سعر Symbol اليوم

السعر المباشر لمشروع Symbol (XYM) اليوم هو $ 0.002655، مع تغير بنسبة 0.37% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل XYM الحالي إلى USD هو $ 0.002655 لكل XYM.

يحتل Symbol حاليًا المرتبة #704 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.32M، مع عرض متداول قدره 6.52B XYM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول XYM بين $ 0.002628 (أدنى) و$ 0.002675 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.77148755، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00230660590984701.

على المدى القصير، تحرك XYM بمقدار +0.41% خلال الساعة الماضية و+0.26% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.87K.

معلومات سوق Symbol (XYM)

التصنيف No.704 القيمة السوقية $ 17.32M$ 17.32M $ 17.32M الحجم (24 ساعة) $ 54.87K$ 54.87K $ 54.87K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.89M$ 23.89M $ 23.89M إمداد دورة التداول 6.52B 6.52B 6.52B الحد الأقصى للعرض 8,999,999,999 8,999,999,999 8,999,999,999 إجمالي العرض 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 8,538,643,277.649482 معدل التداول 72.46% البلوكتشين العام XYM

القيمة السوقية الحالية لـ Symbol هي $ 17.32M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.87K. العرض المتداول لـ XYM يبلغ 6.52B، مع إجمالي عرض 8538643277.649482. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.89M.