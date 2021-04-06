سعر Alien Worlds Trilium (TLM)
السعر المباشر لمشروع Alien Worlds Trilium (TLM) اليوم هو $ 0.0014978، مع تغير بنسبة 5.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TLM الحالي إلى USD هو $ 0.0014978 لكل TLM.
يحتل Alien Worlds Trilium حاليًا المرتبة #1090 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.16M، مع عرض متداول قدره 6.79B TLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TLM بين $ 0.0014075 (أدنى) و$ 0.0015996 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.91971723، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00093560244009792.
على المدى القصير، تحرك TLM بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-4.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.02K.
No.1090
67.85%
2021-04-06 00:00:00
NONE
القيمة السوقية الحالية لـ Alien Worlds Trilium هي $ 10.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.02K. العرض المتداول لـ TLM يبلغ 6.79B، مع إجمالي عرض 7016233886.9004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.98M.
+0.16%
-5.16%
-4.78%
-4.78%
تتبع تغيرات أسعار Alien Worlds Trilium لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000081568
|-5.16%
|30 يوم
|$ +0.0001712
|+12.90%
|60 يوم
|$ +0.0005735
|+62.04%
|90 يوم
|$ -0.0002672
|-15.14%
سجل اليوم TLM تغيرًا $ -0.000081568 (-5.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0001712 (+12.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TLM تغييرًا في $ +0.0005735 (+62.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0002672 (-15.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Alien Worlds Trilium الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق TLM: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
TLM_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات عند مستوى يبعد 0.7% عن الجزء السفلي من النطاق المركزي البالغ 0.001586. يقع السعر بين نقطة التمركز S1 عند 0.001573 والنطاق المركزي. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تبقى مؤشرات الاتجاه طويلة الأجل في وضع حيادي متذبذب. وفقًا لتحليل الهيكل الزمني، يواجه السعر ضغطًا داخل المنطقة المحورية. تشير مؤشرات MACD إلى ظهور نمط التقاطع الصعودي، مع بدء اتساع الفارق بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فهو يقبع ضمن المنطقة الحيادية، فيما يُظهر توزيع الزخم سمات تعافي قصير الأجل. كما تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة علامات محدودة على التوافق المؤقت. وتظل معدلات التقلبات منخفضة، بينما يشهد نطاق بولينجر حالة انغلاق تحدّ من فرص حدوث اختراق فوري. يتجمع زخم الشراء بشكل رئيسي ضمن الإطار الزمني القصير، في حين لا تُظهر الضغوط البيعية أي مؤشرات واضحة على التضخم. تبلغ مقاومة المستوى R1 العلوية 0.001599، وهي تبعد بنسبة 1.1% عن السعر الحالي، وتمثل هدفًا رئيسيًا قريبًا للتجارب المستقبلية. أما النطاق المركزي عند 0.001586 فيبعد بنسبة 0.3% عن السعر الحالي، ويُعد كسر هذا المستوى بمثابة فتح لمساحة صاعدة جديدة. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم المستوى S1 عند 0.001573، وهو يبعد بنسبة 0.5% عن السعر الحالي، بينما يمثل المستوى S2 الحاسم عند 0.001560، والذي يبعد بنسبة 1.3% عن السعر الحالي، مما يوفر مساحةً للتصحيح الهبوطي. تتميز الأسعار القريبة بكثافة عالية، مع وضوح واضح لحدود نطاق التداول.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alien Worlds Trilium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alien Worlds Trilium، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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