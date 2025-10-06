سعر Microsoft المباشر اليوم هو 543.8 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSFTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSFTON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Microsoft المباشر اليوم هو 543.8 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي MSFTON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر MSFTON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Microsoft

Microsoft السعر(MSFTON)

السعر المباشر لـ 1 MSFTON إلى USD:

$543.8
$543.8
+0.34%1D
USD
مخطط أسعار Microsoft (MSFTON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:33:29 (UTC+8)

معلومات سعر Microsoft (MSFTON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 531.91
$ 531.91
24 ساعة منخفض
$ 557.91
$ 557.91
24 ساعة مرتفع

$ 531.91
$ 531.91

$ 557.91
$ 557.91

$ 554.1140723930895
$ 554.1140723930895

$ 492.8458515171225
$ 492.8458515171225

-0.20%

+0.34%

+4.98%

+4.98%

سعر Microsoft (MSFTON) في الوقت الحقيقي هو $ 543.8. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MSFTON بين أدنى سعر $ 531.91 وأعلى سعر $ 557.91، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMSFTON على الإطلاق هو $ 554.1140723930895، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 492.8458515171225.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MSFTON -0.20% على مدار الساعة الماضية، +0.34% على مدار 24 ساعة، و +4.98% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Microsoft (MSFTON)

No.1716

$ 2.63M
$ 2.63M

$ 60.96K
$ 60.96K

$ 2.63M
$ 2.63M

4.84K
4.84K

4,838.16697084
4,838.16697084

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Microsoft هي $ 2.63M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 60.96K. العرض المتداول لـ MSFTON يبلغ 4.84K، مع إجمالي عرض 4838.16697084. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.63M.

سجل سعر Microsoft (MSFTON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Microsoft لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.8427+0.34%
30 يوم$ +30.83+6.01%
60 يوم$ +93.8+20.84%
90 يوم$ +93.8+20.84%
تغير سعر Microsoft اليوم

سجل اليوم MSFTON تغيرًا $ +1.8427 (+0.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Microsoft لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +30.83 (+6.01%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Microsoft لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MSFTON تغييرًا في $ +93.8 (+20.84%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Microsoft لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +93.8 (+20.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Microsoft (MSFTON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Microsoft.

ما هو Microsoft ( MSFTON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Microsoft على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Microsoft الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين MSFTONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Microsoft على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Microsoft سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Microsoft (USD)

كم ستكون قيمة Microsoft (MSFTON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Microsoft (MSFTON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Microsoft.

تحقق الآن من توقعات سعر Microsoft!

توكنوميكس Microsoft (MSFTON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Microsoft (MSFTON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MSFTON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Microsoft ( MSFTON )

هل تبحث عن كيفية شراء Microsoft؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Microsoft على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة MSFTON إلى العملات المحلية

