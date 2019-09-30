AWE

اسم العملة المشفرةAWE

التصنيفNo.307

القيمة السوقية$0.00

القيمة السوقية المخففة بالكامل$0.00

الحصة السوقية%

حجم التداول/القيمة السوقية (24 ساعة)0.76%

المعروض المتداول1,942,419,283.027067

إجمالي العرض1,942,420,283.027067

إجمالي العرض1,942,419,283.027067

معدل التداول0.9999%

تاريخ الإصدار--

السعر الذي تم به إصدار الأصل لأول مرة--

أعلى مستوى له على الإطلاق0.28495505340478217,2021-10-06

أدنى سعر0.00580325721876,2019-09-30

البلوكتشين العامBASE

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etfindex:mc_etfindex_sourceإخلاء المسؤولية: البيانات مقدمة من cmc ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية.