سعر Decentraland المباشر اليوم هو 0.06348 USD. القيمة السوقية لـ MANA هي 126,065,539.2835237608444 USD. تابع تحديثات أسعار MANA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Decentraland المباشر اليوم هو 0.06348 USD. القيمة السوقية لـ MANA هي 126,065,539.2835237608444 USD. تابع تحديثات أسعار MANA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Decentraland (MANA) اليوم هو $ 0.06348، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANA الحالي إلى USD هو $ 0.06348 لكل MANA.
يحتل Decentraland حاليًا المرتبة #154 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.07M، مع عرض متداول قدره 1.99B MANA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANA بين $ 0.0627 (أدنى) و$ 0.06405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.90231718992004203، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00788305979222059.
على المدى القصير، تحرك MANA بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-5.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.70K.
معلومات سوق Decentraland (MANA)
No.154
$ 126.07M
$ 126.07M$ 126.07M
$ 54.70K
$ 54.70K$ 54.70K
$ 139.22M
$ 139.22M$ 139.22M
1.99B
1.99B 1.99B
2,193,179,327.32014624
2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624
0.01%
2017-09-18 00:00:00
$ 0.024
$ 0.024$ 0.024
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Decentraland هي $ 126.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.70K. العرض المتداول لـ MANA يبلغ 1.99B، مع إجمالي عرض 2193179327.32014624. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.22M.
سجل سعر Decentraland بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627
24 ساعة منخفض
$ 0.06405
$ 0.06405$ 0.06405
24 ساعة مرتفع
$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627
$ 0.06405
$ 0.06405$ 0.06405
$ 5.90231718992004203
$ 5.90231718992004203$ 5.90231718992004203
$ 0.00788305979222059
$ 0.00788305979222059$ 0.00788305979222059
+0.03%
-0.67%
-5.48%
-5.48%
سجل سعر Decentraland (MANA) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Decentraland لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ -0.000428
-0.67%
30 يوم
$ -0.00659
-9.41%
60 يوم
$ -0.00425
-6.28%
90 يوم
$ -0.02446
-27.82%
تغير سعر Decentraland اليوم
سجل اليوم MANA تغيرًا $ -0.000428 (-0.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Decentraland لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00659 (-9.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Decentraland لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MANA تغييرًا في $ -0.00425 (-6.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Decentraland لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02446 (-27.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Decentraland (MANA)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Decentraland الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Decentraland اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق MANA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
بين نقطة ارتكاز-R1
مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACD
التقاطع الميت
DIF < DEA
ظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)
أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
بين النطاق السفلي والمتوسط
ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
5-6 شراء
60‑80% شراء
أغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MANA_USDT يتحرك فوق مركز 0.06335 على الإطار الزمني 4 ساعات، وسعره الحالي 0.06352 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.06384. يقع السعر في النصف العلوي من نطاق التردد بين مستويات S2 وR2، بينما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء متوافقة مع مركز التردد. يتخذ السعر حالياً نمطاً من التذبذب والتصحيح دون اختراق المستويات المحورية الرئيسية.
أظهر مؤشر MACD تقاطعاً هبوطياً، مما يعكس تبايناً في اتجاه القوة الدافعة. يتواجد مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية، فيما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى وجود حاجة لتصحيح بعد حالة الشراء المفرط على المدى القصير. أما بولينجر باند، فقد أغلق على نحو متقارب، مع استمرار انخفاض معدل التقلبات، بينما تسير المؤشرات السريعة والبطيئة بشكل متدرج ومتمايز. تبدو قوة المشترين مبعثرة، بينما لم تُطلق قوة البائعين بعد طاقتها الكاملة، ما يجعل السوق في مرحلة مراقبة لتحول الزخم.
