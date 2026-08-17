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سعر Nietzschean Penguin المباشر اليوم هو 0.0009656 USD. القيمة السوقية لـ PENGUIN هي 965,535.9189275229904 USD. تابع تحديثات أسعار PENGUIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Nietzschean Penguin المباشر اليوم هو 0.0009656 USD. القيمة السوقية لـ PENGUIN هي 965,535.9189275229904 USD. تابع تحديثات أسعار PENGUIN إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Nietzschean Penguin (PENGUIN)

السعر المباشر لـ 1 PENGUIN إلى USD:

$0.0009656
$0.0009656$0.0009656
+1.12%1D
USD
مخطط أسعار Nietzschean Penguin (PENGUIN) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:29:24 (UTC+8)

سعر Nietzschean Penguin اليوم

السعر المباشر لمشروع Nietzschean Penguin (PENGUIN) اليوم هو $ 0.0009656، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENGUIN الحالي إلى USD هو $ 0.0009656 لكل PENGUIN.

يحتل Nietzschean Penguin حاليًا المرتبة #1317 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 965.54K، مع عرض متداول قدره 999.93M PENGUIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENGUIN بين $ 0.0009195 (أدنى) و$ 0.0010053 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16712290973896649، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00003706698718663.

على المدى القصير، تحرك PENGUIN بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و-8.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.76K.

معلومات سوق Nietzschean Penguin (PENGUIN)

No.1317

$ 965.54K
$ 965.54K$ 965.54K

$ 58.76K
$ 58.76K$ 58.76K

$ 965.60K
$ 965.60K$ 965.60K

999.93M
999.93M 999.93M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,933,636.006134
999,933,636.006134 999,933,636.006134

99.99%

SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Nietzschean Penguin هي $ 965.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.76K. العرض المتداول لـ PENGUIN يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999933636.006134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 965.60K.

سجل سعر Nietzschean Penguin بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0009195
$ 0.0009195$ 0.0009195
24 ساعة منخفض
$ 0.0010053
$ 0.0010053$ 0.0010053
24 ساعة مرتفع

$ 0.0009195
$ 0.0009195$ 0.0009195

$ 0.0010053
$ 0.0010053$ 0.0010053

$ 0.16712290973896649
$ 0.16712290973896649$ 0.16712290973896649

$ 0.00003706698718663
$ 0.00003706698718663$ 0.00003706698718663

+0.91%

+1.12%

-8.09%

-8.09%

سجل سعر Nietzschean Penguin (PENGUIN) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Nietzschean Penguin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.000010695+1.12%
30 يوم$ -0.0004244-30.54%
60 يوم$ -0.0010184-51.34%
90 يوم$ -0.0027524-74.03%
تغير سعر Nietzschean Penguin اليوم

سجل اليوم PENGUIN تغيرًا $ +0.000010695 (+1.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Nietzschean Penguin لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004244 (-30.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Nietzschean Penguin لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PENGUIN تغييرًا في $ -0.0010184 (-51.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Nietzschean Penguin لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0027524 (-74.03%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Nietzschean Penguin

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nietzschean Penguin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Nietzschean Penguin اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق PENGUIN: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

**هيكل السوق** يتم تداول سعر PENGUIN_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.003124 USDT، وهو يقع أعلى مركز المحور البالغ 0.00307، ويدور ضمن نطاق يقل بنسبة 2.97% عن مستوى R1 (0.003217). كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة MA 1-2 ومجموعتي EMA 3-4 تسجلان نسبة شراء مرتفعة، ويظل السعر فوق نظام المتوسطات المتعددة الفترات. **حالة الزخم** يشير مؤشر MACD إلى ظهور شكل تقاطع إيجابي، حيث تتواجد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة في منطقة الصفر. أما مؤشر RSI فيحافظ على قراءة محايدة، دون ظهور توزيعات متطرفة في مؤشرات الزخم. وتتسق اتجاهات المؤشرات القصيرة والمتوسطة الأجل، فيما لم تظهر بعد أي إشارات لتوسع في معدل التذبذب. **مستويات الأسعار الرئيسية** تتمثل المقاومة العليا R1 عند مستوى 0.003217 (بزيادة 2.97% عن السعر الحالي)، بينما يقع المستوى R2 عند 0.003399 (بزيادة 8.80% عن السعر الحالي). وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم السفلي S1 عند 0.002888 (بنقص 7.55% عن السعر الحالي)، وS2 عند 0.002741 (بنقص 12.26% عن السعر الحالي). كما يشكّل مركز المحور 0.00307 نقطة مرجعية قريبة (بنقص 1.73% عن السعر الحالي).

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Nietzschean Penguin؟

تتأثر أسعار رموز PENGUIN بما يلي: معنويات السوق ومشاركة المجتمع، وحجم التداول والسيولة، واتجاهات سوق العملات المشفرة الأوسع، والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي وشعبية عملات الميم، وتحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة، وقوائم البورصات والشراكات، ودرجة الرغبة العامة في المخاطرة بالأصول ذات الطابع التجريبي، وأخبار اللوائح التي تؤثر على عملات الميم.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Nietzschean Penguin اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر "نيتشهيان بينغوين" (PENGUIN) اليوم لاتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. تساعد الأسعار في الوقت الفعلي على تقييم الأرباح والخسائر، وتحديد فرص الشراء/البيع، ومراقبة تقلبات السوق لهذا الرمز الميمي.

توقعات أسعار Nietzschean Penguin

Nietzschean Penguin (PENGUIN) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف PENGUIN في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرNietzschean Penguin (PENGUIN) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nietzschean Penguin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Nietzschean Penguin الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار PENGUIN للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Nietzschean Penguin.

كيفية شراء واستثمار Nietzschean Penguin في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Nietzschean Penguin؟ شراء PENGUIN سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Nietzschean Penguin. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Nietzschean Penguin (PENGUIN).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Nietzschean Penguin فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Nietzschean Penguin (PENGUIN)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Nietzschean Penguin

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Nietzschean Penguin المورد

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موقع الويب Nietzschean Penguin الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Nietzschean Penguin

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 20:29:24 (UTC+8)

تحديثات Nietzschean Penguin (PENGUIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن Nietzschean Penguin

PENGUIN USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع PENGUIN باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود PENGUIN USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Nietzschean Penguin (PENGUIN) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Nietzschean Penguin المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTPENGUIN
$0.0009625
$0.0009625$0.0009625
+0.81%
60.95M (USDT)

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1 PENGUIN = 0.0009656 USD