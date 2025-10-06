سعر Alibaba المباشر اليوم هو 177.33 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BABAON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BABAON بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Alibaba المباشر اليوم هو 177.33 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي BABAON إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر BABAON بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Alibaba

Alibaba السعر(BABAON)

السعر المباشر لـ 1 BABAON إلى USD:

+0.73%1D
USD
مخطط أسعار Alibaba (BABAON) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:36:25 (UTC+8)

معلومات سعر Alibaba (BABAON) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
24 ساعة منخفض
24 ساعة مرتفع

+0.14%

+0.73%

+6.44%

+6.44%

سعر Alibaba (BABAON) في الوقت الحقيقي هو $ 177.33. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول BABAON بين أدنى سعر $ 174.89 وأعلى سعر $ 179.11، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـBABAON على الإطلاق هو $ 192.1874154822472، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 130.22737422531634.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير BABAON +0.14% على مدار الساعة الماضية، +0.73% على مدار 24 ساعة، و +6.44% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Alibaba (BABAON)

No.2026

ETH

القيمة السوقية الحالية لـ Alibaba هي $ 1.37M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 59.41K. العرض المتداول لـ BABAON يبلغ 7.75K، مع إجمالي عرض 7747.61007304. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.37M.

سجل سعر Alibaba (BABAON) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Alibaba لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ +1.2851+0.73%
30 يوم$ -1.46-0.82%
60 يوم$ +77.33+77.33%
90 يوم$ +77.33+77.33%
تغير سعر Alibaba اليوم

سجل اليوم BABAON تغيرًا $ +1.2851 (+0.73%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Alibaba لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -1.46 (-0.82%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Alibaba لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد BABAON تغييرًا في $ +77.33 (+77.33%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Alibaba لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ +77.33 (+77.33%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Alibaba (BABAON)؟

ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Alibaba.

ما هو Alibaba ( BABAON )

شركة Ondo هي شركة متخصصة في تقنية البلوكتشين. مهمتها تسريع الانتقال إلى اقتصاد مفتوح من خلال بناء المنصات والأصول والبنية التحتية التي تربط الأسواق المالية بتقنية البلوكتشين.

متوفر Alibaba على MEXC، مما يوفر لك سهولة شراء التوكن والاحتفاظ به وتحويله وتخزينه مباشرةً على منصتنا. وسواء كنت مستثمرًا متمرسًا أو وافدًا جديدًا على عالم العملات الرقمية، فإن MEXC توفر لك واجهة سهلة الاستخدام ومجموعة متنوعة من الأدوات لإدارة استثماراتك Alibaba الخاصة بك بفعالية. للمزيد من المعلومات التفصيلية عن هذا التوكن، ندعوك لزيارة صفحة التعريف بالأصول الرقمية الخاصة بنا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك:
- التحقق من توفر تخزين BABAONلترى كيف يمكنك كسب المكافآت على محتفظاتك.
- اقرأ المراجعات والتحليلات حول Alibaba على المدونة الخاصة بنا لتبقى على اطلاع على أحدث اتجاهات السوق ورؤى الخبراء.

صُممت مواردنا الشاملة لجعل تجربة شراء Alibaba سلسة ومستنيرة، مما يضمن حصولك على جميع الأدوات والمعرفة اللازمة للاستثمار بثقة.

توقعات سعر Alibaba (USD)

كم ستكون قيمة Alibaba (BABAON) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Alibaba (BABAON) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Alibaba.

تحقق الآن من توقعات سعر Alibaba!

توكنوميكس Alibaba (BABAON)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Alibaba (BABAON) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس BABAON والتوكن الشاملة الآن!

كيفية شراء Alibaba ( BABAON )

هل تبحث عن كيفية شراء Alibaba؟ العملية واضحة وخالية من المتاعب! يمكنك بسهولة شراء Alibaba على MEXC باتباع دليل كيفية الشراء خطوة بخطوة. نحن نقدم لك إرشادات مفصلة وفيديوهات تعليمية توضح كيفية التسجيل في MEXC واستخدام خيارات الدفع المتنوعة والمتاحة.

