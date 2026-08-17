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سعر Magma Finance المباشر اليوم هو 0.16028 USD. القيمة السوقية لـ MAGMA هي 30,453,200 USD. تابع تحديثات أسعار MAGMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!سعر Magma Finance المباشر اليوم هو 0.16028 USD. القيمة السوقية لـ MAGMA هي 30,453,200 USD. تابع تحديثات أسعار MAGMA إلى USD مباشرةً، بالإضافة إلى الرسوم البيانية المباشرة، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد في دولة الإمارات العربية المتحدة!

المزيد عن MAGMA

معلومات سعر MAGMA

ما هو MAGMA

الوثيقة البيضاء لـ MAGMA

الموقع الرسمي لـ MAGMA

اقتصاد توكن MAGMA

توقعات سعر MAGMA

سجل MAGMA

دليل شراء MAGMA

محول عملة MAGMA إلى الفيات

عقود MAGMA الفورية

MAGMA عقود USDT-M الآجلة

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شعار Magma Finance

سعر Magma Finance (MAGMA)

السعر المباشر لـ 1 MAGMA إلى USD:

$0.16028
$0.16028$0.16028
-0.76%1D
USD
مخطط أسعار Magma Finance (MAGMA) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:21:24 (UTC+8)

سعر Magma Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Magma Finance (MAGMA) اليوم هو $ 0.16028، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGMA الحالي إلى USD هو $ 0.16028 لكل MAGMA.

يحتل Magma Finance حاليًا المرتبة #343 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30.45M، مع عرض متداول قدره 190.00M MAGMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGMA بين $ 0.15385 (أدنى) و$ 0.16932 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.5705294007583253، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06970874382482972.

على المدى القصير، تحرك MAGMA بمقدار -0.86% خلال الساعة الماضية و-13.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.21K.

معلومات سوق Magma Finance (MAGMA)

No.343

$ 30.45M
$ 30.45M$ 30.45M

$ 67.21K
$ 67.21K$ 67.21K

$ 160.28M
$ 160.28M$ 160.28M

190.00M
190.00M 190.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

19.00%

SUI

القيمة السوقية الحالية لـ Magma Finance هي $ 30.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.21K. العرض المتداول لـ MAGMA يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.28M.

سجل سعر Magma Finance بعملة USD

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.15385
$ 0.15385$ 0.15385
24 ساعة منخفض
$ 0.16932
$ 0.16932$ 0.16932
24 ساعة مرتفع

$ 0.15385
$ 0.15385$ 0.15385

$ 0.16932
$ 0.16932$ 0.16932

$ 0.5705294007583253
$ 0.5705294007583253$ 0.5705294007583253

$ 0.06970874382482972
$ 0.06970874382482972$ 0.06970874382482972

-0.86%

-0.76%

-13.20%

-13.20%

سجل سعر Magma Finance (MAGMA) بعملة USD

تتبع تغيرات أسعار Magma Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.0012275-0.76%
30 يوم$ -0.12313-43.45%
60 يوم$ -0.27773-63.41%
90 يوم$ -0.10848-40.37%
تغير سعر Magma Finance اليوم

سجل اليوم MAGMA تغيرًا $ -0.0012275 (-0.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.

تغيير سعر Magma Finance لمدة 30 يومًا

على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.12313 (-43.45%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.

تغيير سعر Magma Finance لمدة 60 يومًا

عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAGMA تغييرًا في $ -0.27773 (-63.41%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.

تغيير سعر Magma Finance لمدة 90 يومًا

وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.10848 (-40.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.

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ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Magma Finance.

تحليل Magma Finance

يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Magma Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.

اتجاه سوق Magma Finance اليوم: صعودي أم هبوطي؟

المعنويات العامة الحالية في سوق MAGMA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛

بُعد المؤشراستنتاج النموذجالنسبة/العتبةنظرة سريعة
KDJالتقاطع الذهبيK > Dالزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
نقطة الارتكازالسعر < S2أقل من S2أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
StochRSI20‑80المنطقة المحايدةوتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
مجموعة MA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MACDالتقاطع الذهبيDIF > DEAظهور الزخم الصعودي.
BOLL (20,2)السعر < النطاق الأدنىلمس أو قطع الشريط السفليالدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
RSI (14)حيادي30‑70ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
مجموعة EMA7 شراء 0 حيادي 0 بيعالشراء ≥ %80تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.

