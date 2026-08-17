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سعر Zama Protocol المباشر اليوم هو 0.04291 USD. القيمة السوقية لـ ZAMA هي 94,402,000 USD. تابع تحديثات أسعار ZAMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Zama Protocol المباشر اليوم هو 0.04291 USD. القيمة السوقية لـ ZAMA هي 94,402,000 USD. تابع تحديثات أسعار ZAMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZAMA

معلومات سعر ZAMA

ما هو ZAMA

الوثيقة البيضاء لـ ZAMA

الموقع الرسمي لـ ZAMA

اقتصاد توكن ZAMA

توقعات سعر ZAMA

سجل ZAMA

دليل شراء ZAMA

محول عملة ZAMA إلى الفيات

عقود ZAMA الفورية

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سعر Zama Protocol (ZAMA)

السعر المباشر لـ 1 ZAMA إلى USD:

$0.04287
$0.04287$0.04287
+4.43%1D
USD
مخطط أسعار Zama Protocol (ZAMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:32:04 (UTC+8)

سعر Zama Protocol اليوم

السعر المباشر لمشروع Zama Protocol (ZAMA) اليوم هو $ 0.04291، مع تغير بنسبة 4.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZAMA الحالي إلى USD هو $ 0.04291 لكل ZAMA.

يحتل Zama Protocol حاليًا المرتبة #314 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 94.40M، مع عرض متداول قدره 2.20B ZAMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZAMA بين $ 0.04101 (أدنى) و$ 0.04316 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0417392705402191، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.01670102549769044.

على المدى القصير، تحرك ZAMA بمقدار -0.58% خلال الساعة الماضية و-6.19% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 120.77K.

معلومات سوق Zama Protocol (ZAMA)

No.314

$ 94.40M
$ 94.40M$ 94.40M

$ 120.77K
$ 120.77K$ 120.77K

$ 472.01M
$ 472.01M$ 472.01M

2.20B
2.20B 2.20B

--
----

11,000,000,000
11,000,000,000 11,000,000,000

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Zama Protocol هي $ 94.40M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 120.77K. العرض المتداول لـ ZAMA يبلغ 2.20B، مع إجمالي عرض 11000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 472.01M.

سجل سعر Zama Protocol بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.04101
$ 0.04101$ 0.04101
24 ساعة منخفض
$ 0.04316
$ 0.04316$ 0.04316
24 ساعة مرتفع

$ 0.04101
$ 0.04101$ 0.04101

$ 0.04316
$ 0.04316$ 0.04316

$ 0.0417392705402191
$ 0.0417392705402191$ 0.0417392705402191

$ 0.01670102549769044
$ 0.01670102549769044$ 0.01670102549769044

-0.58%

+4.43%

-6.19%

-6.19%

سجل سعر Zama Protocol (ZAMA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Zama Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.0018186+4.43%
30 يوم$ +0.00806+23.12%
60 يوم$ +0.0097+29.20%
90 يوم$ +0.01603+59.63%
تغير سعر Zama Protocol اليوم

سجل اليوم ZAMA تغيرًا $ +0.0018186 (+4.43%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Zama Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.00806 (+23.12%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Zama Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZAMA تغييرًا في $ +0.0097 (+29.20%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Zama Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.01603 (+59.63%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Zama Protocol

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zama Protocol الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Zama Protocol اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ZAMA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI< 20منطقة البيع المفرطهبوط سريع للغاية على المدى القصير، راقب فرصة الارتداد.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