عملة BABAON إلى العملات المحلية

1 Alibaba (BABAON) إلى VND
4,666,438.95
1 Alibaba (BABAON) إلى AUD
A$267.7683
1 Alibaba (BABAON) إلى GBP
132.9975
1 Alibaba (BABAON) إلى EUR
150.7305
1 Alibaba (BABAON) إلى USD
$177.33
1 Alibaba (BABAON) إلى MYR
RM743.0127
1 Alibaba (BABAON) إلى TRY
7,438.9935
1 Alibaba (BABAON) إلى JPY
¥26,954.16
1 Alibaba (BABAON) إلى ARS
ARS$261,162.7575
1 Alibaba (BABAON) إلى RUB
14,051.6292
1 Alibaba (BABAON) إلى INR
15,654.6924
1 Alibaba (BABAON) إلى IDR
Rp2,955,498.8178
1 Alibaba (BABAON) إلى PHP
10,418.1375
1 Alibaba (BABAON) إلى EGP
￡E.8,403.6687
1 Alibaba (BABAON) إلى BRL
R$948.7155
1 Alibaba (BABAON) إلى CAD
C$246.4887
1 Alibaba (BABAON) إلى BDT
21,708.7386
1 Alibaba (BABAON) إلى NGN
258,121.548
1 Alibaba (BABAON) إلى COP
$684,671.13
1 Alibaba (BABAON) إلى ZAR
R.3,041.2095
1 Alibaba (BABAON) إلى UAH
7,467.3663
1 Alibaba (BABAON) إلى TZS
T.Sh.436,772.6565
1 Alibaba (BABAON) إلى VES
Bs38,480.61
1 Alibaba (BABAON) إلى CLP
$166,867.53
1 Alibaba (BABAON) إلى PKR
Rs50,276.6016
1 Alibaba (BABAON) إلى KZT
94,625.0613
1 Alibaba (BABAON) إلى THB
฿5,736.6255
1 Alibaba (BABAON) إلى TWD
NT$5,422.7514
1 Alibaba (BABAON) إلى AED
د.إ650.8011
1 Alibaba (BABAON) إلى CHF
Fr140.0907
1 Alibaba (BABAON) إلى HKD
HK$1,377.8541
1 Alibaba (BABAON) إلى AMD
֏67,942.2162
1 Alibaba (BABAON) إلى MAD
.د.م1,636.7559
1 Alibaba (BABAON) إلى MXN
$3,269.9652
1 Alibaba (BABAON) إلى SAR
ريال664.9875
1 Alibaba (BABAON) إلى ETB
Br26,895.6411
1 Alibaba (BABAON) إلى KES
KSh22,909.2627
1 Alibaba (BABAON) إلى JOD
د.أ125.72697
1 Alibaba (BABAON) إلى PLN
643.7079
1 Alibaba (BABAON) إلى RON
лв774.9321
1 Alibaba (BABAON) إلى SEK
kr1,665.1287
1 Alibaba (BABAON) إلى BGN
лв297.9144
1 Alibaba (BABAON) إلى HUF
Ft59,228.22
1 Alibaba (BABAON) إلى CZK
3,706.197
1 Alibaba (BABAON) إلى KWD
د.ك54.26298
1 Alibaba (BABAON) إلى ILS
576.3225
1 Alibaba (BABAON) إلى BOB
Bs1,225.3503
1 Alibaba (BABAON) إلى AZN
301.461
1 Alibaba (BABAON) إلى TJS
SM1,638.5292
1 Alibaba (BABAON) إلى GEL
482.3376
1 Alibaba (BABAON) إلى AOA
Kz161,648.7081
1 Alibaba (BABAON) إلى BHD
.د.ب66.67608
1 Alibaba (BABAON) إلى BMD
$177.33
1 Alibaba (BABAON) إلى DKK
kr1,138.4586
1 Alibaba (BABAON) إلى HNL
L4,670.8722
1 Alibaba (BABAON) إلى MUR
8,070.2883
1 Alibaba (BABAON) إلى NAD
$3,062.4891
1 Alibaba (BABAON) إلى NOK
kr1,771.5267
1 Alibaba (BABAON) إلى NZD
$305.0076
1 Alibaba (BABAON) إلى PAB
B/.177.33
1 Alibaba (BABAON) إلى PGK
K746.5593
1 Alibaba (BABAON) إلى QAR
ر.ق645.4812
1 Alibaba (BABAON) إلى RSD
дин.17,867.7708
1 Alibaba (BABAON) إلى UZS
soʻm2,136,505.5327
1 Alibaba (BABAON) إلى ALL
L14,730.8031
1 Alibaba (BABAON) إلى ANG
ƒ317.4207
1 Alibaba (BABAON) إلى AWG
ƒ319.194
1 Alibaba (BABAON) إلى BBD
$354.66
1 Alibaba (BABAON) إلى BAM
KM296.1411
1 Alibaba (BABAON) إلى BIF
Fr522,946.17
1 Alibaba (BABAON) إلى BND
$228.7557
1 Alibaba (BABAON) إلى BSD
$177.33
1 Alibaba (BABAON) إلى JMD
$28,457.9184
1 Alibaba (BABAON) إلى KHR
715,038.8925
1 Alibaba (BABAON) إلى KMF
Fr74,655.93
1 Alibaba (BABAON) إلى LAK
3,854,999.9229
1 Alibaba (BABAON) إلى LKR
රු54,012.9447
1 Alibaba (BABAON) إلى MDL
L3,014.61
1 Alibaba (BABAON) إلى MGA
Ar791,650.7724
1 Alibaba (BABAON) إلى MOP
P1,420.4133
1 Alibaba (BABAON) إلى MVR
2,713.149
1 Alibaba (BABAON) إلى MWK
MK307,864.3863
1 Alibaba (BABAON) إلى MZN
MT11,331.387
1 Alibaba (BABAON) إلى NPR
रु25,056.729
1 Alibaba (BABAON) إلى PYG
1,257,624.36
1 Alibaba (BABAON) إلى RWF
Fr257,660.49
1 Alibaba (BABAON) إلى SBD
$1,457.6526
1 Alibaba (BABAON) إلى SCR
2,537.5923
1 Alibaba (BABAON) إلى SRD
$7,011.6282
1 Alibaba (BABAON) إلى SVC
$1,551.6375
1 Alibaba (BABAON) إلى SZL
L3,062.4891
1 Alibaba (BABAON) إلى TMT
m620.655
1 Alibaba (BABAON) إلى TND
د.ت520.64088
1 Alibaba (BABAON) إلى TTD
$1,204.0707
1 Alibaba (BABAON) إلى UGX
Sh617,817.72
1 Alibaba (BABAON) إلى XAF
Fr100,014.12
1 Alibaba (BABAON) إلى XCD
$478.791
1 Alibaba (BABAON) إلى XOF
Fr100,014.12
1 Alibaba (BABAON) إلى XPF
Fr18,087.66
1 Alibaba (BABAON) إلى BWP
P2,523.4059
1 Alibaba (BABAON) إلى BZD
$356.4333
1 Alibaba (BABAON) إلى CVE
$16,787.8311
1 Alibaba (BABAON) إلى DJF
Fr31,564.74
1 Alibaba (BABAON) إلى DOP
$11,359.7598
1 Alibaba (BABAON) إلى DZD
د.ج23,035.167
1 Alibaba (BABAON) إلى FJD
$398.9925
1 Alibaba (BABAON) إلى GNF
Fr1,541,884.35
1 Alibaba (BABAON) إلى GTQ
Q1,358.3478
1 Alibaba (BABAON) إلى GYD
$37,136.4486
1 Alibaba (BABAON) إلى ISK
kr21,811.59

