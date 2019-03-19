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سعر Celer Network المباشر اليوم هو 0.002056 USD. القيمة السوقية لـ CELR هي 16,043,839.9639739072 USD. تابع تحديثات أسعار CELR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Celer Network المباشر اليوم هو 0.002056 USD. القيمة السوقية لـ CELR هي 16,043,839.9639739072 USD. تابع تحديثات أسعار CELR إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن CELR

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ما هو CELR

الوثيقة البيضاء لـ CELR

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سعر Celer Network (CELR)

السعر المباشر لـ 1 CELR إلى USD:

$0.002057
$0.002057$0.002057
+0.93%1D
USD
مخطط أسعار Celer Network (CELR) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:25 (UTC+8)

سعر Celer Network اليوم

السعر المباشر لمشروع Celer Network (CELR) اليوم هو $ 0.002056، مع تغير بنسبة 0.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CELR الحالي إلى USD هو $ 0.002056 لكل CELR.

يحتل Celer Network حاليًا المرتبة #768 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 16.04M، مع عرض متداول قدره 7.80B CELR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CELR بين $ 0.002033 (أدنى) و$ 0.002093 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.19869033851597، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00101410762651.

على المدى القصير، تحرك CELR بمقدار -0.05% خلال الساعة الماضية و+5.38% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 55.32K.

معلومات سوق Celer Network (CELR)

No.768

$ 16.04M
$ 16.04M$ 16.04M

$ 55.32K
$ 55.32K$ 55.32K

$ 20.56M
$ 20.56M$ 20.56M

7.80B
7.80B 7.80B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

78.03%

2019-03-19 00:00:00

$ 0.0067
$ 0.0067$ 0.0067

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Celer Network هي $ 16.04M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 55.32K. العرض المتداول لـ CELR يبلغ 7.80B، مع إجمالي عرض 10000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 20.56M.

سجل سعر Celer Network بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.002033
$ 0.002033$ 0.002033
24 ساعة منخفض
$ 0.002093
$ 0.002093$ 0.002093
24 ساعة مرتفع

$ 0.002033
$ 0.002033$ 0.002033

$ 0.002093
$ 0.002093$ 0.002093

$ 0.19869033851597
$ 0.19869033851597$ 0.19869033851597

$ 0.00101410762651
$ 0.00101410762651$ 0.00101410762651

-0.05%

+0.93%

+5.38%

+5.38%

سجل سعر Celer Network (CELR) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Celer Network لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +0.00001895+0.93%
30 يوم$ +0.000386+23.11%
60 يوم$ -0.000084-3.93%
90 يوم$ -0.000451-17.99%
تغير سعر Celer Network اليوم

سجل اليوم CELR تغيرًا $ +0.00001895 (+0.93%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Celer Network لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ +0.000386 (+23.11%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Celer Network لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد CELR تغييرًا في $ -0.000084 (-3.93%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Celer Network لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.000451 (-17.99%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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تحليل Celer Network

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Celer Network الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Celer Network اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق CELR: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الميتK < Dانخفاض الزخم على المدى القصير، وانخفاض الحماس.
نقطة الارتكازنقطة الارتكاز ≤ السعر ≤ R1بين نقطة ارتكاز-R1مركز الارتكاز الأيسر مباشرة، في وضع مرتفع بشكل معتدل.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
MACDالتقاطع الميتDIF < DEAظهور زخم هبوطي.
مجموعة MA1-2 شراء20‑40% بيعأغلب MA تشير إلى الأسفل، مما يدل على اتجاه هبوطي.
BOLL (20,2)وسط < السعر ≤ علويبين النطاق الأوسط والنطاق العلويقوي نسبياً، لكن بدون تقلبات حادة.
مجموعة EMA0 شراء0‑20% بيعاتجهت جميع MA نحو الأسفل، حيث كانت MA قصيرة الأجل أقل بكثير من MA طويلة الأجل.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.

