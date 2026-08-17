سعر PAX Gold اليوم

السعر المباشر لمشروع PAX Gold (GOLD(PAXG)) اليوم هو $ 4,393.65، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD(PAXG) الحالي إلى USD هو $ 4,393.65 لكل GOLD(PAXG).

يحتل PAX Gold حاليًا المرتبة #35 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.01B، مع عرض متداول قدره 456.89K GOLD(PAXG). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD(PAXG) بين $ 4,365.47 (أدنى) و$ 4,412.6 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,622.805718077154، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,387.97650287.

على المدى القصير، تحرك GOLD(PAXG) بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.31M.

معلومات سوق PAX Gold (GOLD(PAXG))

التصنيف No.35 القيمة السوقية $ 2.01B$ 2.01B $ 2.01B الحجم (24 ساعة) $ 1.31M$ 1.31M $ 1.31M القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.01B$ 2.01B $ 2.01B إمداد دورة التداول 456.89K 456.89K 456.89K الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 456,894.511 456,894.511 456,894.511 الحصة السوقية 0.08% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ PAX Gold هي $ 2.01B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.31M. العرض المتداول لـ GOLD(PAXG) يبلغ 456.89K، مع إجمالي عرض 456894.511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.01B.