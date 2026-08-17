سعر Rocket Pool اليوم

السعر المباشر لمشروع Rocket Pool (RPL) اليوم هو $ 1.353، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RPL الحالي إلى USD هو $ 1.353 لكل RPL.

يحتل Rocket Pool حاليًا المرتبة #565 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30.49M، مع عرض متداول قدره 22.54M RPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RPL بين $ 1.346 (أدنى) و$ 1.38 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 154.72887475314031591، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0911751633458.

على المدى القصير، تحرك RPL بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-11.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.70K.

معلومات سوق Rocket Pool (RPL)

التصنيف No.565 القيمة السوقية $ 30.49M$ 30.49M $ 30.49M الحجم (24 ساعة) $ 55.70K$ 55.70K $ 55.70K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 30.49M$ 30.49M $ 30.49M إمداد دورة التداول 22.54M 22.54M 22.54M الحد الأقصى للعرض ---- -- إجمالي العرض 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 22,535,094.65392216 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Rocket Pool هي $ 30.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.70K. العرض المتداول لـ RPL يبلغ 22.54M، مع إجمالي عرض 22535094.65392216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.49M.