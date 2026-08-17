سعر Fuse Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Fuse Network (FUSE) اليوم هو $ 0.001663، مع تغير بنسبة 0.78% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل FUSE الحالي إلى USD هو $ 0.001663 لكل FUSE.

يحتل Fuse Network حاليًا المرتبة #2074 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 365.66K، مع عرض متداول قدره 219.88M FUSE. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول FUSE بين $ 0.001555 (أدنى) و$ 0.001824 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.137374549302839، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00289929878699716.

على المدى القصير، تحرك FUSE بمقدار +0.18% خلال الساعة الماضية و-40.91% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 65.37K.

معلومات سوق Fuse Network (FUSE)

التصنيف No.2074 القيمة السوقية $ 365.66K$ 365.66K $ 365.66K الحجم (24 ساعة) $ 65.37K$ 65.37K $ 65.37K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 651.05K$ 651.05K $ 651.05K إمداد دورة التداول 219.88M 219.88M 219.88M إجمالي العرض 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Fuse Network هي $ 365.66K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 65.37K. العرض المتداول لـ FUSE يبلغ 219.88M، مع إجمالي عرض 391488845.48103. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 651.05K.