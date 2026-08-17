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سعر Fuse Network المباشر اليوم هو 0.001663 USD. القيمة السوقية لـ FUSE هي 365,664.0444790512768 USD. تابع تحديثات أسعار FUSE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fuse Network المباشر اليوم هو 0.001663 USD. القيمة السوقية لـ FUSE هي 365,664.0444790512768 USD. تابع تحديثات أسعار FUSE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن FUSE

معلومات سعر FUSE

ما هو FUSE

الوثيقة البيضاء لـ FUSE

الموقع الرسمي لـ FUSE

اقتصاد توكن FUSE

توقعات سعر FUSE

سجل FUSE

دليل شراء FUSE

محول عملة FUSE إلى الفيات

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سعر Fuse Network (FUSE)

السعر المباشر لـ 1 FUSE إلى USD:

$0.001663
$0.001663$0.001663
+0.78%1D
USD
مخطط أسعار Fuse Network (FUSE) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:54:41 (UTC+8)

سعر Fuse Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Fuse Network (FUSE) اليوم هو $ 0.001663، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FUSE الحالي إلى USD هو $ 0.001663 لكل FUSE.

يحتل Fuse Network حاليًا المرتبة #2074 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 365.66K، مع عرض متداول قدره 219.88M FUSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FUSE بين $ 0.001555 (أدنى) و$ 0.001824 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.137374549302839، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00289929878699716.

على المدى القصير، تحرك FUSE بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-40.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.37K.

معلومات سوق Fuse Network (FUSE)

No.2074

$ 365.66K
$ 365.66K$ 365.66K

$ 65.37K
$ 65.37K$ 65.37K

$ 651.05K
$ 651.05K$ 651.05K

219.88M
219.88M 219.88M

391,488,845.48103
391,488,845.48103 391,488,845.48103

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Fuse Network هي $ 365.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.37K. العرض المتداول لـ FUSE يبلغ 219.88M، مع إجمالي عرض 391488845.48103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 651.05K.

سجل سعر Fuse Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001555
$ 0.001555$ 0.001555
24 ساعة منخفض
$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824
24 ساعة مرتفع

$ 0.001555
$ 0.001555$ 0.001555

$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824

$ 2.137374549302839
$ 2.137374549302839$ 2.137374549302839

$ 0.00289929878699716
$ 0.00289929878699716$ 0.00289929878699716

+0.18%

+0.78%

-40.91%

-40.91%

سجل سعر Fuse Network (FUSE) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Fuse Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001287+0.78%
30 يوم$ -0.00137-45.17%
60 يوم$ -0.001544-48.15%
90 يوم$ -0.001525-47.84%
تغير سعر Fuse Network اليوم

سجل اليوم FUSE تغيرًا $ +0.00001287 (+0.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Fuse Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00137 (-45.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Fuse Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FUSE تغييرًا في $ -0.001544 (-48.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Fuse Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001525 (-47.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Fuse Network (FUSE)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Fuse Network.

تحليل Fuse Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Fuse Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Fuse Network؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز FUSE:

1. الاعتماد والاستخدام: حجم معاملات الشبكة ونشاط DeFi في نظام Fuse البيئي.
2. الشراكات: التحالفات الاستراتيجية مع الشركات ومزودي خدمات الدفع.
3. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين.
4. التطوير التقني: ترقيات المنصة، والميزات الجديدة، وتقدم خارطة الطريق.
5. فائدة الرمز: مكافآت الحوكمة، والمشاركة في إدارة النظام، وحوافز النظام البيئي.
6. المنافسة: الأداء مقارنةً بالسلاسل الأخرى الموجهة للدفع.
7. البيئة التنظيمية: تطورات الامتثال التي تؤثر على رموز الدفع.
8. حجم التداول: مستوى السيولة في البورصات ونشاط صانعي السوق.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Fuse Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر شبكة فوز (FUSE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لشراء أو بيع في اللحظات المثلى. كما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة محافظهم والاستعداد لاتخاذ خطوات استراتيجية. إن طبيعة أسواق العملات المشفرة المتقلبة تعني أن الأسعار تتغير بسرعة، مما يجعل البيانات في الوقت الفعلي ضرورية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح أو تقليل الخسائر.

توقعات أسعار Fuse Network

Fuse Network (FUSE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FUSE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFuse Network (FUSE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fuse Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Fuse Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FUSE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Fuse Network.

كيفية شراء واستثمار Fuse Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Fuse Network؟ شراء FUSE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Fuse Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Fuse Network (FUSE).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Fuse Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Fuse Network (FUSE)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Fuse Network

يسمح لك امتلاك Fuse Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Fuse Network ( FUSE )

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Fuse Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Fuse Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Account AbstractionArbitrum EcosystemBase Ecosystem

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Fuse Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:54:41 (UTC+8)

تحديثات Fuse Network (FUSE) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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FUSE USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع FUSE باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود FUSE USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Fuse Network (FUSE) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Fuse Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTFUSE
$0.001663
$0.001663$0.001663
+0.78%
39.30M (USDT)

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FUSE
USD
USD

1 FUSE = 0.001663 USD