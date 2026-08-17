سعر Nietzschean Penguin اليوم

السعر المباشر لمشروع Nietzschean Penguin (PENGUIN) اليوم هو $ 0.0009656، مع تغير بنسبة 1.12% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل PENGUIN الحالي إلى USD هو $ 0.0009656 لكل PENGUIN.

يحتل Nietzschean Penguin حاليًا المرتبة #1317 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 965.54K، مع عرض متداول قدره 999.93M PENGUIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول PENGUIN بين $ 0.0009195 (أدنى) و$ 0.0010053 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.16712290973896649، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00003706698718663.

على المدى القصير، تحرك PENGUIN بمقدار +0.91% خلال الساعة الماضية و-8.09% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 58.76K.

معلومات سوق Nietzschean Penguin (PENGUIN)

التصنيف No.1317 القيمة السوقية $ 965.54K$ 965.54K $ 965.54K الحجم (24 ساعة) $ 58.76K$ 58.76K $ 58.76K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 965.60K$ 965.60K $ 965.60K إمداد دورة التداول 999.93M 999.93M 999.93M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 999,933,636.006134 999,933,636.006134 999,933,636.006134 معدل التداول 99.99% البلوكتشين العام SOL

القيمة السوقية الحالية لـ Nietzschean Penguin هي $ 965.54K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 58.76K. العرض المتداول لـ PENGUIN يبلغ 999.93M، مع إجمالي عرض 999933636.006134. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 965.60K.