سعر Metis اليوم

السعر المباشر لمشروع Metis (METIS) اليوم هو $ 2.354، مع تغير بنسبة 1.34% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل METIS الحالي إلى USD هو $ 2.354 لكل METIS.

يحتل Metis حاليًا المرتبة #693 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 17.64M، مع عرض متداول قدره 7.49M METIS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول METIS بين $ 2.307 (أدنى) و$ 2.389 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 322.9957981463216، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 2.3367206804804095.

على المدى القصير، تحرك METIS بمقدار +0.34% خلال الساعة الماضية و-6.81% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.17K.

معلومات سوق Metis (METIS)

التصنيف No.693 القيمة السوقية $ 17.64M$ 17.64M $ 17.64M الحجم (24 ساعة) $ 55.17K$ 55.17K $ 55.17K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 23.54M$ 23.54M $ 23.54M إمداد دورة التداول 7.49M 7.49M 7.49M الحد الأقصى للعرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 إجمالي العرض 10,000,000 10,000,000 10,000,000 معدل التداول 74.92% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Metis هي $ 17.64M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.17K. العرض المتداول لـ METIS يبلغ 7.49M، مع إجمالي عرض 10000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 23.54M.