تقع المقاومة الأقرب فوق السعر الحالي عند 0.06384 (R1)، وتبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00032. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.06409 (R2)، وتبعد بمقدار 0.00057. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم الأقرب تحت السعر الحالي عند 0.0631 (S1)، ويبعد بمقدار 0.00042. ويوجد الدعم الأساسي عند 0.06261 (S2)، ويبعد بمقدار 0.00091. كما يشكّل نقطة التمركز المحورية عند 0.06335 مرجعاً فورياً لتحديد حدود التوازن بين المشترين والبائعين.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Decentraland؟
تتأثر أسعار مانا بعدة عوامل رئيسية:
1. الطلب على الأراضي الافتراضية: كلما ارتفع الطلب على قطع أراضي ديكينترالاند، زادت فائدة مانا وارتفعت أسعارها. 2. تبنّي المنصة: كلما زاد عدد المستخدمين والمطوّرين، ازدادت قيمة النظام البيئي. 3. نشاط سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT): يؤثّر حجم التداول في الطلب على الرمز المميز. 4. ضجة العالم الافتراضي: يُؤثّر الاهتمام العام بالعوالم الافتراضية في تحديد الأسعار. 5. الشراكات والتكاملات: تُسهم التعاونات مع الشركات الكبرى في تعزيز التبنّي. 6. ديناميات المعروض من الرموز: تؤثّر آليات الحرق والعملات المرهونة في مستوى التداول. 7. المزاج العام لسوق العملات المشفرة: تُؤثّر اتجاهات بيتكوين وإيثريوم في أسعار مانا. 8. تطوّرات الألعاب والترفيه: تجذب الميزات الجديدة المستخدمين. 9. الأخبار المتعلقة باللوائح: تُؤثّر التغييرات في السياسات على رموز العالم الافتراضي. 10. المنافسة من العوالم الافتراضية الأخرى.
تتضافر هذه العوامل لتُحدِث تقلّبات في أسعار مانا في الأسواق.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Decentraland اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر MANA اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار، وتحليل معنويات السوق. وبصفته رمزًا للواقع الافتراضي، يعكس سعر MANA الطلب على العقارات الافتراضية ومدى اعتماد المنصة. يستخدم المتداولون الأسعار اليومية لتحديد نقاط الدخول والخروج.
توقعات أسعار Decentraland
Decentraland (MANA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MANA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDecentraland (MANA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Decentraland نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Decentraland الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MANA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Decentraland.
كيفية شراء واستثمار Decentraland في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Decentraland؟ شراء MANA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Decentraland. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Decentraland (MANA).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
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الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
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Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
تعتمد اقتصاديات منصة «ديسنترالاند» (Decentraland) على أصلين رقميين رئيسيين: «لاند» (LAND) و«مانا» (MANA)، ولكلٍّ منهما وظيفة مُميَّزة في كيفية إنشاء القيمة وتبادلها. وتُشبه «لاند» العقارات الافتراضية: فكل قطعة أرض فريدة ولا يمكن تكرارها، وقد يختلف تقدير قيمتها حسب عوامل مثل الموقع والقرب من المناطق الشهيرة، تمامًا كما قد تتطور مدينة افتراضية. ويمكن لأصحاب «لاند» تطويرها أو تأجيرها أو بيعها، ما يوفِّر طرقًا متعددة لاستخدام هذه الملكية وكسب العائد منها. أما «مانا» فهي العملة المستخدمة في المعاملات ضمن المنصة، وتُستخدَم لشراء «لاند» ولدفع ثمن البنود والخدمات داخل العالم الافتراضي. وكانت السعر الأولي لقطعة «لاند» ١٠٠٠ «مانا»، لكن ديناميكيات السوق تغيَّرت مع مرور الوقت، وأصبحت الأسعار الآن تتذبذب وفقًا للطلب. ومن الآليات البارزة أن «مانا» تُحرَق (تُزال من التداول) عند شراء «لاند»، ما يقلل العرض الكلي بشكل دائم، وقد يرفع بالتالي قيمة «مانا» المتبقية. وبجانب المعاملات الأساسية، يشمل الاقتصاد آليات مثل خزن «مانا» (MANA staking) المرتبطة بحقوق التصويت في منظمة DAO اللامركزية، وأسواق تأجير «لاند»، ومختلف عمليات التكامل مع حلول التمويل اللامركزي (DeFi) التي توسع نطاق المشاركة. كما يدعم الاقتصاد الافتراضي تدفقات دخل متعددة للمبدعين، بما في ذلك استضافة الفعاليات والإعلانات ومبيعات البضائع الافتراضية، ما يتيح للمستخدمين تحقيق الدخل عبر تصميم العناصر أو بناء التجارب أو تقديم الخدمات داخل المنصة.
