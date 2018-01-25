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سعر Zilliqa المباشر اليوم هو 0.002735 USD. القيمة السوقية لـ ZIL هي 54,815,865.601590928225 USD. تابع تحديثات أسعار ZIL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Zilliqa المباشر اليوم هو 0.002735 USD. القيمة السوقية لـ ZIL هي 54,815,865.601590928225 USD. تابع تحديثات أسعار ZIL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن ZIL

معلومات سعر ZIL

ما هو ZIL

الوثيقة البيضاء لـ ZIL

الموقع الرسمي لـ ZIL

اقتصاد توكن ZIL

توقعات سعر ZIL

سجل ZIL

دليل شراء ZIL

محول عملة ZIL إلى الفيات

عقود ZIL الفورية

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سعر Zilliqa (ZIL)

السعر المباشر لـ 1 ZIL إلى USD:

$0.002735
$0.002735$0.002735
+7.63%1D
USD
مخطط أسعار Zilliqa (ZIL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:37:20 (UTC+8)

سعر Zilliqa اليوم

السعر المباشر لمشروع Zilliqa (ZIL) اليوم هو $ 0.002735، مع تغير بنسبة 7.63% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ZIL الحالي إلى USD هو $ 0.002735 لكل ZIL.

يحتل Zilliqa حاليًا المرتبة #328 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 54.82M، مع عرض متداول قدره 20.04B ZIL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ZIL بين $ 0.002439 (أدنى) و$ 0.002816 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.25629331، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00247720674605.

على المدى القصير، تحرك ZIL بمقدار -2.01% خلال الساعة الماضية و-0.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 54.30K.

معلومات سوق Zilliqa (ZIL)

No.328

$ 54.82M
$ 54.82M$ 54.82M

$ 54.30K
$ 54.30K$ 54.30K

$ 57.44M
$ 57.44M$ 57.44M

20.04B
20.04B 20.04B

21,000,000,000
21,000,000,000 21,000,000,000

20,484,319,434.628693
20,484,319,434.628693 20,484,319,434.628693

95.43%

2018-01-25 00:00:00

$ 0.0081
$ 0.0081$ 0.0081

ZIL

القيمة السوقية الحالية لـ Zilliqa هي $ 54.82M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 54.30K. العرض المتداول لـ ZIL يبلغ 20.04B، مع إجمالي عرض 20484319434.628693. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 57.44M.

سجل سعر Zilliqa بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002439
$ 0.002439$ 0.002439
24 ساعة منخفض
$ 0.002816
$ 0.002816$ 0.002816
24 ساعة مرتفع

$ 0.002439
$ 0.002439$ 0.002439

$ 0.002816
$ 0.002816$ 0.002816

$ 0.25629331
$ 0.25629331$ 0.25629331

$ 0.00247720674605
$ 0.00247720674605$ 0.00247720674605

-2.01%

+7.63%

-0.73%

-0.73%

سجل سعر Zilliqa (ZIL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Zilliqa لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00019389+7.63%
30 يوم$ -0.000118-4.14%
60 يوم$ -0.000339-11.03%
90 يوم$ -0.001138-29.39%
تغير سعر Zilliqa اليوم

سجل اليوم ZIL تغيرًا $ +0.00019389 (+7.63%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Zilliqa لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000118 (-4.14%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Zilliqa لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد ZIL تغييرًا في $ -0.000339 (-11.03%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Zilliqa لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001138 (-29.39%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Zilliqa (ZIL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Zilliqa.

