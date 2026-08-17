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سعر PAX Gold المباشر اليوم هو 4,393.65 USD. القيمة السوقية لـ GOLD(PAXG) هي 2,007,434,568.25515 USD. تابع تحديثات أسعار GOLD(PAXG) إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر PAX Gold المباشر اليوم هو 4,393.65 USD. القيمة السوقية لـ GOLD(PAXG) هي 2,007,434,568.25515 USD. تابع تحديثات أسعار GOLD(PAXG) إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن GOLD(PAXG)

معلومات سعر GOLD(PAXG)

ما هو GOLD(PAXG)

الوثيقة البيضاء لـ GOLD(PAXG)

الموقع الرسمي لـ GOLD(PAXG)

اقتصاد توكن GOLD(PAXG)

توقعات سعر GOLD(PAXG)

سجل GOLD(PAXG)

دليل شراء GOLD(PAXG)

محول عملة GOLD(PAXG) إلى الفيات

عقود GOLD(PAXG) الفورية

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سعر PAX Gold (GOLD(PAXG))

السعر المباشر لـ 1 GOLD(PAXG) إلى USD:

$4,394.43
$4,394.43$4,394.43
+0.40%1D
USD
مخطط أسعار PAX Gold (GOLD(PAXG)) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:08:32 (UTC+8)

سعر PAX Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع PAX Gold (GOLD(PAXG)) اليوم هو $ 4,393.65، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD(PAXG) الحالي إلى USD هو $ 4,393.65 لكل GOLD(PAXG).

يحتل PAX Gold حاليًا المرتبة #35 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.01B، مع عرض متداول قدره 456.89K GOLD(PAXG). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD(PAXG) بين $ 4,365.47 (أدنى) و$ 4,412.6 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,622.805718077154، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,387.97650287.

على المدى القصير، تحرك GOLD(PAXG) بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.31M.

معلومات سوق PAX Gold (GOLD(PAXG))

No.35

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

$ 1.31M
$ 1.31M$ 1.31M

$ 2.01B
$ 2.01B$ 2.01B

456.89K
456.89K 456.89K

--
----

456,894.511
456,894.511 456,894.511

0.08%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ PAX Gold هي $ 2.01B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.31M. العرض المتداول لـ GOLD(PAXG) يبلغ 456.89K، مع إجمالي عرض 456894.511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.01B.

سجل سعر PAX Gold بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 4,365.47
$ 4,365.47$ 4,365.47
24 ساعة منخفض
$ 4,412.6
$ 4,412.6$ 4,412.6
24 ساعة مرتفع

$ 4,365.47
$ 4,365.47$ 4,365.47

$ 4,412.6
$ 4,412.6$ 4,412.6

$ 5,622.805718077154
$ 5,622.805718077154$ 5,622.805718077154

$ 1,387.97650287
$ 1,387.97650287$ 1,387.97650287

-0.07%

+0.40%

+1.35%

+1.35%

سجل سعر PAX Gold (GOLD(PAXG)) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار PAX Gold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +17.5077+0.40%
30 يوم$ +380.56+9.48%
60 يوم$ +157.63+3.72%
90 يوم$ -137.88-3.05%
تغير سعر PAX Gold اليوم

سجل اليوم GOLD(PAXG) تغيرًا $ +17.5077 (+0.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر PAX Gold لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +380.56 (+9.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر PAX Gold لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOLD(PAXG) تغييرًا في $ +157.63 (+3.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر PAX Gold لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -137.88 (-3.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة PAX Gold (GOLD(PAXG))؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار PAX Gold.