1 Microsoft (MSFTON) إلى VND
14,310,097
1 Microsoft (MSFTON) إلى AUD
A$821.138
1 Microsoft (MSFTON) إلى GBP
407.85
1 Microsoft (MSFTON) إلى EUR
462.23
1 Microsoft (MSFTON) إلى USD
$543.8
1 Microsoft (MSFTON) إلى MYR
RM2,278.522
1 Microsoft (MSFTON) إلى TRY
22,812.41
1 Microsoft (MSFTON) إلى JPY
¥82,657.6
1 Microsoft (MSFTON) إلى ARS
ARS$800,881.45
1 Microsoft (MSFTON) إلى RUB
43,090.712
1 Microsoft (MSFTON) إلى INR
47,974.036
1 Microsoft (MSFTON) إلى IDR
Rp9,063,329.708
1 Microsoft (MSFTON) إلى PHP
31,948.25
1 Microsoft (MSFTON) إلى EGP
￡E.25,770.682
1 Microsoft (MSFTON) إلى BRL
R$2,909.33
1 Microsoft (MSFTON) إلى CAD
C$755.882
1 Microsoft (MSFTON) إلى BDT
66,571.996
1 Microsoft (MSFTON) إلى NGN
791,555.28
1 Microsoft (MSFTON) إلى COP
$2,091,536.37
1 Microsoft (MSFTON) إلى ZAR
R.9,315.294
1 Microsoft (MSFTON) إلى UAH
22,899.418
1 Microsoft (MSFTON) إلى TZS
T.Sh.1,339,406.59
1 Microsoft (MSFTON) إلى VES
Bs118,004.6
1 Microsoft (MSFTON) إلى CLP
$511,715.8
1 Microsoft (MSFTON) إلى PKR
Rs154,178.176
1 Microsoft (MSFTON) إلى KZT
290,177.118
1 Microsoft (MSFTON) إلى THB
฿17,542.988
1 Microsoft (MSFTON) إلى TWD
NT$16,623.966
1 Microsoft (MSFTON) إلى AED
د.إ1,995.746
1 Microsoft (MSFTON) إلى CHF
Fr429.602
1 Microsoft (MSFTON) إلى HKD
HK$4,225.326
1 Microsoft (MSFTON) إلى AMD
֏208,351.532
1 Microsoft (MSFTON) إلى MAD
.د.م5,019.274
1 Microsoft (MSFTON) إلى MXN
$10,027.672
1 Microsoft (MSFTON) إلى SAR
ريال2,033.812
1 Microsoft (MSFTON) إلى ETB
Br82,478.146
1 Microsoft (MSFTON) إلى KES
KSh70,253.522
1 Microsoft (MSFTON) إلى JOD
د.أ385.5542
1 Microsoft (MSFTON) إلى PLN
1,973.994
1 Microsoft (MSFTON) إلى RON
лв2,370.968
1 Microsoft (MSFTON) إلى SEK
kr5,089.968
1 Microsoft (MSFTON) إلى BGN
лв913.584
1 Microsoft (MSFTON) إلى HUF
Ft181,504.126
1 Microsoft (MSFTON) إلى CZK
11,359.982
1 Microsoft (MSFTON) إلى KWD
د.ك166.4028
1 Microsoft (MSFTON) إلى ILS
1,767.35
1 Microsoft (MSFTON) إلى BOB
Bs3,757.658
1 Microsoft (MSFTON) إلى AZN
924.46
1 Microsoft (MSFTON) إلى TJS
SM5,024.712
1 Microsoft (MSFTON) إلى GEL
1,479.136
1 Microsoft (MSFTON) إلى AOA
Kz495,711.766
1 Microsoft (MSFTON) إلى BHD
.د.ب204.4688
1 Microsoft (MSFTON) إلى BMD
$543.8
1 Microsoft (MSFTON) إلى DKK
kr3,485.758
1 Microsoft (MSFTON) إلى HNL
L14,323.692
1 Microsoft (MSFTON) إلى MUR
24,748.338
1 Microsoft (MSFTON) إلى NAD
$9,391.426
1 Microsoft (MSFTON) إلى NOK
kr5,427.124
1 Microsoft (MSFTON) إلى NZD
$935.336
1 Microsoft (MSFTON) إلى PAB
B/.543.8
1 Microsoft (MSFTON) إلى PGK
K2,289.398
1 Microsoft (MSFTON) إلى QAR
ر.ق1,979.432
1 Microsoft (MSFTON) إلى RSD
дин.54,787.85
1 Microsoft (MSFTON) إلى UZS
soʻm6,551,805.722
1 Microsoft (MSFTON) إلى ALL
L45,173.466
1 Microsoft (MSFTON) إلى ANG
ƒ973.402
1 Microsoft (MSFTON) إلى AWG
ƒ978.84
1 Microsoft (MSFTON) إلى BBD
$1,087.6
1 Microsoft (MSFTON) إلى BAM
KM908.146
1 Microsoft (MSFTON) إلى BIF
