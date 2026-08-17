شراء العملات المشفرةالأسواقالعقود الفوريةالعقود الآجلةSNDKمدخراتمركز الأحداثمركز المكافآت
المزيد
كرنفال TradFi مع 1,000,000$
التسجيل
سعر Fruits المباشر اليوم هو 0.000006741 USD. القيمة السوقية لـ FRTS هي 142,011.6058316529 USD. تابع تحديثات أسعار FRTS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fruits المباشر اليوم هو 0.000006741 USD. القيمة السوقية لـ FRTS هي 142,011.6058316529 USD. تابع تحديثات أسعار FRTS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FRTS

معلومات سعر FRTS

ما هو FRTS

الوثيقة البيضاء لـ FRTS

الموقع الرسمي لـ FRTS

اقتصاد توكن FRTS

توقعات سعر FRTS

سجل FRTS

دليل شراء FRTS

محول عملة FRTS إلى الفيات

عقود FRTS الفورية

ما قبل السوق

اربح

+Airdrop

الأخبار

المدونة

تعلم

شعار Fruits

سعر Fruits (FRTS)

السعر المباشر لـ 1 FRTS إلى USD:

$0.000006741
$0.000006741$0.000006741
-0.32%1D
USD
مخطط أسعار Fruits (FRTS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:52:40 (UTC+8)

سعر Fruits اليوم

السعر المباشر لمشروع Fruits (FRTS) اليوم هو $ 0.000006741، مع تغير بنسبة 0.32% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FRTS الحالي إلى USD هو $ 0.000006741 لكل FRTS.

يحتل Fruits حاليًا المرتبة #2557 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 142.01K، مع عرض متداول قدره 21.07B FRTS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FRTS بين $ 0.000006636 (أدنى) و$ 0.000006984 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.41079773829248813، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000003807839712.

على المدى القصير، تحرك FRTS بمقدار +0.14% خلال الساعة الماضية و-5.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 73.39K.

معلومات سوق Fruits (FRTS)

No.2557

$ 142.01K
$ 142.01K$ 142.01K

$ 73.39K
$ 73.39K$ 73.39K

$ 674.10K
$ 674.10K$ 674.10K

21.07B
21.07B 21.07B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

FRTS

القيمة السوقية الحالية لـ Fruits هي $ 142.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 73.39K. العرض المتداول لـ FRTS يبلغ 21.07B، مع إجمالي عرض 100000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 674.10K.

سجل سعر Fruits بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000006636
$ 0.000006636$ 0.000006636
24 ساعة منخفض
$ 0.000006984
$ 0.000006984$ 0.000006984
24 ساعة مرتفع

$ 0.000006636
$ 0.000006636$ 0.000006636

$ 0.000006984
$ 0.000006984$ 0.000006984

$ 2.41079773829248813
$ 2.41079773829248813$ 2.41079773829248813

$ 0.00000003807839712
$ 0.00000003807839712$ 0.00000003807839712

+0.14%

-0.32%

-5.19%

-5.19%

سجل سعر Fruits (FRTS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Fruits لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000002164-0.32%
30 يوم$ -0.000000259-3.70%
60 يوم$ -0.000001895-21.95%
90 يوم$ -0.000003129-31.71%
تغير سعر Fruits اليوم

سجل اليوم FRTS تغيرًا $ -0.00000002164 (-0.32%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fruits لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000000259 (-3.70%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fruits لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FRTS تغييرًا في $ -0.000001895 (-21.95%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fruits لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000003129 (-31.71%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Fruits (FRTS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Fruits.

تحليل Fruits

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Fruits الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Fruits؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار عملة Fruits (FRTS) المشفرة:

1. معنويات السوق وثقة المستثمرين
2. حجم التداول ومستويات السيولة
3. ديناميكيات العرض والطلب
4. اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين
5. تحديثات تطوير المشروع وتطور خارطة الطريق
6. إدراجات البورصات والشراكات
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر على أسواق العملات المشفرة
8. مستوى المشاركة المجتمعية والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
9. أنماط التحليل الفني ومستويات الدعم والمقاومة
10. الظروف الاقتصادية الأوسع ودرجة المخاطرة لدى المستثمرين

لماذا يريد الناس معرفة سعر Fruits اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر الفواكه (FRTS) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وتحديد توقيت أوامر الشراء/البيع، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتقييم المخاطر. يساعد التسعير في الوقت الفعلي المتداولين على الاستفادة من تقلبات السوق والفرص المتاحة.

توقعات أسعار Fruits

Fruits (FRTS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FRTS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFruits (FRTS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fruits نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Fruits الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FRTS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Fruits.

كيفية شراء واستثمار Fruits في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Fruits؟ شراء FRTS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Fruits. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Fruits (FRTS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Fruits فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Fruits (FRTS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Fruits

يسمح لك امتلاك Fruits بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

  • استكشف سوق MEXC الفوري

    استكشف سوق MEXC الفوري

    تداول أكثر من 2,800 توكن برسوم منخفضة للغاية.

    تداول العقود الآجلة

    تداول العقود الآجلة

    تداول برافعة مالية تصل إلى 500x وسيولة عميقة.

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    قم بتخزين التوكن واحصل على عمليات إيردروب مذهلة.

    تداول ما قبل السوق MEXC

    تداول ما قبل السوق MEXC

    قم بشراء وبيع التوكنات الجديدة قبل إدراجها رسميًا.

التداول برسوم منخفضة للغاية على MEXC

شراء Fruits (FRTS) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.

رسوم تداول العقود الفورية:
--
الصانع
--
المستفيد
رسوم تداول العقود الآجلة:
--
الصانع
--
المستفيد

تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC

علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.

ما هو Fruits ( FRTS )

The Fruits Eco-Blockchain Project uses a PoC (Proof-of-Capacity) algorithm to create an eco-friendly and sustainable economy that is open to everyone. It performs a sustainable economic cycle with extremely low power consumption, high security, and no transaction fees. Our economic cycle created by such PoC provides a unique blockchain economy that aims to revitalize global charity.

Fruits المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fruits، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Fruits الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Layer 1 (L1)Smart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fruits

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:52:40 (UTC+8)

تحديثات Fruits (FRTS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Fruits

FRTS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FRTS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FRTS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Fruits (FRTS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fruits المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFRTS
$0.000006739
$0.000006739$0.000006739
-0.33%
10.92B (USDT)

المزيد من العملات المشفرة لاستكشافها

أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC

رائج

العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

مضاف حديثا

العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول

SwarmBase

SwarmBase

SWARM

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Optiview

Optiview

OV

$0.7569
$0.7569$0.7569

+2,423.00%

Basecat

Basecat

BASECAT

$0.01404
$0.01404$0.01404

+251.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034755
$0.034755$0.034755

+109.38%

KiiChain

KiiChain

KII

$0.06537
$0.06537$0.06537

-8.16%

أعلى الرابحين

أبرز ارتفاعات الكريبتو اليوم

Optiview

Optiview

OV

$0.7569
$0.7569$0.7569

+2,423.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

$0.034755
$0.034755$0.034755

+109.38%

xPayLink

xPayLink

XPLK

$0.01060
$0.01060$0.01060

+51.21%

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

$0.0002165
$0.0002165$0.0002165

+43.37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$1.0053
$1.0053$1.0053

+32.27%

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة FRTS إلى USD

المبلغ

FRTS
FRTS
USD
USD

1 FRTS = 0.000006741 USD