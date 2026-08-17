سعر Katana Inu اليوم

السعر المباشر لمشروع Katana Inu (KATA) اليوم هو $ 0,00001508، مع تغير بنسبة 1,18% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KATA الحالي إلى USD هو $ 0,00001508 لكل KATA.

يحتل Katana Inu حاليًا المرتبة #1901 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 562.47K، مع عرض متداول قدره 37.30B KATA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KATA بين $ 0,00001501 (أدنى) و$ 0,00001544 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0,00829882791721224، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0,00002018369734686.

على المدى القصير، تحرك KATA بمقدار -%1,31 خلال الساعة الماضية و-%7,26 خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 16.13K.

معلومات سوق Katana Inu (KATA)

التصنيف No.1901 القيمة السوقية $ 562.47K$ 562.47K $ 562.47K الحجم (24 ساعة) $ 16.13K$ 16.13K $ 16.13K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 754,00K$ 754,00K $ 754,00K إمداد دورة التداول 37.30B 37.30B 37.30B الحد الأقصى للعرض 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 إجمالي العرض 50.000.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 معدل التداول %74,59 البلوكتشين العام BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Katana Inu هي $ 562.47K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 16.13K. العرض المتداول لـ KATA يبلغ 37.30B، مع إجمالي عرض 50000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 754,00K.