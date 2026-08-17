سعر Decentralized USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Decentralized USD (USDD) اليوم هو $ 0.9995، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDD الحالي إلى USD هو $ 0.9995 لكل USDD.

يحتل Decentralized USD حاليًا المرتبة #49 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.36B، مع عرض متداول قدره 1.36B USDD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDD بين $ 0.9995 (أدنى) و$ 1 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.033364257647165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.9254333369528154.

على المدى القصير، تحرك USDD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 591.65.

معلومات سوق Decentralized USD (USDD)

التصنيف No.49 القيمة السوقية $ 1.36B$ 1.36B $ 1.36B الحجم (24 ساعة) $ 591.65$ 591.65 $ 591.65 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.36B$ 1.36B $ 1.36B إمداد دورة التداول 1.36B 1.36B 1.36B إجمالي العرض 1,362,196,785 1,362,196,785 1,362,196,785 الحصة السوقية 0.06% البلوكتشين العام TRX

القيمة السوقية الحالية لـ Decentralized USD هي $ 1.36B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 591.65. العرض المتداول لـ USDD يبلغ 1.36B، مع إجمالي عرض 1362196785. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.36B.