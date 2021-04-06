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سعر Alien Worlds Trilium المباشر اليوم هو 0.0014978 USD. القيمة السوقية لـ TLM هي 10,163,001.3835575129978 USD. تابع تحديثات أسعار TLM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Alien Worlds Trilium المباشر اليوم هو 0.0014978 USD. القيمة السوقية لـ TLM هي 10,163,001.3835575129978 USD. تابع تحديثات أسعار TLM إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

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سعر Alien Worlds Trilium (TLM)

السعر المباشر لـ 1 TLM إلى USD:

$0.0014992
$0.0014992$0.0014992
-5.16%1D
USD
مخطط أسعار Alien Worlds Trilium (TLM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:21:13 (UTC+8)

سعر Alien Worlds Trilium اليوم

السعر المباشر لمشروع Alien Worlds Trilium (TLM) اليوم هو $ 0.0014978، مع تغير بنسبة 5.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TLM الحالي إلى USD هو $ 0.0014978 لكل TLM.

يحتل Alien Worlds Trilium حاليًا المرتبة #1090 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 10.16M، مع عرض متداول قدره 6.79B TLM. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TLM بين $ 0.0014075 (أدنى) و$ 0.0015996 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.91971723، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00093560244009792.

على المدى القصير، تحرك TLM بمقدار +0.16% خلال الساعة الماضية و-4.78% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 75.02K.

معلومات سوق Alien Worlds Trilium (TLM)

No.1090

$ 10.16M
$ 10.16M$ 10.16M

$ 75.02K
$ 75.02K$ 75.02K

$ 14.98M
$ 14.98M$ 14.98M

6.79B
6.79B 6.79B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

7,016,233,886.9004
7,016,233,886.9004 7,016,233,886.9004

67.85%

2021-04-06 00:00:00

NONE

القيمة السوقية الحالية لـ Alien Worlds Trilium هي $ 10.16M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 75.02K. العرض المتداول لـ TLM يبلغ 6.79B، مع إجمالي عرض 7016233886.9004. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 14.98M.

سجل سعر Alien Worlds Trilium بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.0014075
$ 0.0014075$ 0.0014075
24 ساعة منخفض
$ 0.0015996
$ 0.0015996$ 0.0015996
24 ساعة مرتفع

$ 0.0014075
$ 0.0014075$ 0.0014075

$ 0.0015996
$ 0.0015996$ 0.0015996

$ 0.91971723
$ 0.91971723$ 0.91971723

$ 0.00093560244009792
$ 0.00093560244009792$ 0.00093560244009792

+0.16%

-5.16%

-4.78%

-4.78%

سجل سعر Alien Worlds Trilium (TLM) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Alien Worlds Trilium لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.000081568-5.16%
30 يوم$ +0.0001712+12.90%
60 يوم$ +0.0005735+62.04%
90 يوم$ -0.0002672-15.14%
تغير سعر Alien Worlds Trilium اليوم

سجل اليوم TLM تغيرًا $ -0.000081568 (-5.16%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alien Worlds Trilium لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.0001712 (+12.90%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alien Worlds Trilium لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد TLM تغييرًا في $ +0.0005735 (+62.04%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alien Worlds Trilium لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.0002672 (-15.14%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Alien Worlds Trilium

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Alien Worlds Trilium الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Alien Worlds Trilium اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق TLM: صعودية، صعودية بنسبة 60% | هبوطية بنسبة 40%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.

