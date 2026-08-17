سعر Magma Finance (MAGMA)
السعر المباشر لمشروع Magma Finance (MAGMA) اليوم هو $ 0.16028، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGMA الحالي إلى USD هو $ 0.16028 لكل MAGMA.
يحتل Magma Finance حاليًا المرتبة #343 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30.45M، مع عرض متداول قدره 190.00M MAGMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGMA بين $ 0.15385 (أدنى) و$ 0.16932 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.5705294007583253، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06970874382482972.
على المدى القصير، تحرك MAGMA بمقدار -0.86% خلال الساعة الماضية و-13.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.21K.
No.343
19.00%
SUI
القيمة السوقية الحالية لـ Magma Finance هي $ 30.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.21K. العرض المتداول لـ MAGMA يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.28M.
-0.86%
-0.76%
-13.20%
-13.20%
تتبع تغيرات أسعار Magma Finance لهذا اليوم، 30 يوم، 60 يوم، و90 يوم:
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0012275
|-0.76%
|30 يوم
|$ -0.12313
|-43.45%
|60 يوم
|$ -0.27773
|-63.41%
|90 يوم
|$ -0.10848
|-40.37%
سجل اليوم MAGMA تغيرًا $ -0.0012275 (-0.76%)، مما يعكس أحدث نشاط لها في السوق.
على مدار الثلاثين يومًا الماضية، تغير السعر بمقدار $ -0.12313 (-43.45%)، مما يدل على أداء التوكن على المدى القصير.
عند توسيع العرض إلى 60 يومًا، شهد MAGMA تغييرًا في $ -0.27773 (-63.41%)، مما يمنح منظورًا أوسع لأدائه.
وبالنظر إلى الاتجاه السائد على مدار 90 يومًا، تحرك السعر $ -0.10848 (-40.37%)، مما يوفر نظرة ثاقبة لمسار التوكن على المدى الطويل.
هل تريد فتح سجل وحركات الأسعار طوال الوقت لعملة Magma Finance (MAGMA)؟
ألقٍ نظرة الآن على صفحة سجل أسعار Magma Finance.
يستفيد هذا التحليل من نماذج AI لتقييم حركة أسعار Magma Finance الأخيرة، وديناميكيات حجم التداول، ومعنويات السوق. حيث تقوم معالجة البيانات بتسليط الضوء في الوقت الفعلي على الاتجاهات الناشئة وفرص التداول المحتملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر استنارة وفي الوقت المناسب.
المعنويات العامة الحالية في سوق MAGMA: هبوطية، صعودية بنسبة 45% | هبوطية بنسبة 55%؛
|بُعد المؤشر
|استنتاج النموذج
|النسبة/العتبة
|نظرة سريعة
|KDJ
|التقاطع الذهبي
|K > D
|الزخم قصير المدى يزداد، ودرجة الحرارة ترتفع.
|نقطة الارتكاز
|السعر < S2
|أقل من S2
|أرخص من النطاق "الأرخص" الأخير، في المنطقة المنخفضة.
|StochRSI
|20‑80
|المنطقة المحايدة
|وتيرة عادية، لا إشارات لتقلبات حادة.
|مجموعة MA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
|MACD
|التقاطع الذهبي
|DIF > DEA
|ظهور الزخم الصعودي.
|BOLL (20,2)
|السعر < النطاق الأدنى
|لمس أو قطع الشريط السفلي
|الدخول إلى منطقة "رخيص"، وتزايد التقلبات.
|RSI (14)
|حيادي
|30‑70
|ضمن المعدل الطبيعي، لا يزال هناك متسع.
|مجموعة EMA
|7 شراء 0 حيادي 0 بيع
|الشراء ≥ %80
|تتماشى جميع MA لأعلى، على المدى القصير أعلى بكثير من المدى الطويل.
