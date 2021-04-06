سعر Alien Worlds Trilium اليوم

السعر المباشر لمشروع Alien Worlds Trilium (TLM) اليوم هو $ 0.0014978، مع تغير بنسبة 5.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TLM الحالي إلى USD هو $ 0.0014978 لكل TLM.

يحتل Alien Worlds Trilium حاليًا المرتبة #1090 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.16M، مع عرض متداول قدره 6.79B TLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TLM بين $ 0.0014075 (أدنى) و$ 0.0015996 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.91971723، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00093560244009792.

على المدى القصير، تحرك TLM بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-4.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.02K.

معلومات سوق Alien Worlds Trilium (TLM)

التصنيف No.1090 القيمة السوقية $ 10.16M$ 10.16M $ 10.16M الحجم (24 ساعة) $ 75.02K$ 75.02K $ 75.02K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 14.98M$ 14.98M $ 14.98M إمداد دورة التداول 6.79B 6.79B 6.79B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004 معدل التداول 67.85% تاريخ الإصدار 2021-04-06 00:00:00 البلوكتشين العام NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Alien Worlds Trilium هي $ 10.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.02K. العرض المتداول لـ TLM يبلغ 6.79B، مع إجمالي عرض 7016233886.9004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.98M.