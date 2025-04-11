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Advanced السعر(AUC)

USD

مخطط أسعار Advanced (AUC) المباشر

$0.001068
$0.001068$0.001068
-0.37%(1D)

بيانات ومعلومات الأسعار المباشرة حول AUC

السعر الحالي لـ Advanced (AUC) اليوم هو 0.001068 USD مع القيمة السوقية الحالية البالغة $ 0.00 USD. يتم تحديث سعر من AUC إلى USD في الوقت الفعلي.
مقاييس أداء السوق Advanced:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو $ 416.42K USD
- تغير سعر Advanced خلال اليوم هو -0.37%
- يحتوي على عرض متداول بقيمة 0.00 USD

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AUC أداء السعر USD

تتبع تغيرات أسعار Advanced لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000397-0.37%
30 يوم$ -0.000932-46.60%
60 يوم$ -0.000932-46.60%
90 يوم$ -0.000932-46.60%
تغير سعر Advanced اليوم

سجل اليوم AUC تغيرًا $ -0.00000397 (-0.37%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Advanced لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.000932 (-46.60%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Advanced لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد AUC تغييرًا في $ -0.000932 (-46.60%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Advanced لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000932 (-46.60%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

AUC معلومات السعر

اكتشف أحدث تفاصيل أسعار Advanced: 24 ساعة منخفضة وعالية، ATH والتغيرات اليومية:

$ 0.001014
$ 0.001014$ 0.001014

$ 0.001254
$ 0.001254$ 0.001254

$ 0.00825
$ 0.00825$ 0.00825

+1.23%

-0.37%

-45.29%

AUC معلومات السوق

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 416.42K
$ 416.42K$ 416.42K

0.00
0.00 0.00

ما هو Advanced ( AUC )

يربط مشروع Advanced Project الخدمات المالية الخاضعة للتنظيم بعالم تقنية البلوكتشين، ويربط بين تقنيات الويب 2.0 والويب 3.0 لخلق حلول مالية سلسة وآمنة وفعالة. ينصب تركيزنا الأساسي على دمج تقنية البلوك تشين والأصول الرقمية في التحويلات المالية العابرة للحدود والمدفوعات اليومية، وخاصةً لسكان العالم غير المتعاملين مع البنوك. من خلال تقديم خدمات دفع وتحويل مبتكرة، إلى جانب حلول دفع الأنظمة العامة، نمكّن الأفراد ذوي الوصول المحدود إلى الخدمات المصرفية التقليدية من الاستفادة من الأصول الرقمية لإجراء معاملات سريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة.

متوفر Advanced على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Advanced الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين AUCلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Advanced على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Advanced سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقع سعر Advanced

تنطوي تنبؤات أسعار العملات المشفرة على التنبؤ أو المضاربة على القيم المستقبلية للعملات المشفرة. تهدف هذه التنبؤات إلى التنبؤ بالقيمة المستقبلية المحتملة لعملات رقمية معينة، مثل Advanced، بيتكوين أو إيثريوم. ماذا سيكون السعر المستقبلي لـ AUC؟ كم ستكون قيمته في المستقبل 2026 و2027 و2028 وحتى عام 2050؟ للحصول على معلومات مفصلة عن التنبؤ، يرجى الاطلاع على صفحة التنبؤ بالأسعارAdvanced.

سجل أسعار Advanced

يوفر تتبع مسار سعر AUC معلومات قيمة عن أدائه السابق ويساعد المستثمرين على فهم العوامل التي تؤثر على قيمته بمرور الوقت. يمكن أن يوفر فهم هذه الأنماط التاريخية سياقًا قيمًا لتقييم المسار المستقبلي المحتمل لـ AUC. للحصول على معلومات مفصلة عن تاريخ الأسعار، يرجى مراجعة صفحة سجل الأسعار Advanced.

كيفية شراء Advanced ( AUC )

هل تبحث عن كيفية شراء Advanced؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Advanced على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة AUC إلى العملات المحلية

1 AUC إلى VND
27.384588
1 AUC إلى AUD
A$0.00168744
1 AUC إلى GBP
0.00081168
1 AUC إلى EUR
0.00093984
1 AUC إلى USD
$0.001068
1 AUC إلى MYR
RM0.00472056
1 AUC إلى TRY
0.04059468
1 AUC إلى JPY
¥0.1530444
1 AUC إلى RUB
0.090513
1 AUC إلى INR
0.09180528
1 AUC إلى IDR
Rp17.79999288
1 AUC إلى KRW
1.52571276
1 AUC إلى PHP
0.06106824
1 AUC إلى EGP
￡E.0.05474568
1 AUC إلى BRL
R$0.00625848
1 AUC إلى CAD
C$0.00147384
1 AUC إلى BDT
0.129495
1 AUC إلى NGN
1.69792776
1 AUC إلى UAH
0.04411908
1 AUC إلى VES
Bs0.075828
1 AUC إلى PKR
Rs0.29881572
1 AUC إلى KZT
0.55078896
1 AUC إلى THB
฿0.03576732
1 AUC إلى TWD
NT$0.03457116
1 AUC إلى AED
د.إ0.00391956
1 AUC إلى CHF
Fr0.00086508
1 AUC إلى HKD
HK$0.008277
1 AUC إلى MAD
.د.م0.00991104
1 AUC إلى MXN
$0.02166972

Advanced المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Advanced، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Advanced الرسمي
مستكشف الكتل

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آلة حاسبة

المبلغ

AUC
USD

1 AUC = 0.001068 USD

تداول

USDTAUC
$0.001068
$0.001068$0.001068
-7.70%

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