Fr1,603,666.2
1 Microsoft (MSFTON) إلى BND
$701.502
1 Microsoft (MSFTON) إلى BSD
$543.8
1 Microsoft (MSFTON) إلى JMD
$87,269.024
1 Microsoft (MSFTON) إلى KHR
2,192,737.55
1 Microsoft (MSFTON) إلى KMF
Fr228,939.8
1 Microsoft (MSFTON) إلى LAK
11,821,738.894
1 Microsoft (MSFTON) إلى LKR
රු165,636.042
1 Microsoft (MSFTON) إلى MDL
L9,222.848
1 Microsoft (MSFTON) إلى MGA
Ar2,427,675.464
1 Microsoft (MSFTON) إلى MOP
P4,355.838
1 Microsoft (MSFTON) إلى MVR
8,320.14
1 Microsoft (MSFTON) إلى MWK
MK944,096.618
1 Microsoft (MSFTON) إلى MZN
MT34,748.82
1 Microsoft (MSFTON) إلى NPR
रु76,838.94
1 Microsoft (MSFTON) إلى PYG
3,856,629.6
1 Microsoft (MSFTON) إلى RWF
Fr790,141.4
1 Microsoft (MSFTON) إلى SBD
$4,470.036
1 Microsoft (MSFTON) إلى SCR
7,547.944
1 Microsoft (MSFTON) إلى SRD
$21,501.852
1 Microsoft (MSFTON) إلى SVC
$4,758.25
1 Microsoft (MSFTON) إلى SZL
L9,391.426
1 Microsoft (MSFTON) إلى TMT
m1,903.3
1 Microsoft (MSFTON) إلى TND
د.ت1,596.5968
1 Microsoft (MSFTON) إلى TTD
$3,692.402
1 Microsoft (MSFTON) إلى UGX
Sh1,894,599.2
1 Microsoft (MSFTON) إلى XAF
Fr306,159.4
1 Microsoft (MSFTON) إلى XCD
$1,468.26
1 Microsoft (MSFTON) إلى XOF
Fr306,159.4
1 Microsoft (MSFTON) إلى XPF
Fr55,467.6
1 Microsoft (MSFTON) إلى BWP
P7,738.274
1 Microsoft (MSFTON) إلى BZD
$1,093.038
1 Microsoft (MSFTON) إلى CVE
$51,481.546
1 Microsoft (MSFTON) إلى DJF
Fr96,796.4
1 Microsoft (MSFTON) إلى DOP
$34,835.828
1 Microsoft (MSFTON) إلى DZD
د.ج70,639.62
1 Microsoft (MSFTON) إلى FJD
$1,223.55
1 Microsoft (MSFTON) إلى GNF
Fr4,728,341
1 Microsoft (MSFTON) إلى GTQ
Q4,165.508
1 Microsoft (MSFTON) إلى GYD
$113,882.596
1 Microsoft (MSFTON) إلى ISK
kr66,887.4

Microsoft المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Microsoft، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Microsoft الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Microsoft

كم يساوي Microsoft (MSFTON) اليوم؟
سعر MSFTON المباشر في USD هو USD 543.8، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MSFTON إلى USD الحالي؟
سعر MSFTON إلى USD الحالي هو $ 543.8. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Microsoft ؟
القيمة السوقية لعملة MSFTON هي $ 2.63M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MSFTON؟
العرض المتداول لتوكن MSFTON هو 4.84K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MSFTON؟
حقق MSFTON سعرًا قياسيًا قدره 554.1140723930895 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MSFTON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 492.8458515171225 MSFTON.
ما هو حجم تداول MSFTON؟
حجم تداول MSFTON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 60.96K USD.
هل سترتفع MSFTON هذا العام؟
قد يرتفع MSFTON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MSFTON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:33:29 (UTC+8)

تحديثات Microsoft (MSFTON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

