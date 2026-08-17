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سعر SHIBAINU المباشر اليوم هو 0.000004486 USD. القيمة السوقية لـ SHIB هي 2,643,344,970.84934071042812158 USD. تابع تحديثات أسعار SHIB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر SHIBAINU المباشر اليوم هو 0.000004486 USD. القيمة السوقية لـ SHIB هي 2,643,344,970.84934071042812158 USD. تابع تحديثات أسعار SHIB إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن SHIB

معلومات سعر SHIB

ما هو SHIB

الوثيقة البيضاء لـ SHIB

الموقع الرسمي لـ SHIB

اقتصاد توكن SHIB

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سعر SHIBAINU (SHIB)

السعر المباشر لـ 1 SHIB إلى USD:

$0.000004486
$0.000004486$0.000004486
-0.24%1D
USD
مخطط أسعار SHIBAINU (SHIB) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:33:44 (UTC+8)

سعر SHIBAINU اليوم

السعر المباشر لمشروع SHIBAINU (SHIB) اليوم هو $ 0.000004486، مع تغير بنسبة 0.24% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SHIB الحالي إلى USD هو $ 0.000004486 لكل SHIB.

يحتل SHIBAINU حاليًا المرتبة #28 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2.64B، مع عرض متداول قدره 589.24T SHIB. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SHIB بين $ 0.000004378 (أدنى) و$ 0.000004508 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00008845081426719، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00000000008164606.

على المدى القصير، تحرك SHIB بمقدار +1.08% خلال الساعة الماضية و-3.64% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 560.97K.

معلومات سوق SHIBAINU (SHIB)

No.28

$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B

$ 560.97K
$ 560.97K$ 560.97K

$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B

589.24T
589.24T 589.24T

589,552,695,333,683
589,552,695,333,683 589,552,695,333,683

589,499,846,110,164.07259757
589,499,846,110,164.07259757 589,499,846,110,164.07259757

99.94%

0.13%

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ SHIBAINU هي $ 2.64B، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 560.97K. العرض المتداول لـ SHIB يبلغ 589.24T، مع إجمالي عرض 589499846110164.07259757. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.64B.

سجل سعر SHIBAINU بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.000004378
$ 0.000004378$ 0.000004378
24 ساعة منخفض
$ 0.000004508
$ 0.000004508$ 0.000004508
24 ساعة مرتفع

$ 0.000004378
$ 0.000004378$ 0.000004378

$ 0.000004508
$ 0.000004508$ 0.000004508

$ 0.00008845081426719
$ 0.00008845081426719$ 0.00008845081426719

$ 0.00000000008164606
$ 0.00000000008164606$ 0.00000000008164606

+1.08%

-0.24%

-3.64%

-3.64%

سجل سعر SHIBAINU (SHIB) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار SHIBAINU لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00000001079-0.24%
30 يوم$ +0.000000331+7.96%
60 يوم$ -0.000000168-3.61%
90 يوم$ -0.000001224-21.44%
تغير سعر SHIBAINU اليوم

سجل اليوم SHIB تغيرًا $ -0.00000001079 (-0.24%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر SHIBAINU لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000000331 (+7.96%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر SHIBAINU لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد SHIB تغييرًا في $ -0.000000168 (-3.61%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر SHIBAINU لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000001224 (-21.44%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة SHIBAINU (SHIB)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار SHIBAINU.

تحليل SHIBAINU

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار SHIBAINU الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق SHIBAINU اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق SHIB: صعودية، صعودية بنسبة 55% | هبوطية بنسبة 45%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJحياديK ≈ D (±1%)لا توجد توجهات واضحة على المدى القريب، فلننتظر ونرى.
نقطة الارتكازS1 ≤ السعر < نقطة الارتكازبين S1-نقطة ارتكازنقطة الارتكاز المركزية الأيسر مباشرة، في وضع منخفض إلى حد ما.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
مجموعة MA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA3-4 شراء40‑60% حياديتراوحت MA بين الاتجاه الصعودي والهبوطي، والاتجاه غير واضح.

