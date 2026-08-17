سعر Zama Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Zama Protocol (ZAMA) اليوم هو $ 0.04291، مع تغير بنسبة 4.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAMA الحالي إلى USD هو $ 0.04291 لكل ZAMA.

يحتل Zama Protocol حاليًا المرتبة #314 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94.40M، مع عرض متداول قدره 2.20B ZAMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAMA بين $ 0.04101 (أدنى) و$ 0.04316 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0417392705402191، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01670102549769044.

على المدى القصير، تحرك ZAMA بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-6.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 120.77K.

معلومات سوق Zama Protocol (ZAMA)

التصنيف No.314 القيمة السوقية $ 94.40M$ 94.40M $ 94.40M الحجم (24 ساعة) $ 120.77K$ 120.77K $ 120.77K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 472.01M$ 472.01M $ 472.01M إمداد دورة التداول 2.20B 2.20B 2.20B الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 11,000,000,000 11,000,000,000 11,000,000,000 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Zama Protocol هي $ 94.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 120.77K. العرض المتداول لـ ZAMA يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 11000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 472.01M.