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سعر Katana Inu المباشر اليوم هو 0,00001508 USD. القيمة السوقية لـ KATA هي 562.468,526789 USD. تابع تحديثات أسعار KATA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Katana Inu المباشر اليوم هو 0,00001508 USD. القيمة السوقية لـ KATA هي 562.468,526789 USD. تابع تحديثات أسعار KATA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن KATA

معلومات سعر KATA

ما هو KATA

الوثيقة البيضاء لـ KATA

الموقع الرسمي لـ KATA

اقتصاد توكن KATA

توقعات سعر KATA

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سعر Katana Inu (KATA)

السعر المباشر لـ 1 KATA إلى USD:

$0,00001505
$0,00001505$0,00001505
-1.18%1D
USD
مخطط أسعار Katana Inu (KATA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:55:09 (UTC+8)

سعر Katana Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Katana Inu (KATA) اليوم هو $ 0,00001508، مع تغير بنسبة 1,18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KATA الحالي إلى USD هو $ 0,00001508 لكل KATA.

يحتل Katana Inu حاليًا المرتبة #1901 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 562.47K، مع عرض متداول قدره 37.30B KATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KATA بين $ 0,00001501 (أدنى) و$ 0,00001544 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00829882791721224، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00002018369734686.

على المدى القصير، تحرك KATA بمقدار -%1,31 خلال الساعة الماضية و-%7,26 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.13K.

معلومات سوق Katana Inu (KATA)

No.1901

$ 562.47K
$ 562.47K$ 562.47K

$ 16.13K
$ 16.13K$ 16.13K

$ 754,00K
$ 754,00K$ 754,00K

37.30B
37.30B 37.30B

50.000.000.000
50.000.000.000 50.000.000.000

50.000.000.000
50.000.000.000 50.000.000.000

%74,59

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Katana Inu هي $ 562.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.13K. العرض المتداول لـ KATA يبلغ 37.30B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 754,00K.

سجل سعر Katana Inu بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0,00001501
$ 0,00001501$ 0,00001501
24 ساعة منخفض
$ 0,00001544
$ 0,00001544$ 0,00001544
24 ساعة مرتفع

$ 0,00001501
$ 0,00001501$ 0,00001501

$ 0,00001544
$ 0,00001544$ 0,00001544

$ 0,00829882791721224
$ 0,00829882791721224$ 0,00829882791721224

$ 0,00002018369734686
$ 0,00002018369734686$ 0,00002018369734686

-%1,31

-%1,18

-%7,26

-%7,26

سجل سعر Katana Inu (KATA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Katana Inu لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0,0000001797-%1,18
30 يوم$ -0,00000391-%20,59
60 يوم$ -0,00001604-%51,55
90 يوم$ -0,0000205-%57,62
تغير سعر Katana Inu اليوم

سجل اليوم KATA تغيرًا $ -0,0000001797 (-%1,18)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Katana Inu لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0,00000391 (-%20,59)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Katana Inu لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد KATA تغييرًا في $ -0,00001604 (-%51,55)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Katana Inu لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0,0000205 (-%57,62)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Katana Inu (KATA)؟

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تحليل Katana Inu

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Katana Inu الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Katana Inu؟

تؤثر عدة عوامل في أسعار كاتانا إينو (KATA):

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. مستوى تفاعل المجتمع والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
4. تحديثات التطوير والتقدم في خارطة الطريق
5. إعلانات الشراكات
6. تحركات الحيتان والمعاملات الكبيرة
7. دورات سوق عملات الميم
8. تطورات دمج الألعاب/الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT)
9. عمليات حرق الرموز أو التغييرات في المعروض من الرموز
10. الظروف الاقتصادية الأوسع التي تؤثر على الأصول ذات المخاطر

بصفته رمزًا ميميًا، يُعَدّ KATA حساسًا بشكل خاص للمعنويات الاجتماعية والتجارة المضاربية أكثر من اعتماده على عوامل القيمة الأساسية.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Katana Inu اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر كاتانا إينو (KATA) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتوقيت السوق، وحسابات الأرباح/الخسائر، والتخطيط الاستثماري. تساعد بيانات الأسعار في الوقت الفعلي المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج وتقييم اتجاهات السوق لهذا الرمز الميمي.

توقعات أسعار Katana Inu

Katana Inu (KATA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف KATA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب %0,00 معدل النمو.
توقع سعرKatana Inu (KATA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Katana Inu نموًا %0,00. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Katana Inu الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار KATA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Katana Inu.

كيفية شراء واستثمار Katana Inu في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Katana Inu؟ شراء KATA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Katana Inu. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Katana Inu (KATA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Katana Inu فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Katana Inu (KATA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Katana Inu

يسمح لك امتلاك Katana Inu بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Katana Inu ( KATA )

Katana Inu is a play2earn metaverse NFT-Game in an interactive openworld - All skins and weapons are NFTs. A project that focuses on driving Gaming & NFT crypto innovation through its innovative game offerings with auto staking in in-game reward method.

Katana Inu المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Katana Inu، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Katana Inu الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Action GamesBase EcosystemBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Katana Inu

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 18:55:09 (UTC+8)

تحديثات Katana Inu (KATA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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KATA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع KATA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود KATA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Katana Inu (KATA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Katana Inu المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTKATA
$0,00001508
$0,00001508$0,00001508
-%0,98
1.06B (USDT)

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1 KATA = 0,00001508 USD