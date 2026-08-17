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سعر Rocket Pool المباشر اليوم هو 1.353 USD. القيمة السوقية لـ RPL هي 30,489,983.06675668248 USD. تابع تحديثات أسعار RPL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Rocket Pool المباشر اليوم هو 1.353 USD. القيمة السوقية لـ RPL هي 30,489,983.06675668248 USD. تابع تحديثات أسعار RPL إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن RPL

معلومات سعر RPL

ما هو RPL

الوثيقة البيضاء لـ RPL

الموقع الرسمي لـ RPL

اقتصاد توكن RPL

توقعات سعر RPL

سجل RPL

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سعر Rocket Pool (RPL)

السعر المباشر لـ 1 RPL إلى USD:

$1.353
$1.353$1.353
-1.67%1D
USD
مخطط أسعار Rocket Pool (RPL) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:18:35 (UTC+8)

سعر Rocket Pool اليوم

السعر المباشر لمشروع Rocket Pool (RPL) اليوم هو $ 1.353، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RPL الحالي إلى USD هو $ 1.353 لكل RPL.

يحتل Rocket Pool حاليًا المرتبة #565 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30.49M، مع عرض متداول قدره 22.54M RPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RPL بين $ 1.346 (أدنى) و$ 1.38 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 154.72887475314031591، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0911751633458.

على المدى القصير، تحرك RPL بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-11.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.70K.

معلومات سوق Rocket Pool (RPL)

No.565

$ 30.49M
$ 30.49M$ 30.49M

$ 55.70K
$ 55.70K$ 55.70K

$ 30.49M
$ 30.49M$ 30.49M

22.54M
22.54M 22.54M

--
----

22,535,094.65392216
22,535,094.65392216 22,535,094.65392216

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Rocket Pool هي $ 30.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.70K. العرض المتداول لـ RPL يبلغ 22.54M، مع إجمالي عرض 22535094.65392216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.49M.

سجل سعر Rocket Pool بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 1.346
$ 1.346$ 1.346
24 ساعة منخفض
$ 1.38
$ 1.38$ 1.38
24 ساعة مرتفع

$ 1.346
$ 1.346$ 1.346

$ 1.38
$ 1.38$ 1.38

$ 154.72887475314031591
$ 154.72887475314031591$ 154.72887475314031591

$ 0.0911751633458
$ 0.0911751633458$ 0.0911751633458

0.00%

-1.67%

-11.34%

-11.34%

سجل سعر Rocket Pool (RPL) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Rocket Pool لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.02298-1.67%
30 يوم$ -0.393-22.51%
60 يوم$ +0.013+0.97%
90 يوم$ -0.353-20.70%
تغير سعر Rocket Pool اليوم

سجل اليوم RPL تغيرًا $ -0.02298 (-1.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Rocket Pool لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.393 (-22.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Rocket Pool لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RPL تغييرًا في $ +0.013 (+0.97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Rocket Pool لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.353 (-20.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Rocket Pool (RPL)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Rocket Pool.

تحليل Rocket Pool

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Rocket Pool الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Rocket Pool اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق RPL: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)أدنى ≤ السعر ≤ متوسطبين النطاق السفلي والمتوسطضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

RPL_USDT يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 1.3540 و1.3743 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 1.354 يقع بالقرب من نقطة المحور S2، في منطقة منخفضة تقع أسفل المركز الرئيسي عند 1.3643. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع انحراف ضئيل بين السعر والمتوسطات القصيرة الأجل. من الناحية الهيكلية، يواجه السعر ضغطًا من المركز العلوي، بينما توفر نقطة S2 أدناه مرجعًا فوريًا للموقع. تشير كلٌّ من المتوسطات الحسابية (MA) والمؤشرات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، مع اتساق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. كما شهد مؤشر MACD تشكيل تقاطع ذهبي، مع تحول أعمدة قوة الحركة من السلبية إلى الإيجابية. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، دون ظهور أي حالة شراء أو بيع مفرطة. وتُظهر قيم KDJ وStochRSI تقاربًا في معدل التذبذب على المدى القصير، مما يشير إلى توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي. ولا تُظهر قوة الحركة أي ميل واضح نحو الانحراف في اتجاه واحد، ما يدل على أن السوق يمر بمرحلة من التصحيح المتذبذب. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في مستوى الدعم S1 عند 1.3586، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3%. أما أول مقاومة علوية R1 فتقع عند 1.3686، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 1.0%. ومن بين المستويات البعيدة المرجعية نجد المركز الرئيسي عند 1.3643، بالإضافة إلى مستوى المقاومة R2 عند 1.3743. وعلى الصعيد الدعمي، يُركز الاهتمام على مستوى الدعم S2 عند 1.3543، وهو مستوى يكاد يتطابق مع السعر الحالي، ويشكل نقطة مرجعية أساسية لتحليل حركة السعر الحالية.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Rocket Pool؟

يتأثر سعر RPL بطلب إيثريوم على الـ staking، ونمو القيمة السوقية للبروتوكول (TVL)، واعتماد مشغلي العقد، وتحركات سعر ETH، وتوزيع مكافآت الـ staking، ومقترحات الحوكمة، والمنافسة من بروتوكولات الـ liquid staking الأخرى، والتغييرات التنظيمية التي تؤثر على الـ staking، وترقيات الشبكة، وكذلك معنويات سوق DeFi بشكل عام.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Rocket Pool اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر روكِت بول (RPL) اليوم لعدة أسباب رئيسية: اتخاذ قرارات الاستثمار، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وحساب مكافآت الحَجْز، وتحديد توقيت السوق. يُعَدّ RPL ضروريًا لتشغيل عُقَد المُصدِّقين على بروتوكول حَجْز إيثريوم اللامركزي التابع لروكِت بول، لذا فإن السعر يؤثر في الربحية.

توقعات أسعار Rocket Pool

Rocket Pool (RPL) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف RPL في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرRocket Pool (RPL) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rocket Pool نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Rocket Pool الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار RPL للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Rocket Pool.

كيفية شراء واستثمار Rocket Pool في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Rocket Pool؟ شراء RPL سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Rocket Pool. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Rocket Pool (RPL).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Rocket Pool فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Rocket Pool (RPL)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Rocket Pool

يسمح لك امتلاك Rocket Pool بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Rocket Pool ( RPL )

Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.

Rocket Pool المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rocket Pool، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Rocket Pool الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemDecentralized Finance (DeFi)Index Coop Defi Index

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Rocket Pool

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:18:35 (UTC+8)

تحديثات Rocket Pool (RPL) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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قم بشراء أو بيع RPL باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود RPL USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Rocket Pool (RPL) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Rocket Pool المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTRPL
$1.356
$1.356$1.356
-1.66%
40.92K (USDT)

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1 RPL = 1.353 USD