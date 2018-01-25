سعر Zilliqa المباشر اليوم هو 0.002735 USD. القيمة السوقية لـ ZIL هي 54,815,865.601590928225 USD. تابع تحديثات أسعار ZIL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Zilliqa المباشر اليوم هو 0.002735 USD. القيمة السوقية لـ ZIL هي 54,815,865.601590928225 USD. تابع تحديثات أسعار ZIL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Zilliqa (ZIL) اليوم هو $ 0.002735، مع تغير بنسبة 7.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZIL الحالي إلى USD هو $ 0.002735 لكل ZIL.
يحتل Zilliqa حاليًا المرتبة #328 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.82M، مع عرض متداول قدره 20.04B ZIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZIL بين $ 0.002439 (أدنى) و$ 0.002816 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.25629331، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00247720674605.
على المدى القصير، تحرك ZIL بمقدار -2.01% خلال الساعة الماضية و-0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.30K.
معلومات سوق Zilliqa (ZIL)
No.328
$ 54.82M
$ 54.82M$ 54.82M
$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K
$ 57.44M
$ 57.44M$ 57.44M
20.04B
20.04B 20.04B
21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000
20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693
95.43%
2018-01-25 00:00:00
$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081
ZIL
القيمة السوقية الحالية لـ Zilliqa هي $ 54.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.30K. العرض المتداول لـ ZIL يبلغ 20.04B، مع إجمالي عرض 20484319434.628693. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.44M.
سجل سعر Zilliqa بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002439
$ 0.002439$ 0.002439
24 ساعة منخفض
$ 0.002816
$ 0.002816$ 0.002816
24 ساعة مرتفع
$ 0.002439
$ 0.002439$ 0.002439
$ 0.002816
$ 0.002816$ 0.002816
$ 0.25629331
$ 0.25629331$ 0.25629331
$ 0.00247720674605
$ 0.00247720674605$ 0.00247720674605
-2.01%
+7.63%
-0.73%
-0.73%
سجل سعر Zilliqa (ZIL) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Zilliqa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.00019389
+7.63%
30 يوم
$ -0.000118
-4.14%
60 يوم
$ -0.000339
-11.03%
90 يوم
$ -0.001138
-29.39%
تغير سعر Zilliqa اليوم
سجل اليوم ZIL تغيرًا $ +0.00019389 (+7.63%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Zilliqa لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000118 (-4.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Zilliqa لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZIL تغييرًا في $ -0.000339 (-11.03%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Zilliqa لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001138 (-29.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Zilliqa (ZIL)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zilliqa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
اتجاه سوق Zilliqa اليوم: صعودي أم هبوطي؟
المعنويات العامة الحالية في سوق ZIL: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
بُعد المؤشر
استنتاج النموذج
النسبة/العتبة
نظرة سريعة
KDJ
التقاطع الذهبي
K > D
الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكاز
السعر > R2
أعلى من R2
أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI
20‑80
المنطقة المحايدة
وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACD
التقاطع الذهبي
DIF > DEA
ظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA
0 شراء
0‑20% بيع
اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)
السعر > النطاق الأعلى
لمس أو كسر الشريط العلوي
الدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)
حيادي
30‑70
ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA
1-2 شراء
20‑40% بيع
أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
ZIL_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات يتحرك عند السعر الحالي 0.002575 فوق مركز التذبذب عند 0.002328. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.00234 وثبت فوق مستوى R2. يشير نظام التمركز إلى تأسيس هيكل صعودي للشراء. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى تُظهر إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع محايد مع ميل نحو الصعود. وتُشير اتساق المؤشرات إلى نمط تشتت تصاعدي.
تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي يؤكد تحول الزخم نحو الارتفاع. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور حالة تشبع بالشراء. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تسير بشكل متزامن نحو الأعلى، مما يؤكد استمرارية القوة الشرائية. ويلاحظ توسع فتحة بولينجر باند، ما يدل على زيادة معدل التقلبات. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في نفس الاتجاه، مما يعكس تركّز الزخم. ولا توجد إشارات انحراف واضحة في السوق، فيما تتزايد حركة التداول مع ارتفاع السعر.
السعر المرجعي القريب هو مستوى R2 عند 0.002355، وهو يبعد مسافة ملحوظة عن السعر الحالي. أما الدعم الأول من الأسفل فيقع عند مستوى R1 عند 0.00234، بينما يكمن الدعم الأقوى عند مركز التذبذب عند 0.002328. ومن جهة أخرى، تم تحديد مستوى الدفاع البعيد عند S1 عند 0.002313، مع هدف تصحيح أقصى عند S2 عند 0.002301. وفي الوقت الحالي، يبتعد السعر عن نطاق التمركز الرئيسي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Zilliqa؟
تتأثر أسعار Zilliqa (ZIL) بما يلي: اعتماد الشبكة وتطوير التطبيقات اللامركزية على منصة التقسيم الخاصة بها، والشراكات مع الشركات، ومكافآت الحوكمة واقتصاديات الرموز، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، والأخبار المتعلقة باللوائح، والمنافسة من قبل سلاسل الكتل الأخرى القابلة للتوسع، وحجم التداول والسيولة.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Zilliqa اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر زيل اليوم لأنهم متداولون نشطون يتخذون قرارات الشراء والبيع، أو مستثمرون يراقبون أداء محافظهم الاستثمارية، أو يفكرون في استثمارات جديدة. تساعد أسعار الأصول في الوقت الفعلي على تقييم اتجاهات السوق وتقلباتها وتوقيت إجراء المعاملات. كما أن تتبع الأسعار اليومي أمر ضروري لإدارة المخاطر.
