سعر Zama Protocol (ZAMA)
السعر المباشر لمشروع Zama Protocol (ZAMA) اليوم هو $ 0.04291، مع تغير بنسبة 4.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAMA الحالي إلى USD هو $ 0.04291 لكل ZAMA.
يحتل Zama Protocol حاليًا المرتبة #314 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94.40M، مع عرض متداول قدره 2.20B ZAMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAMA بين $ 0.04101 (أدنى) و$ 0.04316 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0417392705402191، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01670102549769044.
على المدى القصير، تحرك ZAMA بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-6.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 120.77K.
No.314
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Zama Protocol هي $ 94.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 120.77K. العرض المتداول لـ ZAMA يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 11000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 472.01M.
-0.58%
+4.43%
-6.19%
-6.19%
تتبع تغيرات أسعار Zama Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.0018186
|+4.43%
|30 يوم
|$ +0.00806
|+23.12%
|60 يوم
|$ +0.0097
|+29.20%
|90 يوم
|$ +0.01603
|+59.63%
سجل اليوم ZAMA تغيرًا $ +0.0018186 (+4.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00806 (+23.12%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZAMA تغييرًا في $ +0.0097 (+29.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01603 (+59.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zama Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق ZAMA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|< 20
|منطقة البيع المفرط
|هبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
ZAMA_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.04396، ويقع بين محور S1 عند 0.04359 والمحور المركزي عند 0.04424. السعر يتواجد أسفل المحور المركزي، بينما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، فيما تشير مؤشرات الاتجاه طويلة المدى إلى وجود ضغط تصحيحي. تدور القوى الشرائية والبائعية داخل نطاق ضيق، دون ظهور إشارات واضحة لاختراق واضح في البنية السوقية. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى تراكم الزخم الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، ما يعكس غياب قوة دافعة أحادية الاتجاه. كما أن مؤشري KDJ وStochRSI يظهرا تباينًا في التوجهات، حيث تشير الخطوط السريعة والبطيئة إلى عدم اتساق في الإشارات، مما يدل على تردد في معنويات السوق. وتبقى معدلات التذبذب منخفضة، مع انغلاق نطاق بولينجر، ليستمر السعر في التذبذب حول خط الوسط تقريبًا. كما أن الزخم موزع وغير مركّز، ولم يظهر بعد أي علامات على إطلاق مكثف للطاقة. أما عن المقاومات الأقرب فتوجد عند محور R1 عند 0.04458، وهو يبعد نحو 1.4% عن السعر الحالي. أما المقاومة الأقوى فتقع عند محور R2 عند 0.04523، والتي تبعد حوالي 2.9% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، فإن أقرب الدعم يقع عند محور S1 عند 0.04359، وهو يبعد نحو 0.8% عن السعر الحالي. أما المستوى الدفاعي الأساسي فهو محور S2 عند 0.04325، والذي يبعد نحو 1.6% عن السعر الحالي. ولتغيير البنية الضعيفة الحالية، يتعين على السعر أن يثبت بشكل فعال فوق المحور المركزي عند 0.04424.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zama Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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مشروع Zama Protocol هو طبقة سرية عبر السلاسل تُمكّن العقود الذكية السرية على أي L1 أو L2 مثل الإيثيريوم أو BNB أو Base أو سولانا، باستخدام التشفير المتماثل بالكامل (FHE).
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zama Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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