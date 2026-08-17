سعر Nietzschean Penguin (PENGUIN)
السعر المباشر لمشروع Nietzschean Penguin (PENGUIN) اليوم هو $ 0.0009656، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENGUIN الحالي إلى USD هو $ 0.0009656 لكل PENGUIN.
يحتل Nietzschean Penguin حاليًا المرتبة #1317 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 965.54K، مع عرض متداول قدره 999.93M PENGUIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENGUIN بين $ 0.0009195 (أدنى) و$ 0.0010053 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16712290973896649، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00003706698718663.
على المدى القصير، تحرك PENGUIN بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و-8.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.76K.
No.1317
99.99%
SOL
القيمة السوقية الحالية لـ Nietzschean Penguin هي $ 965.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.76K. العرض المتداول لـ PENGUIN يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999933636.006134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 965.60K.
+0.91%
+1.12%
-8.09%
-8.09%
تتبع تغيرات أسعار Nietzschean Penguin لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.000010695
|+1.12%
|30 يوم
|$ -0.0004244
|-30.54%
|60 يوم
|$ -0.0010184
|-51.34%
|90 يوم
|$ -0.0027524
|-74.03%
سجل اليوم PENGUIN تغيرًا $ +0.000010695 (+1.12%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0004244 (-30.54%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد PENGUIN تغييرًا في $ -0.0010184 (-51.34%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0027524 (-74.03%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Nietzschean Penguin الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق PENGUIN: صعودية، صعودية بنسبة 72% | هبوطية بنسبة 28%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|> 80
|منطقة ذروة الشراء
|ارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
**هيكل السوق** يتم تداول سعر PENGUIN_USDT على الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى 0.003124 USDT، وهو يقع أعلى مركز المحور البالغ 0.00307، ويدور ضمن نطاق يقل بنسبة 2.97% عن مستوى R1 (0.003217). كما أن مجموعتي المتوسطات المتحركة MA 1-2 ومجموعتي EMA 3-4 تسجلان نسبة شراء مرتفعة، ويظل السعر فوق نظام المتوسطات المتعددة الفترات. **حالة الزخم** يشير مؤشر MACD إلى ظهور شكل تقاطع إيجابي، حيث تتواجد خطوط المؤشر السريعة والبطيئة في منطقة الصفر. أما مؤشر RSI فيحافظ على قراءة محايدة، دون ظهور توزيعات متطرفة في مؤشرات الزخم. وتتسق اتجاهات المؤشرات القصيرة والمتوسطة الأجل، فيما لم تظهر بعد أي إشارات لتوسع في معدل التذبذب. **مستويات الأسعار الرئيسية** تتمثل المقاومة العليا R1 عند مستوى 0.003217 (بزيادة 2.97% عن السعر الحالي)، بينما يقع المستوى R2 عند 0.003399 (بزيادة 8.80% عن السعر الحالي). وعلى الجانب الآخر، يمثل الدعم السفلي S1 عند 0.002888 (بنقص 7.55% عن السعر الحالي)، وS2 عند 0.002741 (بنقص 12.26% عن السعر الحالي). كما يشكّل مركز المحور 0.00307 نقطة مرجعية قريبة (بنقص 1.73% عن السعر الحالي).
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Nietzschean Penguin نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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