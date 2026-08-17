سعر Decentralized USD المباشر اليوم هو 0.9995 USD. القيمة السوقية لـ USDD هي 1,361,515,686.6075 USD. تابع تحديثات أسعار USDD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Decentralized USD المباشر اليوم هو 0.9995 USD. القيمة السوقية لـ USDD هي 1,361,515,686.6075 USD. تابع تحديثات أسعار USDD إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Decentralized USD (USDD) اليوم هو $ 0.9995، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDD الحالي إلى USD هو $ 0.9995 لكل USDD.
يحتل Decentralized USD حاليًا المرتبة #49 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1.36B، مع عرض متداول قدره 1.36B USDD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDD بين $ 0.9995 (أدنى) و$ 1 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.033364257647165، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.9254333369528154.
على المدى القصير، تحرك USDD بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-0.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 591.65.
معلومات سوق Decentralized USD (USDD)
No.49
$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B
$ 591.65
$ 591.65$ 591.65
$ 1.36B
$ 1.36B$ 1.36B
1.36B
1.36B 1.36B
1,362,196,785
1,362,196,785 1,362,196,785
0.06%
TRX
القيمة السوقية الحالية لـ Decentralized USD هي $ 1.36B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 591.65. العرض المتداول لـ USDD يبلغ 1.36B، مع إجمالي عرض 1362196785. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.36B.
سجل سعر Decentralized USD بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
24 ساعة منخفض
$ 1
$ 1$ 1
24 ساعة مرتفع
$ 0.9995
$ 0.9995$ 0.9995
$ 1
$ 1$ 1
$ 1.033364257647165
$ 1.033364257647165$ 1.033364257647165
$ 0.9254333369528154
$ 0.9254333369528154$ 0.9254333369528154
0.00%
0.00%
-0.05%
-0.05%
سجل سعر Decentralized USD (USDD) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Decentralized USD لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ 0
0.00%
30 يوم
$ -0.0002
-0.03%
60 يوم
$ +0.0002
+0.02%
90 يوم
$ +0.0007
+0.07%
تغير سعر Decentralized USD اليوم
سجل اليوم USDD تغيرًا $ 0 (0.00%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Decentralized USD لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0002 (-0.03%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Decentralized USD لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد USDD تغييرًا في $ +0.0002 (+0.02%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Decentralized USD لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0007 (+0.07%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Decentralized USD (USDD)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Decentralized USD الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Decentralized USD؟
يتأثر سعر USDD بعدة عوامل رئيسية:
1. آلية الاستقرار الخوارزمي - يقوم TRON بحرق/طباعة TRX للحفاظ على ربطه بسعر 1 دولار. 2. ثقة السوق - الثقة في نظام TRON البيئي وقرارات الحوكمة. 3. الضمانات الاحتياطية - تشمل الأصول الاحتياطية مثل BTC وUSDT وUSDC التي تدعم عملية الربط. 4. حجم التداول - تؤثر السيولة عبر البورصات على استقرار السعر. 5. الأخبار التنظيمية - تؤثر سياسات الحكومات بشأن العملات المستقرة على الطلب. 6. تحركات سعر TRX - بما أن TRX هو الضمان الأساسي، فإن تقلبات سعر TRX تؤثر على استقرار USDD. 7. أداء المنافسين - تؤثر العملات المستقرة الخوارزمية الأخرى مثل UST على معنويات السوق. 8. اعتماد DeFi - يدفع استخدام USDD في بروتوكولات DeFi على TRON الطلب على الوظائف والخدمات.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Decentralized USD اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر USDD اليوم لأنه عملة مستقرة ينبغي أن تحافظ على تكافؤ قدره 1 دولار. يراقب المتداولون فرص المراجحة عندما ينحرف السعر عن هذا المستوى. كما يتابع المستثمرون آلية الاستقرار وضمانات الضمانات المرتبطة به. ويحتاج مستخدمو DeFi إلى السعر الحالي لاتخاذ القرارات المتعلقة بالإقراض والاقتراض وزراعة العوائد.