Alibaba المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Alibaba، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

موقع الويب Alibaba الرسمي
مستكشف الكتل

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Alibaba

كم يساوي Alibaba (BABAON) اليوم؟
سعر BABAON المباشر في USD هو USD 177.33، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر BABAON إلى USD الحالي؟
سعر BABAON إلى USD الحالي هو $ 177.33. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Alibaba ؟
القيمة السوقية لعملة BABAON هي $ 1.37M USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن BABAON؟
العرض المتداول لتوكن BABAON هو 7.75K USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ BABAON؟
حقق BABAON سعرًا قياسيًا قدره 192.1874154822472 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ BABAON؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 130.22737422531634 BABAON.
ما هو حجم تداول BABAON؟
حجم تداول BABAON المباشر على مدار 24 ساعة هو $ 59.41K USD.
هل سترتفع BABAON هذا العام؟
قد يرتفع BABAON هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر BABAON لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 14:36:25 (UTC+8)

تحديثات Alibaba (BABAON) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

أهم الأخبار

لماذا لا يزال الكثير من الناس يخسرون المال في سوق الثور؟

October 6, 2025

صعود شبكات بيتكوين من الطبقة الثانية: فهم التكنولوجيا التي تشكل مستقبل بيتكوين في 2025

October 6, 2025

العملات البديلة في 2025: عندما تصل TOTAL3 إلى ارتفاعات جديدة لكن محفظتك لا تتحرك

October 5, 2025
المزيد

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

حاسبة BABAON إلى USD

المبلغ

BABAON
BABAON
USD
USD

1 BABAON = 177.33 USD

تداول BABAON

/USDTBABAON
$177.33
انضم إلى MEXC اليوم

-- رسوم الصانع للعقود الفورية، -- رسوم المستفيد للعقود الفورية
-- رسوم الصانع للعقود الآجلة، -- رسوم المستفيد للعقود الآجلة

