سعر Zilliqa اليوم

السعر المباشر لمشروع Zilliqa (ZIL) اليوم هو $ 0.002735، مع تغير بنسبة 7.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZIL الحالي إلى USD هو $ 0.002735 لكل ZIL.

يحتل Zilliqa حاليًا المرتبة #328 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.82M، مع عرض متداول قدره 20.04B ZIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZIL بين $ 0.002439 (أدنى) و$ 0.002816 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.25629331، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00247720674605.

على المدى القصير، تحرك ZIL بمقدار -2.01% خلال الساعة الماضية و-0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.30K.

معلومات سوق Zilliqa (ZIL)

التصنيف No.328 القيمة السوقية $ 54.82M$ 54.82M $ 54.82M الحجم (24 ساعة) $ 54.30K$ 54.30K $ 54.30K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 57.44M$ 57.44M $ 57.44M إمداد دورة التداول 20.04B 20.04B 20.04B الحد الأقصى للعرض 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 إجمالي العرض 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693 معدل التداول 95.43% تاريخ الإصدار 2018-01-25 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0081$ 0.0081 $ 0.0081 البلوكتشين العام ZIL

القيمة السوقية الحالية لـ Zilliqa هي $ 54.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.30K. العرض المتداول لـ ZIL يبلغ 20.04B، مع إجمالي عرض 20484319434.628693. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.44M.