توقعات أسعار Decentralized USD
Decentralized USD (USDD) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف USDD في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDecentralized USD (USDD) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Decentralized USD نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Decentralized USD الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار USDD للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Decentralized USD.
كيفية شراء واستثمار Decentralized USD في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Decentralized USD؟ شراء USDD سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Decentralized USD. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Decentralized USD (USDD).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Decentralized USD فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Decentralized USD
يسمح لك امتلاك Decentralized USD بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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USDD 2.0 هي عملة مستقرة لامركزية قائمة على الأمان والشفافية والاستقرار. تجمع بين التصفية الآمنة، وتعديلات الضمان الديناميكية، وإدارة المخاطر المتقدمة للحفاظ على ربطها بالدولار الأمريكي بنسبة 1:1. بفضل الإفراط في الضمانات والحوكمة المجتمعية، يحتفظ المستخدمون بالسيطرة الكاملة على أصولهم ضمن نظام شفاف وقابل للتدقيق.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
يتم إصدار وتدوير عملة USDD وفق نموذج منظم يُنظِّم كيفية دخول الرموز إلى السوق وكيفية الحفاظ على استقرارها. وتتمثل المسار الرئيسي لسكّ عملات USDD الجديدة في أعضاء مصرّح لهم يقومون بإيداع رمز TRX، وبعد ذلك يُغلَّف هذا الرمز (TRX) بشكل دائم داخل النظام. أما المسار الثاني فيوفّره وحدة استقرار السعر (PSM)، والتي تسمح للمستخدمين بتبادل العملات الرقمية المستقرة الأخرى مقابل USDD بمعدل واحد لواحد، على غرار عمليات تبادل العملات التقليدية، لكنها مصممة لتحقيق كفاءة وأمان أعلى. ولضمان المتانة على المدى الطويل، يحتفظ البروتوكول باحتياطيٍّ قدره ٩٩٩ مليار رمز USDD؛ ويظل الجزء الأكبر من هذا الاحتياطي مغلَّقًا ولا يمكن إطلاقه إلا بتوقيعات مصرّح بها متعددة، مما يضيف طبقة حماية ويحدّ من التحكم المركزي. ويشمل الإطار الاقتصادي تعديلات تلقائية تستجيب لظروف السوق مع الحفاظ على شفافية العمليات، كما يوفّر تقارير عامة دورية عن مستويات الاحتياطي والأداء العام للنظام لدعم ثقة المستخدمين.
التكنولوجيا
يهدف USDD إلى الحفاظ على قيمة ثابتة تساوي دولارًا أمريكيًّا واحدًا من خلال تصميمٍ يركّز على الاستقرار، صُمِّم خصيصًا للحدّ من التقلبات الشائعة في الأصول مثل البيتكوين. ويعتمد نهجه على امتلاك أصول احتياطية تساوي قيمتها ٢٠٠٪ على الأقل من إجمالي العرض المتوفر من عملة USDD كضمان. وتتكوّن هذه الاحتياطيات على غرار خزنة رقمية يمكن الاطّلاع عليها علنًا، وتشمل عملات رقمية مثل البيتكوين وTRX وعملات رقمية مستقرة أخرى؛ ويمكن التحقّق من هذه الحيازات عبر الإنترنت في أي وقت لضمان الشفافية. أما إدارة النظام والسيطرة التشغيلية فتتمّ تحت إشراف "احتياطي TRON DAO"، الذي يعمل على غرار بنك مركزي رقمي، ويستطيع اتخاذ إجراءات مثل تعديل أسعار الفائدة، أو شراء أو بيع عملة USDD بشكل استراتيجي، أو فرض قيود مؤقتة على الإقراض خلال فترات الاضطرابات السوقية. كما يستخدم النظام أيضًا ضوابط وقائية متعددة الطبقات، بما في ذلك العقود الذكية وبروتوكولات التوقيع المتعدد، للحدّ من خطر تأثير طرف واحد على العملة، بينما تساعد عمليات المراقبة الفورية والاستقرار الآلي في الحفاظ على ربط العملة بالدولار الأمريكي.