توقعات أسعار Zilliqa
Zilliqa (ZIL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZIL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZilliqa (ZIL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zilliqa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Zilliqa الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZIL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Zilliqa.
كيفية شراء واستثمار Zilliqa في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Zilliqa؟ شراء ZIL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Zilliqa. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Zilliqa (ZIL).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Zilliqa فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Zilliqa
يسمح لك امتلاك Zilliqa بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.
مستند تقني
اقتصاديات الرمز
رمز زيليكا الأصلي هو ZIL، مع سقفٍ قاسٍ قدره 21 مليار رمز. ويُستخدم ZIL لدفع رسوم المعاملات، وتنفيذ العقود الذكية، والتخزين الرهني (Staking) للمشاركة في الحوكمة، ومكافأة عُمّال التعدين الذين يساعدون في تشغيل الشبكة وتأمينها. وقد استهدفت نهج التوزيع الأولي الموصوف في الورقة البيضاء الإصدار التدريجي على مدى 10 سنوات، لكن هذا النموذج تغيّر مع إطلاق ميزة التخزين الرهني (Staking) في أكتوبر 2020. وبفضل التخزين الرهني، يمكن لمُمتلكي الرموز المشاركة في الحوكمة وكسب المكافآت، حيث يختلف العائد السنوي المئوي (APY) وفقًا لإجمالي كمية ZIL المُخزَّنة رهنيًّا. أما حوافز عُمّال التعدين فتأتي من دورين رئيسيين: معالجة المعاملات داخل الشاردات (Shards)، والعمل كعُقد DS. وتتناقص هذه المكافآت تدريجيًّا بنمط أكثر سلاسةً يشبه مفهوم الانقسام النصفِي (Halving) في بيتكوين، بهدف تجنّب الهبوط المفاجئ الذي قد يقلّل من مشاركة عُمّال التعدين. وبجانب مكافآت الشبكة الأساسية، أطلقت زيليكا بروتوكولات DeFi تسمح للمستخدمين بتوفير السيولة وكسب مكافآت إضافية.
التكنولوجيا
تتمحور استراتيجية الأداء الرئيسية لمنصة زيليكا (Zilliqa) حول تقنية التجزئة (sharding)، والتي تُقسّم الشبكة بحيث يمكن لعدة أجزاء (shards) معالجة معاملات مختلفة في الوقت نفسه، بدلًا من اشتراط أن تعالج كل عقدة جميع المعاملات. ويتضمّن النظام فئتين رئيسيتين من العُقَد: العُقَد العادية التي تُجرِي معالجة المعاملات داخل الأجزاء (shards)، وعُقَد خدمة الدليل (Directory Service - DS) التي تنسّق الشبكة على مستوى أعلى. وللمشاركة كأحد نوعَي العُقَد، يجب أن تكمل الآلات لغز إثبات العمل (proof-of-work) المشابه لعملية التعدين في بيتكوين، لكن هذه الخطوة تُستخدَم لمنع الهويات المزيفة بدلًا من تأسيس الإجماع. وتتم تنظيم معالجة المعاملات عبر تخصيص المعاملات إلى الأجزاء (shards) استنادًا إلى عنوان المرسِل. ويصل كل جزء (shard) إلى اتفاق باستخدام آلية التحمل العملي للأخطاء البيزنطية (practical Byzantine fault tolerance - PBFT)، وبعد ذلك تقوم لجنة عُقَد خدمة الدليل (DS committee) بتجميع النتائج التي وافقت عليها الأجزاء لإنتاج الكتل النهائية التي تُضاف إلى سلسلة الكتل (blockchain). وتشكّل لغة «سكيلّا» (Scilla) عاملاً تميزيًّا رئيسيًّا لأنها مبنية خصيصًا للمعالجة المتوازية والتحقق الرسمي (formal verification)، ما يسمح للأجزاء (shards) بالعمل على أجزاء منفصلة من الحسابات في وقت واحد، بدلًا من تكرار نفس المهمة عبر الشبكة بأكملها. كما تدعم منصة زيليكا معايير راسخة، ومنها ZRC-2 لرموز القابلية للتبديل (fungible tokens)، وZRC-6 لرموز غير القابلة للتبديل (non-fungible tokens)، وZRC-4 لمفاتيح التوقيع المتعدد (multi-signature wallets).
