سعر PAX Gold (GOLD(PAXG))
السعر المباشر لمشروع PAX Gold (GOLD(PAXG)) اليوم هو $ 4,393.65، مع تغير بنسبة 0.40% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل GOLD(PAXG) الحالي إلى USD هو $ 4,393.65 لكل GOLD(PAXG).
يحتل PAX Gold حاليًا المرتبة #35 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.01B، مع عرض متداول قدره 456.89K GOLD(PAXG). خلال آخر 24 ساعة، تم تداول GOLD(PAXG) بين $ 4,365.47 (أدنى) و$ 4,412.6 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 5,622.805718077154، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1,387.97650287.
على المدى القصير، تحرك GOLD(PAXG) بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+1.35% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.31M.
No.35
0.08%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ PAX Gold هي $ 2.01B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.31M. العرض المتداول لـ GOLD(PAXG) يبلغ 456.89K، مع إجمالي عرض 456894.511. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.01B.
-0.07%
+0.40%
+1.35%
+1.35%
تتبع تغيرات أسعار PAX Gold لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +17.5077
|+0.40%
|30 يوم
|$ +380.56
|+9.48%
|60 يوم
|$ +157.63
|+3.72%
|90 يوم
|$ -137.88
|-3.05%
سجل اليوم GOLD(PAXG) تغيرًا $ +17.5077 (+0.40%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +380.56 (+9.48%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد GOLD(PAXG) تغييرًا في $ +157.63 (+3.72%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -137.88 (-3.05%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار PAX Gold الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق GOLD(PAXG): هبوطية، صعودية بنسبة 35% | هبوطية بنسبة 65%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر > R2
|أعلى من R2
|أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
【هيكل السوق】 يقع السعر الحالي لـ PAXG_USDT عند مستوى 4798.81 على الإطار الزمني 4 ساعات، وهو أعلى بمقدار 108.91 نقطة من مركز التجمع الرئيسي عند 4689.9. وقد تجاوز بالفعل مستوى المقاومة R1 عند 4749.76 واقترب من مستوى R2 عند 4797.29. كما تشير مجموعتا المتوسطات المتحركة (MA) والمؤشر الأسي للمتوسطات المتحركة (EMA) إلى إشارات شراء في المستويات 3-4، مع استقرار السعر فوق نظام المتوسطات المتعددة مما يشكل بنية دعم قوية. حالياً، يتحرك السعر ضمن النصف العلوي لنطاق نظام التجمع، ولا يبعد سوى 1.52 نقطة عن مقاومة R2. 【حالة الزخم】 سجل مؤشر MACD إشارة تقاطع هبوطي، مما أحدث تبايناً مع إشارات الشراء الصادرة عن نظام المتوسطات المتحركة. وتظهر المؤشرات السريعة والبطيئة اتجاهات متباينة، بينما يبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) ضمن نطاق الحياد، دون أن يتشكل زخم قوي أو اتجاه واضح على المدى القصير. ويلاحظ وجود انقسام تقني في زخم المشترين والبائعين بالقرب من مستويات المقاومة الرئيسية، فيما تُظهر معدلات التذبذب تقارباً مع استمرارها في التصحيح عند مستويات مرتفعة. 【المستويات الرئيسية】 على الصعيد العلوي، تُعتبر مقاومة R2 عند 4797.29 قريبة جداً من السعر الحالي بفارق 1.52 نقطة فقط، وهي تمثل مستوى محوريًا قريبًا. أما دعم الانسحاب R1 عند 4749.76 فيبعد عن السعر الحالي بمسافة 49.05 نقطة. وعلى الصعيد السفلي، يمثل دعم المركز عند 4689.9 مسافة 108.91 نقطة عن السعر الحالي، بينما يُعد دعم S1 عند 4642.37 مرجعًا بعيد المدى يبعد عن السعر الحالي بمسافة 156.44 نقطة.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر PAX Gold نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ PAX Gold، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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