تحليل Zilliqa

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Zilliqa الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Zilliqa اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق ZIL: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر > R2أعلى من R2أغلى من المجموعة "الأغلى ثمنًا" مؤخراً، في فئة الأسعار المرتفعة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
BOLL (20,2)السعر > النطاق الأعلىلمس أو كسر الشريط العلويالدخول إلى منطقة "غالي"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

ZIL_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات يتحرك عند السعر الحالي 0.002575 فوق مركز التذبذب عند 0.002328. وقد تجاوز السعر مستوى المقاومة R1 عند 0.00234 وثبت فوق مستوى R2. يشير نظام التمركز إلى تأسيس هيكل صعودي للشراء. كما أن مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى تُظهر إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات طويلة المدى في وضع محايد مع ميل نحو الصعود. وتُشير اتساق المؤشرات إلى نمط تشتت تصاعدي. تشير مؤشر MACD إلى حدوث تقاطع ذهبي يؤكد تحول الزخم نحو الارتفاع. أما مؤشر RSI فهو ضمن المنطقة المحايدة دون ظهور حالة تشبع بالشراء. كما أن مؤشرات KDJ وStochRSI تسير بشكل متزامن نحو الأعلى، مما يؤكد استمرارية القوة الشرائية. ويلاحظ توسع فتحة بولينجر باند، ما يدل على زيادة معدل التقلبات. كما أن المؤشرات السريعة والبطيئة تسير في نفس الاتجاه، مما يعكس تركّز الزخم. ولا توجد إشارات انحراف واضحة في السوق، فيما تتزايد حركة التداول مع ارتفاع السعر. السعر المرجعي القريب هو مستوى R2 عند 0.002355، وهو يبعد مسافة ملحوظة عن السعر الحالي. أما الدعم الأول من الأسفل فيقع عند مستوى R1 عند 0.00234، بينما يكمن الدعم الأقوى عند مركز التذبذب عند 0.002328. ومن جهة أخرى، تم تحديد مستوى الدفاع البعيد عند S1 عند 0.002313، مع هدف تصحيح أقصى عند S2 عند 0.002301. وفي الوقت الحالي، يبتعد السعر عن نطاق التمركز الرئيسي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Zilliqa؟

تتأثر أسعار Zilliqa (ZIL) بما يلي: اعتماد الشبكة وتطوير التطبيقات اللامركزية على منصة التقسيم الخاصة بها، والشراكات مع الشركات، ومكافآت الحوكمة واقتصاديات الرموز، ومشاعر سوق العملات المشفرة بشكل عام، والأخبار المتعلقة باللوائح، والمنافسة من قبل سلاسل الكتل الأخرى القابلة للتوسع، وحجم التداول والسيولة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Zilliqa اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر زيل اليوم لأنهم متداولون نشطون يتخذون قرارات الشراء والبيع، أو مستثمرون يراقبون أداء محافظهم الاستثمارية، أو يفكرون في استثمارات جديدة. تساعد أسعار الأصول في الوقت الفعلي على تقييم اتجاهات السوق وتقلباتها وتوقيت إجراء المعاملات. كما أن تتبع الأسعار اليومي أمر ضروري لإدارة المخاطر.

توقعات أسعار Zilliqa

Zilliqa (ZIL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف ZIL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرZilliqa (ZIL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Zilliqa نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Zilliqa الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار ZIL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Zilliqa.

كيفية شراء واستثمار Zilliqa في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Zilliqa؟ شراء ZIL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Zilliqa. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Zilliqa (ZIL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Zilliqa فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Zilliqa (ZIL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Zilliqa

يسمح لك امتلاك Zilliqa بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Zilliqa ( ZIL )

Zilliqa is a new public blockchain platform for high-throughput applications. It brings the theory of sharding to practice with its novel protocol that increases transaction rates as its network expands. The latest experimental results demonstrate a throughput of more than 2,400 transactions per second, which is over 200 times higher than that of today's popular blockchains. The platform is tailored towards enabling high-throughput data-driven decentralized apps, designed to meet the scaling requirements of applications in areas such as digital marketing, payment, shared economy and rights management.

مستند تقني

Zilliqa المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Zilliqa، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Zilliqa الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

BNB Chain EcosystemMade in ChinaSmart Contract Platform

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Zilliqa

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 23:37:20 (UTC+8)

تحديثات Zilliqa (ZIL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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ZIL USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع ZIL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود ZIL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Zilliqa (ZIL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Zilliqa المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTZIL
$0.002762
$0.002762$0.002762
+8.56%
21.48M (USDT)

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USD

1 ZIL = 0.002735 USD