SHIB_USDT يتحرك في إطار زمني 4 ساعات فوق نقطة التمركز S1 عند مستوى 4.550E-6. السعر يقبع ضمن نطاق تحت المستوى المركزي عند 4.584E-6. تظهر مجموعة المتوسطات المتحركة والمؤشرات الأسيّة هيكلًا تصاعديًا، بينما يتشكل شكل تقاطع ذهبي على مؤشر MACD. يقع مؤشر RSI في المنطقة المحايدة، فيما تشير خطوط المؤشرات السريعة والبطيئة إلى تشتت الزخم. وتبقى معدلات التذبذب ضمن نطاق ضيق من التقلبات. يقع الدعم القريب عند نقطة التمركز S1 عند مستوى 4.550E-6، وهو يبعد عن السعر الحالي بنحو 0.003E-6. أما المقاومة الأولى فتقع عند المستوى المركزي 4.584E-6، وتبعد عن السعر الحالي بحوالي 0.031E-6. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى المقاومة R1 عند 4.605E-6 مرجعًا بعيد المدى. وعلى الجانب الآخر، يُقدَّم دعم S2 عند مستوى 4.529E-6 كمرجع ثانوي. يشهد السوق تنافسًا حادًا بين المشترين والبائعين في منطقة التمركز الكثيفة، حيث لم يتمكن السعر بعد من اختراق الحد العلوي للمستوى المركزي.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار SHIBAINU؟

تتأثر أسعار عملة شيب (SHIB) بعدة عوامل رئيسية:

1. معنويات السوق والضجة على وسائل التواصل الاجتماعي
2. معاملات الحيتان وتحركات أصحاب الحصص الكبيرة
3. آليات حرق الرموز التي تُقلّل من المعروض
4. اعتماد العملة من قبل التجار ومنصات الدفع
5. الاتجاهات العامة لسوق العملات المشفرة وارتباطها ببيتكوين
6. تحديثات التطوير وتوسّع النظام البيئي
7. إدراج العملة في البورصات وحجم التداول
8. الأخبار المتعلقة باللوائح التنظيمية التي تؤثر على العملات الميمية
9. مستوى التفاعل داخل المجتمع وعدد حاملي العملة
10. عمليات المضاربة واهتمام المستثمرين الأفراد

لماذا يريد الناس معرفة سعر SHIBAINU اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر عملة SHIB اليوم لأنهم يتداولون بنشاط هذه العملة الميمية المتقلبة لتحقيق أرباح محتملة. وباعتبارها من العملات المشفرة الشهيرة، تشهد عملة SHIB تقلبات سريعة في الأسعار تخلق فرصًا للتداول على المدى القصير. يتابع المستثمرون أسعارها اليومية لاتخاذ قرارات الشراء والبيع، وإدارة المخاطر، والاستفادة من تحركات السوق في هذا الأصل التجريبي.

توقعات أسعار SHIBAINU

SHIBAINU (SHIB) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف SHIB في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرSHIBAINU (SHIB) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر SHIBAINU نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر SHIBAINU الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار SHIB للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار SHIBAINU.

كيفية شراء واستثمار SHIBAINU في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع SHIBAINU؟ شراء SHIB سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء SHIBAINU. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء SHIBAINU (SHIB).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة SHIBAINU فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء SHIBAINU (SHIB)

ماذا يمكنك أن تفعل مع SHIBAINU

يسمح لك امتلاك SHIBAINU بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو SHIBAINU ( SHIB )

Shib is an experiment in decentralized spontaneous community building. After our initial launch a leaders group was formed by prominent members of the telegram community. This group's purpose is to allocate skills within the community to appropriate roles in Shibs development and collectively agree on decisions for Shibs future. Anyone who has skills or time they can contribute to Shib will be invited to help develop and advance Shib. This group has so far been responsible for logo creation, social media presence, marketing and website development. Shibs community is the beating heart of this project and will continue to evolve and expand.

SHIBAINU المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ SHIBAINU، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب SHIBAINU الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Base EcosystemBase MemeBase Native

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول SHIBAINU

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 21:33:44 (UTC+8)

تحديثات SHIBAINU (SHIB) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

اكتشف المزيد عن SHIBAINU

SHIB USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع SHIB باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود SHIB USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق SHIBAINU (SHIB) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر SHIBAINU المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTSHIB
$0.000004473
$0.000004473$0.000004473
-0.45%
124.89B (USDT)
/USDCSHIB
$0.000004463
$0.000004463$0.000004463
-0.62%
5.65B (USDT)

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1 SHIB = 0.000004486 USD