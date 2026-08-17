سعر Magma Finance اليوم

السعر المباشر لمشروع Magma Finance (MAGMA) اليوم هو $ 0.16028، مع تغير بنسبة 0.76% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MAGMA الحالي إلى USD هو $ 0.16028 لكل MAGMA.

يحتل Magma Finance حاليًا المرتبة #343 من حيث القيمة السوقية البالغة $ 30.45M، مع عرض متداول قدره 190.00M MAGMA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MAGMA بين $ 0.15385 (أدنى) و$ 0.16932 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.5705294007583253، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.06970874382482972.

على المدى القصير، تحرك MAGMA بمقدار -0.86% خلال الساعة الماضية و-13.20% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 67.21K.

معلومات سوق Magma Finance (MAGMA)

التصنيف No.343 القيمة السوقية $ 30.45M$ 30.45M $ 30.45M الحجم (24 ساعة) $ 67.21K$ 67.21K $ 67.21K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 160.28M$ 160.28M $ 160.28M إمداد دورة التداول 190.00M 190.00M 190.00M الحد الأقصى للعرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 إجمالي العرض 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 معدل التداول 19.00% البلوكتشين العام SUI

القيمة السوقية الحالية لـ Magma Finance هي $ 30.45M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 67.21K. العرض المتداول لـ MAGMA يبلغ 190.00M، مع إجمالي عرض 1000000000. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 160.28M.