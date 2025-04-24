DOLO

إن Dolomite هو بروتوكول سوق نقدي لامركزي من الجيل الجديد، وDEX، يوفر دعمًا واسعًا للتوكن وكفاءة رأس المال من خلال نظام السيولة الافتراضية. يجمع Dolomite بين مزايا منصة التداول اللامركزية وبروتوكول الإقراض، ليُصبح أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي كفاءةً ومرونةً على الإطلاق! دولوميت قادر على تقديم قروض بضمانات زائدة، وتداول بالهامش، وتداول فوري، وأدوات مالية أخرى.

اسم العملة المشفرةDOLO

التصنيفNo.1007

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)1.99%

المعروض المتداول361,694,000

إجمالي العرض1,000,000,000

إجمالي العرض1,000,000,000

معدل التداول0.3616%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.12687287286539548,2025-04-24

أدنى سعر0.03374599466519544,2025-05-20

البلوكتشين العامETH

مقدمةإن Dolomite هو بروتوكول سوق نقدي لامركزي من الجيل الجديد، وDEX، يوفر دعمًا واسعًا للتوكن وكفاءة رأس المال من خلال نظام السيولة الافتراضية. يجمع Dolomite بين مزايا منصة التداول اللامركزية وبروتوكول الإقراض، ليُصبح أكثر بروتوكولات التمويل اللامركزي كفاءةً ومرونةً على الإطلاق! دولوميت قادر على تقديم قروض بضمانات زائدة، وتداول بالهامش، وتداول فوري، وأدوات مالية أخرى.

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.