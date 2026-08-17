سعر SHIBAINU (SHIB)
السعر المباشر لمشروع SHIBAINU (SHIB) اليوم هو $ 0.000004486، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIB الحالي إلى USD هو $ 0.000004486 لكل SHIB.
يحتل SHIBAINU حاليًا المرتبة #28 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.64B، مع عرض متداول قدره 589.24T SHIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIB بين $ 0.000004378 (أدنى) و$ 0.000004508 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00008845081426719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000000008164606.
على المدى القصير، تحرك SHIB بمقدار +1.08% خلال الساعة الماضية و-3.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 560.97K.
No.28
99.94%
0.13%
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ SHIBAINU هي $ 2.64B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 560.97K. العرض المتداول لـ SHIB يبلغ 589.24T، مع إجمالي عرض 589499846110164.07259757. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.64B.
+1.08%
-0.24%
-3.64%
-3.64%
تتبع تغيرات أسعار SHIBAINU لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00000001079
|-0.24%
|30 يوم
|$ +0.000000331
|+7.96%
|60 يوم
|$ -0.000000168
|-3.61%
|90 يوم
|$ -0.000001224
|-21.44%
سجل اليوم SHIB تغيرًا $ -0.00000001079 (-0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000000331 (+7.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SHIB تغييرًا في $ -0.000000168 (-3.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000001224 (-21.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SHIBAINU الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق SHIB: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|حيادي
|K ≈ D (±1%)
|لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
|نقطة الارتكاز
|S1 ≤ السعر < نقطة الارتكاز
|بين S1-نقطة ارتكاز
|نقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|مجموعة MA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|3-4 شراء
|40‑60% حيادي
|تراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
SHIB_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق نقطة التمركز S1 عند مستوى 4.550E-6. السعر يقبع ضمن نطاق تحت المستوى المركزي عند 4.584E-6. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأسيّة هيكلًا تصاعديًا، بينما يتشكل شكل تقاطع ذهبي على مؤشر MACD. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، فيما تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى تشتت الزخم. وتبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق ضيق من التقلبات. يقع الدعم القريب عند نقطة التمركز S1 عند مستوى 4.550E-6، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.003E-6. أما المقاومة الأولى فتقع عند المستوى المركزي 4.584E-6، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 0.031E-6. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى المقاومة R1 عند 4.605E-6 مرجعًا بعيد المدى. وعلى الجانب الآخر، يُقدَّم دعم S2 عند مستوى 4.529E-6 كمرجع ثانوي. يشهد السوق تنافسًا حادًا بين المشترين والبائعين في منطقة التمركز الكثيفة، حيث لم يتمكن السعر بعد من اختراق الحد العلوي للمستوى المركزي.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SHIBAINU نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SHIBAINU، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
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|02-04 11:04:00
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|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
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مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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