TLM_USDT يتحرك خلال فترة الـ4 ساعات عند مستوى يبعد 0.7% عن الجزء السفلي من النطاق المركزي البالغ 0.001586. يقع السعر بين نقطة التمركز S1 عند 0.001573 والنطاق المركزي. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة الأجل ترتيبًا يشير إلى إشارة شراء، بينما تبقى مؤشرات الاتجاه طويلة الأجل في وضع حيادي متذبذب. وفقًا لتحليل الهيكل الزمني، يواجه السعر ضغطًا داخل المنطقة المحورية. تشير مؤشرات MACD إلى ظهور نمط التقاطع الصعودي، مع بدء اتساع الفارق بين الخطين السريع والبطيء. أما مؤشر RSI فهو يقبع ضمن المنطقة الحيادية، فيما يُظهر توزيع الزخم سمات تعافي قصير الأجل. كما تُظهر المؤشرات السريعة والبطيئة علامات محدودة على التوافق المؤقت. وتظل معدلات التقلبات منخفضة، بينما يشهد نطاق بولينجر حالة انغلاق تحدّ من فرص حدوث اختراق فوري. يتجمع زخم الشراء بشكل رئيسي ضمن الإطار الزمني القصير، في حين لا تُظهر الضغوط البيعية أي مؤشرات واضحة على التضخم. تبلغ مقاومة المستوى R1 العلوية 0.001599، وهي تبعد بنسبة 1.1% عن السعر الحالي، وتمثل هدفًا رئيسيًا قريبًا للتجارب المستقبلية. أما النطاق المركزي عند 0.001586 فيبعد بنسبة 0.3% عن السعر الحالي، ويُعد كسر هذا المستوى بمثابة فتح لمساحة صاعدة جديدة. وعلى الجانب الآخر، يقع دعم المستوى S1 عند 0.001573، وهو يبعد بنسبة 0.5% عن السعر الحالي، بينما يمثل المستوى S2 الحاسم عند 0.001560، والذي يبعد بنسبة 1.3% عن السعر الحالي، مما يوفر مساحةً للتصحيح الهبوطي. تتميز الأسعار القريبة بكثافة عالية، مع وضوح واضح لحدود نطاق التداول.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Alien Worlds Trilium؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار TLM:

1. اعتماد الألعاب - نمو عدد اللاعبين ومستوى تفاعلهم في ميتافيرس Alien Worlds
2. الطلب على خاصية الإيداع (الستاكنغ) - استخدام TLM في حوكمة الكواكب وأدوات التعدين
3. سوق NFT - تؤثر قيم الأراضي والأدوات في فائدة TLM
4. عرض الرموز المميزة - مكافآت التعدين وآليات الإيداع (الستاكنغ)
5. معنويات السوق - اتجاهات العملات المشفرة والرموز الخاصة بالألعاب بشكل عام
6. الشراكات - التعاونات التي توسع نطاق النظام البيئي
7. تحديثات المنصة - الميزات الجديدة وتحسينات طريقة اللعب

لماذا يريد الناس معرفة سعر Alien Worlds Trilium اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر TLM اليوم لأنه رمز تداول نشط يستخدم في لعبة Alien Worlds، وهي لعبة NFT شهيرة قائمة على البلوك تشين. يحتاج اللاعبون إلى TLM للمشاركة في ألعابهم، وتعدين الموارد، والرهان من أجل الحوكمة. يساعدهم تتبع الأسعار على تحسين مكافآت التعدين، واتخاذ قرارات التداول، وتحديد توقيت استراتيجيات اللعب.

توقعات أسعار Alien Worlds Trilium

Alien Worlds Trilium (TLM) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف TLM في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرAlien Worlds Trilium (TLM) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Alien Worlds Trilium نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Alien Worlds Trilium الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار TLM للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Alien Worlds Trilium.

كيفية شراء واستثمار Alien Worlds Trilium في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Alien Worlds Trilium؟ شراء TLM سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Alien Worlds Trilium. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Alien Worlds Trilium (TLM).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Alien Worlds Trilium فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Alien Worlds Trilium (TLM)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Alien Worlds Trilium

يسمح لك امتلاك Alien Worlds Trilium بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Alien Worlds Trilium ( TLM )

Alien Worlds is an NFT DeFi metaverse that simulates economic competition and collaboration between players. This is achieved by incentivizing players to compete for Trilium (TLM), which is required to control competing Decentralized Autonomous Organizations (“Planet DAOs”) and to gain access to additional gameplay.

Alien Worlds Trilium المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alien Worlds Trilium، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Alien Worlds Trilium الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Binance LaunchpoolBNB Chain EcosystemCard Games

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alien Worlds Trilium

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 22:21:13 (UTC+8)

تحديثات Alien Worlds Trilium (TLM) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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TLM USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع TLM باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود TLM USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Alien Worlds Trilium (TLM) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Alien Worlds Trilium المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTTLM
$0.0014953
$0.0014953$0.0014953
-5.42%
48.98M (USDT)
/USDCTLM
$0.0014927
$0.0014927$0.0014927
-5.53%
33.94M (USDT)

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1 TLM = 0.0014978 USD