سعر Decentraland اليوم

السعر المباشر لمشروع Decentraland (MANA) اليوم هو $ 0.06348، مع تغير بنسبة 0.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MANA الحالي إلى USD هو $ 0.06348 لكل MANA.

يحتل Decentraland حاليًا المرتبة #154 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 126.07M، مع عرض متداول قدره 1.99B MANA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MANA بين $ 0.0627 (أدنى) و$ 0.06405 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5.90231718992004203، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00788305979222059.

على المدى القصير، تحرك MANA بمقدار +0.03% خلال الساعة الماضية و-5.48% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.70K.

معلومات سوق Decentraland (MANA)

التصنيف No.154 القيمة السوقية $ 126.07M$ 126.07M $ 126.07M الحجم (24 ساعة) $ 54.70K$ 54.70K $ 54.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 139.22M$ 139.22M $ 139.22M إمداد دورة التداول 1.99B 1.99B 1.99B إجمالي العرض 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 2,193,179,327.32014624 الحصة السوقية 0.01% تاريخ الإصدار 2017-09-18 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.024$ 0.024 $ 0.024 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Decentraland هي $ 126.07M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.70K. العرض المتداول لـ MANA يبلغ 1.99B، مع إجمالي عرض 2193179327.32014624. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 139.22M.