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سعر Metis المباشر اليوم هو 2.354 USD. القيمة السوقية لـ METIS هي 17,637,190.441068 USD. تابع تحديثات أسعار METIS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Metis المباشر اليوم هو 2.354 USD. القيمة السوقية لـ METIS هي 17,637,190.441068 USD. تابع تحديثات أسعار METIS إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن METIS

معلومات سعر METIS

ما هو METIS

الوثيقة البيضاء لـ METIS

الموقع الرسمي لـ METIS

اقتصاد توكن METIS

توقعات سعر METIS

سجل METIS

دليل شراء METIS

محول عملة METIS إلى الفيات

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شعار Metis

سعر Metis (METIS)

السعر المباشر لـ 1 METIS إلى USD:

$2.354
$2.354$2.354
-1.34%1D
USD
مخطط أسعار Metis (METIS) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:33:55 (UTC+8)

سعر Metis اليوم

السعر المباشر لمشروع Metis (METIS) اليوم هو $ 2.354، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METIS الحالي إلى USD هو $ 2.354 لكل METIS.

يحتل Metis حاليًا المرتبة #693 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.64M، مع عرض متداول قدره 7.49M METIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METIS بين $ 2.307 (أدنى) و$ 2.389 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 322.9957981463216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.3367206804804095.

على المدى القصير، تحرك METIS بمقدار +0.34% خلال الساعة الماضية و-6.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.17K.

معلومات سوق Metis (METIS)

No.693

$ 17.64M
$ 17.64M$ 17.64M

$ 55.17K
$ 55.17K$ 55.17K

$ 23.54M
$ 23.54M$ 23.54M

7.49M
7.49M 7.49M

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

74.92%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Metis هي $ 17.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.17K. العرض المتداول لـ METIS يبلغ 7.49M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.54M.

سجل سعر Metis بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 2.307
$ 2.307$ 2.307
24 ساعة منخفض
$ 2.389
$ 2.389$ 2.389
24 ساعة مرتفع

$ 2.307
$ 2.307$ 2.307

$ 2.389
$ 2.389$ 2.389

$ 322.9957981463216
$ 322.9957981463216$ 322.9957981463216

$ 2.3367206804804095
$ 2.3367206804804095$ 2.3367206804804095

+0.34%

-1.34%

-6.81%

-6.81%

سجل سعر Metis (METIS) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Metis لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.03197-1.34%
30 يوم$ -0.327-12.20%
60 يوم$ -0.782-24.94%
90 يوم$ -1.025-30.34%
تغير سعر Metis اليوم

سجل اليوم METIS تغيرًا $ -0.03197 (-1.34%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Metis لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.327 (-12.20%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Metis لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد METIS تغييرًا في $ -0.782 (-24.94%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Metis لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -1.025 (-30.34%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Metis (METIS)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Metis.

تحليل Metis

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Metis الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Metis اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق METIS: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI> 80منطقة ذروة الشراءارتفاع سريع جداً على المدى القصير، احذر من خطر التراجع.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

METIS_USDT يتحرك عند السعر الحالي 2.374 على الإطار الزمني 4 ساعات. يقع السعر تحت نقطة المحور S2 عند 2.3806، بينما يشكّل خط المحور المركزي عند 2.4026 مرجعًا هيكليًا للأعلى. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى ومجموعة EMA حالة ترتيب شراء واضحة، كما تشير توافق المؤشرات إلى تفوق القوى الشرائية. يقبع السعر ضمن النطاق المنخفض لنظام النقاط المحورية. سجل مؤشر MACD نمط التقاطع الصعودي، مع تباعد الخطين السريع والبطيء في الاتجاه نفسه. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، بينما لم تظهر قيم KDJ وStochRSI أي انحرافات متطرفة. تبقى معدلات التقلبات ضمن مستوياتها الطبيعية، وتتركز حركة الزخم بشكل رئيسي باتجاه ارتداد قصير الأجل. تحقق القوى الشرائية والبائعية توازنًا مؤقتًا عند المستوى الحالي، دون ظهور أي إشارات واضحة لارتفاع حجم التداول قد تؤثر على وتيرة السوق الحالية. تتمثل نقطة المرجع القريبة عند مستوى S1 عند 2.3893، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.6%. أما المقاومة الرئيسية من جهة الأعلى فتقع عند محور المركزي عند 2.4026. وعلى الجانب الآخر، يُركز الدعم الأساسي عند مستوى S2 عند 2.3806، فيما يكمن الدعم الأعمق في المنطقة المقابلة لمستوى R2. تتميز المسافات بين هذه المستويات بالضيق، مما يعكس حالة التوحيد الضيق للسوق.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Metis؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز ميتيس (METIS):

1. اعتماد الشبكة - استخدام حلول التوسع من الطبقة الثانية لمنصة ميتيس والتطبيقات اللامركزية المبنية عليها.
2. معنويات السوق - اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
3. التطورات التقنية - ترقيات البروتوكول، والشراكات، ونمو النظام البيئي.
4. فائدة الرمز - مكافآت الحصص، والمشاركة في عملية الحوكمة، ودفع رسوم المعاملات.
5. المنافسة - الأداء مقارنةً بحلول الطبقة الثانية الأخرى مثل أربيتراوم وأوبتيميزم.
6. الأخبار المتعلقة باللوائح - تأثير اللوائح الخاصة بالعملات المشفرة على مجال التمويل اللامركزي وحلول التوسع.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Metis اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر ميتيس (METIS) اليوم لعدة أسباب رئيسية:

1. اتخاذ قرارات الاستثمار - يحتاج المتداولون إلى الأسعار الحالية لشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالصفقات.
2. تتبع المحافظ الاستثمارية - يراقب المستثمرون قيمة وأداء حيازاتهم.
3. تحليل السوق - تساعد بيانات الأسعار في تحديد الاتجاهات وفرص التداول.
4. إدارة المخاطر - تُعَلِّم الأسعار الحالية استراتيجيات وقف الخسارة وتحقيق الأرباح.

توقعات أسعار Metis

Metis (METIS) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف METIS في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMetis (METIS) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Metis نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Metis الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار METIS للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Metis.

كيفية شراء واستثمار Metis في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Metis؟ شراء METIS سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Metis. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Metis (METIS).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Metis فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Metis (METIS)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Metis

يسمح لك امتلاك Metis بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Metis ( METIS )

مشروع Metis: نظام بيئي متعدد الشبكات يُعيد تعريف البنية التحتية اللامركزية. Metis أكثر من مجرد طبقة ثانية، بل هو نظام بيئي متعدد الشبكات مدعوم بحزمة أدوات تطوير البرمجيات الرائدة Metis. تبني ميتيس مستقبل البنية التحتية اللامركزية ببنية شبكية مزدوجة: أندروميدا لتطبيقات لامركزية آمنة ومتعددة الأغراض، وهايبريون لتنفيذ عالي الأداء ومُحسّن للذكاء الاصطناعي. تتفاعل كلتا السلسلتين بسلاسة، مما يُمكّن المطورين من نشر تطبيقات ويب 3 قابلة للتطوير وفعالة وذكية في قطاعات مثل التمويل اللامركزي (DeFi)، والألعاب، وتقنية ديبين (DEPIN)، والذكاء الاصطناعي.

Metis المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Metis، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Metis الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Ethereum EcosystemLayer 2 (L2)Metis Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Metis

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:33:55 (UTC+8)

تحديثات Metis (METIS) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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METIS USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع METIS باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود METIS USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Metis (METIS) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Metis المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMETIS
$2.351
$2.351$2.351
-1.42%
23.38K (USDT)

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