سعر Fuse Network المباشر اليوم هو 0.001663 USD. القيمة السوقية لـ FUSE هي 365,664.0444790512768 USD. تابع تحديثات أسعار FUSE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Fuse Network المباشر اليوم هو 0.001663 USD. القيمة السوقية لـ FUSE هي 365,664.0444790512768 USD. تابع تحديثات أسعار FUSE إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!
السعر المباشر لمشروع Fuse Network (FUSE) اليوم هو $ 0.001663، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FUSE الحالي إلى USD هو $ 0.001663 لكل FUSE.
يحتل Fuse Network حاليًا المرتبة #2074 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 365.66K، مع عرض متداول قدره 219.88M FUSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FUSE بين $ 0.001555 (أدنى) و$ 0.001824 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.137374549302839، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00289929878699716.
على المدى القصير، تحرك FUSE بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-40.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.37K.
معلومات سوق Fuse Network (FUSE)
No.2074
$ 365.66K
$ 365.66K$ 365.66K
$ 65.37K
$ 65.37K$ 65.37K
$ 651.05K
$ 651.05K$ 651.05K
219.88M
219.88M 219.88M
391,488,845.48103
391,488,845.48103 391,488,845.48103
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Fuse Network هي $ 365.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.37K. العرض المتداول لـ FUSE يبلغ 219.88M، مع إجمالي عرض 391488845.48103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 651.05K.
سجل سعر Fuse Network بعملة USD
نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.001555
$ 0.001555$ 0.001555
24 ساعة منخفض
$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824
24 ساعة مرتفع
$ 0.001555
$ 0.001555$ 0.001555
$ 0.001824
$ 0.001824$ 0.001824
$ 2.137374549302839
$ 2.137374549302839$ 2.137374549302839
$ 0.00289929878699716
$ 0.00289929878699716$ 0.00289929878699716
+0.18%
+0.78%
-40.91%
-40.91%
سجل سعر Fuse Network (FUSE) بعملة USD
تتبع تغيرات أسعار Fuse Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
الفترة
التغيير (USD)
التغيير (%)
اليوم
$ +0.00001287
+0.78%
30 يوم
$ -0.00137
-45.17%
60 يوم
$ -0.001544
-48.15%
90 يوم
$ -0.001525
-47.84%
تغير سعر Fuse Network اليوم
سجل اليوم FUSE تغيرًا $ +0.00001287 (+0.78%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
تغيير سعر Fuse Network لمدة 30 يومًا
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.00137 (-45.17%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
تغيير سعر Fuse Network لمدة 60 يومًا
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد FUSE تغييرًا في $ -0.001544 (-48.15%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
تغيير سعر Fuse Network لمدة 90 يومًا
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.001525 (-47.84%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Fuse Network (FUSE)؟
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Fuse Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Fuse Network؟
تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز FUSE:
1. الاعتماد والاستخدام: حجم معاملات الشبكة ونشاط DeFi في نظام Fuse البيئي. 2. الشراكات: التحالفات الاستراتيجية مع الشركات ومزودي خدمات الدفع. 3. معنويات السوق: اتجاهات سوق العملات المشفرة بشكل عام وثقة المستثمرين. 4. التطوير التقني: ترقيات المنصة، والميزات الجديدة، وتقدم خارطة الطريق. 5. فائدة الرمز: مكافآت الحوكمة، والمشاركة في إدارة النظام، وحوافز النظام البيئي. 6. المنافسة: الأداء مقارنةً بالسلاسل الأخرى الموجهة للدفع. 7. البيئة التنظيمية: تطورات الامتثال التي تؤثر على رموز الدفع. 8. حجم التداول: مستوى السيولة في البورصات ونشاط صانعي السوق.
لماذا يريد الناس معرفة سعر Fuse Network اليوم؟
يرغب الناس في معرفة سعر شبكة فوز (FUSE) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات تداول مستنيرة، وإدارة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق. يحتاج المتداولون إلى أسعار حالية لشراء أو بيع في اللحظات المثلى. كما يتابع المستثمرون الأداء اليومي لتقييم قيمة محافظهم والاستعداد لاتخاذ خطوات استراتيجية. إن طبيعة أسواق العملات المشفرة المتقلبة تعني أن الأسعار تتغير بسرعة، مما يجعل البيانات في الوقت الفعلي ضرورية لتحقيق أقصى قدر من الأرباح أو تقليل الخسائر.
توقعات أسعار Fuse Network
Fuse Network (FUSE) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف FUSE في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرFuse Network (FUSE) لعام 2040 (خلال 14 سنة)
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Fuse Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
أدوات MEXC للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات. هل تريد معرفة سعر Fuse Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار FUSE للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Fuse Network.
كيفية شراء واستثمار Fuse Network في الإمارات العربية المتحدة
هل أنت مستعد للبدء مع Fuse Network؟ شراء FUSE سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Fuse Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Fuse Network (FUSE).
الخطوة 1
قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC
أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4
اختر التوكن الخاص بك
مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5
أكمل عملية الشراء الخاصة بك
أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Fuse Network فورًا إلى محفظتك.
