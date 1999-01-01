GBCK

المرحلة 1: حيث يندمج عالم الألعاب والتجارة في نظام مبتكر المرحلة 1 هو نظام بيئي مبتكر يجمع بين الألعاب والتجارة بسلاسة، حيث يتيح للشركات والمستخدمين إنشاء حضور متكامل في عالم XR و Web3 باستخدام حلول غامرة جاهزة للاستخدام. في هذا النظام البيئي التفاعلي، يمكن للشركات بيع المنتجات الحقيقية، والتفاعل مع الجماهير، واستضافة الفعاليات الافتراضية، وكل ذلك ضمن مساحة واحدة متكاملة. في قلب اقتصاد المرحلة 1 يوجد توكن GoldBrick (GBCK)، الذي يشغل جميع المعاملات داخل النظام البيئي. يوفر GoldBrick للمستخدمين فرصة كسب المكافآت، والمشاركة في الألعاب القائمة على التوكنات، والاستفادة من مزايا ملموسة عند شراء المنتجات، مما يضيف بُعدًا ترفيهيًا وتجريبيًا إلى التجربة.

اسم العملة المشفرةGBCK

مبلغ التوكن150,000,000

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