تحليل PAX Gold

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار PAX Gold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق PAX Gold اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق GOLD(PAXG): هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

【هيكل السوق】 يقع السعر الحالي لـ PAXG_USDT عند مستوى 4798.81 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو أعلى بمقدار 108.91 نقطة من مركز التجمع الرئيسي عند 4689.9. وقد تجاوز بالفعل مستوى المقاومة R1 عند 4749.76 واقترب من مستوى R2 عند 4797.29. كما تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) إلى إشارات شراء في المستويات 3-4، مع استقرار السعر فوق نظام المتوسطات المتعددة مما يشكل بنية دعم قوية. حالياً، يتحرك السعر ضمن النصف العلوي لنطاق نظام التجمع، ولا يبعد سوى 1.52 نقطة عن مقاومة R2. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مما أحدث تبايناً مع إشارات الشراء الصادرة عن نظام المتوسطات المتحركة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهات متباينة، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن نطاق الحياد، دون أن يتشكل زخم قوي أو اتجاه واضح على المدى القصير. ويلاحظ وجود انقسام تقني في زخم المشترين والبائعين بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، فيما تُظهر معدلات التذبذب تقارباً مع استمرارها في التصحيح عند مستويات مرتفعة. 【المستويات الرئيسية】 على الصعيد العلوي، تُعتبر مقاومة R2 عند 4797.29 قريبة جداً من السعر الحالي بفارق 1.52 نقطة فقط، وهي تمثل مستوى محوريًا قريبًا. أما دعم الانسحاب R1 عند 4749.76 فيبعد عن السعر الحالي بمسافة 49.05 نقطة. وعلى الصعيد السفلي، يمثل دعم المركز عند 4689.9 مسافة 108.91 نقطة عن السعر الحالي، بينما يُعد دعم S1 عند 4642.37 مرجعًا بعيد المدى يبعد عن السعر الحالي بمسافة 156.44 نقطة.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار PAX Gold؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار PAXG:

1. سعر الذهب الفوري - يُعَدّ PAXG مُرْتَبِطًا مباشرةً بقيمة الذهب المادي.
2. الطلب في السوق على التعرض للذهب الرقمي مقارنةً بصناديق الذهب التقليدية (ETFs).
3. معنويات سوق العملات المشفرة ودرجة اعتمادها.
4. التغييرات التنظيمية التي تؤثر في العملات المستقرة والأصول المُرمَّزة.
5. سمعة شركة Paxos Trust والامتثال التنظيمي لها.
6. حجم التداول والسيولة في البورصات.
7. اعتماد المؤسسات للمعادن الثمينة القائمة على البلوك تشين.
8. حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي التي تدفع الطلب على أصول الملاذ الآمن.

لماذا يريد الناس معرفة سعر PAX Gold اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر PAXG اليوم لأنه عملة مستقرة مدعومة بالذهب، حيث يمثل كل توكن أونصة تروي واحدة من الذهب الفعلي. ويتابع المستثمرون سعره لرصد تحركات سوق الذهب، واتخاذ قرارات التداول، والتحوط ضد التضخم، وتقييم أداء المحفظة في الوقت الفعلي.

توقعات أسعار PAX Gold

PAX Gold (GOLD(PAXG)) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف GOLD(PAXG) في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرPAX Gold (GOLD(PAXG)) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PAX Gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر PAX Gold الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار GOLD(PAXG) للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار PAX Gold.

كيفية شراء واستثمار PAX Gold في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع PAX Gold؟ شراء GOLD(PAXG) سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء PAX Gold. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء PAX Gold (GOLD(PAXG)).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة PAX Gold فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء PAX Gold (GOLD(PAXG))

ماذا يمكنك أن تفعل مع PAX Gold

يسمح لك امتلاك PAX Gold بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو PAX Gold ( GOLD(PAXG) )

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

PAX Gold المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PAX Gold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب PAX Gold الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Tokenized Commodities

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول PAX Gold

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:08:32 (UTC+8)

تحديثات PAX Gold (GOLD(PAXG)) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن PAX Gold

GOLD(PAXG) USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع GOLD(PAXG) باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود GOLD(PAXG) USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق PAX Gold (GOLD(PAXG)) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر PAX Gold المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTGOLD(PAXG)
$4,394.43
$4,394.43$4,394.43
+0.40%
298.14 (USDT)
/USDCGOLD(PAXG)
$4,391.96
$4,391.96$4,391.96
+0.43%
17.76 (USDT)

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حاسبة GOLD(PAXG) إلى USD

المبلغ

GOLD(PAXG)
GOLD(PAXG)
USD
USD

1 GOLD(PAXG) = 4,393.64 USD