الفريق
يتم إشراف عملة USDD من قِبل احتياطي TRON DAO، الذي يعمل على غرار بنك مركزي لامركزي ويدير مجموعة احتياطية تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار أمريكي من الأصول الاحتياطية عالية السيولة. وتعمل هذه المنظمة جنبًا إلى جنب مع شركاء راسخين في صناعة البلوك تشين لدعم الحوكمة والإدارة والإشراف. وتُدار التغييرات الجوهرية عبر عملية اعتماد ديمقراطية تتطلب توقيعات متعددة، وهي هيكلية تهدف إلى تعزيز الأمان وتجنب السيطرة الأحادية. كما تسعى المجموعة إلى إقامة علاقات مع مؤسسات مالية مرموقة لتعزيز الاستقرار وتوسيع نطاق الانتشار. وتُركَّز الشفافية من خلال تحديثات عامة متكررة وتواصل مفتوح عبر البريد الإلكتروني contact@usdd.io، مع الحفاظ على المعايير المهنية التي تركز على توسيع نطاق اعتماد USDD وزيادة فائدتها داخل النظام المالي العالمي.
خارطة الطريق
تركّز الخطط المستقبلية لـ USDD على أن تصبح عملة رقمية تُستخدم على نطاق واسع في المدفوعات الإلكترونية الروتينية. ويهدف المشروع إلى خفض تكاليف المعاملات مقارنةً بشبكات الدفع التقليدية، وتوسيع مدى فائدتها عبر العديد من المنصات الرقمية. كما يعطي أولويةً لدمج أوسع مع التطبيقات اللامركزية (dApps) ليتسنّى استخدام USDD بسهولة أكبر في الأنشطة الرقمية اليومية، إلى جانب طموحٍ لأن تكون أكثر العملات المستقرة لامركزيةً، وللوظائف دون الاعتماد على أي كيان تحكّمي واحد. وتشمل مبادرات النمو شراكات مع المؤسسات المالية ومنصات التكنولوجيا لزيادة سهولة الوصول والاستخدام العملي، مع دعمٍ من واجهات مستخدم سهلة الاستخدام وسير عمل مبسّط لكلٍّ من الأفراد والشركات. أما مجالات التطوير الإضافية فهي تعزيز الأمان، وزيادة سرعة المعاملات، وتحسين التوافق بين المنصات لتوسيع نطاق القبول والتنوّع.
نظرة عامة
يُعَدّ USDD عملة رقمية تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعرها من خلال ربطها بالدولار الأمريكي. ولدعم هذه الغاية، يدعمه احتياطي من العملات الرقمية تبلغ قيمته أكثر من ٢٠٠٪ من قيمة USDD المتداولة حاليًّا، وهي تصميمٌ يهدف إلى تعزيز الأمان والموثوقية في المعاملات اليومية. ويجمع المشروع بين ثبات السعر المرتبط بالعملات التقليدية وبين وظائف الأنظمة القائمة على تقنية البلوكشين.
Decentralized USD المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Decentralized USD، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Decentralized USD سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Decentralized USD المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Decentralized USD اليوم؟
سعر Decentralized USD اليوم هو $ 0.9995. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Decentralized USD استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Decentralized USD عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في USDD، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Decentralized USD في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Decentralized USD بقيمة $ 591.65 في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Decentralized USD في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر USDD المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Decentralized USD بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر USDD لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Decentralized USD في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر USDD بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,614.41
+0.72%
ETH
1,899.36
+0.80%
GOLD(XAUT)
4,399.47
+0.91%
USDC
1.00096
0.00%
SOL
75.62
+0.06%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ USDD على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج USDD/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Decentralized USD ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Decentralized USD هذا العام؟
قد يرتفع سعر Decentralized USD هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Decentralized USD (USDD) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:46:51 (UTC+8)
تحديثات Decentralized USD (USDD) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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