الفريق
تم إعداد ورقة عمل زيليكا البيضاء من قِبل فريق زيليكا بعد أكثر من عامين من البحث والتطوير لبناء المنصة من الصفر. وعلى الرغم من أن الورقة البيضاء لا تُدرج أسماء الأعضاء الأفراد في الفريق، فإن المشروع نما ليشمل محترفين ذوي خبرة واسعة في مجالات التكنولوجيا والمالية وتقنيات البلوك تشين. وتتجلى القوة التقنية للفريق في تنفيذ مكونات معقدة مثل تقسيم الشبكة (Network Sharding)، وآليات الإجماع (Consensus Mechanisms)، ولغة عقود زيليكا الذكية «سكيلة» (Scilla). وبعد نشر الورقة البيضاء، أرست زيليكا وجودًا قويًّا لها في سنغافورة وعالميًّا، مع مساهمين نشطين في أبحاث وتطوير تقنيات البلوك تشين. ويُدار المشروع من قِبل «زيليكا ريسيرتش» (Zilliqa Research)، وهي شركة تكنولوجية مُكرَّسة لتطوير حلول البلوك تشين، كما تحتفظ بعلاقات شراكة نشطة مع المؤسسات الأكاديمية وقادة القطاع. ويستمر الفريق في التوسع بإضافة متخصصين يركِّزون على مجالات تشمل DeFi وNFTs والحلول المؤسسية.
خارطة الطريق
وعلى الرغم من أن الورقة البيضاء لا تُفصّل خارطة طريق مُفصَّلة، فإن شبكة زيليكا (Zilliqa) قد وسَّعت نظامها البيئي بشكلٍ كبير منذ إطلاقها. وتتمحور رؤيتها حول ثلاث أولويات رئيسية: التقدُّم التكنولوجي، ونمو النظام البيئي، واعتماد المؤسسات. ومن الناحية التقنية، تستمر المشروعات في تحسين هندسة التقسيم (sharding) الخاصة بها وقدرات العقود الذكية، كما أطلقت جسر زيليكا (ZilBridge) لدعم التوافق بين السلاسل المختلفة (cross-chain interoperability). كما طوَّرت أيضًا إصدار زيليكا ٢.٠ (Zilliqa 2.0)، وهو مبادرة تهدف إلى تحسين أداء الشبكة والتجربة العامة للمستخدمين. أما على صعيد النظام البيئي، فتشمل الجهود توسيع وظائف التمويل اللامركزي (DeFi)، ودعم أسواق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)، وإمكانيات منصات الألعاب. وتدير زيليكا كذلك مبادرات تدعم المطورين والفرق التي تبني تطبيقاتها على الشبكة عبر منح مالية ودعم فني. ويظل اعتماد المؤسسات محور تركيز رئيسي أيضًا، وتدعمه شراكات عبر قطاعات مثل التمويل والألعاب والإعلان الرقمي، إلى جانب العمل المستمر على تطبيقات بلوك تشين قابلة للتوسع والأمان لهذه القطاعات.
نظرة عامة
زيليكا هي منصة بلوكشين أُنشئت للتغلب على عوائق التوسع في مجال العملات الرقمية من خلال تقنية تقسيم الشبكة (Network Sharding). وبتقسيم الشبكة إلى مجموعات أصغر تقوم بمعالجة المعاملات بشكل متوازٍ، يمكنها تحقيق سرعة معالجة تصل إلى آلاف المعاملات في الثانية الواحدة، وقد تقدّم سعةً أعلى بنسبة تصل إلى 1000 ضعفٍ مقارنةً بإيثريوم. كما تستخدم زيليكا لغة العقود الذكية المخصصة «سكيلة» (Scilla)، المصممة خصيصًا للتنفيذ المتوازي والحسابات على نطاق واسع. ومنذ إطلاق شبكتها الرئيسية (Mainnet) في عام 2019، أصبح المشروع منصةً بارزةً في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وحلول البلوكشين الموجَّهة للشركات.
Zilliqa المورد
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zilliqa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
إذا كان Zilliqa سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Zilliqa المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Zilliqa اليوم؟
سعر Zilliqa اليوم هو $ 0.002735. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Zilliqa استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Zilliqa عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في ZIL، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Zilliqa في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Zilliqa بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Zilliqa في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر ZIL المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Zilliqa بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر ZIL لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Zilliqa في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر ZIL بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,843.26
+1.09%
ETH
1,905.04
+1.10%
GOLD(XAUT)
4,403.32
+0.99%
USDC
1.00086
-0.01%
SOL
75.83
+0.34%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ ZIL على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج ZIL/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Zilliqa ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Zilliqa هذا العام؟
قد يرتفع سعر Zilliqa هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Zilliqa (ZIL) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:37:20 (UTC+8)
تحديثات Zilliqa (ZIL) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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