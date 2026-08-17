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سعر InterMilanFanToken المباشر اليوم هو 0.2045 USD. القيمة السوقية لـ INTER هي 2,533,376.0615 USD. تابع تحديثات أسعار INTER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر InterMilanFanToken المباشر اليوم هو 0.2045 USD. القيمة السوقية لـ INTER هي 2,533,376.0615 USD. تابع تحديثات أسعار INTER إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر InterMilanFanToken (INTER)

السعر المباشر لـ 1 INTER إلى USD:

$0.2045
$0.2045$0.2045
-0.38%1D
USD
مخطط أسعار InterMilanFanToken (INTER) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:34:42 (UTC+8)

سعر InterMilanFanToken اليوم

السعر المباشر لمشروع InterMilanFanToken (INTER) اليوم هو $ 0.2045، مع تغير بنسبة 0.38% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INTER الحالي إلى USD هو $ 0.2045 لكل INTER.

يحتل InterMilanFanToken حاليًا المرتبة #1475 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.53M، مع عرض متداول قدره 12.39M INTER. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INTER بين $ 0.2022 (أدنى) و$ 0.2087 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 14.089، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.21064038613565483.

على المدى القصير، تحرك INTER بمقدار -0.30% خلال الساعة الماضية و-4.27% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.88K.

معلومات سوق InterMilanFanToken (INTER)

No.1475

$ 2.53M
$ 2.53M$ 2.53M

$ 56.88K
$ 56.88K$ 56.88K

$ 4.03M
$ 4.03M$ 4.03M

12.39M
12.39M 12.39M

19,728,000
19,728,000 19,728,000

19,728,000
19,728,000 19,728,000

62.79%

CHZ

القيمة السوقية الحالية لـ InterMilanFanToken هي $ 2.53M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.88K. العرض المتداول لـ INTER يبلغ 12.39M، مع إجمالي عرض 19728000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.03M.

سجل سعر InterMilanFanToken بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.2022
$ 0.2022$ 0.2022
24 ساعة منخفض
$ 0.2087
$ 0.2087$ 0.2087
24 ساعة مرتفع

$ 0.2022
$ 0.2022$ 0.2022

$ 0.2087
$ 0.2087$ 0.2087

$ 14.089
$ 14.089$ 14.089

$ 0.21064038613565483
$ 0.21064038613565483$ 0.21064038613565483

-0.30%

-0.38%

-4.27%

-4.27%

سجل سعر InterMilanFanToken (INTER) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار InterMilanFanToken لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00078-0.38%
30 يوم$ -0.0071-3.36%
60 يوم$ -0.0089-4.18%
90 يوم$ -0.0775-27.49%
تغير سعر InterMilanFanToken اليوم

سجل اليوم INTER تغيرًا $ -0.00078 (-0.38%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر InterMilanFanToken لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0071 (-3.36%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر InterMilanFanToken لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد INTER تغييرًا في $ -0.0089 (-4.18%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر InterMilanFanToken لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0775 (-27.49%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار InterMilanFanToken.

تحليل InterMilanFanToken

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار InterMilanFanToken الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار InterMilanFanToken؟

تؤثر عدة عوامل في أسعار عملة InterMilanFanToken (INTER):

1. أداء الفريق: تؤثر نتائج المباريات وترتيبات الدوري ونجاح الفرق في البطولات بشكل مباشر في مستوى مشاركة الجماهير والطلب على العملة.

2. مشاركة الجماهير: إن المشاركة الفعّالة في الاستطلاعات والتصويتات وأنشطة المنصة تعزّز من فائدة العملة وقيمتها.

3. معنويات السوق: تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة العامة وثقة المستثمرين في جميع أنواع رموز المعجبين.

4. فائدة العملة: تزيد الميزات الجديدة والمكافآت والتجارب الحصرية من الطلب عليها.

5. حجم التداول: تؤثر السيولة العالية ونشاط عمليات التبادل في استقرار الأسعار.

6. إعلانات الشراكات: تُعزّز التعاونات مع الرعاة أو المنصات من مستوى الظهور والشهرة.

7. ديناميكية العرض: تُحدِث عمليات حرق العملة وآليات الحَجْز وتعديلات حركة التداول تغييرات في العرض.

8. العوامل الموسمية: تُؤثِّر فترات الانتقالات وجداول المباريات وأحداث تقويم كرة القدم في الأسعار.

9. الأخبار التنظيمية: تُؤثِّر اللوائح المتعلقة بالعملات المشفرة في عمليات رموز المعجبين.

10. المنافسة: تشمل رموز الرياضات الأخرى ومنصات تفاعل المعجبين البديلة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر InterMilanFanToken اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر INTER اليوم لأن: 1) يحتاج حاملي رموز الفان إلى القيمة السوقية الحالية لاتخاذ قرارات التداول 2) يتابع مشجعو إيه سي ميلان تحركات السعر لشراء أو بيع في الأوقات المثلى 3) يراقب المستثمرون التقلبات اليومية لإدارة محافظهم الاستثمارية 4) يؤثر السعر على قوة التصويت والمكافآت داخل منصة Socios.

توقعات أسعار InterMilanFanToken

InterMilanFanToken (INTER) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف INTER في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرInterMilanFanToken (INTER) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر InterMilanFanToken نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر InterMilanFanToken الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار INTER للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار InterMilanFanToken.

كيفية شراء واستثمار InterMilanFanToken في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع InterMilanFanToken؟ شراء INTER سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء InterMilanFanToken. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء InterMilanFanToken (INTER).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة InterMilanFanToken فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء InterMilanFanToken (INTER)

ماذا يمكنك أن تفعل مع InterMilanFanToken

يسمح لك امتلاك InterMilanFanToken بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو InterMilanFanToken ( INTER )

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

InterMilanFanToken المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ InterMilanFanToken، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب InterMilanFanToken الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول InterMilanFanToken

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:34:42 (UTC+8)

تحديثات InterMilanFanToken (INTER) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن InterMilanFanToken

INTER USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع INTER باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود INTER USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق InterMilanFanToken (INTER) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر InterMilanFanToken المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTINTER
$0.2045
$0.2045$0.2045
-0.24%
277.29K (USDT)

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