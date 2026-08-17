سعر Superform اليوم

السعر المباشر لمشروع Superform (SUPERFORM) اليوم هو $ 0.05495، مع تغير بنسبة 3.85% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SUPERFORM الحالي إلى USD هو $ 0.05495 لكل SUPERFORM.

يحتل Superform حاليًا المرتبة #870 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.54M، مع عرض متداول قدره 191.88M SUPERFORM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SUPERFORM بين $ 0.05264 (أدنى) و$ 0.06054 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.2998819904827718، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.02761415154785687.

على المدى القصير، تحرك SUPERFORM بمقدار -0.17% خلال الساعة الماضية و-5.62% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 56.51K.

معلومات سوق Superform (SUPERFORM)

التصنيف No.870 القيمة السوقية $ 10.54M$ 10.54M $ 10.54M الحجم (24 ساعة) $ 56.51K$ 56.51K $ 56.51K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 54.95M$ 54.95M $ 54.95M إمداد دورة التداول 191.88M 191.88M 191.88M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 19.18% البلوكتشين العام BASE

القيمة السوقية الحالية لـ Superform هي $ 10.54M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 56.51K. العرض المتداول لـ SUPERFORM يبلغ 191.88M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 54.95M.