقرار. تجمع بين التصفية الآمنة، وتعديلات الضمان الديناميكية، وإدارة المخاطر المتقدمة للحفاظ على ربطها بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. بفضل الإفراط في الضمانات والحوكمة المجتمعية، يحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أصولهم ضمن نظام شفاف وقابل للتدقيق.

مستند تقني

Decentralized USD المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Decentralized USD، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Decentralized USD الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Algorithmic StablecoinBNB Chain EcosystemCrypto-backed Stablecoin

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Decentralized USD

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:46:51 (UTC+8)

تحديثات Decentralized USD (USDD) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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USDD USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع USDD باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود USDD USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Decentralized USD (USDD) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decentralized USD المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTUSDD
$0.9995
$0.9995$0.9995
0.00%
591.90 (USDT)

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