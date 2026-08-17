سعر InterMilanFanToken اليوم

السعر المباشر لمشروع InterMilanFanToken (INTER) اليوم هو $ 0.2045، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INTER الحالي إلى USD هو $ 0.2045 لكل INTER.

يحتل InterMilanFanToken حاليًا المرتبة #1475 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.53M، مع عرض متداول قدره 12.39M INTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INTER بين $ 0.2022 (أدنى) و$ 0.2087 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.089، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21064038613565483.

على المدى القصير، تحرك INTER بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-4.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.88K.

معلومات سوق InterMilanFanToken (INTER)

التصنيف No.1475 القيمة السوقية $ 2.53M$ 2.53M $ 2.53M الحجم (24 ساعة) $ 56.88K$ 56.88K $ 56.88K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.03M$ 4.03M $ 4.03M إمداد دورة التداول 12.39M 12.39M 12.39M الحد الأقصى للعرض 19,728,000 19,728,000 19,728,000 إجمالي العرض 19,728,000 19,728,000 19,728,000 معدل التداول 62.79% البلوكتشين العام CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ InterMilanFanToken هي $ 2.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.88K. العرض المتداول لـ INTER يبلغ 12.39M، مع إجمالي عرض 19728000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.03M.