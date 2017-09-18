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سعر Decentraland المباشر اليوم هو 0.06348 USD. القيمة السوقية لـ MANA هي 126,065,539.2835237608444 USD. تابع تحديثات أسعار MANA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Decentraland المباشر اليوم هو 0.06348 USD. القيمة السوقية لـ MANA هي 126,065,539.2835237608444 USD. تابع تحديثات أسعار MANA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MANA

معلومات سعر MANA

ما هو MANA

الوثيقة البيضاء لـ MANA

الموقع الرسمي لـ MANA

اقتصاد توكن MANA

توقعات سعر MANA

سجل MANA

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محول عملة MANA إلى الفيات

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شعار Decentraland

سعر Decentraland (MANA)

السعر المباشر لـ 1 MANA إلى USD:

$0.06346
$0.06346$0.06346
-0.67%1D
USD
مخطط أسعار Decentraland (MANA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:22:50 (UTC+8)

سعر Decentraland اليوم

السعر المباشر لمشروع Decentraland (MANA) اليوم هو $ 0.06348، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANA الحالي إلى USD هو $ 0.06348 لكل MANA.

يحتل Decentraland حاليًا المرتبة #154 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.07M، مع عرض متداول قدره 1.99B MANA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANA بين $ 0.0627 (أدنى) و$ 0.06405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.90231718992004203، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00788305979222059.

على المدى القصير، تحرك MANA بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-5.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.70K.

معلومات سوق Decentraland (MANA)

No.154

$ 126.07M
$ 126.07M$ 126.07M

$ 54.70K
$ 54.70K$ 54.70K

$ 139.22M
$ 139.22M$ 139.22M

1.99B
1.99B 1.99B

2,193,179,327.32014624
2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624

0.01%

2017-09-18 00:00:00

$ 0.024
$ 0.024$ 0.024

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Decentraland هي $ 126.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.70K. العرض المتداول لـ MANA يبلغ 1.99B، مع إجمالي عرض 2193179327.32014624. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.22M.

سجل سعر Decentraland بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627
24 ساعة منخفض
$ 0.06405
$ 0.06405$ 0.06405
24 ساعة مرتفع

$ 0.0627
$ 0.0627$ 0.0627

$ 0.06405
$ 0.06405$ 0.06405

$ 5.90231718992004203
$ 5.90231718992004203$ 5.90231718992004203

$ 0.00788305979222059
$ 0.00788305979222059$ 0.00788305979222059

+0.03%

-0.67%

-5.48%

-5.48%

سجل سعر Decentraland (MANA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Decentraland لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000428-0.67%
30 يوم$ -0.00659-9.41%
60 يوم$ -0.00425-6.28%
90 يوم$ -0.02446-27.82%
تغير سعر Decentraland اليوم

سجل اليوم MANA تغيرًا $ -0.000428 (-0.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Decentraland لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00659 (-9.41%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Decentraland لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MANA تغييرًا في $ -0.00425 (-6.28%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Decentraland لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.02446 (-27.82%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Decentraland (MANA)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Decentraland.

تحليل Decentraland

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Decentraland الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Decentraland اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MANA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA5-6 شراء60‑80% شراءأغلب MA تشير إلى الأعلى، مما يدل على هيمنة الاتجاه الصعودي.