ZAMA_USDT يتحرك في الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.04396، ويقع بين محور S1 عند 0.04359 والمحور المركزي عند 0.04424. السعر يتواجد أسفل المحور المركزي، بينما تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ترتيبًا صعوديًا، فيما تشير مؤشرات الاتجاه طويلة المدى إلى وجود ضغط تصحيحي. تدور القوى الشرائية والبائعية داخل نطاق ضيق، دون ظهور إشارات واضحة لاختراق واضح في البنية السوقية. تشكل مؤشر MACD تقاطعًا هبوطيًا، مما يشير إلى تراكم الزخم الهبوطي. أما مؤشر RSI فهو في المنطقة المحايدة، ما يعكس غياب قوة دافعة أحادية الاتجاه. كما أن مؤشري KDJ وStochRSI يظهرا تباينًا في التوجهات، حيث تشير الخطوط السريعة والبطيئة إلى عدم اتساق في الإشارات، مما يدل على تردد في معنويات السوق. وتبقى معدلات التذبذب منخفضة، مع انغلاق نطاق بولينجر، ليستمر السعر في التذبذب حول خط الوسط تقريبًا. كما أن الزخم موزع وغير مركّز، ولم يظهر بعد أي علامات على إطلاق مكثف للطاقة. أما عن المقاومات الأقرب فتوجد عند محور R1 عند 0.04458، وهو يبعد نحو 1.4% عن السعر الحالي. أما المقاومة الأقوى فتقع عند محور R2 عند 0.04523، والتي تبعد حوالي 2.9% عن السعر الحالي. وعلى الجانب الآخر، فإن أقرب الدعم يقع عند محور S1 عند 0.04359، وهو يبعد نحو 0.8% عن السعر الحالي. أما المستوى الدفاعي الأساسي فهو محور S2 عند 0.04325، والذي يبعد نحو 1.6% عن السعر الحالي. ولتغيير البنية الضعيفة الحالية، يتعين على السعر أن يثبت بشكل فعال فوق المحور المركزي عند 0.04424.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Zama Protocol؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار بروتوكول ZAMA:

1. اعتماد التكنولوجيا - يُعزز الطلب على زاما من خلال الاستخدام المتزايد لحلول التشفير الكامل المتجانس (FHE) التي توفر خصوصية للعقود الذكية.

2. معنويات السوق - تؤثر اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين بشكل كبير في تحديد أسعار ZAMA.

3. إعلانات الشراكات - تساهم التعاونات الاستراتيجية مع مشاريع ومؤسسات البلوك تشين في تعزيز قيمة الرمز المميز.

4. نشاط المطورين - يجذب النشاط التطويري والتحديثات ونمو النظام البيئي المستثمرين.

5. البيئة التنظيمية - تؤثر اللوائح المعنية بالخصوصية ومتطلبات الامتثال على الطلب على تقنية FHE.

6. المنافسة - تؤثر أداء ZAMA مقارنةً ببروتوكولات الخصوصية الأخرى في موقعها داخل السوق.

7. فائدة الرمز المميز - تخلق حالات الاستخدام الواقعية وآليات الحجب الضغط الشرائي.

8. حجم التداول - تؤثر مستويات السيولة وقوائم التداول في البورصات على استقرار الأسعار وإمكانية الوصول إليها.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Zama Protocol اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر بروتوكول زاما (ZAMA) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق - يساعد فهم تحركات الأسعار في التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية.
4. فرص التداول - تُساعد الأسعار في الوقت الفعلي على تحديد نقاط الدخول والخروج المربحة.

توقعات أسعار Zama Protocol

Zama Protocol (ZAMA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZAMA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZama Protocol (ZAMA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zama Protocol نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Zama Protocol الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZAMA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Zama Protocol.

كيفية شراء واستثمار Zama Protocol في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Zama Protocol؟ شراء ZAMA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Zama Protocol. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Zama Protocol (ZAMA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Zama Protocol فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Zama Protocol (ZAMA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Zama Protocol

يسمح لك امتلاك Zama Protocol بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Zama Protocol ( ZAMA )

مشروع Zama Protocol هو طبقة سرية عبر السلاسل تُمكّن العقود الذكية السرية على أي L1 أو L2 مثل الإيثيريوم أو BNB أو Base أو سولانا، باستخدام التشفير المتماثل بالكامل (FHE).

Zama Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zama Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Zama Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOCoinList Launchpad

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Zama Protocol

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:32:04 (UTC+8)

تحديثات Zama Protocol (ZAMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Zama Protocol

ZAMA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ZAMA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ZAMA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Zama Protocol (ZAMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zama Protocol المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZAMA
$0.04287
$0.04287$0.04287
+4.35%
2.89M (USDT)
/USDCZAMA
$0.04288
$0.04288$0.04288
+4.50%
1.37M (USDT)

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1 ZAMA = 0.04291 USD