MAGMA_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يقع السعر عند مستوى 0.16466، ضمن المنطقة الواقعة أسفل المركز المركزي عند 0.17316. يشير نظام المحور إلى أن السعر الحالي أدنى من نقطة S2 عند 0.16895، مما يعكس شكلًا لتصحيح متمركز في المستويات المنخفضة. كما تُظهر شبكة المتوسطات المتحركة انحرافًا مكانيًا عن نقاط المحور، إذ لم يعد السعر بعد إلى منطقة التمركز الكثيف في المركز. تشير كلٌّ من مجموعة المتوسطات الحسابية (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، مع توافق اتجاهات مؤشرات الاتجاه على المدى القصير. وقد شهد مؤشر MACD ظهور تقاطع صعودي، فيما تظهر مؤشرات الزخم بوادر أولية للتعافي. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. كما لا توجد حالات تباين واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، وتبقى معدلات التذبذب ضمن مستوياتها الطبيعية، مع توزيع زخم متفرق نسبيًا. أما بالنسبة للمستويات المرجعية القريبة من الأعلى، فتتمثل في نقطة S2 عند 0.16895، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 2.6%. ومن جهة أخرى، يقع مستوى المقاومة الرئيسي عند المركز المركزي عند 0.17316، وهو أبعد بكثير ويُشكّل حدًا رئيسيًا للهيكل العام. وعلى الجانب الآخر، تفتقر المنطقة السفلى إلى بيانات دعم فورية، مما يستلزم مراقبة مدى فاعلية المستوى السابق للأدنى. وفي الوقت الراهن، يتحرك السعر تحت محور رئيسي واضح، مع وجود فواصل زمنية واسعة بين المستويات العليا والسفلى، مما يدفع السوق إلى انتظار تأكيد كسر الاتجاه أو استمراره.

هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.

ما هي العوامل التي تؤثر على أسعار Magma Finance؟

تؤثر عدة عوامل رئيسية في أسعار رموز MAGMA:

1. معنويات السوق والاتجاهات العامة لعالم العملات المشفرة
2. حجم التداول والسيولة على البورصات
3. اعتماد البروتوكول وإجمالي القيمة المُقفلة (TVL)
4. فائدة الرمز داخل منظومة Magma Finance
5. ديناميات العرض والطلب
6. إعلانات الشراكات والتطورات المرتبطة بها
7. الأخبار المتعلقة باللوائح التي تؤثر في بروتوكولات DeFi
8. المنافسة من منصات زراعة العائد الأخرى
9. التحديثات التقنية ومستوى تقدم الخريطة المستقبلية
10. الأوضاع الاقتصادية الأوسع ودرجة تحمل المخاطر

لماذا يريد الناس معرفة سعر Magma Finance اليوم؟

يرغب الناس في معرفة سعر MAGMA اليوم لاتخاذ قرارات التداول، ومتابعة المحافظ الاستثمارية، وتحليل السوق، وتحديد توقيت الاستثمار. تساعد الأسعار في الوقت الفعلي على تقييم التقلّب، وتحديد فرص الشراء/البيع، وحساب الأرباح/الخسائر، واتخاذ خيارات مالية مستنيرة في سوق العملات المشفرة الديناميكي.

توقعات أسعار Magma Finance

Magma Finance (MAGMA) توقعات الأسعار لعام 2030 (خلال 4 سنوات)
وفقًا لوحدة التوقع بالأسعار أعلاه، فإن السعر المستهدف MAGMA في عام 2030 هو $ -- إلى جانب 0.00% معدل النمو.
توقع سعرMagma Finance (MAGMA) لعام 2040 (خلال 14 سنة)

في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Magma Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.

