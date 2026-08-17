سعر NKN اليوم

السعر المباشر لمشروع NKN (NKN) اليوم هو $ 0.00538445، مع تغير بنسبة 1.05% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NKN الحالي إلى USD هو $ 0.00538445 لكل NKN.

يحتل NKN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,328,481، مع عرض متداول قدره 803.90M NKN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NKN بين $ 0.00521351 (أدنى) و$ 0.00540413 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.44، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00476075.

على المدى القصير، تحرك NKN بمقدار +0.00% خلال الساعة الماضية و-0.06% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 86.22K.

معلومات سوق NKN (NKN)

القيمة السوقية $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M الحجم (24 ساعة) $ 86.22K$ 86.22K $ 86.22K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M إمداد دورة التداول 803.90M 803.90M 803.90M إجمالي العرض 803,935,848.3335692 803,935,848.3335692 803,935,848.3335692

القيمة السوقية الحالية لـ NKN هي $ 4.33M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 86.22K. العرض المتداول لـ NKN يبلغ 803.90M، مع إجمالي عرض 803935848.3335692. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.33M.