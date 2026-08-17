سعر SHIBAINU اليوم

السعر المباشر لمشروع SHIBAINU (SHIB) اليوم هو $ 0.000004486، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIB الحالي إلى USD هو $ 0.000004486 لكل SHIB.

يحتل SHIBAINU حاليًا المرتبة #28 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.64B، مع عرض متداول قدره 589.24T SHIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIB بين $ 0.000004378 (أدنى) و$ 0.000004508 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00008845081426719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000000008164606.

على المدى القصير، تحرك SHIB بمقدار +1.08% خلال الساعة الماضية و-3.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 560.97K.

معلومات سوق SHIBAINU (SHIB)

التصنيف No.28 القيمة السوقية $ 2.64B$ 2.64B $ 2.64B الحجم (24 ساعة) $ 560.97K$ 560.97K $ 560.97K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.64B$ 2.64B $ 2.64B إمداد دورة التداول 589.24T 589.24T 589.24T الحد الأقصى للعرض 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 589,552,695,333,683 إجمالي العرض 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757 معدل التداول 99.94% الحصة السوقية 0.13% البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SHIBAINU هي $ 2.64B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 560.97K. العرض المتداول لـ SHIB يبلغ 589.24T، مع إجمالي عرض 589499846110164.07259757. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.64B.