ماذا يمكنك أن تفعل مع Fuse Network
يسمح لك امتلاك Fuse Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
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The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
Fuse Network المورد
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إذا كان Fuse Network سينمو بمعدل سنوي قدره %5، فقد يصل قيمته التقديرية إلى حوالي -- بحلول عام 2027، -- بحلول عام 2030، -- بحلول عام 2035، و -- بحلول عام 2040. توضح هذه الأرقام سيناريو النمو المركب المطرد، على الرغم من أن الأسعار الفعلية في المستقبل ستعتمد على اعتماد السوق والتطورات التنظيمية وظروف الاقتصاد الكلي. يمكنك الاطلاع على جدول الإسقاطات الكامل أدناه للحصول على تحليل تفصيلي سنوي للأسعار Fuse Network المحتملة وعائد ROI.
كم سعر Fuse Network اليوم؟
سعر Fuse Network اليوم هو $ 0.001663. راجع قسم سجل الأسعار للاطلاع على سجل اليوم، و30 يومًا، و60 يومًا، و90 يومًا.
هل لا يزال Fuse Network استثمارًا جيدًا في الإمارات العربية المتحدة؟
لا تزال Fuse Network عملة مشفرة متداولة بنشاط، مع مشاركة سوقية مستمرة وتطوير منظومتها. مع ذلك، فإن استثمارات الكريبتو مثل الاستثمار في FUSE، متقلبة بطبيعتها، ويجب أن تتوافق مع قدرتك الشخصية على تحمل المخاطر. احرص دائمًا على إجراء بحث مستقل (DYOR) ومراعاة ظروف السوق قبل اتخاذ القرارات المالية والاستثمار.
ما هو حجم التداول اليومي لـ Fuse Network في الإمارات العربية المتحدة؟
تم تداول Fuse Network بقيمة -- في MEXC خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ما هو السعر الحالي لـ Fuse Network في الإمارات العربية المتحدة؟
يتم تحديث سعر FUSE المباشر لحظيًا بناءً على نشاط التداول العالمي في البورصات الرئيسية، بما في ذلك MEXC. تتقلب أسعار السوق باستمرار نتيجةً لتغيرات السيولة وحجم التداول والتوجهات العامة. للاطلاع على أحدث سعر لـ Fuse Network بعملتك المفضلة، تفضل بزيارة صفحة سعر FUSE لمزيد من المعلومات.
ما الذي يؤثر على سعر Fuse Network في الإمارات العربية المتحدة؟
يتأثر سعر FUSE بعدة عوامل رئيسية، منها معنويات السوق العامة، وحجم التداول، والتطورات التكنولوجية، واتجاهات استخدام المستخدمين. كما تلعب الظروف الاقتصادية الكلية الأوسع، مثل تغيرات أسعار الفائدة، ودورات السيولة، والإشارات التنظيمية، دورًا مهمًا في حركة السعر.
للبقاء على اطلاع على تحولات السوق في الوقت الفعلي وتحديثات المشروع، قم بزيارة أخبار MEXC، للحصول على أحدث التحليلات ورؤى الكريبتو.
ما هو التوكن الذي يتمتع بأعلى حجم تداول على MEXC؟
فيما يلي التوكنات الأكثر تداولًا حاليًا على MEXC من حيث حجم التداول على مدار 24 ساعة. يتم تحديث الأسعار والأداء باستمرار بناءً على بيانات السوق المباشرة.
التوكن الأكثر رواجًا
السعر
التغيير
BTC
63,313.86
+0.25%
ETH
1,894.04
+0.52%
GOLD(XAUT)
4,376.02
+0.37%
USDC
1.00094
0.00%
SOL
75.36
-0.27%
كيف يمكنني وضع طلب وقف الخسارة أو أخذ الأرباح لـ FUSE على MEXC؟
يدعم MEXC طلبات وقف الخسارة وأخذ الأرباح للمساعدة في إدارة المخاطر تلقائيًا.
1. انتقل إلى قسم تداول العقود الفورية أو الآجلة وحدد زوج FUSE/USDT.
2. اختر "وقف الحد" أو "طلب التشغيل" من قائمة نوع الطلب.
3. قم بتحديد سعر التشغيل (المستوى الذي ينشط الطلب) وسعر التنفيذ (السعر الذي سيتم الملء عنده).
4. قم بتأكيد تفاصيل طلبك وتقديمه.
سيتم تفعيل طلب وقف الخسارة الخاص بك إذا تحرك سعر Fuse Network ضد صفقتك، بينما يتم تنفيذ طلب أخذ الأرباح تلقائيًا عندما يصل إلى مستوى الربح المستهدف.
للحصول على أمثلة مفصلة ودروس تعليمية، تفضل بزيارة دليل MEXC للتداول الفوري
هل سيرتفع سعر Fuse Network هذا العام؟
قد يرتفع سعر Fuse Network هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشروع. اطلع على توقعات سعر Fuse Network (FUSE) لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 17:54:41 (UTC+8)
تحديثات Fuse Network (FUSE) المهمة في الصناعة
الوقت (UTC+8)
نوع
معلومات
02-11 14:20:00
تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21
البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00
تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00
تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00
تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00
تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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