التكنولوجيا
تَعمل منصة ديسينترالاند عبر ثلاث طبقات متصلة تُمكّن جماعيًّا من الملكية وتسليم المحتوى والتفاعل الحي. الطبقة الأولى هي سجل أراضٍ مبني على بلوكشين الإيثريوم، يُسجِّل مَن يمتلك كل قطعة أرض ويضمن أمان هذه الملكية وشفافيتها وقابليتها للتحقق. أما الطبقة الثانية فتدير العالم المرئي—المباني والشخصيات الافتراضية (أفاتارات) والملابس الرقمية والعناصر الزخرفية أو البنائية الأخرى—من خلال نظام محتوى موزَّع يعمل كشبكة ملفات مشتركة منتشرة عبر العديد من الحواسيب، ما يحسّن مدى التوافر ويسرع الوصول ويجعل المنصة أكثر مقاومةً للاختراق. وتدعُم الطبقة الثالثة الأنشطة في الوقت الفعلي بطريقة تشبه أنظمة الألعاب متعددة اللاعبين، منسِّقة كيفية رؤية المستخدمين لبعضهم البعض والتفاعل مع بعضهم، بما في ذلك حركة الشخصيات الافتراضية والمكالمات الصوتية. ولتخفيض تكاليف المعاملات وتحسين السرعة، تستخدم ديسينترالاند حلول بوليغون (Polygon) لطبقة ٢ (Layer 2)، مع الاستمرار في الاستفادة من الأمان الأساسي الذي توفره شبكة الإيثريوم. وبموازاة ذلك، قدّمت المنصة تقنيات عرض محسَّنة وأساليب تحسين لتعزيز الأداء عبر الأجهزة المختلفة ذات المواصفات المتنوعة. وهذه الخيارات التقنية تعزِّز البنية اللامركزية لمنصة ديسينترالاند، حيث لا تتركَّز السيطرة في شركة واحدة، بل تُدار عبر منظمة ديسينترالاند الذاتية اللامركزية (Decentraland DAO).
الفريق
بدأ مشروع ديسسنترالاند (Decentraland) في عام 2015 من قِبل عشاق تقنية البلوك تشين ومطوري العوالم الافتراضية، بهدف إنشاء بيئة رقمية يمتلكها المستخدمون. وعلى الرغم من انتقال المؤسسين الأصليين لاحقًا إلى مشاريع أخرى، فإن المنصة تُدار حاليًّا بواسطة منظمة ديسسنترالاند الذاتية اللامركزية (Decentraland DAO)، حيث يصوت حاملو الرموز المميزة (Tokens) على القرارات الكبرى التي تؤثر في اتجاه المشروع وتطويره المستقبلي. ويتم دعم التطوير المستمر للمنصة من قِبل مؤسسة ديسسنترالاند (Decentraland Foundation)، التي تنسّق مع فرق موزَّعة من المطوِّرين والمصمِّمين ومدراء المجتمع حول العالم، والذين يتولَّون صيانة أجزاء مختلفة من المنصة وتحسينها. كما لا يزال ديسسنترالاند يتلقى الدعم من شخصيات بارزة في قطاع العملات الرقمية والتكنولوجيا، ومن بينهم مستشارون مرتبطون بشركات مثل جوجل (Google) ودروببوكس (Dropbox) وديستريكت زيرو (District0x)، وتُسهم خبراتهم في توجيه التقدُّم التقني واستراتيجية العمل على حدٍّ سواء. وقد جذب هذا النموذج القائم على المجتمع مطوِّرين مستقلين وصناع محتوى ساهموا بأفكار جديدة وتجارب وتجارب تجريبية ساعدت في نمو النظام البيئي. وعلى مرّ هذه التغيُّرات، ظلّ الرؤية الأصلية سليمة: وهي عالم افتراضي لامركزيٌّ حقًّا، يحتفظ فيه المستخدمون بالتحكم الكامل في أصولهم الرقمية وتجاربهم، وقد تحقَّقت هذه الرؤية الآن عبر الحوكمة المجتمعية.