CELR_USDT يتحرك ضمن الإطار الزمني 4 ساعات عند مستوى السعر 0.002056. يقع السعر فوق النقطة المركزية عند 0.002045، ويقترب بشكل وثيق من مستوى المقاومة R1 عند 0.002058. تُظهر مجموعة المتوسطات المتحركة قصيرة المدى إشارة شراء، بينما تبقى مجموعة المتوسطات الأسيّة طويلة المدى تتذبذب بالقرب من خط الصفر. يقبع هيكل السوق في الجزء العلوي من نظام المحور، حيث يحقق الطرفان (الشراء والبيع) توازنًا مؤقتًا عند النقاط الحرجة. سجل مؤشر MACD نموذج تقاطع هبوطي، مما يشير إلى ميل الزخم القصير الأمد نحو الجانب الهابط. يقع مؤشر RSI في المنطقة الحيادية، دون ظهور أي حالة شراء أو بيع مفرطة. كما تظهر تباينات واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، مع تقارب معدل التقلبات قصيرة المدى. تعكس قيم KDJ وStochRSI انخفاضًا في حجم التداول الحالي، وتوزعًا متفرقًا للزخم. أما نطاق بولينجر فتقلص بشكل ملحوظ، مع تحرك السعر حول الخط الأوسط، مما يعكس طبيعة التراكم قبل حدوث تغيير محتمل في الاتجاه. تقع المقاومة القريبة عند مستوى R1 عند 0.002058، على بعد أقل من 0.1% من السعر الحالي. أما الدعم الأول في الأسفل فهو عند مستوى S1 عند 0.002029، وهو يبعد حوالي 1.3% عن السعر الحالي. ومن جهة أخرى، يُعتبر مستوى S2 عند 0.002016 نقطة مرجعية بعيدة تشكّل اختبارًا لحدود الانخفاض المحتملة. أما مستوى R2 عند 0.002074 فهو يمثّل هدفًا امتداديًا بعد كسر المستوى الصعودي، ويبعد حوالي 0.9% عن السعر الحالي. يقبع السعر حاليًا بين مستويي R1 والنقطة المركزية، مما يحدّ من نطاق الحركة ويضيّق الخيارات الفورية بشأن الاتجاه القادم.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Celer Network؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رمز CELR:

1. مدى تبنّي السوق لحلول Celer للتوسعة من المستوى الثاني وتقنية الجسور بين السلاسل.
2. معنويات سوق العملات المشفرة بشكل عام وارتباطها ببيتكوين.
3. مقاييس استخدام الشبكة، بما في ذلك حجم المعاملات والمستخدمين النشطين.
4. إعلانات الشراكات مع بروتوكولات DeFi ومشاريع البلوك تشين.
5. الطلب على فائدة الرمز في عمليات الحوكمة والترسيخ ورسوم الشبكة.
6. المنافسة من حلول التوسعة الأخرى مثل Polygon وArbitrum.
7. التطوّرات التنظيمية التي تؤثر في البنية التحتية لـ DeFi والبلوك تشين.
8. التطورات التقنية والتحديثات البروتوكولية.
9. حجم التداول والسيولة في البورصات الكبرى.
10. شهية المستثمرين العامة للمخاطرة في العملات البديلة.

لماذا يريد الناس معرفة سعر Celer Network اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر CELR اليوم لاتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحديد توقيت السوق، والتخطيط الاستثماري. تساعد أسعار الأوقات الفعلية المتداولين على تحديد نقاط الدخول/الخروج، وتقييم التقلبات، وإدارة المخاطر. كما يراقب المستثمرون التحركات اليومية لتقييم الأداء واتخاذ قرارات مستنيرة بشأن شراء أو بيع أو الاحتفاظ بمراكزهم في CELR.

توقعات أسعار Celer Network

Celer Network (CELR) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف CELR في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرCeler Network (CELR) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Celer Network نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Celer Network الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار CELR للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Celer Network.

كيفية شراء واستثمار Celer Network في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Celer Network؟ شراء CELR سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Celer Network. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Celer Network (CELR).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Celer Network فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Celer Network (CELR)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Celer Network

يسمح لك امتلاك Celer Network بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Celer Network ( CELR )

Celer Network is a leading layer-2 scaling platform that enables fast, easy and secure off-chain transactions for not only payment transactions, but also generalized off-chain smart contract. It enables everyone to quickly build, operate, and use highly scalable decentralized applications through innovations in off-chain scaling techniques and incentive-aligned cryptoeconomics.

Celer Network المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Celer Network، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Celer Network الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Arbitrum EcosystemBinance LaunchpadBridge Governance Tokens

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Celer Network

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 16:33:25 (UTC+8)

تحديثات Celer Network (CELR) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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CELR USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع CELR باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود CELR USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Celer Network (CELR) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Celer Network المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTCELR
$0.00206
$0.00206$0.00206
+1.02%
27.03M (USDT)

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1 CELR = 0.002056 USD