أدوات MEXC
للحصول على توقعات السيناريوهات في الوقت الفعلي وتحليل أكثر تخصيصا، يمكن للمستخدمين استخدام أداة التنبؤ بالأسعار من MEXC ورؤى سوق بتستخدام AI.
إخلاء المسؤولية: هذه السيناريوهات توضيحية وتعليمية؛ العملات المشفرة متقلبة - قم بإجراء بحثك الخاص (DYOR) قبل اتخاذ القرارات.
هل تريد معرفة سعر Magma Finance الذي سيصل إليه في 2026-2027؟ قم بزيارة صفحة توقع الأسعار الخاصة بنا للحصول على توقعات الأسعار MAGMA للسنوات 2026-2027 بالضغط على توقعات أسعار Magma Finance.

كيفية شراء واستثمار Magma Finance في الإمارات العربية المتحدة

هل أنت مستعد للبدء مع Magma Finance؟ شراء MAGMA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Magma Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Magma Finance (MAGMA).

الخطوة 1

قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل KYC

أولاً، قم بالتسجيل للحصول على حساب وأكمل عملية KYC على MEXC. يمكنك القيام بذلك على موقع MEXC الرسمي أو تطبيق MEXC باستخدام رقم هاتفك أو عنوان بريدك الإلكتروني.
الخطوة 2

أضف USDT أو USDC أو USDE إلى محفظتك

تعمل USDT وUSDC وUSDE على تسهيل التداول على MEXC. يمكنك شراء USDT وUSDC وUSDE عن طريق التحويل البنكي أو تداول OTC أو تداول P2P.
الخطوه 3

انتقل إلى صفحة التداول الفوري

على موقع MEXC، انقر فوق العقود الفورية في الشريط العلوي وابحث عن التوكن المفضل لديك.
الخطوة 4

اختر التوكن الخاص بك

مع توفر أكثر من -- من التوكن، يمكنك بسهولة شراء البيتكوين والإيثيريوم والتوكن الرائج.
الخطوة 5

أكمل عملية الشراء الخاصة بك

أدخل مبلغ التوكن أو ما يعادلها بعملتك المحلية. انقر على شراء، وسيتم إضافة Magma Finance فورًا إلى محفظتك.
دليل كيفية شراء Magma Finance (MAGMA)

ماذا يمكنك أن تفعل مع Magma Finance

يسمح لك امتلاك Magma Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك

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ما هو Magma Finance ( MAGMA )

تُعدّ Magma Finance مركز السيولة لشركة سوي، وهي رائدة في ابتكار أول صانع سوق سيولة تكيفي (ALMM) مبني بالكامل على منصة موف. صُممت بنية ALMM الخاصة بـ Magma لإطلاق الإمكانات الكاملة للسيولة على سلسلة الكتل، حيث تُركّز السيولة ديناميكيًا عبر فئات سعرية محددة. وهذا يُتيح تسعيرًا أكثر دقة، وسيولة أكبر، وانزلاقًا سعريًا شبه معدوم للمتداولين، مع تعظيم كفاءة رأس المال لموفري السيولة.

Magma Finance المورد

للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Magma Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:

مستند تقني
موقع الويب Magma Finance الرسمي
مستكشف الكتل

الفئة :

Automated Market Maker (AMM)Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)

يسأل الناس أيضا: أسئلة أخرى حول Magma Finance

آخر تحديث للصفحة: 2026-08-17 19:21:24 (UTC+8)

تحديثات Magma Finance (MAGMA) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
02-11 14:20:00تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
02-10 18:39:21البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
02-04 11:04:00تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
02-04 00:48:00تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
02-01 01:12:00تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
01-28 07:44:00تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع

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MAGMA USDT (تداول العقود الآجلة)

قم بشراء أو بيع MAGMA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MAGMA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.

تداول أسواق Magma Finance (MAGMA) على MEXC

استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Magma Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.

الأزواج
السعر
تغيير 24 ساعة
حجم 24 ساعة
/USDTMAGMA
$0.1602
$0.1602$0.1602
-0.70%
421.32K (USDT)

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حاسبة MAGMA إلى USD

المبلغ

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0.16028 USD