MANA_USDT يتحرك فوق مركز 0.06335 على الإطار الزمني 4 ساعات، وسعره الحالي 0.06352 قريب من مستوى المقاومة R1 عند 0.06384. يقع السعر في النصف العلوي من نطاق التردد بين مستويات S2 وR2، بينما تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء متوافقة مع مركز التردد. يتخذ السعر حالياً نمطاً من التذبذب والتصحيح دون اختراق المستويات المحورية الرئيسية. أظهر مؤشر MACD تقاطعاً هبوطياً، مما يعكس تبايناً في اتجاه القوة الدافعة. يتواجد مؤشر RSI ضمن المنطقة الحيادية، فيما تشير قيم KDJ وStochRSI إلى وجود حاجة لتصحيح بعد حالة الشراء المفرط على المدى القصير. أما بولينجر باند، فقد أغلق على نحو متقارب، مع استمرار انخفاض معدل التقلبات، بينما تسير المؤشرات السريعة والبطيئة بشكل متدرج ومتمايز. تبدو قوة المشترين مبعثرة، بينما لم تُطلق قوة البائعين بعد طاقتها الكاملة، ما يجعل السوق في مرحلة مراقبة لتحول الزخم. تقع المقاومة الأقرب فوق السعر الحالي عند 0.06384 (R1)، وتبعد عن السعر الحالي بمقدار 0.00032. أما المقاومة الثانوية فتقع عند 0.06409 (R2)، وتبعد بمقدار 0.00057. وعلى الجانب الآخر، يقع الدعم الأقرب تحت السعر الحالي عند 0.0631 (S1)، ويبعد بمقدار 0.00042. ويوجد الدعم الأساسي عند 0.06261 (S2)، ويبعد بمقدار 0.00091. كما يشكّل نقطة التمركز المحورية عند 0.06335 مرجعاً فورياً لتحديد حدود التوازن بين المشترين والبائعين.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Decentraland؟

تتأثر أسعار مانا بعدة عوامل رئيسية:

1. الطلب على الأراضي الافتراضية: كلما ارتفع الطلب على قطع أراضي ديكينترالاند، زادت فائدة مانا وارتفعت أسعارها.
2. تبنّي المنصة: كلما زاد عدد المستخدمين والمطوّرين، ازدادت قيمة النظام البيئي.
3. نشاط سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT): يؤثّر حجم التداول في الطلب على الرمز المميز.
4. ضجة العالم الافتراضي: يُؤثّر الاهتمام العام بالعوالم الافتراضية في تحديد الأسعار.
5. الشراكات والتكاملات: تُسهم التعاونات مع الشركات الكبرى في تعزيز التبنّي.
6. ديناميات المعروض من الرموز: تؤثّر آليات الحرق والعملات المرهونة في مستوى التداول.
7. المزاج العام لسوق العملات المشفرة: تُؤثّر اتجاهات بيتكوين وإيثريوم في أسعار مانا.
8. تطوّرات الألعاب والترفيه: تجذب الميزات الجديدة المستخدمين.
9. الأخبار المتعلقة باللوائح: تُؤثّر التغييرات في السياسات على رموز العالم الافتراضي.
10. المنافسة من العوالم الافتراضية الأخرى.

تتضافر هذه العوامل لتُحدِث تقلّبات في أسعار مانا في الأسواق.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Decentraland اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MANA اليوم لعدة أسباب رئيسية: قرارات التداول، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت الاستثمار، وتحليل معنويات السوق. وبصفته رمزًا للواقع الافتراضي، يعكس سعر MANA الطلب على العقارات الافتراضية ومدى اعتماد المنصة. يستخدم المتداولون الأسعار اليومية لتحديد نقاط الدخول والخروج.

توقعات أسعار Decentraland

Decentraland (MANA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MANA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرDecentraland (MANA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Decentraland نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Decentraland الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MANA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Decentraland.

كيفية شراء واستثمار Decentraland في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Decentraland؟ شراء MANA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Decentraland. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Decentraland (MANA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Decentraland فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Decentraland (MANA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Decentraland

يسمح لك امتلاك Decentraland بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Decentraland ( MANA )

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

مستند تقني

Decentraland المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Decentraland، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Decentraland الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

AI MemeAlleged SEC SecuritiesBridged-Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Decentraland

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:22:50 (UTC+8)

تحديثات Decentraland (MANA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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MANA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MANA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MANA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Decentraland (MANA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Decentraland المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMANA
$0.0635
$0.0635$0.0635
-0.53%
862.14K (USDT)

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1 MANA = 0.06347 USD