سعر Rocket Pool (RPL)
السعر المباشر لمشروع Rocket Pool (RPL) اليوم هو $ 1.353، مع تغير بنسبة 1.67% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RPL الحالي إلى USD هو $ 1.353 لكل RPL.
يحتل Rocket Pool حاليًا المرتبة #565 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30.49M، مع عرض متداول قدره 22.54M RPL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RPL بين $ 1.346 (أدنى) و$ 1.38 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 154.72887475314031591، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.0911751633458.
على المدى القصير، تحرك RPL بمقدار 0.00% خلال الساعة الماضية و-11.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.70K.
No.565
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Rocket Pool هي $ 30.49M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.70K. العرض المتداول لـ RPL يبلغ 22.54M، مع إجمالي عرض 22535094.65392216. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 30.49M.
0.00%
-1.67%
-11.34%
-11.34%
تتبع تغيرات أسعار Rocket Pool لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.02298
|-1.67%
|30 يوم
|$ -0.393
|-22.51%
|60 يوم
|$ +0.013
|+0.97%
|90 يوم
|$ -0.353
|-20.70%
سجل اليوم RPL تغيرًا $ -0.02298 (-1.67%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.393 (-22.51%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد RPL تغييرًا في $ +0.013 (+0.97%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.353 (-20.70%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Rocket Pool الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق RPL: صعودية، صعودية بنسبة 65% | هبوطية بنسبة 35%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|أدنى ≤ السعر ≤ متوسط
|بين النطاق السفلي والمتوسط
|ضعيف نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
RPL_USDT يتحرك ضمن نطاق يتراوح بين 1.3540 و1.3743 على الإطار الزمني 4 ساعات. السعر الحالي عند 1.354 يقع بالقرب من نقطة المحور S2، في منطقة منخفضة تقع أسفل المركز الرئيسي عند 1.3643. يظهر نظام المتوسطات المتحركة ترتيبًا صعوديًا، مع انحراف ضئيل بين السعر والمتوسطات القصيرة الأجل. من الناحية الهيكلية، يواجه السعر ضغطًا من المركز العلوي، بينما توفر نقطة S2 أدناه مرجعًا فوريًا للموقع. تشير كلٌّ من المتوسطات الحسابية (MA) والمؤشرات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، مع اتساق اتجاه المؤشرات السريعة والبطيئة. كما شهد مؤشر MACD تشكيل تقاطع ذهبي، مع تحول أعمدة قوة الحركة من السلبية إلى الإيجابية. يقبع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، دون ظهور أي حالة شراء أو بيع مفرطة. وتُظهر قيم KDJ وStochRSI تقاربًا في معدل التذبذب على المدى القصير، مما يشير إلى توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع عند المستوى الحالي. ولا تُظهر قوة الحركة أي ميل واضح نحو الانحراف في اتجاه واحد، ما يدل على أن السوق يمر بمرحلة من التصحيح المتذبذب. تتمثل المستويات الرئيسية القريبة في مستوى الدعم S1 عند 1.3586، والذي يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.3%. أما أول مقاومة علوية R1 فتقع عند 1.3686، وتبعد عن السعر الحالي بنحو 1.0%. ومن بين المستويات البعيدة المرجعية نجد المركز الرئيسي عند 1.3643، بالإضافة إلى مستوى المقاومة R2 عند 1.3743. وعلى الصعيد الدعمي، يُركز الاهتمام على مستوى الدعم S2 عند 1.3543، وهو مستوى يكاد يتطابق مع السعر الحالي، ويشكل نقطة مرجعية أساسية لتحليل حركة السعر الحالية.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Rocket Pool نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Rocket Pool is a first of its kind ETH2 Proof of Stake Protocol, designed to be community owned, decentralised, trustless and compatible with staking in Ethereum 2.0.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Rocket Pool، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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