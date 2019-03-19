سعر Celer Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Celer Network (CELR) اليوم هو $ 0.002056، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELR الحالي إلى USD هو $ 0.002056 لكل CELR.

يحتل Celer Network حاليًا المرتبة #768 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.04M، مع عرض متداول قدره 7.80B CELR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELR بين $ 0.002033 (أدنى) و$ 0.002093 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19869033851597، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00101410762651.

على المدى القصير، تحرك CELR بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+5.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.32K.

معلومات سوق Celer Network (CELR)

التصنيف No.768 القيمة السوقية $ 16.04M$ 16.04M $ 16.04M الحجم (24 ساعة) $ 55.32K$ 55.32K $ 55.32K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 20.56M$ 20.56M $ 20.56M إمداد دورة التداول 7.80B 7.80B 7.80B الحد الأقصى للعرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 إجمالي العرض 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 معدل التداول 78.03% تاريخ الإصدار 2019-03-19 00:00:00 سعر الإصدار $ 0.0067$ 0.0067 $ 0.0067 البلوكتشين العام ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Celer Network هي $ 16.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.32K. العرض المتداول لـ CELR يبلغ 7.80B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.56M.