خارطة الطريق
مرّت منصة ديسنتراالاند (Decentraland) بعدة مراحل تطوير، بدءًا من مرحلة «العصر الحجري» التي اعتمدت على الملكية القائمة على البكسل، وصولًا إلى العصر الحديدي الذي شهد تحولها إلى عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد بالكامل. وتتركز الجهود حاليًّا على تعزيز اقتصاد افتراضي فعّال، يمكّن المستخدمين من شراء وبيع وتبادل السلع والخدمات الرقمية بسهولة أكبر، بما في ذلك تحسينات سوق المعاملات (Marketplace) وخطوات تُسهّل إجراء المعاملات أمام المستخدمين. ومن أحدث التطورات إطلاق برنامج «مسابقة المبدعين» (Creator Contest)، وترقية أدوات البناء، وتعزيز الميزات الاجتماعية مثل الدردشة الصوتية (Voice Chat) والرموز التعبيرية (Emotes)، وكلها تهدف إلى جعل التجربة أكثر تفاعلًا وسهولة في الاستخدام. كما أن إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة تُعَدُّ أولوية كبرى، مع خطط لإطلاق عميل محمول (Mobile Client) يسمح للمستخدمين بالدخول إلى ديسنتراالاند من هواتفهم الذكية وأجهزة اللوحات الإلكترونية، مما يوسع نطاق الوصول العام. وفي المستقبل القريب، تشمل الخطط ترقيات للبنية التحتية مثل أنظمة توزيع المحتوى المحسّنة، وقدرات برمجية (Scripting) أكثر تقدمًا للمطوّرين، ومزيدًا من التحسينات الاجتماعية المُوجَّهة لتحسين السرعة والموثوقية. ويُعالَج خارطة الطريق (Roadmap) أيضًا التحديات المتعلقة بسهولة الاستخدام عبر مبادرات تركّز على تنظيم المحتوى وأوقات التحميل الأسرع، بما في ذلك التنظيم المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI-assisted moderation) وتسليم المحتوى المُحسَّن (Optimized content delivery). أما الميزات القادمة فتشمل تخصيص الشخصيات الافتراضية (Avatars) بمستويات متقدمة، وتحسين وظائف سوق المعاملات (Marketplace)، وتعزيز التكامل والتشغيل البيني (Interoperability) مع منصات الميتافيرس الأخرى، وذلك لربط ديسنتراالاند بشكل أفضل بالنظام البيئي الرقمي الأوسع.
نظرة عامة
ديسنترايلاند هي عالم افتراضي للواقع الافتراضي مدعومٌ بتقنية البلوكشين، صُمّم وفق مبدأ أن الأشخاص يمكنهم شراء أراضٍ افتراضية وامتلاكها وتطويرها بملكية رقمية حقيقية. ويُوصف عادةً بأنه مزيج من إبداع على غرار لعبة ماينكرافت والعقارات الرقمية، حيث يتحكم المستخدمون في قطع الأراضي الخاصة بهم ويمكنهم بناء كل شيء بدءًا من الألعاب وصولًا إلى الأماكن الاجتماعية. ويعتمد النظام البيئي على رمزين رئيسيين: رمز LAND الذي يمثل العقار الافتراضي نفسه، ورمز MANA وهو العملة المستخدمة لشراء الأراضي والعناصر أو الخدمات الأخرى داخل العالم. ومنذ إطلاقه، توسّع ديسنترايلاند ليصبح ميتافيرس نابضًا بالحياة يستضيف فعاليات افتراضية وصالات عرض فنية وكازينوهات، وجذب علامات تجارية كبرى وفنانين أنشأوا وجودًا لهم داخل المنصة. وتتمحور إحدى المواضيع المركزية حول تحقيق الدخل من خلال الملكية، مما يمنح المستخدمين القدرة على توليد الإيرادات عبر استضافة الفعاليات أو إنتاج تجارب تفاعلية أو بيع الأصول الرقمية المرتبطة بمساحاتهم.
Decentraland المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Decentraland، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Decentraland سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Decentraland المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Decentraland اليوم؟
سعر Decentraland اليوم هو $ 0.06348. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Decentraland استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Decentraland عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في MANA، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Decentraland في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Decentraland بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Decentraland في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر MANA المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Decentraland بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر MANA لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Decentraland في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر MANA بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,658.01
+0.79%
ETH
1,905.92
+1.15%
GOLD(XAUT)
4,380.01
+0.46%
USDC
1.00097
0.00%
SOL
75.74
+0.22%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ MANA على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج MANA/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Decentraland ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Decentraland هذا العام؟
قد يرتفع سعر Decentraland هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Decentraland (MANA) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:22:50 (UTC+8)
تحديثات Decentraland (MANA) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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