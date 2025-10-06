سعر Xeleb Protocol المباشر اليوم هو 0.0325 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XCX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XCX بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Xeleb Protocol المباشر اليوم هو 0.0325 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي XCX إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر XCX بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Xeleb Protocol

Xeleb Protocol السعر(XCX)

السعر المباشر لـ 1 XCX إلى USD:

$0.0325
$0.0325$0.0325
-8.08%1D
USD
مخطط أسعار Xeleb Protocol (XCX) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 15:09:07 (UTC+8)

معلومات سعر Xeleb Protocol (XCX) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.03148
$ 0.03148$ 0.03148
24 ساعة منخفض
$ 0.0384
$ 0.0384$ 0.0384
24 ساعة مرتفع

$ 0.03148
$ 0.03148$ 0.03148

$ 0.0384
$ 0.0384$ 0.0384

$ 0.09145411179261065
$ 0.09145411179261065$ 0.09145411179261065

$ 0.029927374357583258
$ 0.029927374357583258$ 0.029927374357583258

-0.43%

-8.08%

-15.74%

-15.74%

سعر Xeleb Protocol (XCX) في الوقت الحقيقي هو $ 0.0325. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول XCX بين أدنى سعر $ 0.03148 وأعلى سعر $ 0.0384، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـXCX على الإطلاق هو $ 0.09145411179261065، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.029927374357583258.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير XCX -0.43% على مدار الساعة الماضية، -8.08% على مدار 24 ساعة، و -15.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Xeleb Protocol (XCX)

No.1563

$ 3.52M
$ 3.52M$ 3.52M

$ 272.62K
$ 272.62K$ 272.62K

$ 32.50M
$ 32.50M$ 32.50M

108.30M
108.30M 108.30M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,905,492.8507012
999,905,492.8507012 999,905,492.8507012

10.83%

BSC

القيمة السوقية الحالية لـ Xeleb Protocol هي $ 3.52M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 272.62K. العرض المتداول لـ XCX يبلغ 108.30M، مع إجمالي عرض 999905492.8507012. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 32.50M.

سجل سعر Xeleb Protocol (XCX) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Xeleb Protocol لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0028568-8.08%
30 يوم$ -0.0334-50.69%
60 يوم$ -0.0069-17.52%
90 يوم$ +0.0125+62.50%
تغير سعر Xeleb Protocol اليوم

سجل اليوم XCX تغيرًا $ -0.0028568 (-8.08%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Xeleb Protocol لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.0334 (-50.69%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Xeleb Protocol لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد XCX تغييرًا في $ -0.0069 (-17.52%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Xeleb Protocol لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +0.0125 (+62.50%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Xeleb Protocol (XCX)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Xeleb Protocol.

ما هو Xeleb Protocol ( XCX )

مركز Xeleb - مركز مؤثري وكلاء الذكاء الاصطناعي، حيث يُقدّم الذكاء الاصطناعي فائدة حقيقية. Xeleb منصة من الجيل التالي تُمكّن الأفراد والشركات من إنشاء وكلاء ذكاء اصطناعي وامتلاكهم وتحقيق الربح منهم من خلال تطبيقات واقعية. من خلال الجمع بين الذكاء الاصطناعي وWeb3، تُمكّن Xeleb ملكية الوكلاء المُرمزة، والتفاعلات القائمة على الخدمات، والنمو الذي يقوده المجتمع. مهمتنا هي سد الفجوة بين ابتكار الذكاء الاصطناعي واقتصاد المبدعين، وتحويل المستخدمين العاديين إلى بناة ومستفيدين من القيمة المُدعّمة بالذكاء الاصطناعي.

متوفر Xeleb Protocol على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Xeleb Protocol الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين XCXلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Xeleb Protocol على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Xeleb Protocol سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Xeleb Protocol (USD)

كم ستكون قيمة Xeleb Protocol (XCX) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Xeleb Protocol (XCX) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Xeleb Protocol.

تحقق الآن من توقعات سعر Xeleb Protocol!

توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Xeleb Protocol (XCX) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس XCX والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Xeleb Protocol ( XCX )

هل تبحث عن كيفية شراء Xeleb Protocol؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Xeleb Protocol على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة XCX إلى العملات المحلية

1 Xeleb Protocol (XCX) إلى VND
855.2375
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى AUD
A$0.049075
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى GBP
0.024375
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى EUR
0.027625
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى USD
$0.0325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MYR
RM0.136175
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TRY
1.363375
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى JPY
¥4.94
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ARS
ARS$47.864375
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى RUB
2.575625
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى INR
2.8691
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى IDR
Rp541.66645
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى PHP
1.90905
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى EGP
￡E.1.539525
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BRL
R$0.173875
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى CAD
C$0.045175
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BDT
3.97865
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى NGN
47.307
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى COP
$125.4825
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ZAR
R.0.55705
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى UAH
1.368575
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TZS
T.Sh.80.049125
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى VES
Bs7.0525
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى CLP
$30.5825
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى PKR
Rs9.2144
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى KZT
17.342325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى THB
฿1.0491
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TWD
NT$0.993525
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى AED
د.إ0.119275
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى CHF
Fr0.025675
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى HKD
HK$0.252525
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى AMD
֏12.45205
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MAD
.د.م0.299975
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MXN
$0.5993
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SAR
ريال0.121875
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ETB
Br4.929275
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى KES
KSh4.198675
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى JOD
د.أ0.0230425
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى PLN
0.117975
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى RON
лв0.142025
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SEK
kr0.30485
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BGN
лв0.0546
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى HUF
Ft10.8511
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى CZK
0.67925
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى KWD
د.ك0.009945
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ILS
0.105625
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BOB
Bs0.224575
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى AZN
0.05525
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TJS
SM0.3003
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى GEL
0.0884
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى AOA
Kz29.626025
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BHD
.د.ب0.01222
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BMD
$0.0325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى DKK
kr0.20865
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى HNL
L0.85605
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MUR
1.479075
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى NAD
$0.561275
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى NOK
kr0.32435
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى NZD
$0.0559
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى PAB
B/.0.0325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى PGK
K0.136825
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى QAR
ر.ق0.1183
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى RSD
дин.3.27665
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى UZS
soʻm391.566175
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ALL
L2.699775
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ANG
ƒ0.058175
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى AWG
ƒ0.0585
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BBD
$0.065
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BAM
KM0.054275
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BIF
Fr95.8425
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BND
$0.041925
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BSD
$0.0325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى JMD
$5.2156
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى KHR
131.048125
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى KMF
Fr13.6825
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى LAK
706.521725
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى LKR
රු9.899175
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MDL
L0.5525
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MGA
Ar145.0891
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MOP
P0.260325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MVR
0.49725
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MWK
MK56.423575
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى MZN
MT2.07675
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى NPR
रु4.59225
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى PYG
230.49
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى RWF
Fr47.2225
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SBD
$0.26715
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SCR
0.4511
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SRD
$1.28505
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SVC
$0.284375
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى SZL
L0.561275
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TMT
m0.11375
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TND
د.ت0.09542
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى TTD
$0.220675
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى UGX
Sh113.23
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى XAF
Fr18.33
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى XCD
$0.08775
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى XOF
Fr18.33
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى XPF
Fr3.315
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BWP
P0.462475
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى BZD
$0.065325
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى CVE
$3.076775
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى DJF
Fr5.785
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى DOP
$2.08195
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى DZD
د.ج4.22175
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى FJD
$0.073125
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى GNF
Fr282.5875
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى GTQ
Q0.24895
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى GYD
$6.80615
1 Xeleb Protocol (XCX) إلى ISK
kr3.9975

Xeleb Protocol المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Xeleb Protocol، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Xeleb Protocol الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Xeleb Protocol

كم يساوي Xeleb Protocol (XCX) اليوم؟
سعر XCX المباشر في USD هو USD 0.0325، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر XCX إلى USD الحالي؟
سعر XCX إلى USD الحالي هو $ 0.0325. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Xeleb Protocol ؟
القيمة السوقية لعملة XCX هي $ 3.52M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن XCX؟
العرض المتداول لتوكن XCX هو 108.30M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ XCX؟
حقق XCX سعرًا قياسيًا قدره 0.09145411179261065 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ XCX؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.029927374357583258 XCX.
ما هو حجم تداول XCX؟
حجم تداول XCX المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 272.62K USD.
هل سترتفع XCX هذا العام؟
قد يرتفع XCX هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر XCX لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Xeleb Protocol (XCX) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

