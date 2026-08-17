سعر Fruits اليوم

السعر المباشر لمشروع Fruits (FRTS) اليوم هو $ 0.000006741، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRTS الحالي إلى USD هو $ 0.000006741 لكل FRTS.

يحتل Fruits حاليًا المرتبة #2557 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 142.01K، مع عرض متداول قدره 21.07B FRTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRTS بين $ 0.000006636 (أدنى) و$ 0.000006984 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.41079773829248813، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000003807839712.

على المدى القصير، تحرك FRTS بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-5.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.39K.

معلومات سوق Fruits (FRTS)

التصنيف No.2557 القيمة السوقية $ 142.01K$ 142.01K $ 142.01K الحجم (24 ساعة) $ 73.39K$ 73.39K $ 73.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 674.10K$ 674.10K $ 674.10K إمداد دورة التداول 21.07B 21.07B 21.07B إجمالي العرض 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 البلوكتشين العام FRTS

القيمة السوقية الحالية لـ Fruits هي $ 142.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.39K. العرض المتداول لـ FRTS يبلغ 21.07B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 674.10K.