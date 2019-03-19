سعر Celer Network (CELR)
السعر المباشر لمشروع Celer Network (CELR) اليوم هو $ 0.002056، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELR الحالي إلى USD هو $ 0.002056 لكل CELR.
يحتل Celer Network حاليًا المرتبة #768 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.04M، مع عرض متداول قدره 7.80B CELR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELR بين $ 0.002033 (أدنى) و$ 0.002093 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19869033851597، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00101410762651.
على المدى القصير، تحرك CELR بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+5.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.32K.
No.768
78.03%
2019-03-19 00:00:00
ETH
القيمة السوقية الحالية لـ Celer Network هي $ 16.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.32K. العرض المتداول لـ CELR يبلغ 7.80B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.56M.
-0.05%
+0.93%
+5.38%
+5.38%
تتبع تغيرات أسعار Celer Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00001895
|+0.93%
|30 يوم
|$ +0.000386
|+23.11%
|60 يوم
|$ -0.000084
|-3.93%
|90 يوم
|$ -0.000451
|-17.99%
سجل اليوم CELR تغيرًا $ +0.00001895 (+0.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000386 (+23.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CELR تغييرًا في $ -0.000084 (-3.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000451 (-17.99%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
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يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Celer Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق CELR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الميت
|K < D
|انخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
|نقطة الارتكاز
|نقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1
|بين نقطة ارتكاز-R1
|مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|MACD
|التقاطع الميت
|DIF < DEA
|ظهور زخم هبوطي.
|مجموعة MA
|1-2 شراء
|20‑40% بيع
|أغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
|BOLL (20,2)
|وسط < السعر ≤ علوي
|بين النطاق الأوسط والنطاق العلوي
|قوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
|مجموعة EMA
|0 شراء
|0‑20% بيع
|اتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
CELR_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.002056. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.002045، ويقترب بشكل وثيق من مستوى المقاومة R1 عند 0.002058. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات الأسيّة طويلة المدى تتذبذب بالقرب من خط الصفر. يقبع هيكل السوق في الجزء العلوي من نظام المحور، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا عند النقاط الحرجة. سجل مؤشر MACD نموذج تقاطع هبوطي، مما يشير إلى ميل الزخم القصير الأمد نحو الجانب الهابط. يقع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، دون ظهور أي حالة شراء أو بيع مفرطة. كما تظهر تباينات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مع تقارب معدل التقلبات قصيرة المدى. تعكس قيم KDJ وStochRSI انخفاضًا في حجم التداول الحالي، وتوزعًا متفرقًا للزخم. أما نطاق بولينجر فتقلص بشكل ملحوظ، مع تحرك السعر حول الخط الأوسط، مما يعكس طبيعة التراكم قبل حدوث تغيير محتمل في الاتجاه. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.002058، على بعد أقل من 0.1% من السعر الحالي. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند مستوى S1 عند 0.002029، وهو يبعد حوالي 1.3% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S2 عند 0.002016 نقطة مرجعية بعيدة تشكّل اختبارًا لحدود الانخفاض المحتملة. أما مستوى R2 عند 0.002074 فهو يمثّل هدفًا امتداديًا بعد كسر المستوى الصعودي، ويبعد حوالي 0.9% عن السعر الحالي. يقبع السعر حاليًا بين مستويي R1 والنقطة المركزية، مما يحدّ من نطاق الحركة ويضيّق الخيارات الفورية بشأن الاتجاه القادم.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Celer Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Celer Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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