MAGMA_USDT في الإطار الزمني 4 ساعات، يقع السعر عند مستوى 0.16466، ضمن المنطقة الواقعة أسفل المركز المركزي عند 0.17316. يشير نظام المحور إلى أن السعر الحالي أدنى من نقطة S2 عند 0.16895، مما يعكس شكلًا لتصحيح متمركز في المستويات المنخفضة. كما تُظهر شبكة المتوسطات المتحركة انحرافًا مكانيًا عن نقاط المحور، إذ لم يعد السعر بعد إلى منطقة التمركز الكثيف في المركز. تشير كلٌّ من مجموعة المتوسطات الحسابية (MA) ومجموعة المتوسطات الأسية (EMA) إلى إشارات شراء، مع توافق اتجاهات مؤشرات الاتجاه على المدى القصير. وقد شهد مؤشر MACD ظهور تقاطع صعودي، فيما تظهر مؤشرات الزخم بوادر أولية للتعافي. أما مؤشر RSI فهو ضمن النطاق الحيادي، ما يدل على توازن مؤقت بين قوى الشراء والبيع. كما لا توجد حالات تباين واضحة بين المؤشرات السريعة والبطيئة، وتبقى معدلات التذبذب ضمن مستوياتها الطبيعية، مع توزيع زخم متفرق نسبيًا. أما بالنسبة للمستويات المرجعية القريبة من الأعلى، فتتمثل في نقطة S2 عند 0.16895، والتي تبعد عن السعر الحالي بنحو 2.6%. ومن جهة أخرى، يقع مستوى المقاومة الرئيسي عند المركز المركزي عند 0.17316، وهو أبعد بكثير ويُشكّل حدًا رئيسيًا للهيكل العام. وعلى الجانب الآخر، تفتقر المنطقة السفلى إلى بيانات دعم فورية، مما يستلزم مراقبة مدى فاعلية المستوى السابق للأدنى. وفي الوقت الراهن، يتحرك السعر تحت محور رئيسي واضح، مع وجود فواصل زمنية واسعة بين المستويات العليا والسفلى، مما يدفع السوق إلى انتظار تأكيد كسر الاتجاه أو استمراره.
هذا المحتوى مُنشأ بواسطة AI استناداً إلى بيانات السوق التاريخية والحالية. وهو لأغراض إعلامية فقط ولا يُعدّ نصيحة استثمارية.
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر Magma Finance نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
هل أنت مستعد للبدء مع Magma Finance؟ شراء MAGMA سريع وسهل للمبتدئين على منصة MEXC. يمكنك بدء التداول فورًا بعد إتمام عملية الشراء الأولى. لمعرفة المزيد، اطلع على دليلنا الكامل حول كيفية شراء Magma Finance. فيما يلي نظرة عامة سريعة من 5 خطوات لمساعدتك في بدء رحلة شراء Magma Finance (MAGMA).
يسمح لك امتلاك Magma Finance بفتح المزيد من الأبواب من حيث الشراء والاحتفاظ فقط. يمكنك تداول BTC عبر مئات الأسواق، وكسب المكافآت السلبية من خلال منتجات التخزين والادخار المرنة، أو الاستفادة من أدوات التداول الاحترافية لتنمية أصولك. سواء كنت مستثمرًا مبتدئًا أو محترفًا ومتمرسًا، فإن MEXC تجعل من السهل عليك زيادة إمكاناتك في عالم الكريبتو إلى أقصى حد. فيما يلي أهم أربع طرق يمكنك من خلالها تحقيق أقصى استفادة من توكنات البيتكوين الخاصة بك
شراء Magma Finance (MAGMA) على MEXC يعني قيمة أكبر لأموالك. وباعتبارها واحدة من منصات الكريبتو الأقل رسومًا في السوق، تساعدك MEXC على تقليل التكاليف من أول عملية تداول.
تحقق من رسوم التداول التنافسية في MEXC
علاوة على ذلك، يمكنك تداول توكن محدد دون أي رسوم على الإطلاق عبر مهرجان صفر رسوم في MEXC.
تُعدّ Magma Finance مركز السيولة لشركة سوي، وهي رائدة في ابتكار أول صانع سوق سيولة تكيفي (ALMM) مبني بالكامل على منصة موف. صُممت بنية ALMM الخاصة بـ Magma لإطلاق الإمكانات الكاملة للسيولة على سلسلة الكتل، حيث تُركّز السيولة ديناميكيًا عبر فئات سعرية محددة. وهذا يُتيح تسعيرًا أكثر دقة، وسيولة أكبر، وانزلاقًا سعريًا شبه معدوم للمتداولين، مع تعظيم كفاءة رأس المال لموفري السيولة.
للحصول على فهم أكثر تعمقًا لـ Magma Finance، فكّر في استكشاف موارد إضافية مثل الوثيقة البيضاء والموقع الإلكتروني الرسمي والمنشورات الأخرى:
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
قم بشراء أو بيع MAGMA باستخدام الرافعة المالية. استكشف تداول عقود MAGMA USDT الآجلة على MEXC واستفد من تقلبات السوق.
استكشف أسواق العقود الفورية والآجلة، واطلع على سعر Magma Finance المباشر والحجم والتداول بشكل مباشر.
أفضل العملات المشفرة مع بيانات السوق المتوفرة على MEXC
العملات المشفرة الرائجة حاليًا والتي تحظى باهتمام كبير في السوق
العملات المشفرة المدرجة مؤخرًا والمتاحة للتداول
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.